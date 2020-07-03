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Уже есть шорт-лист кандидатов на должность главы НБУ, - Шмыгаль

Уже есть шорт-лист кандидатов на должность главы НБУ, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что на данный момент есть шорт-лист кандидатов на должность главы Национального банка Украины.

Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня, завтра, послезавтра, в ближайшие дни такая кандидатура будет выбрана. Все руководители банков, основные игроки банковского рынка назвали свои предложения, есть, можем сказать, шорт-лист кандидатов, которые могут занять эту должность, которые удовлетворяют наших международных партнеров", - сказал Шмыгаль.

Премьер подчеркнул, что к кандидатам на должность главы НБУ есть два требования: профессионализм и кристальная репутация.

Также на Цензор.НЕТ: Давления на Смолия не было, была "четкая дискуссия", - Шмыгаль

Автор: 

кандидат (1014) НБУ (4836) Шмыгаль Денис (2705)


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Топ комментарии
+23
Эти придурки вообще конституцию читали! Каким боком премьер министр а назначению главы НБУ, ! ТРЭШ!
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03.07.2020 23:45
+21
им НАСРАТЬ и на конституцию и на законы
вы еще не поняли этого?
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03.07.2020 23:47
+21
Подает кандидатуру Президент, назначает ВР, причем здесь Шмыгаль, который программу своей работы не в состоянии написать?
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03.07.2020 23:50
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ВЫСТУПЛЕНИЕ СМОЛИЯ В РАДЕ
СВЕЖЕЕ https://youtu.be/gzJaiN5TmqI
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03.07.2020 23:36 Ответить
Конфигурация "Марченко- глава НБУ" начинает приобретать все более ясные очертания. Против только один - он сам.
Вчерашняя череда встреч с возможными претендентами на должность главы НБУ была для Зеленского сплошным сюрпризом. Как оказалось большинство предлагаемых на эту должность вовсе не горят желанием ее занять.
Категорическое "Спасибо, г-н президент, но меня это не интересует " одного их возможных кандидатов привело в шок Зеленского и Ермака.
На "все готовых" не нашлось.
Даже "свои из госбанков" начали обставлять условиями свое согласие.
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03.07.2020 23:38 Ответить
Головою НБУ має бути Олександр Савченко, це найбільш фаховий банкір України, економіст міжнародного рівня, успішний фінансист, екс директор **** та екс заступник Голови НБУ який стояв у істоків створення НБУ як один з найбільш фахових людей в Україні.
https://www.facebook.com/officialsavchenko/?__tn__=kC-R&eid=ARBDePeFEiyi08Cw6s1zY9Ot3cYoopSfOdym5NZy8ZywkJddD0Ro6a82yDRr_vbemPtaFWljB25J12XM&hc_ref=ARQKVt_stpPrY2jCyLHfCO3BBbmVqsZzdFDqB2Byo_184PXm01wBbxtYXHZ3GwRa1oA&ref=nf_target&__xts__%5B0%5D=68.ARCAtbQEHxhG1ekt_AONYWlWMrof1oVEXxi-65****************************************************************************************************************************************************************************************************-****************************************************-pThVVYh1gb6MPuuatGpu_BKCOnZReaTkpkz2EafEXga0Q3jBMyKlZngNvavr8RQ0j8U Олександр Савченко був в ефірі.
https://www.facebook.com/officialsavchenko/videos/714437432746012/?__xts__%5B0%5D=68.ARCAtbQEHxhG1ekt_AONYWlWMrof1oVEXxi-65****************************************************************************************************************************************************************************************************-****************************************************-pThVVYh1gb6MPuuatGpu_BKCOnZReaTkpkz2EafEXga0Q3jBMyKlZngNvavr8RQ0j8U&__tn__=-R 2 липня о 16:33
