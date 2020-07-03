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"Слуга народа" Арахамия о заявлении Смолия о давлении: "Это была просто эмоциональная речь"

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает заявление подавшего в отставку главы Национального банка Якова Смолия о давлении "просто эмоциональным".

Об этом он рассказал журналистам во время брифинга, передает корреспондент Цензор. НЕТ.

"Думаю, что просто это была эмоциональная какая-то речь господина Смолия о политическом давлении. Потому что все начали уточнять о политическом давлении. Даже я вчера узнал, что был частью "политического давления", будучи на совещании рабочем и спрашивая, где же доступные кредиты для бизнеса малого", - сказал Арахамия.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Е#ем Смолия в тупой собачий рот", - "слуга народа" Дубинский

Напомним, 1 июля председатель Национального банка Украины Яков Смолий написал и подал Президенту Украины заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию.

Члены правления НБУ разделяют позицию подавшего в отставку главы НБУ Якова Смолия, но продолжают работать для сохранения макрофинансовой стабильности.

2 июля Зеленский внес в Раду постановление об увольнении Смолия с поста главы НБУ.

3 июля Верховная Рада поддержала отставку Смолия с должности главы Национального банка Украины.

Смотрите также: "Слуги народа" обсуждают отставку главы НБУ: "Мог бы Смолий денек и подождать. Насрал под конец". ФОТО

Автор: 

НБУ (4836) Смолий Яков (138) Арахамия Давид (989) Слуга народа (2631)


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Топ комментарии
+47
"Слуга народа" Арахамия о заявлении Смолия о давлении: "Это была просто эмоциональная речь" - Цензор.НЕТ 370
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03.07.2020 18:15
+36
Арахамия, -- просто "якийсь дурачок"
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03.07.2020 18:16
+32
ЗЕмрази брехливые
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03.07.2020 18:18
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"Слуга народа" Арахамия о заявлении Смолия о давлении: "Это была просто эмоциональная речь" - Цензор.НЕТ 370
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03.07.2020 18:15 Ответить
да,и арахамия тот еще петух))
«Курс на днях 30 будет легко»: переписка «слуг народа» об отставке Смолия....
.... все «плохо кончится, если мы обос*емся с новым менеджментом - здесь действительно есть риски». А Никита Потураев пожелал коллегам из фракции «спокойной ночи, возможно, последней в нашей жизни».
Давид Арахамия добавил: «А наша тенденция кадровая - каждое новое назначение хуже предыдущего».
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03.07.2020 18:24 Ответить
А Никита Потураев пожелал коллегам из фракции «спокойной ночи, возможно, последней в нашей жизни».

Единый зельоный с мозгами....
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03.07.2020 18:37 Ответить
Теперь "будем посмотреть", насколько "эмоциональной будет речь АраХамии, "Блазня", Ермака и остальных "блазенят", когда им финансовые потоки МВФ перекроет...
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03.07.2020 19:36 Ответить
Мне понравилось "действительно есть риски" - то есть всё кадровое дерьмо с последствиями до этого он считиет цветочками!
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03.07.2020 20:03 Ответить
арахамия это кто...
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03.07.2020 21:11 Ответить
брешуть, як дишуть....полной грудью...
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03.07.2020 21:21 Ответить
А де Ара_хам?
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03.07.2020 18:30 Ответить
ЗЕдыбилы, где деньги брать будете ?
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03.07.2020 18:31 Ответить
та ты шо..
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03.07.2020 18:16 Ответить
Арахамия, -- просто "якийсь дурачок"
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03.07.2020 18:16 Ответить
Через два роки. Ааа хлопци не вешайие меня, я ж проста дурачок!!!
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03.07.2020 18:23 Ответить
Не "якийсь", а такий, що й тавро ніде ставити! З розтроїнням особистості: "Ара, Хам і я")=
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03.07.2020 18:29 Ответить
Який їхав таку здибав. В нашому випадку такого.
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03.07.2020 19:12 Ответить
Ара, ты урод как снаружи, так и внутри. 100% совпадение внешнего и внутреннего содержания.
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03.07.2020 18:18 Ответить
ЗЕмрази брехливые
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03.07.2020 18:18 Ответить
Как-то стало привычно,к сожалению, что всякое заявление этого субъекта - п........ж и не иначе.
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03.07.2020 18:36 Ответить
дно зеленое
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03.07.2020 18:19 Ответить
Какое же оно уродливое. Живая карикатура.
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03.07.2020 18:19 Ответить
посмотрите на эту рожу. это отражение в зеркале бенясуэльского быдла
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03.07.2020 18:19 Ответить
Губ и бантиком, бровки домиком, поход на маленького ****@ного гномика. Угадайте, кто? Конечно, Додик АраХаХамия.
Ска, не знаю, каким будет ваш конец, но вы, твари, заплатите сполна!
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03.07.2020 18:21 Ответить
Кто ему дал право вообще коментировать чьи то заявления?
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03.07.2020 18:21 Ответить
ЦУКО! Їм лишилося тіко зґвалтувати когось на Майдані, законодавчо зобов'язати кожного громадянина України зробити "добровільний" внесок на "спасіння економіки", ввести "трійки" і заявити, що до всього цього вони не причетні!
Панове! Хто зна де зара можна придбати "чистий" автоматичний ствол за помірну платню? Бо, здається, нинішня влада лишає нам тіко цей вихід
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03.07.2020 18:23 Ответить
На Майдані з вами поділяться...)
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03.07.2020 18:59 Ответить
Дякую, друже! Дуже сподіваюсь. Там і зустрінемось
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03.07.2020 19:01 Ответить
смолий белогарячечник или лжец?или ара-хамия себя смолиём сообразил?что он даёт ответы вместо смолия этот абхаз тупой!
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03.07.2020 18:26 Ответить
Кого, ****, интересует твое мнение, Смолий сам высказался достаточно ясно.
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03.07.2020 18:26 Ответить
спрашивая, где же доступные кредиты для бизнеса малого"
Ну красота.

