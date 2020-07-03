РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9919 посетителей онлайн
Новости
1 238 1

Представительство Евросоюза в Киеве призвало продолжить консультации по изменению законопроекта "О медиа"

Представительство Евросоюза в Киеве призвало продолжить консультации по изменению законопроекта

Представительство Европейского союза в Украине призвало продолжить консультации по законопроекту №2693 "О медиа".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении представительства, опубликованном 3 июля в Twitter.

"Мы поддерживаем прогресс по законопроекту №2693 "О медиа" в Украине в профильном комитете Верховной Рады и согласование украинского законодательства о медиа согласно правилам ЕС. Призываем к дальнейшим общественным обсуждениям по законопроекту и продолжаем совместную работу с Советом Европы в Украине в обмене опытом с Украиной", – сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Путь к возвращению пореченковых", - ЕС выступает против законопроекта о медиа (обновлено)

Автор: 

законопроект (3222) СМИ (3837) медиа (186) Евросоюз (17145)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Идите на фиг с Украины,диктуют ещё какие нам законы принимать,у себя там принимайте гей-парад и в анал их целуйте в Украине пидаростии не будет не дождётесь.
показать весь комментарий
04.07.2020 07:58 Ответить
 
 