Терентьев отменил отзыв заявления об отставке: Не хочу накручивать эмоциональный фон и не боюсь оценки своей работы

Председатель АМКУ Терентьев, которого сегодня Рада уволила с должности, ранее отменил отзыв своего заявления об отставке.

Об этом он сообщил на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Существует мое заявление об отставке от 01.07.2020. 02.07.2020 я решил его отозвать. 02.07.2020, несмотря на наличие отзыва, заявление было рассмотрено на комитете экономической политики и внесено в повестку дня внеочередной сессии на 03.07.2020", - говорится в сообщении.

По словам Терентьева, он не боится оценки своей работы народными депутатами и не хочет накручивать эмоциональный фон.

"Пускай Верховна Рада Украины принимает то решение, которое считает справедливым в отношении меня и нашей общей работы за последние 5 лет! Я горжусь командой АМКУ и тем, что АМКУ стал работоспособной и уважаемой мире организацией! Чтобы это было технически возможным заявление от 02.07.2020 отменено. Об этом подан соответствующий документ", - объяснил Терентьев.

Как сообщал Цензор.НЕТ, 1 июля президент Украины Владимир Зеленский на совещании в Офисе Президента заставил главу Антимонопольного комитета Юрия Терентьева написать заявление об отставке.

На следующий день, 2 июля Терентьев отозвал из Рады свое заявление об отставке с поста главы Антимонопольного комитета.

Позже стало известно, что профильный комитет Рады рекомендует депутатам уволить главу Антимонопольного комитета Терентьева.

3 июля Рада уволила Терентьева с должности.

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