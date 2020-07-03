"Слуга народа" Арахамия о заявлении Смолия о давлении: "Это была просто эмоциональная речь"

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает заявление подавшего в отставку главы Национального банка Якова Смолия о давлении "просто эмоциональным".

Об этом он рассказал журналистам во время брифинга, передает корреспондент Цензор. НЕТ.

"Думаю, что просто это была эмоциональная какая-то речь господина Смолия о политическом давлении. Потому что все начали уточнять о политическом давлении. Даже я вчера узнал, что был частью "политического давления", будучи на совещании рабочем и спрашивая, где же доступные кредиты для бизнеса малого", - сказал Арахамия.

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Напомним, 1 июля председатель Национального банка Украины Яков Смолий написал и подал Президенту Украины заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию.

Члены правления НБУ разделяют позицию подавшего в отставку главы НБУ Якова Смолия, но продолжают работать для сохранения макрофинансовой стабильности.

2 июля Зеленский внес в Раду постановление об увольнении Смолия с поста главы НБУ.

3 июля Верховная Рада поддержала отставку Смолия с должности главы Национального банка Украины.

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