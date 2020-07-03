Рада выделила деньги на работу Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины
Верховная Рада поддержала законопроект №3664 об изменениях в бюджет, выделяющий финансирование Министерству защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.
"За" проголосовали 238 народных депутатов, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Законопроект выделяет часть денег, предназначенных Министерству энергетики и защиты окружающей среды, на работу отделенного от него Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов.
Министерство защиты окружающей среды было создано решением Кабмина 27 мая, но до этого на его работу не выделяли деньги.
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Александр Пушкин #84240
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Егор Тимошенко
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Ozirius Shewu
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