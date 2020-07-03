Представительство Евросоюза в Киеве призвало продолжить консультации по изменению законопроекта "О медиа"

Представительство Европейского союза в Украине призвало продолжить консультации по законопроекту №2693 "О медиа".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении представительства, опубликованном 3 июля в Twitter.



"Мы поддерживаем прогресс по законопроекту №2693 "О медиа" в Украине в профильном комитете Верховной Рады и согласование украинского законодательства о медиа согласно правилам ЕС. Призываем к дальнейшим общественным обсуждениям по законопроекту и продолжаем совместную работу с Советом Европы в Украине в обмене опытом с Украиной", – сказано в сообщении.

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