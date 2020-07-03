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Новости Агрессия России против Украины
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С начала суток наемники РФ 12 раз обстреляли позиции ВСУ, в т.ч. из артиллерии и минометов, потерь нет, - пресс-центр ОС

С начала суток наемники РФ 12 раз обстреляли позиции ВСУ, в т.ч. из артиллерии и минометов, потерь нет, - пресс-центр ОС

С начала суток 3 июля вооруженные формирования РФ 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, применив при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения артиллерийские системы калибра 122 мм, 120 и 82-мм минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" основная огневая активность противника наблюдалась на рассвете. В частности вблизи Новотошковского враг применил артиллерийские системы калибра 122 мм, 120-мм минометы и ручные противотанковые гранатометы. Также минометы калибра 120 мм агрессор использовал неподалеку от Пивденного, Зализного, Шумов, Орехово и Хутора Вильный.

В начале суток из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов враг обстреливал позиции в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеку Водяного. Это же вооружение агрессор использовал и вблизи Авдеевки, добавив к обстрелов еще и минометы 120 и 82 калибра и стрелковое оружие. Во время обстрела Авдеевки одна из мин разрушила дачный дом. От пожара загорелась и соседнее строение.

Кроме того, на подступах к Каменке и Старогнатовке противник применил по нашим оборонным укреплениям гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты обстреляли Зайцево из 82-мм минометов: погибла женщина

"Сегодня на рассвете вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз открыли огонь и по населенному пункту Зайцево. В результате обстрела из минометов калибра 82-мм погибла местная жительница Михова Елена Ивановна, 1940 года рождения. Оккупанты в очередной раз открыто проигнорировали Минские договоренности и еще раз подтвердили - они пришли на Донбасс убивать, грабить и разрушать, а жизнь гражданского населения для них ничего не стоит", - говорится в сообщении.

В общем, с начала суток, противник выпустил в сторону наших позиций более 220 мин и снарядов. По имеющейся информации сегодня в рядах Объединенных сил потерь вследствие вражеских обстрелов нет.

Итоги за прошлые сутки

2 июля вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня. Противник вел огонь по позициям Объединенных сил из минометов 120 и 82 калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вражеская огневая активность была зафиксирована возле 5 населенных пунктов: Луганское, Новоалександровка, Каменка, Невельске и Водяное.

За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов один украинский защитник был ранен.

Также читайте: В Днепр из зоны ООС вертолетом эвакуирован боец с тяжелым пулевым ранением руки, - советник главы Днепропетровской ОГА Губа

2 июля представителями Национальной полиции из состава Объединенных сил среди гражданского населения раскрыты 22 преступления. Из них один грабеж, 10 краж и 9 фактов незаконного обращения с наркотиками. Также выявлены 67 административных правонарушений. В течение суток подразделениями полиции сводных отрядов проверены 5 674 транспортных средства и 4 910 человек.

Через контрольные пункта въезда-выезда "Станица Луганская", "Новотроицкое" и "Марьинка" на контролируемую Объединенными силами территорию въехало 400 человек. На сторону временно оккупированных территорий линию разграничения пересекло 293 человека.

Смотрите: Оккупанты РФ обстреляли Авдеевку из 120-мм миномета: разрушены два дома. ФОТОрепортаж

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обстрел (27327) Донбасс (26956) операция Объединенных сил (6766)


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Так, в Берлине собираются, надо силу показывать. Так происходит перед каждой встречи в "формате".
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03.07.2020 18:29 Ответить
***
Ти бачив, як вітаються солдати?
Тому що день новий - нове життя,
Тут кожен бачть поряд друга, брата!
Ми всі - сім'я, бо справжні відчуття
Ріднять близьких по духу. Привітає
Мене хлопчина в камуфляжі теж.
- Спасибо, что живой! - в очах читаю,
В якому радість світиться без меж.
Стискає щось у грудях аж до щему,
Ще вчора незнайомий і чужий
Сьогодні - свій…Прошепочу: "Пройдемо!
Я радий, брате, що і ти - живий!"

Автор цього вірша нині охороняє нашу країну. Дякуємо
Юрій Щ.
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03.07.2020 18:38 Ответить
прям ужос какой-то, и куда смотрят обсе, пасе, ес, сша и пингвины антарктиды?
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03.07.2020 18:55 Ответить
Найманці це, наприклад солдати ПВК Вагнера в ЦАР, вони ні мови банту, ні політичної ситуації в тій Африці не знають і не бажають знати, вони не знають, хто і за що там воює. Ось це типові найманці. Як і РОА, це теж не найманці а попутники Вермахту, так і шахтарі, козачки або люмпени, вони чітко знають, за що, з ким, і проти кого воюють тобто що таке добре і що таке погано в їх черепній коробці чітко розділено. Вони бачать і беруть участь в парадах діри, вони голосують за обнуління фюрера. В той же час наші внутрішні колаборанти роблять промивання мізків неукам , що б торгувати, мати дипломатичні відносини, їздити в Москву, отримувати грошики з РФ, мовляв війни то немає, там шахтарі-найманці, сепаратисти, терористи, трактористи. тому можна і гешефтом займатися. Адже Порєченков стріляв не серед шахтарів-найманців ну туди, де Україна. В цьому суть гнилої і продажної нашої влади. Тоді якщо там найманці, відразу виникає питання, а є в України Збройні сили, які миттєво повинні знищувати: найманців, сепаратистів, терористів, партизан. А якщо немає то Головнокомандувач і весь Генштаб повинні піти під трибунал і розстріл за розвал армії! Ось до чого призведуть такі ігри в словоблуддя.
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03.07.2020 19:19 Ответить
 
 