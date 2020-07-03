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Новости
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"Слуга народа" инициирует аудит деятельности Смолия на посту главы НБУ, - депутат СН Верещук

Партия "Слуга народа" намерена инициировать аудит деятельности экс-главы Национального банка Украины Якова Смолия.

Об этом народный депутат СН Ирина Верещук заявила журналистам в пятницу в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я с коллегами посоветовалась, и мы будем сейчас инициировать полный всеобъемлющий непредвзятый аудит его деятельности, в том числе, когда он был заместителем главы (НБУ. - Ред.)", сказала Верещук.

По ее словам, Смолий работал замглавы НБУ и в период т.н. "банкопада". "А как проходила приватизация, а что далее происходило?... Так нельзя, это не наказание - увольнение. Аудит должен быть, а потом - юридически - правовая оценка деятельности. Вот то, что должно быть в правовом государстве", - сказала Верещук.

Читайте на Цензор.НЕТ: Перед заявлением о моей отставке была встреча с Зеленским, - Смолий

Напомним, 1 июля председатель Национального банка Украины Яков Смолий написал и подал Президенту Украины заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию.

Члены правления НБУ разделяют позицию подавшего в отставку главы НБУ Якова Смолия, но продолжают работать для сохранения макрофинансовой стабильности.

2 июля Зеленский внес в Раду постановление об увольнении Смолия с поста главы НБУ. 3 июля депутаты поддержали отставку Смолия. "За" проголосовали 286 народных избранников.

Обязанности и.о. главы Нацбанка временно исполняет Екатерина Рожкова.

Также на Цензор.НЕТ: "Слуга народа" Арахамия о заявлении Смолия о давлении: "Это была просто эмоциональная речь"

Автор: 

аудит (362) Смолий Яков (138) Слуга народа (2631) Верещук Ирина (504)


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Топ комментарии
+61
Стоило только Смолию рассказать про выходки "величайшего" и месть последовала незамедлительно. Мелкое, туповатое и мстительное чмо шибко не любит критику и правду про себя.
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03.07.2020 20:44
+41
А под шумок сегодня "Слуги" с подачи бубочки признали дипломы "Л/ДНР" и сделали абитуриентов с оккупированных территорий ровнее всех остальных. Причем возраст абитуриента не ограничен. То есть до 50 лет. Это может быть подросток из проукраинской семьи, а может и отвоевавший боевик.А еще за бюджетные средства жилье, обучение и стипендия тем, кто хочет подготовиться к поступлению. Ну и само поступление без ЗНО. Что там "Свободовцы"? Продолжают траву косить на стадионе "за сприянням Кошулинского"? Где вы все великие борцуны, почему молчат все кроме ЕС? Что, не заплачено?
И еще одно замечание. В перечень разрешенных к поступлению попали ВУЗы Минобороны. Красота, с@ки....
Но большего всего возмущает то, что нашим детям ветеранов войны с Рашей такого не дали. Не того сорта получается.... Делаем очередную зарубку на прикладе, чтобы не забыть когда подойдет время.
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03.07.2020 20:49
+30
Все, пропал дом .....
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03.07.2020 20:42
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Если ***** обнуляет сроки, то же хочет обнулить людей. Они ему мешают. Дышат, ездят, бастуют, получают пенсии...
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03.07.2020 22:31 Ответить
Сподобалось слово ''НЕПРЕДВЗЯТЫЙ''. Таке ж і переслідування Порошенка.
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03.07.2020 23:26 Ответить
Дубінський у смартфоні відкритим текстом писав як вони СН "є..т в рот" Смолія!!!!!!!!!!!!!!
Це про діскусію Шмигаля-Марченка.
А на равхунок аудиту- ліше б ця червоноармійська ілотка мовчала б........... бо тоді може зав"язатись дискусія...........і СН може програти її. Хоча "за 8 бед один ответ...волне серьезний"
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03.07.2020 23:54 Ответить
Могло бы стать хорошей традицией проводить расследование деятельности каждого ключевого гос чиновника по окончании его работы!
По крайней мере пока не выгребем из коррупционного болота...
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04.07.2020 01:13 Ответить
Он хоть знает разницу между аудит и миньет?
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04.07.2020 01:20 Ответить
*********, тьі, овца, просто не догадьіваешься, гнида, какой вам аудит устроят
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04.07.2020 06:11 Ответить
А аудит держрезерву не треба провести? Де зерно, сцуки?
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04.07.2020 07:12 Ответить
Переглянув"незалежну" українську журналіздику.І навіть не був здивованний
Що знову нема жодного слова о документах які представила Ю.Тимошенко про 5 -ти річне пограбування і розвалом економікі України агентом російських спецслужб Порошенко.Схемотозом в НБУ. І продовженням цього ж пограбування зеленим болванчіком Зюзєю.
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04.07.2020 08:44 Ответить
Тамара Бевз.
Я пенсионерка, НО! у меня все отлично с логикой и памятью. Я хорошо помню, как нашей экономикой при Януковиче рулил порох. Янек трахал свою любовницу и по пенькам бегал, а экономикой занимались стоматолог и петюня. Янек младший кошмарил весь крупный бизнес, а порох занялся "оптимизацией" - грабил весь простой народ.Закрывались в сельской местности школы, больницы, отделения почты, ФАПы, ввелись незаконные поборы за обязательную оценку жилья при продаже, платную приватизацию приусадебных участков, неадекватную плату за вхождение в наследство - это все ПОРОШЕНКО и е@анутая партия регионов. Вам это все нравилось? После этой наглой обдираловки такой же е@анутый народ побежал и проголосовал за однотурового афериста и получили войну, бешеные незаконные тарифы и проданные Карпаты. Что дальше? А дальше - народ захотел зрелищ и выбрал писюна рояльного. Правильно, ну зачем ********* народу новый курс Тимошенко, направленный на развитие фермерства и передовых технологий. Правда?!

Самые отвратительные регионалы не вылазят из ящика, корча из себя оппозиционеров, хотя сами делали все тоже самое, будучи у власти. Но с е@анутым народом можно так, потому что совок, ПРОКЛЯТЫЙ СОВОК, вывел селекцию идиотов, не способных думать даже перед угрозой своего уничтожения. ПЕЧАЛЬКА!
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04.07.2020 09:38 Ответить
Яков Смолий-личность и профессионал, благодаря которому финансовое положение Украины стабильно в столь трудный час! И не тебе делать грязные намеки в отношении Смолия Я, и не тебе что-то там инициировать! Что ты, что Зеленский- полные нули, доведшие за 1 год страну до краха! Очень надеюсь, что совсем скоро вы займете свое "почетное место" на нарах! Вот это то, чего вы действительно достойны!
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04.07.2020 13:01 Ответить
Порошенко-Гонтаревская банда держала высокую учетную ставку, убивая возможность кредитовать реальную экономику, зато создали условия для построения пирамиды ОВГЗ под дичайшие проценты, себе любимым. Порошенко не зря не слазил с экранов, пугал дефолтом, весь кредит МВФ ушел на погашение Порошенковских хотелок. Специально манипулировали курсом, чтобы было выгоднее держателям ОВГЗ, т.е. самим себе, потому и образовалась дыра в бюджете. Просто конченые мрази. А оплачивает все народ
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04.07.2020 13:42 Ответить
и кому поручат "аудит"? шлюшкам-выпускницам трускавца ?? )))
это полный и где то даже толстый ))
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04.07.2020 18:18 Ответить
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