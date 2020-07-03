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Руководство и следователей хмельницкого теруправления ГБР отстранили от должностей из-за клистронов

Руководство и следователей хмельницкого теруправления ГБР отстранили от должностей из-за клистронов

Государственное бюро расследований отстранило от должностей руководство территориального управления в г. Хмельницкий, руководителя следственного подразделения теруправления и следователей.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"Руководство территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Хмельницком, руководитель следственного подразделения теруправления ГБР и следователи, причастные к изъятию военной техники, в рамках начатого служебного расследования отстранены от занимаемых должностей", - сказано в сообщении.

Также Главное следственное управление ГБР начало производство не только по факту превышения служебных полномочий, но и по факту возможной диверсии (ст. 113 Уголовного кодекса Украины).

Читайте на Цензор.НЕТ: Зеленский велел разобраться с сотрудниками ГБР, изъявшими клистроны

2 июня командование Воздушных сил ВСУ заявило об изъятии представителями ГБР из зенитных ракетных бригад, которые базируются в Хмельницкой, Одесской и Херсонской областях СВЧ приборов (клистронов), являющихся одним из основных элементов системы наведения зенитных ракетных комплексов на цель. В этот же день ГБР пообещало вернуть клистроны.

Бюро расследует превышение полномочий сотрудниками бюро и СБУ. Министр обороны Андрей Таран заявил, что изъятие клистронов привело к подрыву боеготовности частей ПВО и могло привести к утечке секретной информации.

Также на Цензор.НЕТ: ГБР разоружит армию? Как Украину чуть не оставили без ПВО перед российской угрозой. ВИДЕО

Автор: 

ПВО (2771) ГБР (3000)


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Топ комментарии
+23
В военное время этих ******* как минимум в тюрьму садить надо.
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03.07.2020 20:00
+21
Во время войны, какие-то следаки заходят на территорию боевой военной части в секретную зону и разоружают ее. Нормальный командир части должен был на месте их расстрелять. Уже должны быть не освобождены, а арестованы следаки и их руководство, командир части, весь наряд по охране, начальник СБУ области. Получить пистон все вплоть до министра обороны. И последнее на *** такой главнокомандующий и СНБО, если все кто ни попадя будут разоружать боевые части во время войны. Кто командует ВСУ в Украине? Ответ х@й знает кто, но не главнокомандующий
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03.07.2020 20:26
+17
дебилов набрали вот и результат((((((((((
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03.07.2020 20:02
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Перестаралися
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03.07.2020 19:58 Ответить
так им путин сказал
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03.07.2020 20:00 Ответить
****,, За что??!
Они даже не знают, шо енто такое!!

