Украина и Турция могут подписать соглашение о свободной торговле уже в этом году, - Кулеба

Украина и Турция имеют четкую политическую волю довести работу над Соглашением о зоне свободной торговли между странами к подписанию в этом году.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на совместной пресс конференции с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Мы действительно настроены провести очередное заседание Стратегического совета наших президентов в этом году и хотим наполнить его максимальным содержанием. Безусловно, соглашение о свободной торговле является одной из таких задач, которая должна быть уже "освящена" нашими лидерами", - сказал Кулеба.

Он сообщил, что переговоры пока продолжаются между экспертами обеих стран на уровне торговых представителей министерств экономики и торговли.

"Сейчас мы ожидаем определенный позиционный документ от турецкой стороны, чтобы продолжить наши консультации и двигаться вперед. Но я хочу подчеркнуть, что и в Киеве, и в Анкаре есть четкая политическая воля наконец довести этот процесс до результата, который балансирует интересы украинской и турецкой экономики и позволит обеим странам существенно выиграть от зоны свободной торговли", - подчеркнул глава МИД.

Он также отметил, что Украина полностью разделяет озвученную президентом Эрдоганом цель - довести товарооборот между Украиной и Турцией до 10 млрд долларов.

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