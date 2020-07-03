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Новости Агрессия России против Украины
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От минометного огня террористов погибла 80-летняя жительница Зайцево Елена Быхова. ФОТО

От вражеского обстрела в Зайцево погибла мирная жительница

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В сообщении отмечается: "Сегодня, на рассвете 3 июля, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз открыли огонь по населенному пункту Зайцево. Вследствие циничного обстрела из минометов калибра 82-мм погибла местная жительница 1940 года рождения.

Оккупанты в очередной раз открыто продемонстрировали игнорирование Минских договоренностей и в очередной раз подтвердили, что они пришли на Донбасс убивать, грабить и разрушать, а жизнь гражданского населения для них ничего не стоит".

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Волонтер Юлия Толмачева в Фейсбуке отметила: "Смотрите на фото, внимательно смотрите. Для 80% населения Украины войны нет. Но она есть, есть на Донбассе. Всего в 700 км от Киева. "Русской мир" несет не только нищету и страдания. Смерть шагает всегда рядом с ним.

Сегодня в шесть утра, российско-оккупационные войска убили жительницу Жованки (пгт Зайцево), Быхову Елену Ивановну, 1940 г.р. Мои соболезнования семье погибшей".

От минометного огня террористов погибла 80-летняя жительница Зайцево Елена Быхова 01
От минометного огня террористов погибла 80-летняя жительница Зайцево Елена Быхова 02

Автор: 

смерть (9230) Донбасс (26956) Зайцево (39)


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Топ комментарии
+21
Так шо там зеля увидел в бэньках *****?
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03.07.2020 20:11
+18
"..........погибла местная жительница 1940 года рождения."

Дитиною пережила Другу світову, а тут ........
Співчуття родичам загиблої Олени Іванівни.
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03.07.2020 20:34
+14
Угу..Там где ***** вместе в Клоуом разводило Украину.
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03.07.2020 20:26
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Спишут на коронавирус.Дети и внуки,звавшие Путина на донбасс, зароют по тихому.
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03.07.2020 20:07 Ответить
Зайцево ето где разведение било ?
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03.07.2020 20:16 Ответить
Угу..Там где ***** вместе в Клоуом разводило Украину.
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03.07.2020 20:26 Ответить
разведения не было, было отведение одностороннее со стороны ВСУ.
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03.07.2020 22:47 Ответить
Так шо там зеля увидел в бэньках *****?
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03.07.2020 20:11 Ответить
Соболезнования родственникам.
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03.07.2020 20:26 Ответить
Зелебобики, почему руSSo-фашисты просто не перестают стрелять?????
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03.07.2020 20:27 Ответить
"..........погибла местная жительница 1940 года рождения."

Дитиною пережила Другу світову, а тут ........
Співчуття родичам загиблої Олени Іванівни.
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03.07.2020 20:34 Ответить
Сепари, горiти вам у пеклi, негайно!
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03.07.2020 21:49 Ответить
Ця кров на руках В. Зеленського, котрий ОСОБИСТО обіцяв безпеку після відходу ЗСУ!
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03.07.2020 22:04 Ответить
Ответит ли разводила за эту смерть или ему "какая разница" и он украинцам "ничего не должен"?
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03.07.2020 22:13 Ответить
Від мінометного вогню терористів загинула 80-річна мешканка Зайцевого Олена Бихова - Цензор.НЕТ 9422
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03.07.2020 22:17 Ответить
зе-чмо же лично гарантировал безопасность, п-3-дун
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04.07.2020 01:40 Ответить
Там війна з регулярними військовими з РФ і місцевих колаборантів, а не терористи. Знову олігархія бреше словоблуддям, щоб вільно робити гешефт з окупантами. Терорист це одинак чи невелика організація, яка цілеспрямовано залякує цивільне населення, а регулярні війська, які ведуть обстріл з 82 мм мінометів із зброї батальонів, тобто війскових формувань чисельністю 500 -800 осіб. Тож тут терористами і не валялось. Може владі досить брехати в медіа. А називати речі так, як вірно зазначено у речника ЗСУ - збройні формування Російської Федерації
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04.07.2020 09:57 Ответить
 
 