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04.07.2020 00:05 Ответить
обратись в общество защиты животных - там тебе помогут)
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04.07.2020 00:57 Ответить
https://www.facebook.com/anton.an.shvets?__cft__[0]=AZVEC-HAruCC-7Lg_C8TAVOpBQchkPoEVOKTGilnxWyk-8ZcjGWKVjAcYavnvos3OA7C62UKsfO5hBiIIgpncpDg16PArymO75NKbF6v15ivflo62LGa7xasbA8pj9oU4zscGqMkZPdbEuhDru2UgC2im0i_-KjIZbasqjLYG8_e5m5qMrYGasju7iIxW10J-Rg&__tn__=-UC%2CP-y-R Anton Shvets
https://www.facebook.com/anton.an.shvets/posts/1103054533400184?__cft__[0]=AZVEC-HAruCC-7Lg_C8TAVOpBQchkPoEVOKTGilnxWyk-8ZcjGWKVjAcYavnvos3OA7C62UKsfO5hBiIIgpncpDg16PArymO75NKbF6v15ivflo62LGa7xasbA8pj9oU4zscGqMkZPdbEuhDru2UgC2im0i_-KjIZbasqjLYG8_e5m5qMrYGasju7iIxW10J-Rg&__tn__=%2CO%2CP-y-R 2 июль в 11:43
·Потекли инсайды из ОП по давлению на Смолия.План на увольнение Смолия, именно ОПшный, был давно.И все действия Гетманцева и Дубинского в финансовом комитете, которые мы видели - это просто разыгрываемая постановка, сценарий которой депутатам спустили из Офиса Президента.
Но вчера Смолия вызвали в ОП срочно.Там что-то происходило за закрытыми дверями. Где были как минимум Смирнов, Зеленский и Смолий. Из кабинета Смолий вышел уже с подписанным заявлением на увольнение. Судя по всему какой-то относительно красивый план ОП по снятию Смолия, как обычно, сломался и действовать решили банально и в лоб.То есть это не был разговор, в результате которого Смолий возмутился и написал заявление. Это было именно буквальное давление и буквальные угрозы, которые вылились в то, что у Смолия просто выбили заявление об увольнении и только после этого выпустили из кабинета Президента.
И это пздц.
Потому что Зеленский лично обещал главе МВФ Кристалине Георгиевой, что НБУ трогать не будут. А сам в это время плел заговоры и, по сути, обманывал инвесторов. А когда кинуть не вышло, тупо закрыл Смолия в кабинете и вынудил написать заяву. Меморандум МВФ тут вторичен по сравнению с конкретным нарушением законов Украины.И именно потому произошла уникальная вещь. Украинские облигации на 1,75 миллиардов долларов ВЧЕРА БЫЛИ ПРИНЯТЫ К РАЗМЕЩЕНИЮ, а уже сегодня утром отозваны.Не потому, что глава НБУ написал заявление. И даже не потому что Смолий написал стейтмент, где описал, что на него оказывается давление - все итак знали про это давление, его сложно не заметить. А потому что Президент поехал кукухой. И теперь об этом знает весь мир.Вся ОП в шоке, Минфин в шоке, международные финансовые круги в шоке, а Вова молодец.
Готовьтесь нести зубы на Майдан.
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04.07.2020 09:37 Ответить
Игорь, ну что? Кого назначили?
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16.07.2020 12:09 Ответить
"коли один фахово, інший - чує свої політичні інтереси."
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03.07.2020 23:41 Ответить
Желающие висеть осенью на киевских каштанах ? 😍
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03.07.2020 23:37 Ответить
значит не шорт лист а шрот лист... как то так
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04.07.2020 08:50 Ответить
Ну про кристальну репутацію, ви на прикладі в.о. міністра освіти вже зашкварились, якого поза радою призначили.
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03.07.2020 23:40 Ответить
Уже есть шорт-лист кандидатов на должность главы НБУ, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 8297
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03.07.2020 23:42 Ответить
и если это будет регионал не удивлюсь
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03.07.2020 23:43 Ответить
Эти придурки вообще конституцию читали! Каким боком премьер министр а назначению главы НБУ, ! ТРЭШ!
