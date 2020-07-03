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Рада выделила деньги на работу Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины

Рада выделила деньги на работу Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины

Верховная Рада поддержала законопроект №3664 об изменениях в бюджет, выделяющий финансирование Министерству защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

"За" проголосовали 238 народных депутатов, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Законопроект выделяет часть денег, предназначенных Министерству энергетики и защиты окружающей среды, на работу отделенного от него Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Министерство защиты окружающей среды было создано решением Кабмина 27 мая, но до этого на его работу не выделяли деньги.

Также на Цензор.НЕТ: Рада назначила Абрамовского министром экологии

Автор: 

ВР (29258) госбюджет (1186) финансирование (1801) Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов (75)


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почему Министерство??, возродили их бы в виде Комитета, и кормить меньше надо казнокрадов, оклады другие!!
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03.07.2020 18:18 Ответить
Законопроект також пропонує узаконити такі види діяльності: випуск і проведення лотерей, проведення азартних ігор в казино і через Інтернет, проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах і через Інтернет, проведення ігор в залах гральних автоматів, а також проведення азартних ігор в покер онлайн на підставі ліцензії https://casinopay.com.ua/ https://casinopay.com.ua . Однак такі розваги будуть доступні не для всіх: не допустять осіб молодше 21 року (в Інтернеті теж потрібна буде ідентифікація), а також недієздатних або частково недієздатних людей. Крім того, заборонять брати участь в азартних іграх їх організаторам, особам, які можуть знати про результат гри або вплинути на нього. Спортсменам і спортивного персоналу не можна буде розміщувати ставки на результати змагань, в яких вони беруть участь.
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10.07.2020 10:17 Ответить
Це саме гидотне , саме дармоїдне міністрество України. Воно профукало всі ліси, всю природу., тільки те і знає що продає ліцензії. Я спілкувася з ними і враження - повна мерзота.
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03.07.2020 19:01 Ответить
 
 