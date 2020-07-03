Руководство и следователей хмельницкого теруправления ГБР отстранили от должностей из-за клистронов

Государственное бюро расследований отстранило от должностей руководство территориального управления в г. Хмельницкий, руководителя следственного подразделения теруправления и следователей.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"Руководство территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Хмельницком, руководитель следственного подразделения теруправления ГБР и следователи, причастные к изъятию военной техники, в рамках начатого служебного расследования отстранены от занимаемых должностей", - сказано в сообщении.

Также Главное следственное управление ГБР начало производство не только по факту превышения служебных полномочий, но и по факту возможной диверсии (ст. 113 Уголовного кодекса Украины).

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2 июня командование Воздушных сил ВСУ заявило об изъятии представителями ГБР из зенитных ракетных бригад, которые базируются в Хмельницкой, Одесской и Херсонской областях СВЧ приборов (клистронов), являющихся одним из основных элементов системы наведения зенитных ракетных комплексов на цель. В этот же день ГБР пообещало вернуть клистроны.

Бюро расследует превышение полномочий сотрудниками бюро и СБУ. Министр обороны Андрей Таран заявил, что изъятие клистронов привело к подрыву боеготовности частей ПВО и могло привести к утечке секретной информации.

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