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03.07.2020 23:45 Ответить
им НАСРАТЬ и на конституцию и на законы
вы еще не поняли этого?
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03.07.2020 23:47 Ответить
опередили
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03.07.2020 23:51 Ответить
Подает кандидатуру Президент, назначает ВР, причем здесь Шмыгаль, который программу своей работы не в состоянии написать?
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03.07.2020 23:50 Ответить
И об Украинском народе, и советском(русском)народе Украины,который не желает единства с Украинским народом...https://glavcom.ua/country/society/turechchina-gotova-vidavati-ukrajincyam-korotkostrokovi-dozvoli-na-prozhivannya-690973.html Туреччина готова видавати українцям короткострокові дозволи на проживання ,может пора и Украине выдавать https://glavcom.ua/country/society/turechchina-gotova-vidavati-ukrajincyam-korotkostrokovi-dozvoli-na-prozhivannya-690973.html короткострокові дозволи на проживання советскому (русскому) народу Украины,который не желает жить по законам независимого государства Украина.?https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1200276870324400&set=p.1200276870324400&type=3&av=100010262946037&eav=AfY87n_ohGY7efCDl6ibHbBMtofB5PiyV4yoaxgz8yM0X9X98juWTiGwRkh82FhUuI0&__cft__[0]=AZXt0xciPloNaPKEq3JtZfwqgeUIqJCVmmNKlDqFCoKCJqpV9l4O7Is2GWXfZ9aEmGag1HJudfx2Xl_3AWHW0N5K_1YEhUMkllQw4pa_fWqp0wpDSzicMdHNZY-j8GxtU16_FmnmzqkrEeBdPoY6v3hQohda252pkOyXjMTvbHdk31YCLPpmOfovwA-Puo-*************************&__tn__=R]-R Вже є шорт-лист кандидатів на посаду голови НБУ, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 512
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03.07.2020 23:56 Ответить
я бы оту шо справа взял - по всему видать рязанская и гонит ...
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04.07.2020 00:07 Ответить
Юзівка.
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04.07.2020 00:14 Ответить
Уже обсосали (извините за каламбур) кандидатов?
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03.07.2020 23:57 Ответить
Не, ну у Зеленского с его дешёвым стадом когда то была возможность выделиться чем то новым в Украине. Повести её вверх, а не вниз, как и все папередники. Но все уперлось в то, что Зеленский сам по себе не мыслитель, да ещё и с маленьким багажом знаний и умений, вернее почти нулевым. Поэтому ему необходимо опираться на знания и умения других. А знания и умения окружающих сводятся к всемирно известной мафиозной украинской коррупции. В которой знаний и умений для построение чего-то хорошего нет вообще, потому что оно выродилось с уходом здравого смысла, и тех, кто его нес, из власти. Кроме того, Вовка хочет быть спереди, а человека, у которого нет знаний и умений - легко обмануть, кинуть и вообще не обращать внимания на его беспомощные дергания. Поэтому, конечно, ему сложно, но, с другой стороны - поэтому он совершенно бесполезная фигура для Украины. Окажись на его месте умный и здравый человек, в таком положении - то он бы просто подал в отставку. Но у Вовки нет ни знаний, нифига, поэтому он продолжает во что-то верить - в какую-нибудь херню. Например, что он несет ветку мира или ещё какую то чепуху. На самом деле бесполезный президент - это прежде всего деструктив политикума и порождение анархии, и воровства в эшелонах власти и правительства.
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03.07.2020 23:57 Ответить
"Відставка Смолія: міжнародний бізнес зупиняє інвестиції через непередбачуваність, - президент Американської торговельної палати". Відставка очільника Національного банку Якова Смолія - тривожний сигнал для інвесторів
Про це заявив президент Американської торговельної палати Андрій Гундер у прямому ефірі Радіо Свобода.

