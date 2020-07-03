На Донетчине у пассажира автобуса, следовавшего в Харьков, изъяты гранаты и тротил, - Нацполиция. ФОТО

На блокпосту возле Славянска правоохранители изъяли гранаты и тротил у пассажира междугороднего автобуса.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В поселке Долина при проверке автобуса, следовавшего в Харьков, в сумке среди личных вещей у 42-летнего мужчины полиция изъяла четыре гранаты - РГД и Ф-1, тротил и светошумовую шашку.

Боеприпасы изъяты и направлены на экспертизу.

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По факту правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 263 "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами" Уголовного кодекса Украины, открыто уголовное производство. Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы.

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