Рада выделила деньги на работу Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины

Верховная Рада поддержала законопроект №3664 об изменениях в бюджет, выделяющий финансирование Министерству защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

"За" проголосовали 238 народных депутатов, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Законопроект выделяет часть денег, предназначенных Министерству энергетики и защиты окружающей среды, на работу отделенного от него Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Министерство защиты окружающей среды было создано решением Кабмина 27 мая, но до этого на его работу не выделяли деньги.

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