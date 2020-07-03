От минометного огня террористов погибла 80-летняя жительница Зайцево Елена Быхова. ФОТО
От вражеского обстрела в Зайцево погибла мирная жительница
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.
В сообщении отмечается: "Сегодня, на рассвете 3 июля, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз открыли огонь по населенному пункту Зайцево. Вследствие циничного обстрела из минометов калибра 82-мм погибла местная жительница 1940 года рождения.
Оккупанты в очередной раз открыто продемонстрировали игнорирование Минских договоренностей и в очередной раз подтвердили, что они пришли на Донбасс убивать, грабить и разрушать, а жизнь гражданского населения для них ничего не стоит".
Волонтер Юлия Толмачева в Фейсбуке отметила: "Смотрите на фото, внимательно смотрите. Для 80% населения Украины войны нет. Но она есть, есть на Донбассе. Всего в 700 км от Киева. "Русской мир" несет не только нищету и страдания. Смерть шагает всегда рядом с ним.
Сегодня в шесть утра, российско-оккупационные войска убили жительницу Жованки (пгт Зайцево), Быхову Елену Ивановну, 1940 г.р. Мои соболезнования семье погибшей".
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