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В 20-х числах июля подпишем меморандум о получении 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи ЕС, - Шмыгаль

В 20-х числах июля подпишем меморандум о получении 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи ЕС, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассчитывает на подписание меморандума о получении 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи Европейского Союза в 20-тых числах июля.

Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"Уже в 20-тых числах месяца, я надеюсь, мы подпишем очередной меморандум про предоставление следующего транша макрофинансовой помощи в размере 1,2 млрд евро от Европейского Союза, это сегодня было проговорено с вице-президентом Европейской комиссии", - сказал Шмыгаль.

Премьер подчеркнул, что это также свидетельствует о том, что независимо от смены главы Национального банка, Украина остается стабильной.

Также на Цензор.НЕТ: Независимость НБУ для нас является приоритетом, - Шмыгаль - вице-президенту Евросоюза Домбровскису

Автор: 

помощь (7819) Меморандум (130) Евросоюз (17145) Шмыгаль Денис (2705)


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Топ комментарии
+14
Есть маленькая чуйка,что вас пошлют накуй.
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03.07.2020 23:00
+11
У 20-х числах липня підпишемо меморандум про отримання 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги ЄС, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 3730
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03.07.2020 23:09
+10
Получили, только хитрый. Транш, который в нал перевести невозможно. Поэтому и беснуются. Короче, МВФ их сделало, как котят.
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03.07.2020 23:01
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шмыгаль размечтался)) кто им даст, зебилам - после того как они кинули МВФ)
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03.07.2020 23:18 Ответить
Слюни втяните !
Хрен вам, а не займ

.
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03.07.2020 23:23 Ответить
ЖУЛИКАМ денег не занимают !
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03.07.2020 23:25 Ответить
Есть маленькая чуйка,что вас пошлют накуй.
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03.07.2020 23:00 Ответить
Купят костюмы с отливом и на волгах поедут в Ялту ,😂
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03.07.2020 23:42 Ответить
Вот я не поняла - они получили или нет транш МВФ на свою зарплату и пенсии ?

ПРЯМО УЖЕ ДЕТЕКТИВ
А кто после будет сидеть ? ( в Платных камерах )
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03.07.2020 23:00 Ответить
Получили, только хитрый. Транш, который в нал перевести невозможно. Поэтому и беснуются. Короче, МВФ их сделало, как котят.
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03.07.2020 23:01 Ответить
У 20-х числах липня підпишемо меморандум про отримання 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги ЄС, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 3730
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03.07.2020 23:09 Ответить
повысили пособия а теперь нужны деньги на повышение пенсий и минималки )) так и будут клянчить, надеюсь если дадут то только под реформы а не на проедание
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03.07.2020 23:16 Ответить
ЗЕреформы ?

Вы о чем ? 😂
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03.07.2020 23:30 Ответить
Ага, одной рукой душат НБУ а другой выпрашивают деньги у ЕС. Шиза как она есть
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03.07.2020 23:00 Ответить
Хрен вам,а не 1,2 лярда.
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03.07.2020 23:02 Ответить
Вам хто його надасть? Вони ж не лоХи.
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03.07.2020 23:02 Ответить
А отсосать у Дубинского не пробовал??
безнадега..
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03.07.2020 23:02 Ответить
Кредит это не помощь,кредит это процентная кабала.
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03.07.2020 23:02 Ответить
Зебил, возьми хотя бы одну книжки по экономике почитай! Может быть тогда одна извилина в мозгу появится!
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04.07.2020 08:05 Ответить
Требе звертатися через свої кола до представників ЄС аби не давали цим потворам грошей.
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03.07.2020 23:04 Ответить
А потом повториться історія з путінськими мільярдами Януковичу:
«Украинцьі, ЕС нас непонятно почему послала в ЖОПУ, и оставила наших дорогих пенсионеров без пенсий. Поетому мьі вьінуждени просить кума путина, попросить путина о кредите.»
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03.07.2020 23:09 Ответить
Кредит від МФВ буде до кінці грудня 2019-го
Кошти від МВФ нададуть у березні 2020-го
Наприкінці квітня 2020-го ми отримаємо транш від МВФ
Кредит від МВФ буде на початку травня 2020-го
Кошти від МВФ надійдуть до кінця травня 2020-го
До шостого черня 2020-го в Україну зайде кредит від МВФ
Кредит МВФ буде отриманий 10 червня 2020-го
А коли реально він був отриманий? Так ото ж!

Я нічого не пропустив?
Зара знову запускають "бла-бла-бла", але вже з іншим прем'єром... Зєбуїни, ви як? Екстаз вже спіймали?
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03.07.2020 23:10 Ответить
Как они завуалировано преподносят , макрофинансовая помощь", народу втирают,что это прям благодетели ,помощь оказывают,Шмыгаль это очередная кредитная кабала под проценты,так и говори.
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03.07.2020 23:11 Ответить
Нажаль у нас немає дірки з жижою і газом, як у вас на россіі.
Та й 20% економіки, зруйнованої вами на Донбассі, прибутків Україні не приносять.
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03.07.2020 23:21 Ответить
Если для тебя не западная Украина уже россия, то пусть будет на россии.
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03.07.2020 23:25 Ответить
Але є непогана "дірка" на митниці, через яку витікає декілька мільярдів щорічно. Та й у інших галузях та сама історія. Але для населення кожен раз роблять одну й ту саму виставу: на сцену вилазить чергова червона пика і скиглить про бідну та зубожілу державу та неминучість "співпраці" з МВФ.
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03.07.2020 23:34 Ответить
Шмыгаль-то подпишет, сомнений нет. а подпишет ли ЕС?
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03.07.2020 23:24 Ответить
1. меморандум надо подписать
2. меморандум != деньги
3. надежды премьеров питают
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03.07.2020 23:28 Ответить
Выступление Смолия в Раде
https://youtu.be/gzJaiN5TmqI
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03.07.2020 23:40 Ответить
ааааа)вот тут вам срака
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03.07.2020 23:54 Ответить
в общем ,поймите почему Смолия уволили - он не дал зеле транш МВФ на руки ,три дня отбивался, что это не деньги... Зацените зелин дебилизм
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03.07.2020 23:58 Ответить
Кто возвращать будет,одногодки?
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04.07.2020 00:23 Ответить
Купите новые мерседесы бандитам?
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04.07.2020 03:45 Ответить
А ви звернули увагу, що все до чого торкається рука зебілів перетворюється на лайно?
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04.07.2020 05:53 Ответить
Мифический царь Капромидас. Всё чего касается превращается в капрос. Даже человеки!
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04.07.2020 10:59 Ответить
Циганка на двоє гадала))!! Під таких ідіотів які змусили піти з посади голову Нац. банку які кредити??
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04.07.2020 07:39 Ответить
Всё что вы получили-всё в прошлом. Только на это и надо расчитывать ближайшие 5 лет.
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04.07.2020 10:56 Ответить
подписание меморандума о получении 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи Европейского Союза в 20-тых числах июля.
А ЄС про те знає?
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04.07.2020 11:23 Ответить
придурок.... кто тебе ее даст?
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04.07.2020 12:54 Ответить
 
 