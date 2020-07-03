"Слуга народа" инициирует аудит деятельности Смолия на посту главы НБУ, - депутат СН Верещук

Партия "Слуга народа" намерена инициировать аудит деятельности экс-главы Национального банка Украины Якова Смолия.

Об этом народный депутат СН Ирина Верещук заявила журналистам в пятницу в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я с коллегами посоветовалась, и мы будем сейчас инициировать полный всеобъемлющий непредвзятый аудит его деятельности, в том числе, когда он был заместителем главы (НБУ. - Ред.)", сказала Верещук.

По ее словам, Смолий работал замглавы НБУ и в период т.н. "банкопада". "А как проходила приватизация, а что далее происходило?... Так нельзя, это не наказание - увольнение. Аудит должен быть, а потом - юридически - правовая оценка деятельности. Вот то, что должно быть в правовом государстве", - сказала Верещук.

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Напомним, 1 июля председатель Национального банка Украины Яков Смолий написал и подал Президенту Украины заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию.

Члены правления НБУ разделяют позицию подавшего в отставку главы НБУ Якова Смолия, но продолжают работать для сохранения макрофинансовой стабильности.

2 июля Зеленский внес в Раду постановление об увольнении Смолия с поста главы НБУ. 3 июля депутаты поддержали отставку Смолия. "За" проголосовали 286 народных избранников.

Обязанности и.о. главы Нацбанка временно исполняет Екатерина Рожкова.

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