🤣🤣
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03.07.2020 19:59 Ответить
В Трускавецькому університеті цього не вивчали Подумали що це клізма
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03.07.2020 20:36 Ответить
В военное время этих ******* как минимум в тюрьму садить надо.
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03.07.2020 20:00 Ответить
Вставили клістрон та вирвали з контексту.
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03.07.2020 20:00 Ответить
кому-то клистроны.... клистирами обернулись ))))
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03.07.2020 20:02 Ответить
дебилов набрали вот и результат((((((((((
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03.07.2020 20:02 Ответить
Нашли стрелочников
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03.07.2020 20:03 Ответить
Хвороші стрілочники, бо без мізків.
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03.07.2020 20:38 Ответить
дебилизм от Зе еще будет - To Be Continued
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03.07.2020 20:05 Ответить
Кто бы сомневался
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03.07.2020 20:08 Ответить
ермак-агент ********
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03.07.2020 20:05 Ответить
А пофамильно можно с указанием недвижимости и счетов /с операциями за последние три дня особливо/. Народ должен знать из-за кого будет погибать от рашистских ракет и бомб.
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03.07.2020 20:06 Ответить
У Державному бюро розслідувань засекретили призначення керівництва правоохоронного органу.
Втім, журналістам Watchdogs.Розслідування вдалось дізнатись імена і подробиці біографії заступників в.о. директора ДБР Олександра Соколова.
Так, 9 вересня минулого року у ДБР видали наказ про відомості, що становлять службову інформацію і не підлягають публічному оприлюдненню. Понад сотня пунктів - під грифом таємно.
Відомості, що містять інформацію про призначення, звільнення та переведення працівників оперативних підрозділів органу ДБР. Тобто, в один момент під сімома замками опинилися не лише подробиці проведення конкурсів, а й імена їхніх переможців.
Саме в оперативне управління, яке ну дуже несподівано засекретили, і почали призначати харківських чинного очільника ДБР - Олександра Соколова.https://prm.ua/na-klyuchovi-posadi-u-dbr-tayemno-priznachili-harkivskih-sbushnikiv-z-sumnivnim-minulim/
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03.07.2020 20:06 Ответить
Интересно. какой расход бюджета Украины на содержание этой антигосударственной группировки ГБР ?
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03.07.2020 20:11 Ответить
Оскільки акція була не в одній області, то у відставку повинне подати керівництво центрального апарату ДБР, яке керує діями всього особового складу цієї структури.
Але, з огляду на наші реалії, та відставка буде тіко через отруєння свинцем в життєво важливих органах (калібр свинцю - 5,45 і вище).
До речі, а де Вєнєдіктова, Баканов, Аваков? Де гучні заяви, арешти?
Моя параноя підказує мені, що то все - спланована акція, що синхронізована з діями московії по нарощуванню угрупування на адмін. кордоні з Кримом, початком навчань "Кавказ 2020" та глобальною безстроковою мобілізацією резервістів.
Але здоровий глузд шепоче, що то все - лише тиск на міжнародну спільноту (санкції вже давно не на користь) та розділення націоналістичних та патріотичних сил в Україні.
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03.07.2020 20:12 Ответить
так, це скоріше репетиція, бо навчання ще не розпочалися.
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03.07.2020 22:08 Ответить
Щас, продадуть вони у відставку.
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04.07.2020 02:22 Ответить
Начато еще уголовное производство в отношении причастных к обыскам сотрудников - по факту возможной диверсии.
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03.07.2020 20:16 Ответить
а Я говорил что это путин их надоумил через клоуна
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03.07.2020 20:18 Ответить
прикольно, кого набирают в гбр? типичные бараны, без мозгов но с дипломами юрукадемии?)))) при союзе этих гебеэровских ********* поставили бы к стенке за уничтожение обороноспособности страны. ))))
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03.07.2020 20:21 Ответить
они с мозгами , они диверсию делали
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03.07.2020 20:23 Ответить
Хочеться надеяться, что тупо выполняли указания вышестоящего руководства. Но, во всяком случае, следует не только отстранить, а реально посадить дуболомов музейных.
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03.07.2020 20:38 Ответить
а шо тут полагать,взять их всех и посадить , вместе с клоуном
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03.07.2020 20:22 Ответить
Им будет нескучно вместе
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03.07.2020 21:08 Ответить
Во время войны, какие-то следаки заходят на территорию боевой военной части в секретную зону и разоружают ее. Нормальный командир части должен был на месте их расстрелять. Уже должны быть не освобождены, а арестованы следаки и их руководство, командир части, весь наряд по охране, начальник СБУ области. Получить пистон все вплоть до министра обороны. И последнее на *** такой главнокомандующий и СНБО, если все кто ни попадя будут разоружать боевые части во время войны. Кто командует ВСУ в Украине? Ответ х@й знает кто, но не главнокомандующий
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03.07.2020 20:26 Ответить
Тут действительно по командиру должны быть выводы и жесткие последствия!
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03.07.2020 21:31 Ответить
а в нас що війсковий стан? Україна у стані війни?
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03.07.2020 22:09 Ответить
слава цукербергу! фейсбук зупинив дебірів. дайте марку медальку.
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03.07.2020 21:13 Ответить
Пізно
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03.07.2020 21:38 Ответить
Москальские диверсанты уже обнаглели до предела. Только расстрел всех причастных к этому подрыву обороноспособности. это же специально разработанная диверсионная операция. Была задача именно изять клистроны, простые гбрцы и сбушники до этого не додумались бы. Был приказ сделать именно так.
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03.07.2020 22:36 Ответить
клистир им всем вставить
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03.07.2020 22:38 Ответить
Это так можно перед нападением на страну ФСБшникам заслать этой мусорне денег, они обезоружат ПВО и дело в шляпе? А разве охрана дежурных частей не должна была расстрелять этих ублюдков согластно уставу? Или ждали приказа как в Крыму, уставы караульной службы похеру?
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03.07.2020 22:40 Ответить
Типова диверсія - вилучити клістрони під прикриттям слідчих дій, вивести їх з ладу, а потім з вибаченнями повернути. Але вже непотріб.
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04.07.2020 00:10 Ответить
Неможна їх в тюрму. Вони прийняті на службу за завданням "ДНР" і виконують свої завдання на відмінно, чи не так ? Вони навіть охмирили суддую і отримали постанову. А де наші начальник генерального штабу і головнокомандувач? Як це вони дозволили пройти на таємні об*єкти - пункти несення бойового чергування тіпам, які мабуть і в армії не служили і за 1000 баксів привели в непотріб ці прибори і ще мабуть злили ворогу інформацію. Якщо навіть і не злили інформацію, то цілі сутки небо було відкрите і про нашу анархію дізнався ворог і дізнався про всі проблеми не від своєю розвідки, а від наших ДБР від "ДНР". А що адвокат Януковича нормально працює. "Барига" і "Мародер" по крупіцах збирав прилади і ракети, а сепар за один день привів їх в металобрухт. То ви його, головнокомандуваче, не будете звільняти і судити? А чому вам тром: начальнику генштабу, міністру оборони не застрелитися біля сартиру, бо в приміщенні будуте воняти, чи з лука у Каменець-Подільському, бо дехто в армії не служив і зброю не вивчав? Це зрада, це диверсія проти нашої країни, проти наших військ.
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04.07.2020 10:34 Ответить
"Барига" і "Мародер" по крупіцах збирав прилади і ракети, а сепар за один день привів їх в металобрухт.

Лахті,поправ Гугл-перекладач.. ))
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04.07.2020 15:06 Ответить
Слідчих відсторонили, а прилади повернули ?
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04.07.2020 13:28 Ответить
Головне слідче управління ДБР розпочало провадження не тільки за фактом перевищення службових повноважень, а й за фактом можливої ​​диверсії

Жаль..

Порохоботи вже почали "розкачувати Зраду"..
Жаль що так швидко ДБр"взяло в оборот" хмельницьких довбо..бів..
Обісрались би порохоботи більш потужно.. ))
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04.07.2020 15:05 Ответить
 
 