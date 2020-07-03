Рожкова вступила в должность и.о. главы Нацбанка и пообещала не допустить инфляции

Исполнять обязанности главы Национального банка Украины (НБУ) до назначения нового главы будет первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

Об этом она заявила на брифинге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"До назначения нового главы я по расписанию должностных обязанностей буду исполнять обязанности главы Нацбанка", – сказала Рожкова.

Она призвала президента, правительство и политиков к сотрудничеству, которое позволит Нацбанку выполнять функции, возложенные на него Конституцией Украины и законом "О НБУ".

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"Для нашей команды "красными линиями" остаются те линии, которые были озвучены главой. Во-первых, независимость НБУ как институции, право Нацбанка принимать решения независимо от политических пожеланий, а только с целью поддержания макрофинансовой стабильности. Это также недопустимость включения печатного станка, недопустимость возврата обанкротившихся банков бывшим владельцам. Это недопустимость административного вмешательства в рыночные отношения", – подчеркнула Рожкова.

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На своей странице в Фейсбуке Рожкова рассказала о достижениях Якова Смолия. Она поблагодарила бывшего главу НБУ за укрощение инфляции, здоровую банковскую систему, низкие процентные ставки, гибкий рыночный курс, валютную либерализацию, кэшлесс, реформу небанковского сектора, современный и прозрачный НБУ.

"Наша команда будет защищать ценовую стабильность. Мы не позволим повторить негативные эпизоды из 90-х годов, когда дефицит государственного бюджета финансировали эмиссией, а в результате страдали простые украинцы. Мы не будем выпускать джина инфляции из этой бутылки для выполнения чьих-то прихотей. Это путь в никуда, который бумерангом вернется в экономику", - написала Рожкова.

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Напомним, 1 июля председатель Национального банка Украины Яков Смолий написал и подал Президенту Украины заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию.

Члены правления НБУ разделяют позицию подавшего в отставку главы НБУ Якова Смолия, но продолжают работать для сохранения макрофинансовой стабильности.

2 июля Зеленский внес в Раду постановление об увольнении Смолия с поста главы НБУ. 3 июля депутаты поддержали отставку Смолия. "За" проголосовали 286 народных избранников.









