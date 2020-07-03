Уже есть шорт-лист кандидатов на должность главы НБУ, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что на данный момент есть шорт-лист кандидатов на должность главы Национального банка Украины.

Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня, завтра, послезавтра, в ближайшие дни такая кандидатура будет выбрана. Все руководители банков, основные игроки банковского рынка назвали свои предложения, есть, можем сказать, шорт-лист кандидатов, которые могут занять эту должность, которые удовлетворяют наших международных партнеров", - сказал Шмыгаль.

Премьер подчеркнул, что к кандидатам на должность главы НБУ есть два требования: профессионализм и кристальная репутация.

Также на Цензор.НЕТ: Давления на Смолия не было, была "четкая дискуссия", - Шмыгаль