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Новости Российские террористы сбили Боинг
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Дело МН17: Суд в Нидерландах отклонил запрос адвокатов ГРУшника Пулатова о рассмотрении причастности украинского военного летчика Волошина

Дело МН17: Суд в Нидерландах отклонил запрос адвокатов ГРУшника Пулатова о рассмотрении причастности украинского военного летчика Волошина

В Нидерландах в судебном комплексе "Схипхол" закончилось десятое судебное заседание по делу МН17. Следующее назначено на 31 августа 2020 г.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Слушания по делу о Гиркине, Дубинском, Харченко и Пулатове отложены до 31 августа", - сказал председательствующий судья Хендрик Стейнгаюс. Он также отметил, что суд объявит решения, касающиеся обращений, сделанных прокуратурой, защитой подполковника-спецназовца ГРУ РФ Олега Пулатова и адвокатами родственников погибших рейса МН17.

Суд отложил решение по запросам защиты Пулатова до поступления и рассмотрения всех запросов. В то же время суд все-таки объявил решения относительно некоторых запросов адвокатов Пулатова.

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В частности, было отказано по предоставлению копий определенных материалов дела, а также отказано в допросе свидетеля, о котором ходатайствовала защита Пулатова. По мнению адвокатов, этот свидетель мог дать показания относительно обстоятельств смерти украинского военного летчика Владислава Волошина, который, по одной из альтернативных версий катастрофы якобы мог быть причастен к трагедии МН17.

Председательствующий судья Стейнгаюс отметил, что запрос о смерти Волошина, отклонен "ввиду его спекулятивного характера".

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Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

В Амстердаме 8 марта 2020 года согласован и утвержден обновленный список членов JIT от Украины. От Офиса генерального прокурора в JIT вошли четыре представителя. Группу возглавил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов, который на центральном уровне координирует работу по расследованию международных преступлений.

9 марта 2020 года начались заседания суда по делу МН17. Не явился ни один из подозреваемых. Однако прокурор Фердинандуссе сообщил, что физическое отсутствие обвиняемых в зале суда или их отказ участвовать в судебном процессе не помешает установить правду в деле MH17 и вынести справедливый приговор.

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По его словам, четверо подозреваемых сыграли ключевую координирующую роль в транспортировке, установке "Бука" и вывозе его обратно в Россию. Таким образом они были настолько вовлечены в процесс поражения самолета ракетой, что фактически несут за это ответственность.

В конце марта 2020 года суд по делу о сбитом МН17 разрешил защите одного из четырех обвиняемых - Олега Пулатова, изучить материалы дела с тем, чтобы подготовить свою позицию к заседанию, назначенному на 8 июня, а представителям родных погибших - ограниченный доступ к официальным материалам дела. Суд приступил к рассмотрению дела по расписанию.

На заседании 26 июня нидерландские прокуроры отвергли обвинения адвокатов подполковника ГРУ России Олега Пулатова. Они считают безосновательными заявления, что расследование незавершенное, в частности, не рассмотрен "сценарий военного самолета", который якобы мог сбить МН17.

Также читайте: Родственник жертв катастрофы MH17: Защита обвиняемых действует в том же духе, что и российские власти, это болезненно

Автор: 

Нидерланды (1585) Боинг-777 Malaysia Airlines (1371) Волошин Владислав (62)


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Топ комментарии
+9
Скоро адвокаты кацапов еще и испанского Карлсона потребуют допросить... С кем поведешься...
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03.07.2020 21:42
+8
А як же рептілоїди, що встановили бук на СУ-25, який, щоб перевищіти свою максимальну висоту, заліз на спину МіГу, а захараст те все бачив? Може най пошлють дознавачів до захараста? Тут не далеко... Наші війсковики покажуть дорогу... Навіть безкоштовно
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03.07.2020 21:49
+7
А тунгуский метеоритом, часом не причастен?
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03.07.2020 21:43
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Скоро адвокаты кацапов еще и испанского Карлсона потребуют допросить... С кем поведешься...
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03.07.2020 21:42 Ответить
А тунгуский метеоритом, часом не причастен?
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03.07.2020 21:43 Ответить
Православний мєтєорізм там всєму віной.
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03.07.2020 21:47 Ответить
Ватаги любят спать на голову цивилизованому миру. Дикуни
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03.07.2020 21:51 Ответить
Сушку это орки выдумали в разговорах -- мол Сушка сбила Боинг ,а Бук сбил Сушку
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03.07.2020 21:47 Ответить
разговоры есть у Прокурора
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03.07.2020 21:48 Ответить
Потом оказалось, что справились и без посредника
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04.07.2020 07:56 Ответить
А як же рептілоїди, що встановили бук на СУ-25, який, щоб перевищіти свою максимальну висоту, заліз на спину МіГу, а захараст те все бачив? Може най пошлють дознавачів до захараста? Тут не далеко... Наші війсковики покажуть дорогу... Навіть безкоштовно
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03.07.2020 21:49 Ответить
Ага. А потім кремлівські пропагандони будуть кричати, що раісся не визнає резільтатів суду, тому що він не розглянув усі "версії"
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03.07.2020 21:49 Ответить
Жодний підозрюваний не з'явився! А міг би бути, якщо би Зе не віддав його росії.
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03.07.2020 21:50 Ответить
"Слушания по делу о Гиркине, Дубинском, Харченко и Пулатове отложены до 31 августа", Источник: https://censor.net/n3206017