Наобещали кредитов и пришли к смолию - "давай мол".

Напоминает раннюю денеер
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03.07.2020 18:27 Ответить
П#здит арахамия. Судя из фото телефона он обсуждал с потураевым и Смолия и.... новое правление Нацбанка.
«Это депутаты СН отставку Смолия обсуждают.......
Пока преЗедент и медиашавки на подхвате у ОП врут что Правление НБУ осталось, что будет обеспечена преемственность, обманывают МВФ что будет сохранена независимость, Арахамия пишет депутатам про полностью новый менеджмент Нацбанка. То есть про Правление НБУ целиком. С которым нельзя обосраться. Но они, конечно, обосрутся.
Такие вот дела. Они лжецы и кидалы».

"Слуга народа" Арахамия о заявлении Смолия о давлении: "Это была просто эмоциональная речь" - Цензор.НЕТ 2215
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03.07.2020 18:29 Ответить
плохо кончитЬся...))

мавпа щей безграмотна. навiть свого кацапського койне нормально не знає.
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03.07.2020 18:58 Ответить
ой...та вы опять не так поняли... особенно дубинского
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03.07.2020 18:31 Ответить
ты и зешмаркля мизинца не стоишь Смолия
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03.07.2020 18:31 Ответить
Почему эта чепуха расписывается за слова другого человека???
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03.07.2020 18:32 Ответить
ЗЕбилы, сэр !
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03.07.2020 18:33 Ответить
И уже не в квадрате, а минимум в кубе.
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03.07.2020 18:38 Ответить
У вас зелених завжди хтось винуватий. Недорозвинута відповідальність веде до катастрофи, тому що ви приймаєте рішення на рівні держави. Шкоду від тих рішень ми бачимо кожний день, учора країна зазнала втручання внутрішнього ворога і це на рівні оборонного щахисту + фінансова система. Два найважливіших показники👺. Далі ліпше не буде.
Скажіть вже нарешті Володимиру Зеленському, що він Голий президент.
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03.07.2020 18:32 Ответить
Схоже, що і "зіц".
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03.07.2020 18:39 Ответить
На Національний банк України тиснули з метою ухвалення рішень щодо неконтрольованого друку грошей для уряду та накручення інфляції під закладені у бюджет цифри. Про це під час брифінгу заявив голова Національного банку України (2018-2020 років) Яків Смолій, передає кореспондент УНН.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1878644-nekontrolovaniy-druk-groshey-ta-nakruchennya-inflyatsiyi-smoliy-nazvav-yakikh-rishen-vimagali-vid-nbu
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03.07.2020 18:33 Ответить
не я на ето тостожопое чудо без слез смортеть не могу - погладьте уже его кто нибуть, если не противно.....
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03.07.2020 18:33 Ответить
Этот молодой...видно не понимает эмоций. Смолий явно не тот, кто говорит на эмоциях.
Собственно я еще ни разу не видел эмоционального банкира.
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03.07.2020 18:34 Ответить
Ну он и ушлепок. Убогое чмо.
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03.07.2020 18:35 Ответить
это вы будете рассказывать МВФ, ползая у них в ногах,


кретины....
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03.07.2020 18:35 Ответить
Монопольна влада - більшовизм - рано чи пізно приведе до сталінщини. Є вже два великих ворога народу - Порошенко і Смолій - і декілька трохи менших. Вже питають людей продажні кміси, Смерть ворогам Народу чи ні? За рік цивілізована Україна майже зникла. Народу-самогубцю це подобається.
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03.07.2020 18:37 Ответить
"... где же доступные кредиты для бизнеса малого", - сказал Арахамия.Источник: https://censor.net/n3205987

Там же где и конец эпохи зубожиння
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03.07.2020 18:39 Ответить
"Слуга народа" Арахамия о заявлении Смолия о давлении: "Это была просто эмоциональная речь" - Цензор.НЕТ 9222
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03.07.2020 18:55 Ответить
А чого це арахамія за Смолія розписується?
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03.07.2020 18:41 Ответить
Що за ідіотське запитання в голови НБУ про кредити малому бізнесу? НБУ НЕ РОЗДАЄ КРЕДИТИ!

