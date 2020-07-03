Давление на Смолия "очень нецелесообразно", он должен был остаться на все 7 лет, - Фиала
Гендиректор инвестиционной компании Dragon Capital Томаш Фиала сожалеет о давлении на экс-главу НБУ Якова Смолия.
Об этом он рассказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.
"Господин Смолий, кто бы его как ни оценивал профессионально, был избран Верховной Радой 2 года назад, у него срок заканчивается только в 2025 году. Очень нецелесообразно, что на него происходило политическое, физическое давление. Мы помним эти демонстрации перед НБУ, сожженные машины, дома и так далее", - сказал Фиала.
Он напомнил, что независимость Национального банка гарантирует закон. И что все члены правления НБУ назначены на 7 лет, и уволить их не может ни президент, ни премьер-министр.
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"Смолий и другие люди из правления должны были остаться на все 7 лет. И ни президент Зеленский, ни последующий президент, который будет избран в 2024 году, не имел право давить на Смолия, чтобы он уволился", - добавил Фиала.
Напомним, 1 июля председатель Национального банка Украины Яков Смолий написал и подал Президенту Украины заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию.
Члены правления НБУ разделяют позицию подавшего в отставку главы НБУ Якова Смолия, но продолжают работать для сохранения макрофинансовой стабильности.
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2 июля Зеленский внес в Раду постановление об увольнении Смолия с поста главы НБУ. 3 июля депутаты поддержали отставку Смолия. "За" проголосовали 286 народных избранников.
Обязанности и.о. главы Нацбанка временно исполняет Екатерина Рожкова.
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03.04.2020 г.
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02.07.2020 г.https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html
И сразу же
"Супруга президента Елена Зеленская выздоровела от COVID-19. Сегодня ее выписали из больницы, сообщает пресс-служба Офиса президента. Преодолев COVID-19, Елена Зеленская все же нуждается в продолжении лечения от вызванной им двусторонней пневмонии и будет проходить его дома" - данное сообщение опубликовано в Телеграмм-канале который контролирует не Мендель\Ермак, а Федоров.
Ну поверить в то, что лечение "двусторонней пневмонии " лучше проводить дома могут только совсем наивные люди. Все действия Зеленского укладываются в обстоятельства сообщенные в нашем сообщении. Зеленская передала требуемое от нее имущество и ее отпустили из места изоляции. Так как по закону процедурно это длится 30 дней и за это время одна из сторон может отозвать заявление, ее изолировали в домашних условиях до истечения этого срока.
Конфигурация "Марченко- глава НБУ" начинает приобретать все более ясные очертания. Против только один - он сам.
Вчерашняя череда встреч с возможными претендентами на должность главы НБУ была для Зеленского сплошным сюрпризом. Как оказалось большинство предлагаемых на эту должность вовсе не горят желанием ее занять. Категорическое "Спасибо, г-н президент, но меня это не интересует " одного их возможных кандидатов привело в шок Зеленского и Ермака. На "все готовых" не нашлось. Даже "свои из госбанков" начали обставлять условиями свое согласие.
Дошло до того, что Ермак предложил занять эту должность Марченко.
Ідіот...
У Києві невідомі викрали одного з акціонерів ТОВ «Севастопольский судно-ремонтний завод «https://sprotyv.info/news/liza-peskova-ne-spravilas-juzhnyj-sevastopol-zaplatit-rossijanam-vse Південний «, майно якого перебуває на території тимчасово окупованого Криму. Мова йде про мешканця Київської області Сергія Ткаченка 1962 року народження, якому, за інформацією з відкритих джерел, належить майже 22% акцій підприємства, https://www.unn.com.ua/uk/exclusive/1878505-u-kiyevi-vikrali-aktsionera-sevastopolskogo-sudno-remontnogo-zavodu-yuzhniy-pidozryuyutsya-rosiyski-spetssluzhbi повідомляє УНН.
Як стало відомо, чоловік зайшов до салону краси у столиці. Одразу за ним зайшли двоє невстановлених чоловіків та підійшовши до Ткаченка - повідомили йому, що він перебуває у «федеральному розшуку». Після чого вивели його на вулицю та посадивши в авто - поїхали з ним у невідомому напрямку.
Відомо, що він був оголошений у розшук російською поліцією. Також у Росії йому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Місяць тому Ткаченко звернувся із заявою до Офісу Генерального прокурора про заволодіння його майном у окупованому Криму сторонніми особами, а також щодо незаконного притягнення його до кримінальної відповідальності РФ.
Брал деньги от "инвесторов", при этом не вкладывал в экономику ни копейки, а потом за счет кредитов МВФ и новых "инвесторов" рассчитывался с другими "инвесторами".
Так теперь этот "инвестор" компании Dragon Capital Томаш Фиала сожалеет что кормушка накрылась, хотя не факт, Рожкова то осталась.
Сейчас новый глава НБУ все порешает, напечатают всем денег и раздадут, закончится это шоколадное зубожиння наконец, немного уже осталось терпеть!
Господин Смолий, кто бы его как ни оценивал профессионально, был избран Верховной Радой 2 года назад, у него срок заканчивается только в 2025 году.Источник: https://censor.net/n3206023
Це що за спіч? Тобто, хоч дебіла оберіть, але свій термін він повинен відпрацювати?
Деды созидали, отцы созидали, а внукам духу не хватило удержать то, что они завоевали своей кровью. Должно быть очень стыдно перед прошлыми поколениями.
Бєня сказав: дефолт
зедрисня відповіла: єсть!
Иначе будет революция, настоящая, а значит коррупционеров, олигархов и просто наворовавших не станет. АМИНЬ!
https://kurs.com.ua/novost/187333-dollar-po-30-slug-poimali-na-novoi-perepiske Доллар по 30: "слуг" поймали на новой переписке
Нардепов "Слуги народа" поймали на новой переписке в чате фракции об отставке главы НБУ Якова Смолия. Участники диалога предсказали украинцам доллар по 30 грн.
"Справедливости ради нужно отметить, что ставка (говорится о рекордно низкой учетной ставке. - Ред.) бы не падала, если бы не давили постоянно. К Смолию хорошее у всех отношение, но он не может работать в таких условиях, он хочет иметь инфляцию 1,9%, не хочет делать эмиссию, а все страны сейчас вливают деньги в экономику, жертвуя инфляцией в угоду росту потребления", - пишет Арахамия.
Нардеп Роксолана Пидласа спросила Арахамию: "Сколько мы хотим инфляцию? Просто чтобы знать, к чему готовиться". На это отвечает другой депутат, номер которого не подписан: "Курс на днях 30 будет легко. Будет тогда большая инфляция".
- Не буль такою, Ганю, глупою,
Купон - це гроші, Ганю, теж.
Він став вагомою валютою
Як на вагу його кладеш.
Кіло купонів на вагу - і дістаєш кіло рагу
Піди, знайди таку валюту дорогу!
А когда рассказывают финансисты с мировым именем что творит зеленосброд , здешние хабалки с лахты, с тремя классами ЦПШ образования, начинают рассусоливать о том, как будет хорошо Украине, когда ее зеленогнойные угробят, это даже не смешно. Вы, твари продажные, заработайте себе мировое имя,как Фиала, или как вами ненавидимая Гонтарева, а потом уже тут киздеть херню будете, которую вы за три копейки согласно методичкам тут строчите. Такие бляха умные, а живете че так херово, экономисты фуевы? А?