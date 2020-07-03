"Слуга народа" Арахамия о заявлении Смолия о давлении: "Это была просто эмоциональная речь"
Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает заявление подавшего в отставку главы Национального банка Якова Смолия о давлении "просто эмоциональным".
Об этом он рассказал журналистам во время брифинга, передает корреспондент Цензор. НЕТ.
"Думаю, что просто это была эмоциональная какая-то речь господина Смолия о политическом давлении. Потому что все начали уточнять о политическом давлении. Даже я вчера узнал, что был частью "политического давления", будучи на совещании рабочем и спрашивая, где же доступные кредиты для бизнеса малого", - сказал Арахамия.
Напомним, 1 июля председатель Национального банка Украины Яков Смолий написал и подал Президенту Украины заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию.
Члены правления НБУ разделяют позицию подавшего в отставку главы НБУ Якова Смолия, но продолжают работать для сохранения макрофинансовой стабильности.
2 июля Зеленский внес в Раду постановление об увольнении Смолия с поста главы НБУ.
3 июля Верховная Рада поддержала отставку Смолия с должности главы Национального банка Украины.
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«Курс на днях 30 будет легко»: переписка «слуг народа» об отставке Смолия....
.... все «плохо кончится, если мы обос*емся с новым менеджментом - здесь действительно есть риски». А Никита Потураев пожелал коллегам из фракции «спокойной ночи, возможно, последней в нашей жизни».
Давид Арахамия добавил: «А наша тенденция кадровая - каждое новое назначение хуже предыдущего».
Единый зельоный с мозгами....
Ска, не знаю, каким будет ваш конец, но вы, твари, заплатите сполна!
Панове! Хто зна де зара можна придбати "чистий" автоматичний ствол за помірну платню? Бо, здається, нинішня влада лишає нам тіко цей вихід
Ну красота.
Наобещали кредитов и пришли к смолию - "давай мол".
Напоминает раннюю денеер
«Это депутаты СН отставку Смолия обсуждают.......
Пока преЗедент и медиашавки на подхвате у ОП врут что Правление НБУ осталось, что будет обеспечена преемственность, обманывают МВФ что будет сохранена независимость, Арахамия пишет депутатам про полностью новый менеджмент Нацбанка. То есть про Правление НБУ целиком. С которым нельзя обосраться. Но они, конечно, обосрутся.
Такие вот дела. Они лжецы и кидалы».
мавпа щей безграмотна. навiть свого кацапського койне нормально не знає.
Скажіть вже нарешті Володимиру Зеленському, що він Голий президент.
https://www.unn.com.ua/uk/news/1878644-nekontrolovaniy-druk-groshey-ta-nakruchennya-inflyatsiyi-smoliy-nazvav-yakikh-rishen-vimagali-vid-nbu
Собственно я еще ни разу не видел эмоционального банкира.
кретины....
Там же где и конец эпохи зубожиння
Це він міг питати керівників Ощадбанку чи Приватбанку, наприкллад, але не Смолія... Так, це може і не тиск на Смолія, але це страшне НЕВІГЛАСТВО!
лейт мотив зеленой шмаркли - ни дня без говна)))
интересно с каким грохотом зеленые дегенераты будут лететь справящего "олимпа" осенью?))))
чем дальше в лес, тем тупее зебараны)))
Коломойський сказав що треба Україну продати москалям значить.........студент передасть ключі.
Зе це вирок але не орошенку а Україні.......він на стадіоні ро це відверто заявив, просто його не так зрозуміли, думали він український, а він зайда.
-Оманський зашквар продовжується. Ситуація розвивається ще гірша ніж ту Криму - зелені чоловічки вже у владі і паралізують сегменти.