Це він міг питати керівників Ощадбанку чи Приватбанку, наприкллад, але не Смолія... Так, це може і не тиск на Смолія, але це страшне НЕВІГЛАСТВО!
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03.07.2020 18:48 Ответить
отож бо - відповідати на тупі запитання від невігласів то не просто тиск - то справжні тортури для розумної людини. я розумію Смолія
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03.07.2020 19:07 Ответить
О сосел нарисовался.
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03.07.2020 18:49 Ответить
жесть, как они себе понабирали таких уродов? знакомые или где? просто вместе бухали? или спецом, чтобы оккупанты, колаборанты и предатели выглядели в лучшем свете? - дык они будут выглядеть лучше только в гробах. похоже помогут периодические расстрелы - и у дебилов желание рулить немного убавится. или можно год в раде\министерстве\президентом - два года в тюрьме, там и камеры вон сделали получше.
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03.07.2020 18:49 Ответить
"Слуга народа" Арахамия о заявлении Смолия о давлении: "Это была просто эмоциональная речь" - Цензор.НЕТ 8529
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03.07.2020 18:50 Ответить
"Слуга народа" Арахамия о заявлении Смолия о давлении: "Это была просто эмоциональная речь" - Цензор.НЕТ 2723
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03.07.2020 18:54 Ответить
а шо, давидику слабо нацбанк возглавить? талантливый человек талантлив во всем
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03.07.2020 18:54 Ответить
Це чмошне кому бреше? Наріду, чи світовій спільноті?
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03.07.2020 19:04 Ответить
Помнишь чечёткина? Арахмания мне чегото на него смахивает. Своей наглой брехнёй на голубом глазу.
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03.07.2020 21:38 Ответить
Чурка менделемозгая, это было ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ!!!
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03.07.2020 19:05 Ответить
Ахххахххаххха)) А дятел говорит, что это была эмоциональная шутка)) Прикол вопщем))
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03.07.2020 21:36 Ответить
іносрана хламідія ...
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03.07.2020 19:06 Ответить
Як Смолій то "ємоціцна промова". А як Нелох то тричі потерпівший.
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03.07.2020 19:10 Ответить
Боюсь арахмания как чечёткин закончит. Ну ничему не учатся отморозки, а ведь всё уже было.
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03.07.2020 21:35 Ответить
Инфузория не в контексте?!
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03.07.2020 19:13 Ответить
если небьіло давления то с какого перепугу отставка?!
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03.07.2020 19:15 Ответить
Ахххахххаххха)) Ну это Смолий, просто, эмоционально так)) Взял и заяву накатал. А зе!ля с радой взяли и в шутку подписали)) Ааааахххахххахха)) Шутки это всё, чё непонятно))
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03.07.2020 21:33 Ответить
Ну тіпа пАшутілі, прикАлолись по мЄтодікЄ 95-го портала...
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03.07.2020 19:32 Ответить
Як потрібно було себе не поважати ,щоб вибирати маланців і гірських цапів. А тепер ці ватникі готуються вибірати інших--тільки не українців.
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03.07.2020 19:58 Ответить
Слуга народа" Арахамия о заявлении Смолия о давлении: "Это была просто эмоциональная речь" вырванная...
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03.07.2020 20:52 Ответить
короче, зеленое дерьмо опять обосралось)))
лейт мотив зеленой шмаркли - ни дня без говна)))
интересно с каким грохотом зеленые дегенераты будут лететь справящего "олимпа" осенью?))))
чем дальше в лес, тем тупее зебараны)))
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03.07.2020 21:05 Ответить
Коломойський сказав дефолт значить дефолт..........
Коломойський сказав що треба Україну продати москалям значить.........студент передасть ключі.
Зе це вирок але не орошенку а Україні.......він на стадіоні ро це відверто заявив, просто його не так зрозуміли, думали він український, а він зайда.
-Оманський зашквар продовжується. Ситуація розвивається ще гірша ніж ту Криму - зелені чоловічки вже у владі і паралізують сегменти.
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03.07.2020 21:46 Ответить
Чебурек арахамия, когда тебя, ослолюба, будут вешать за текстикульі, тьі тоже, сученок, емоционально верещать будешь, чмо
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03.07.2020 22:20 Ответить
Смолію повезло що на нього Юзік не давив.
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04.07.2020 01:54 Ответить
Та ні, емоційна промова була на прес-конференції у Миколаїві))) А у Смолія - промова щодо справи!
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04.07.2020 19:47 Ответить
 
 