За його словами, деякі міжнародні бізнесові компанії спостерігають, що буде далі і поки зупиняють інвестиції в Україну.

"Компанії довіряли Нацбанку, тому що це була незалежна установа, котра втримала інфляцію та золотовалютні резерви. Політика Нацбанку була зрозуміла і передбачувана. Бізнес хоче мати якусь передбачуваність і без цієї передбачуваності компанії заявили публічно, що деякі з них зупиняють подальші інвестиції, аж поки не буде зрозуміло, які будуть наступні кроки і що можна очікувати далі", - заявив Гундер. https://espreso.tv/news/2020/07/03/vidstavka_smoliya_mizhnarodnyy_biznes_zupynyaye_investyciyi_cherez_neperedbachuvanist_prezydent_amerykanskoyi_torgovelnoyi_palaty
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03.07.2020 23:58 Ответить
Зоофіл в Київраді?"Дубінський певен, що "Слуга народу" матиме "золоту акцію" у Київраді"
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04.07.2020 00:07 Ответить
Він хоч знає, що в цьому випадку значить "золота акція"? "Золота акція" у політичної сили, яка має небагато мандатів ((5-10%), але вона за великі преференції приєднується до однієї з інших політсил, аби надати їй абсолютно більшість.
Тобто дубінський розуміє, що слугам урода в Київраді реально світять не більше10%місць.
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04.07.2020 09:21 Ответить
зачем зелибобам срочно понадобилось менять главу независимого органа, правильно, чтобы он стал зависимым 100% своим человеком, и благословил инфляцию и запуск печатного станка
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04.07.2020 00:07 Ответить
Дизайнер кальян-баров, главный таксист города, бармен, корабельная сосна, массажист, человек весом 1,5 центнера, баба с силиконовым всем, заведующий дворцом спорта и конечно же свадебный фотограф, вот и весь шорт лист зеленой фигни.
Хотя при чем тут они. Это шорт лист "мудрого нарида".
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04.07.2020 00:08 Ответить
победит чел из 95 квартала или старый друг зелоха
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04.07.2020 00:08 Ответить
Шмыгаль, ты в курсе, что НБУ тебе не подчиняется? А зеленый дурень что-то знает о НЕЗАВИСИМОСТИ НБУ от его шутейной воли?
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04.07.2020 00:08 Ответить
они нихера не знают.. они беспредельщики
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04.07.2020 00:16 Ответить
Нужно на должность главы НБУ, назначить честного беспартийного коммунистаВже є шорт-лист кандидатів на посаду голови НБУ, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 267
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04.07.2020 00:09 Ответить
кака говорил классик ,-"піх#й на ваш шортліст"
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04.07.2020 00:14 Ответить
Ви вже назначили геніального прокурора,тепер час мудрейшего банкіра.
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04.07.2020 00:14 Ответить
Нормальні специ з кловунами працювати не будуть. Призначайте КВНщиків.
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04.07.2020 00:17 Ответить
про НБУ
оказывается такая штука
зеленые за полтора года не смогли написать программу экономического развития страны которая пишется любым кабмином и является прямой инструкцией для НБУ "что делать и куда вкладывать деньги". Смолий просил несколько раз предоставить ему утвержденную радой программу. ему отказывали "не на часи". В результате он ушел в глухую оборону "пошли тогда вы в жопу. я буду работать по конституции пока вы не разработаете программу." а в конституции записано "НБУ обеспечивает финансовую стабильность в стране". Вот он и обеспечивал снизив до минимума инфляцию, поднимая в два раза ЗВР и не допуская бездумного понижения или повышения курса гривны. облигации выкупались с одной целью - убрать лишнюю валюты с рынка. зеленые упыри через минфин наштамповали ценных бумаг на полторы сотни миллиардов и продали их за валюту. если бы не НБУ то курс был бы 20 и бюджет которые ********* сложила исходя из курса 30 пошел бы по звезде сразу а не к лету
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04.07.2020 00:17 Ответить
Зелень бачила що відбувається завал, тому і не давали програми, щоб потім всіх собак навішати на НБУ. Те ж саме чекає і Шмигаля з Кабміном.
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04.07.2020 00:32 Ответить
на прямом у борадатого качка (который еще в футболке с триколором железо тягал) спросил - какие у вас лично претензии к смолию. знаете что ответил?
1. слишком медленно НБУ снижал учетную ставку
2. коммерческие банки за 2019 год заработали 78 млрд долларов прибыли. почему с нее не возместили полностью вклады 3000 самых крупных вкладчиков банков-прачечных которые вывели с рынка?
все.
ему обьясняют

1. нельзя резко снижать учетную ставку - это дестабилизирующий фактор
2. НБУ не занимается изъятием прибыли у ком.банков и не может что то кому то возмещать.

