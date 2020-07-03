В 20-х числах июля подпишем меморандум о получении 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи ЕС, - Шмыгаль
Премьер-министр Денис Шмыгаль рассчитывает на подписание меморандума о получении 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи Европейского Союза в 20-тых числах июля.
Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.
"Уже в 20-тых числах месяца, я надеюсь, мы подпишем очередной меморандум про предоставление следующего транша макрофинансовой помощи в размере 1,2 млрд евро от Европейского Союза, это сегодня было проговорено с вице-президентом Европейской комиссии", - сказал Шмыгаль.
Премьер подчеркнул, что это также свидетельствует о том, что независимо от смены главы Национального банка, Украина остается стабильной.
Также на Цензор.НЕТ: Независимость НБУ для нас является приоритетом, - Шмыгаль - вице-президенту Евросоюза Домбровскису
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Хрен вам, а не займ
.
ПРЯМО УЖЕ ДЕТЕКТИВ
А кто после будет сидеть ? ( в Платных камерах )
Вы о чем ? 😂
безнадега..
«Украинцьі, ЕС нас непонятно почему послала в ЖОПУ, и оставила наших дорогих пенсионеров без пенсий. Поетому мьі вьінуждени просить кума путина, попросить путина о кредите.»
Кошти від МВФ нададуть у березні 2020-го
Наприкінці квітня 2020-го ми отримаємо транш від МВФ
Кредит від МВФ буде на початку травня 2020-го
Кошти від МВФ надійдуть до кінця травня 2020-го
До шостого черня 2020-го в Україну зайде кредит від МВФ
Кредит МВФ буде отриманий 10 червня 2020-го
А коли реально він був отриманий? Так ото ж!
Я нічого не пропустив?
Зара знову запускають "бла-бла-бла", але вже з іншим прем'єром... Зєбуїни, ви як? Екстаз вже спіймали?
Та й 20% економіки, зруйнованої вами на Донбассі, прибутків Україні не приносять.
2. меморандум != деньги
3. надежды премьеров питают
https://youtu.be/gzJaiN5TmqI
А ЄС про те знає?