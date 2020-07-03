С начала суток наемники РФ 12 раз обстреляли позиции ВСУ, в т.ч. из артиллерии и минометов, потерь нет, - пресс-центр ОС
С начала суток 3 июля вооруженные формирования РФ 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, применив при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения артиллерийские системы калибра 122 мм, 120 и 82-мм минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" основная огневая активность противника наблюдалась на рассвете. В частности вблизи Новотошковского враг применил артиллерийские системы калибра 122 мм, 120-мм минометы и ручные противотанковые гранатометы. Также минометы калибра 120 мм агрессор использовал неподалеку от Пивденного, Зализного, Шумов, Орехово и Хутора Вильный.
В начале суток из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов враг обстреливал позиции в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеку Водяного. Это же вооружение агрессор использовал и вблизи Авдеевки, добавив к обстрелов еще и минометы 120 и 82 калибра и стрелковое оружие. Во время обстрела Авдеевки одна из мин разрушила дачный дом. От пожара загорелась и соседнее строение.
Кроме того, на подступах к Каменке и Старогнатовке противник применил по нашим оборонным укреплениям гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.
"Сегодня на рассвете вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз открыли огонь и по населенному пункту Зайцево. В результате обстрела из минометов калибра 82-мм погибла местная жительница Михова Елена Ивановна, 1940 года рождения. Оккупанты в очередной раз открыто проигнорировали Минские договоренности и еще раз подтвердили - они пришли на Донбасс убивать, грабить и разрушать, а жизнь гражданского населения для них ничего не стоит", - говорится в сообщении.
В общем, с начала суток, противник выпустил в сторону наших позиций более 220 мин и снарядов. По имеющейся информации сегодня в рядах Объединенных сил потерь вследствие вражеских обстрелов нет.
Итоги за прошлые сутки
2 июля вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня. Противник вел огонь по позициям Объединенных сил из минометов 120 и 82 калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вражеская огневая активность была зафиксирована возле 5 населенных пунктов: Луганское, Новоалександровка, Каменка, Невельске и Водяное.
За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов один украинский защитник был ранен.
2 июля представителями Национальной полиции из состава Объединенных сил среди гражданского населения раскрыты 22 преступления. Из них один грабеж, 10 краж и 9 фактов незаконного обращения с наркотиками. Также выявлены 67 административных правонарушений. В течение суток подразделениями полиции сводных отрядов проверены 5 674 транспортных средства и 4 910 человек.
Через контрольные пункта въезда-выезда "Станица Луганская", "Новотроицкое" и "Марьинка" на контролируемую Объединенными силами территорию въехало 400 человек. На сторону временно оккупированных территорий линию разграничения пересекло 293 человека.
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Ти бачив, як вітаються солдати?
Тому що день новий - нове життя,
Тут кожен бачть поряд друга, брата!
Ми всі - сім'я, бо справжні відчуття
Ріднять близьких по духу. Привітає
Мене хлопчина в камуфляжі теж.
- Спасибо, что живой! - в очах читаю,
В якому радість світиться без меж.
Стискає щось у грудях аж до щему,
Ще вчора незнайомий і чужий
Сьогодні - свій…Прошепочу: "Пройдемо!
Я радий, брате, що і ти - живий!"
Автор цього вірша нині охороняє нашу країну. Дякуємо
Юрій Щ.