Кто явится, если они все в рашке?Ты совсем йок мозгом?
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03.07.2020 22:09 Ответить
Зе одного віддав, тому лікуй свій мозок.
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03.07.2020 22:18 Ответить
Кого именно?Третьесортного алкаша, которого даже в этом списке нет, и, который, максимум, должен был свидетелем выступать?Ну, отец, совсем ты крейзанулся.
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03.07.2020 22:24 Ответить
Пустое. С кого спрашивать, с синяка?А что он знает-видел-чему был свидетелем?Цемах такой себе Цемах...В самом худшем для него случае-он свидетель, а не подозреваемый.
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03.07.2020 22:39 Ответить
«Третьесортному алкашу»? Лахта, прикрути дурака.

«https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiOxvqp6rHqAhVUTsAKHb9hCOAQFjAAegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Fzn.ua%2FPOLITICS%2***********-sozhaleyut-o-tom-chto-ukraina-ne-prislushalas-k-ih-prosbe-ne-vydavat-cemaha-rossii-329266_.html&usg=AOvVaw0uhEFZ5OBmOFjsj3iySvlY Нидерланды сожалеют о том, что Украина выдала Цемаха .
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiOxvqp6rHqAhVUTsAKHb9hCOAQFjAAegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Fzn.ua%2FPOLITICS%2***********-sozhaleyut-o-tom-chto-ukraina-ne-prislushalas-k-ih-prosbe-ne-vydavat-cemaha-rossii-329266_.html&usg=AOvVaw0uhEFZ5OBmOFjsj3iySvlY zn.ua › POLITICS › **********-sozh...»
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03.07.2020 22:40 Ответить
Фигня. Поглугли ньюсы о том, что перед выдачей приезжали допросчики из NL и хорошенько его поспрашивали. Думаешь его взяли и просто так отпустили, наивняга?
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03.07.2020 22:40 Ответить
«https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiOxvqp6rHqAhVUTsAKHb9hCOAQFjAAegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Fzn.ua%2FPOLITICS%2***********-sozhaleyut-o-tom-chto-ukraina-ne-prislushalas-k-ih-prosbe-ne-vydavat-cemaha-rossii-329266_.html&usg=AOvVaw0uhEFZ5OBmOFjsj3iySvlY Нидерланды сожалеют о том, что Украина выдала Цемаха .
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiOxvqp6rHqAhVUTsAKHb9hCOAQFjAAegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Fzn.ua%2FPOLITICS%2***********-sozhaleyut-o-tom-chto-ukraina-ne-prislushalas-k-ih-prosbe-ne-vydavat-cemaha-rossii-329266_.html&usg=AOvVaw0uhEFZ5OBmOFjsj3iySvlY zn.ua › POLITICS › **********-sozh...»
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03.07.2020 22:41 Ответить
Я тебе уже напечатал ответ. Без обид
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03.07.2020 22:45 Ответить
Обід ?
Тут мова не про твої інтерпретації.
Я тобі надав офіційне ставлення нідерландської сторони, щодо видачі Цемаха на россію.
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03.07.2020 22:55 Ответить
Слухай, вот я конечно зелибобик и всё такое, но даже такая кузинатра как я знает, что все эти страна.юа, зн.юа и прочая хрень из Гужвинской обоймы это....всё равно что смотреть на порнхабе пупинг с этой, как её, Синтереей.
Ты это, как его прям, "Не извращнёшься-не порадуешься". Фу, словом.
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03.07.2020 23:02 Ответить
Чувак, zn.ua - це Дзеркало тижня, найавторитетніше аналітичне видання України, починаючи з 90-х. Ватнік Гужва до них ніяким боком - не рівняй Дзеркало Мостової і Рахманіна з помийкою срана.уа!
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03.07.2020 23:19 Ответить
Для меня самое авторитетное скорее Хвыля. Хотя, касательно, зн.юа я могу ошибаться-гугланул сейчас навскидку, возможно ошибаюсь, надо досконально перегуглить. За уточнение-спасибо, я не пане Боже, могу ошибаться.
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03.07.2020 23:22 Ответить
На тобі Хвилю:

