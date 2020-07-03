"Слуга народа" инициирует аудит деятельности Смолия на посту главы НБУ, - депутат СН Верещук
Партия "Слуга народа" намерена инициировать аудит деятельности экс-главы Национального банка Украины Якова Смолия.
Об этом народный депутат СН Ирина Верещук заявила журналистам в пятницу в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Я с коллегами посоветовалась, и мы будем сейчас инициировать полный всеобъемлющий непредвзятый аудит его деятельности, в том числе, когда он был заместителем главы (НБУ. - Ред.)", сказала Верещук.
По ее словам, Смолий работал замглавы НБУ и в период т.н. "банкопада". "А как проходила приватизация, а что далее происходило?... Так нельзя, это не наказание - увольнение. Аудит должен быть, а потом - юридически - правовая оценка деятельности. Вот то, что должно быть в правовом государстве", - сказала Верещук.
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Напомним, 1 июля председатель Национального банка Украины Яков Смолий написал и подал Президенту Украины заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию.
Члены правления НБУ разделяют позицию подавшего в отставку главы НБУ Якова Смолия, но продолжают работать для сохранения макрофинансовой стабильности.
2 июля Зеленский внес в Раду постановление об увольнении Смолия с поста главы НБУ. 3 июля депутаты поддержали отставку Смолия. "За" проголосовали 286 народных избранников.
Обязанности и.о. главы Нацбанка временно исполняет Екатерина Рожкова.
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Це про діскусію Шмигаля-Марченка.
А на равхунок аудиту- ліше б ця червоноармійська ілотка мовчала б........... бо тоді може зав"язатись дискусія...........і СН може програти її. Хоча "за 8 бед один ответ...волне серьезний"
По крайней мере пока не выгребем из коррупционного болота...
Що знову нема жодного слова о документах які представила Ю.Тимошенко про 5 -ти річне пограбування і розвалом економікі України агентом російських спецслужб Порошенко.Схемотозом в НБУ. І продовженням цього ж пограбування зеленим болванчіком Зюзєю.
Я пенсионерка, НО! у меня все отлично с логикой и памятью. Я хорошо помню, как нашей экономикой при Януковиче рулил порох. Янек трахал свою любовницу и по пенькам бегал, а экономикой занимались стоматолог и петюня. Янек младший кошмарил весь крупный бизнес, а порох занялся "оптимизацией" - грабил весь простой народ.Закрывались в сельской местности школы, больницы, отделения почты, ФАПы, ввелись незаконные поборы за обязательную оценку жилья при продаже, платную приватизацию приусадебных участков, неадекватную плату за вхождение в наследство - это все ПОРОШЕНКО и е@анутая партия регионов. Вам это все нравилось? После этой наглой обдираловки такой же е@анутый народ побежал и проголосовал за однотурового афериста и получили войну, бешеные незаконные тарифы и проданные Карпаты. Что дальше? А дальше - народ захотел зрелищ и выбрал писюна рояльного. Правильно, ну зачем ********* народу новый курс Тимошенко, направленный на развитие фермерства и передовых технологий. Правда?!
Самые отвратительные регионалы не вылазят из ящика, корча из себя оппозиционеров, хотя сами делали все тоже самое, будучи у власти. Но с е@анутым народом можно так, потому что совок, ПРОКЛЯТЫЙ СОВОК, вывел селекцию идиотов, не способных думать даже перед угрозой своего уничтожения. ПЕЧАЛЬКА!
это полный и где то даже толстый ))