Представительство Евросоюза в Киеве призвало продолжить консультации по изменению законопроекта "О медиа"
Представительство Европейского союза в Украине призвало продолжить консультации по законопроекту №2693 "О медиа".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении представительства, опубликованном 3 июля в Twitter.
"Мы поддерживаем прогресс по законопроекту №2693 "О медиа" в Украине в профильном комитете Верховной Рады и согласование украинского законодательства о медиа согласно правилам ЕС. Призываем к дальнейшим общественным обсуждениям по законопроекту и продолжаем совместную работу с Советом Европы в Украине в обмене опытом с Украиной", – сказано в сообщении.
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Станислав Павленко #405210
показать весь комментарий04.07.2020 07:58 Ответить Мне нравится 0
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