не понимает дятел перекаченый. его спрашивают - вы понимаете что вы сегодня выгнали с работы специалиста мирового уровня? он отвечает - а он сам заяву написал - чо его держать.
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04.07.2020 00:41 Ответить
танюхе бы и слово вставить - не ушла в замор
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04.07.2020 00:20 Ответить
Лайф зламався.
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04.07.2020 00:28 Ответить
ето тот случай когда мне нравится чия то сломаная лайф
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04.07.2020 00:40 Ответить
крестик - не пинди....
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04.07.2020 01:18 Ответить
В Зе клоунаде вдать никто не знает что НБУ - это НЕЗАВИСИМЫЙ регулятор по Конституции !!!
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04.07.2020 00:31 Ответить
Ну ти дайош. Вони її не читали.
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04.07.2020 00:34 Ответить
.. в камерах время будет - еще почитают...
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04.07.2020 00:37 Ответить
Держим в банко миллионо и плеванто на законо.
https://share.yandex.net/go.xml?service=vkontakte&url=http%3A%2F%2Fslovapesen.com%2Fdetskie-pesni-bandito-gangsterito_s116624%2F&title=%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%20%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8-%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%2C%20%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE
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04.07.2020 02:25 Ответить
Шорт побери. Министр НБУ это чтото новое.
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04.07.2020 00:46 Ответить
Страшно представить только, какое убожество "выиграет" эту лотерею - ведь нужен карманный тупица, типа генпрокурора или начальнику СБУ.
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04.07.2020 01:08 Ответить
з братюнєй єрмолки свої шорт-листи порєшали? всьо вьедь далжно бьіть па працедуре!!
дзякую, дуже дзякую!! новая ******* новьіх ліц
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04.07.2020 01:11 Ответить
уже есть два списка - кандидаты и киллеры ) и кто же этим руководит?)
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04.07.2020 01:12 Ответить
ну головне, що ШМИГ знає таке слово як "шорт-лист"....
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04.07.2020 01:24 Ответить
Не переживайте!
Шорт- лист это кандидаты в шортах)
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04.07.2020 07:54 Ответить
Я так понимаю, под "шорт-лист" он имеет ввиду Яценюка?
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04.07.2020 01:54 Ответить
А не Мишико ли? Тот уже "засиделся" на своей должности.
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04.07.2020 07:18 Ответить
Вже є шорт-лист кандидатів на посаду голови НБУ, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 4648
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04.07.2020 02:00 Ответить
Шорт-глист
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04.07.2020 02:28 Ответить
Очередной день плача закончился.
Начался следующий.
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04.07.2020 06:41 Ответить
Действительно "шорт побери". Вместо того, чтобы подобрать кандидатуру до увольнения, поступают наоборот. Теперь месяцами будут новые "шорты" искать как в случае с министрами. Складывается впечатление, что не о них ли сказал Лавров свою знаменитую фразу?
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04.07.2020 07:16 Ответить
Пускай люди сами выбрали (хотят жить в говне пусть живут)
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04.07.2020 07:39 Ответить
черт- лист
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04.07.2020 08:02 Ответить
Вменяемые специалисты не пойдут на то чтобы недоумки типа зеленского указывали что им делать на рабочем месте.
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04.07.2020 08:21 Ответить
Буде бухгалтер 95 кварталу.
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04.07.2020 09:05 Ответить
Вже є шорт-лист кандидатів на посаду голови НБУ, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 6784
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04.07.2020 10:19 Ответить
шорт-лист кандидатов, которые могут занять эту должность, которые удовлетворяют наших международных партнеров, - сказал Шмыгаль - может сразу позвонить международным партнерам и спросить кого назначить?
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04.07.2020 10:31 Ответить
В Раде, все "профессионалы" и с "кристальной репутацией", разве вы не знали??? Ведь сам клоун - президент их подбирал, ведь он самый "профессиональный" и что не секрет, репутация у него самая "кристальная", никто с этим и не спорит, не так ли???
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04.07.2020 11:20 Ответить
а на тебя шмыг по краю...сам то ты в какой ситуации,низкий старт и ...не тряси губой,готовь вилы,грабли и на картоху,чай и успеешь к урожаю.Заложник клоунады по квартальной 95 как вас только Господь Бог терпит!!!
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04.07.2020 12:29 Ответить
Знімаючи фахівця такого калібру, за звичай, вже мають кандидитуру, для заміщення, а ці поци все рубають, ломають, а після починають шукати й гадати - що робити... Так діють лише профани... В нас влада карнавальних профанів, діями яких керують покидькі...
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04.07.2020 12:50 Ответить
 
 