На Донетчине у пассажира автобуса, следовавшего в Харьков, изъяты гранаты и тротил, - Нацполиция. ФОТО
На блокпосту возле Славянска правоохранители изъяли гранаты и тротил у пассажира междугороднего автобуса.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
В поселке Долина при проверке автобуса, следовавшего в Харьков, в сумке среди личных вещей у 42-летнего мужчины полиция изъяла четыре гранаты - РГД и Ф-1, тротил и светошумовую шашку.
Боеприпасы изъяты и направлены на экспертизу.
По факту правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 263 "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами" Уголовного кодекса Украины, открыто уголовное производство. Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы.
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