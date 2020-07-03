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Терентьев отменил отзыв заявления об отставке: Не хочу накручивать эмоциональный фон и не боюсь оценки своей работы

Терентьев отменил отзыв заявления об отставке: Не хочу накручивать эмоциональный фон и не боюсь оценки своей работы

Председатель АМКУ Терентьев, которого сегодня Рада уволила с должности, ранее отменил отзыв своего заявления об отставке.

Об этом он сообщил на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Существует мое заявление об отставке от 01.07.2020. 02.07.2020 я решил его отозвать. 02.07.2020, несмотря на наличие отзыва, заявление было рассмотрено на комитете экономической политики и внесено в повестку дня внеочередной сессии на 03.07.2020", - говорится в сообщении.

По словам Терентьева, он не боится оценки своей работы народными депутатами и не хочет накручивать эмоциональный фон.

"Пускай Верховна Рада Украины принимает то решение, которое считает справедливым в отношении меня и нашей общей работы за последние 5 лет! Я горжусь командой АМКУ и тем, что АМКУ стал работоспособной и уважаемой мире организацией! Чтобы это было технически возможным заявление от 02.07.2020 отменено. Об этом подан соответствующий документ", - объяснил Терентьев.

Как сообщал Цензор.НЕТ, 1 июля президент Украины Владимир Зеленский на совещании в Офисе Президента заставил главу Антимонопольного комитета Юрия Терентьева написать заявление об отставке.

На следующий день, 2 июля Терентьев отозвал из Рады свое заявление об отставке с поста главы Антимонопольного комитета.

Позже стало известно, что профильный комитет Рады рекомендует депутатам уволить главу Антимонопольного комитета Терентьева.

3 июля Рада уволила Терентьева с должности.

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Терентьев отменил отзыв заявления об отставке: Не хочу накручивать эмоциональный фон и не боюсь оценки своей работы 01

Автор: 

ВР (29258) увольнение (2679) Антимонопольный комитет (483) Терентьев Юрий (59)


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Топ комментарии
+1
поздно, Рита.Ты полюбила вора ( кодлан Коломойского).
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03.07.2020 18:01
+1
Гонта Микола Петрович - організатор піраміди B2B Jewelry. Піраміда з'явилася влітку 2018 року. Восени 2019 року почалося агресивне просування ...до голови НБУ
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03.07.2020 18:10
+1
Чому ж все зрозуміло: Заява про відкликання заяви про відкликання заяви на звільнення (і це не жарт).
Там іще один цікавий моментик,про ТВО:
Терентьєв скасував відкликання заяви про відставку: Не хочу накручувати емоційний фон і не боюся оцінки своєї роботи - Цензор.НЕТ 6720
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03.07.2020 19:15
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поздно, Рита.Ты полюбила вора ( кодлан Коломойского).
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03.07.2020 18:01 Ответить
Мля, фигєю..
Тада сколька лимонов с %%% заимєю..))
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03.07.2020 18:05 Ответить
Гонта Микола Петрович - організатор піраміди B2B Jewelry. Піраміда з'явилася влітку 2018 року. Восени 2019 року почалося агресивне просування ...до голови НБУ
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03.07.2020 18:10 Ответить
Само нє магу паднять ногу..
Дайте валшебний пєндєль..єсли сможете..
🤣🤣🤣
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03.07.2020 18:11 Ответить
Нєзамєнімий...
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03.07.2020 18:15 Ответить
Нас очікує нова судова сага.
Шо-шо, але на судах при зебільній владі ми на різноманітних кодексах зуби з'їмо...
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03.07.2020 18:29 Ответить
Черт ногу сломит, о это предложение, "отменил отзыв своего заявления об отставке".Источник: https://censor.net/n3205982
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03.07.2020 19:01 Ответить
Чому ж все зрозуміло: Заява про відкликання заяви про відкликання заяви на звільнення (і це не жарт).
Там іще один цікавий моментик,про ТВО:
Терентьєв скасував відкликання заяви про відставку: Не хочу накручувати емоційний фон і не боюся оцінки своєї роботи - Цензор.НЕТ 6720
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03.07.2020 19:15 Ответить
давно пора витале из мэров в вышибалы переквалифицироваться, шобы вся петушня знала виталин заговоренный кулак
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03.07.2020 19:02 Ответить
уходя уходи
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03.07.2020 19:31 Ответить
Терентьев отменил отзыв заявления об отставке...

Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она
Чтоб посмотреть, не оглянулся ли я... (с)
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03.07.2020 21:06 Ответить
В следующей серии: третьяков отменил отмену отзыва заявления об отставке.
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03.07.2020 21:27 Ответить
Хорошо присосался, ты его в дверь, а он лезет в окно. Ну как мёдом намазано.
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04.07.2020 10:50 Ответить
 
 