Давление на Смолия "очень нецелесообразно", он должен был остаться на все 7 лет, - Фиала

Гендиректор инвестиционной компании Dragon Capital Томаш Фиала сожалеет о давлении на экс-главу НБУ Якова Смолия.

Об этом он рассказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"Господин Смолий, кто бы его как ни оценивал профессионально, был избран Верховной Радой 2 года назад, у него срок заканчивается только в 2025 году. Очень нецелесообразно, что на него происходило политическое, физическое давление. Мы помним эти демонстрации перед НБУ, сожженные машины, дома и так далее", - сказал Фиала.

Он напомнил, что независимость Национального банка гарантирует закон. И что все члены правления НБУ назначены на 7 лет, и уволить их не может ни президент, ни премьер-министр.

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"Смолий и другие люди из правления должны были остаться на все 7 лет. И ни президент Зеленский, ни последующий президент, который будет избран в 2024 году, не имел право давить на Смолия, чтобы он уволился", - добавил Фиала.

Напомним, 1 июля председатель Национального банка Украины Яков Смолий написал и подал Президенту Украины заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию.

Члены правления НБУ разделяют позицию подавшего в отставку главы НБУ Якова Смолия, но продолжают работать для сохранения макрофинансовой стабильности.

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2 июля Зеленский внес в Раду постановление об увольнении Смолия с поста главы НБУ. 3 июля депутаты поддержали отставку Смолия. "За" проголосовали 286 народных избранников.

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