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Новости Силовики
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На Донетчине у пассажира автобуса, следовавшего в Харьков, изъяты гранаты и тротил, - Нацполиция. ФОТО

На блокпосту возле Славянска правоохранители изъяли гранаты и тротил у пассажира междугороднего автобуса.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

На Донетчине у пассажира автобуса, следовавшего в Харьков, изъяты гранаты и тротил, - Нацполиция 01

В поселке Долина при проверке автобуса, следовавшего в Харьков, в сумке среди личных вещей у 42-летнего мужчины полиция изъяла четыре гранаты - РГД и Ф-1, тротил и светошумовую шашку.

На Донетчине у пассажира автобуса, следовавшего в Харьков, изъяты гранаты и тротил, - Нацполиция 02

Боеприпасы изъяты и направлены на экспертизу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 25-летний мужчина погиб из-за взрыва гранаты в Желтых Водах, - полиция. ФОТО

На Донетчине у пассажира автобуса, следовавшего в Харьков, изъяты гранаты и тротил, - Нацполиция 03

По факту правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 263 "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами" Уголовного кодекса Украины, открыто уголовное производство. Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы.

Также смотрите: "Растяжку" с небоевой гранатой обнаружили в Сырецком парке Киева. ВИДЕО

Автор: 

граната (1003) Нацполиция (16490) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) Донецкая область (9734)


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Топ комментарии
+13
абитура едет поступать
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03.07.2020 23:05
+3
з язика зняли.
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03.07.2020 23:14
+1
Да, тести по ДПЮ складати. Заодно прихватив матчасть, для пущєй рєальності.
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03.07.2020 23:29
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абитура едет поступать
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03.07.2020 23:05 Ответить
з язика зняли.
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03.07.2020 23:14 Ответить
Да, тести по ДПЮ складати. Заодно прихватив матчасть, для пущєй рєальності.
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03.07.2020 23:29 Ответить
то ще добре що викопани танки за собою не тягнуть....
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03.07.2020 23:48 Ответить
не, банкомат взрывать..
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04.07.2020 00:37 Ответить
Тогда как его украинский КПП пропустил?????!!!! Скорее всего не с той он стороны, а в прифронтовой зоне скупился.
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04.07.2020 08:43 Ответить
Чего вы так...Мож человек к гепе ехал или добкину,хотел "привет" передать
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03.07.2020 23:17 Ответить
Без ЗНО тепер....але з тротилом..
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03.07.2020 23:18 Ответить
Да, не поевезло бедолаге, а вот я был в своё время более удачлив.
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03.07.2020 23:19 Ответить
Не страшно, они же ручные.
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03.07.2020 23:53 Ответить
А карта розташування по країні офісів ОПЗЖ в нього не було?.
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04.07.2020 00:11 Ответить
Съездил чувак, скупился. Интересно было бы узнать у кого конкретно, какая часть, кто командир? Или это интересно только мне? А потом на улицах стреляют, взрывают... Там автобусы, и вообще весь транспорт, надо шманать по полной. И вообще, кто- то отвечает за боеприпасы? Кто-то проверяет куда они деваются? У нас армия или проходной двор?
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04.07.2020 08:31 Ответить
а как вы себе это представляете.. после боя гильзы которые лопатами выбрасывают из окопов..пересчитывать? Вот для этого и создана система блокпостов вокруг зоны ООС
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04.07.2020 08:51 Ответить
При чём тут гильзы? У него гранаты, светошумовая шашка и тротил. Читать умеете?
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04.07.2020 09:26 Ответить
Сепар їхав "поступати" в університет Харкова - без здачі вступних іспитів!!!
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04.07.2020 10:27 Ответить
 
 