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi7sv_p9bHqAhWoxIsKHdk0AHEQFjAEegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fhvylya.net%2Fnews%2Fdigest%2Fglavnyj-prokuror-***********-prizval-ukrainu-ne-peredavat-rf-cemaha.html&usg=AOvVaw2J7r2o_gsv87W6zkPEyGSF Главный прокурор Нидерландов призвал Украину не передавать РФ Цемаха .
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi7sv_p9bHqAhWoxIsKHdk0AHEQFjAEegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fhvylya.net%2Fnews%2Fdigest%2Fglavnyj-prokuror-***********-prizval-ukrainu-ne-peredavat-rf-cemaha.html&usg=AOvVaw2J7r2o_gsv87W6zkPEyGSF hvylya.net › news › digest › glavnyj-...


https://www.google.com/search?q=https%3A%2F%2Fhvylya.net+%D1%86%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%85+%D0%BD%D1%96%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8&oq=https%3A%2F%2Fhvylya.net+%D1%86%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%85+%D0%BD%D1%96%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8&aqs=chrome..69i57j69i58.18444j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8# https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:J_GLdECZ788J:https://hvylya.net/news/digest/glavnyj-prokuror-***********-prizval-ukrainu-ne-peredavat-rf-cemaha.html+&cd=5&hl=en&ct=clnk&gl=ua
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03.07.2020 23:31 Ответить
Ale jaja ))) Я думав що льодчик Волошин це такий прикол )))
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03.07.2020 21:57 Ответить
Мёртвые сраму не имут ткскзть.
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03.07.2020 22:10 Ответить
Справа МН17: Суд у Нідерландах відхилив запит адвокатів ГРУшника Пулатова про розгляд причетності українського військового льотчика Волошина - Цензор.НЕТ 5316
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03.07.2020 21:57 Ответить
Этого не может быть!(с) первая новеллка)))
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03.07.2020 22:08 Ответить
Полюбе москалі будуть волати "Какие ваши доказательства"
ПуХло-лалала має недоторканність до 2036 року.
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03.07.2020 21:58 Ответить
сальвадор альенде
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03.07.2020 22:28 Ответить
як же так???
вони там всією луб'янкою цю відмазку ліпили, а той суд підпєндосний взяв - і відкинув!
вивсьоврьоті!
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03.07.2020 21:59 Ответить
это шо ж получаецца - путло, на время следствия взял себе псевдо - "волошин" ?
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03.07.2020 22:12 Ответить
Волошин конечно странно погиб.
Ну вот один момент. Был опубликован скриншот переписки Волошина и его друга Максима Карпина,который подписал петицию об отставке губернатора Николаева-Алексея Савченко(блок БПП,назначен губернатором Николаеа лично Пецей).
Волошин ответил:"Я б и сам подписал,да боюсь пристрелят раньше времени,детей халко".
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03.07.2020 22:26 Ответить
и, это правильный ответ
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03.07.2020 22:27 Ответить
цей суд - чисто часткова моральна компенсація родичам загиблих! Ніяких ефективних результатів, посадок чи розстрілів НЕ БУДЕ... СУМ-ПЕЧАЛЬ!
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03.07.2020 22:48 Ответить
я думал что Волошин это какой то собирательный образ как к примеру Кузьма Прутков - все его знают но ни разу не видели
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03.07.2020 22:53 Ответить
Тю, адвокат методичку кремлівську обновив би - уже навіть москалі перестали говорити про льотчиків і Су-25, а говорять, що таки Буком збили...
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03.07.2020 23:13 Ответить
Это они алкаша Мишу Леонтьева хотели в качестве свидетеля допросить?
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03.07.2020 23:34 Ответить
НЕвозможно, у Миши, однако, очередной запой.
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04.07.2020 06:46 Ответить
Пока не построят северный поток 2 так и будут переливать с пустого в порожнее,короче европейцам как всегда плевать даже если убили их граждан - главное бабло.
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04.07.2020 00:15 Ответить
Всі знають, що літак збили з БУКа, а москалі і далі ліплять наш винищувач. А ви, європейці, вірте їм. Вони де не ступлять, там збрешуть.
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04.07.2020 10:50 Ответить
 
 