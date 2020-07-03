Руководство и следователей хмельницкого теруправления ГБР отстранили от должностей из-за клистронов
Государственное бюро расследований отстранило от должностей руководство территориального управления в г. Хмельницкий, руководителя следственного подразделения теруправления и следователей.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу ГБР.
"Руководство территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Хмельницком, руководитель следственного подразделения теруправления ГБР и следователи, причастные к изъятию военной техники, в рамках начатого служебного расследования отстранены от занимаемых должностей", - сказано в сообщении.
Также Главное следственное управление ГБР начало производство не только по факту превышения служебных полномочий, но и по факту возможной диверсии (ст. 113 Уголовного кодекса Украины).
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2 июня командование Воздушных сил ВСУ заявило об изъятии представителями ГБР из зенитных ракетных бригад, которые базируются в Хмельницкой, Одесской и Херсонской областях СВЧ приборов (клистронов), являющихся одним из основных элементов системы наведения зенитных ракетных комплексов на цель. В этот же день ГБР пообещало вернуть клистроны.
Бюро расследует превышение полномочий сотрудниками бюро и СБУ. Министр обороны Андрей Таран заявил, что изъятие клистронов привело к подрыву боеготовности частей ПВО и могло привести к утечке секретной информации.
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Они даже не знают, шо енто такое!!
🤣🤣
Втім, журналістам Watchdogs.Розслідування вдалось дізнатись імена і подробиці біографії заступників в.о. директора ДБР Олександра Соколова.
Так, 9 вересня минулого року у ДБР видали наказ про відомості, що становлять службову інформацію і не підлягають публічному оприлюдненню. Понад сотня пунктів - під грифом таємно.
Відомості, що містять інформацію про призначення, звільнення та переведення працівників оперативних підрозділів органу ДБР. Тобто, в один момент під сімома замками опинилися не лише подробиці проведення конкурсів, а й імена їхніх переможців.
Саме в оперативне управління, яке ну дуже несподівано засекретили, і почали призначати харківських чинного очільника ДБР - Олександра Соколова.https://prm.ua/na-klyuchovi-posadi-u-dbr-tayemno-priznachili-harkivskih-sbushnikiv-z-sumnivnim-minulim/
Але, з огляду на наші реалії, та відставка буде тіко через отруєння свинцем в життєво важливих органах (калібр свинцю - 5,45 і вище).
До речі, а де Вєнєдіктова, Баканов, Аваков? Де гучні заяви, арешти?
Моя параноя підказує мені, що то все - спланована акція, що синхронізована з діями московії по нарощуванню угрупування на адмін. кордоні з Кримом, початком навчань "Кавказ 2020" та глобальною безстроковою мобілізацією резервістів.
Але здоровий глузд шепоче, що то все - лише тиск на міжнародну спільноту (санкції вже давно не на користь) та розділення націоналістичних та патріотичних сил в Україні.
Лахті,поправ Гугл-перекладач.. ))
Жаль..
Порохоботи вже почали "розкачувати Зраду"..
Жаль що так швидко ДБр"взяло в оборот" хмельницьких довбо..бів..
Обісрались би порохоботи більш потужно.. ))