Суд избрал меру пресечения еще двум полицейским из Кагарлыка, подозреваемым в пытках, - ГБР

Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения еще двум подозреваемым в пытках работникам Кагарлыцкого отделения Обуховского отдела Главного управления Национальной полиции в Киевской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на официальном сайте Государственного бюро расследований (ГБР).

"По решению суда, оперуполномоченный Кагарлыцкого отделения полиции, который в ночь с 23 на 24 мая 2020 года по указанию непосредственного руководителя удерживал руки потерпевшей в то время, как его руководитель надел противогаз на женщину и с целью получения разоблачительных показаний периодически зажимал дыхательную трубку, избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста", - говорится в сообщении.

Втором милиционеру, участнику другого эпизода пыток, имевших место в начале января этого года, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Также ГБР призывает жителей города Кагарлык сообщать обо всех фактах противоправных действий правоохранителей в территориальное управление ГБР в Киеве.

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Напомним, 25 мая в полицию поступило сообщение о том, что в местную больницу обратилась женщина 1994 года рождения с сообщением об избиении и изнасиловании. Она заявила о причастности к произошедшему сотрудников полиции. Первоочередная проверка подтвердила причастность полицейских к избиению и изнасилованию женщины, которую накануне доставляли в отдел полиции для дачи объяснений по поводу кражи имущества. Председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко уволил полицейских, подозреваемых в совершении преступления, отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отдела и принял решение о расформировании подразделения и переаттестации всего личного состава Кагарлыкского ОП.

Позже появилась информация, что причастными к изнасилованию женщины в отделении полиции на Киевщине являются оперуполномоченный Сергей Сулима и начальник одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области Николай Кузив.

ГБР сообщила полицейским о подозрении, и по решению суда они были арестованы.

22 июня Апелляционный суд отказался отпустить Сулиму и Кузива из СИЗО и перевести их под домашний арест.