Дело МН17: Суд в Нидерландах отклонил запрос адвокатов ГРУшника Пулатова о рассмотрении причастности украинского военного летчика Волошина

В Нидерландах в судебном комплексе "Схипхол" закончилось десятое судебное заседание по делу МН17. Следующее назначено на 31 августа 2020 г.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Слушания по делу о Гиркине, Дубинском, Харченко и Пулатове отложены до 31 августа", - сказал председательствующий судья Хендрик Стейнгаюс. Он также отметил, что суд объявит решения, касающиеся обращений, сделанных прокуратурой, защитой подполковника-спецназовца ГРУ РФ Олега Пулатова и адвокатами родственников погибших рейса МН17.

Суд отложил решение по запросам защиты Пулатова до поступления и рассмотрения всех запросов. В то же время суд все-таки объявил решения относительно некоторых запросов адвокатов Пулатова.

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В частности, было отказано по предоставлению копий определенных материалов дела, а также отказано в допросе свидетеля, о котором ходатайствовала защита Пулатова. По мнению адвокатов, этот свидетель мог дать показания относительно обстоятельств смерти украинского военного летчика Владислава Волошина, который, по одной из альтернативных версий катастрофы якобы мог быть причастен к трагедии МН17.

Председательствующий судья Стейнгаюс отметил, что запрос о смерти Волошина, отклонен "ввиду его спекулятивного характера".

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Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

В Амстердаме 8 марта 2020 года согласован и утвержден обновленный список членов JIT от Украины. От Офиса генерального прокурора в JIT вошли четыре представителя. Группу возглавил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов, который на центральном уровне координирует работу по расследованию международных преступлений.

9 марта 2020 года начались заседания суда по делу МН17. Не явился ни один из подозреваемых. Однако прокурор Фердинандуссе сообщил, что физическое отсутствие обвиняемых в зале суда или их отказ участвовать в судебном процессе не помешает установить правду в деле MH17 и вынести справедливый приговор.

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По его словам, четверо подозреваемых сыграли ключевую координирующую роль в транспортировке, установке "Бука" и вывозе его обратно в Россию. Таким образом они были настолько вовлечены в процесс поражения самолета ракетой, что фактически несут за это ответственность.

В конце марта 2020 года суд по делу о сбитом МН17 разрешил защите одного из четырех обвиняемых - Олега Пулатова, изучить материалы дела с тем, чтобы подготовить свою позицию к заседанию, назначенному на 8 июня, а представителям родных погибших - ограниченный доступ к официальным материалам дела. Суд приступил к рассмотрению дела по расписанию.

На заседании 26 июня нидерландские прокуроры отвергли обвинения адвокатов подполковника ГРУ России Олега Пулатова. Они считают безосновательными заявления, что расследование незавершенное, в частности, не рассмотрен "сценарий военного самолета", который якобы мог сбить МН17.

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