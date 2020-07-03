Украина и Турция могут подписать соглашение о свободной торговле уже в этом году, - Кулеба
Украина и Турция имеют четкую политическую волю довести работу над Соглашением о зоне свободной торговли между странами к подписанию в этом году.
Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на совместной пресс конференции с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.
"Мы действительно настроены провести очередное заседание Стратегического совета наших президентов в этом году и хотим наполнить его максимальным содержанием. Безусловно, соглашение о свободной торговле является одной из таких задач, которая должна быть уже "освящена" нашими лидерами", - сказал Кулеба.
Он сообщил, что переговоры пока продолжаются между экспертами обеих стран на уровне торговых представителей министерств экономики и торговли.
"Сейчас мы ожидаем определенный позиционный документ от турецкой стороны, чтобы продолжить наши консультации и двигаться вперед. Но я хочу подчеркнуть, что и в Киеве, и в Анкаре есть четкая политическая воля наконец довести этот процесс до результата, который балансирует интересы украинской и турецкой экономики и позволит обеим странам существенно выиграть от зоны свободной торговли", - подчеркнул глава МИД.
Он также отметил, что Украина полностью разделяет озвученную президентом Эрдоганом цель - довести товарооборот между Украиной и Турцией до 10 млрд долларов.
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