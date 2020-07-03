Уже есть шорт-лист кандидатов на должность главы НБУ, - Шмыгаль
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что на данный момент есть шорт-лист кандидатов на должность главы Национального банка Украины.
Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня, завтра, послезавтра, в ближайшие дни такая кандидатура будет выбрана. Все руководители банков, основные игроки банковского рынка назвали свои предложения, есть, можем сказать, шорт-лист кандидатов, которые могут занять эту должность, которые удовлетворяют наших международных партнеров", - сказал Шмыгаль.
Премьер подчеркнул, что к кандидатам на должность главы НБУ есть два требования: профессионализм и кристальная репутация.
Также на Цензор.НЕТ: Давления на Смолия не было, была "четкая дискуссия", - Шмыгаль
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СВЕЖЕЕ https://youtu.be/gzJaiN5TmqI
Вчерашняя череда встреч с возможными претендентами на должность главы НБУ была для Зеленского сплошным сюрпризом. Как оказалось большинство предлагаемых на эту должность вовсе не горят желанием ее занять.
Категорическое "Спасибо, г-н президент, но меня это не интересует " одного их возможных кандидатов привело в шок Зеленского и Ермака.
На "все готовых" не нашлось.
Даже "свои из госбанков" начали обставлять условиями свое согласие.
https://www.facebook.com/officialsavchenko/?__tn__=kC-R&eid=ARBDePeFEiyi08Cw6s1zY9Ot3cYoopSfOdym5NZy8ZywkJddD0Ro6a82yDRr_vbemPtaFWljB25J12XM&hc_ref=ARQKVt_stpPrY2jCyLHfCO3BBbmVqsZzdFDqB2Byo_184PXm01wBbxtYXHZ3GwRa1oA&ref=nf_target&__xts__%5B0%5D=68.ARCAtbQEHxhG1ekt_AONYWlWMrof1oVEXxi-65****************************************************************************************************************************************************************************************************-****************************************************-pThVVYh1gb6MPuuatGpu_BKCOnZReaTkpkz2EafEXga0Q3jBMyKlZngNvavr8RQ0j8U Олександр Савченко був в ефірі.
https://www.facebook.com/officialsavchenko/videos/714437432746012/?__xts__%5B0%5D=68.ARCAtbQEHxhG1ekt_AONYWlWMrof1oVEXxi-65****************************************************************************************************************************************************************************************************-****************************************************-pThVVYh1gb6MPuuatGpu_BKCOnZReaTkpkz2EafEXga0Q3jBMyKlZngNvavr8RQ0j8U&__tn__=-R 2 липня о 16:33
https://www.facebook.com/anton.an.shvets/posts/1103054533400184?__cft__[0]=AZVEC-HAruCC-7Lg_C8TAVOpBQchkPoEVOKTGilnxWyk-8ZcjGWKVjAcYavnvos3OA7C62UKsfO5hBiIIgpncpDg16PArymO75NKbF6v15ivflo62LGa7xasbA8pj9oU4zscGqMkZPdbEuhDru2UgC2im0i_-KjIZbasqjLYG8_e5m5qMrYGasju7iIxW10J-Rg&__tn__=%2CO%2CP-y-R 2 июль в 11:43
·Потекли инсайды из ОП по давлению на Смолия.План на увольнение Смолия, именно ОПшный, был давно.И все действия Гетманцева и Дубинского в финансовом комитете, которые мы видели - это просто разыгрываемая постановка, сценарий которой депутатам спустили из Офиса Президента.
Но вчера Смолия вызвали в ОП срочно.Там что-то происходило за закрытыми дверями. Где были как минимум Смирнов, Зеленский и Смолий. Из кабинета Смолий вышел уже с подписанным заявлением на увольнение. Судя по всему какой-то относительно красивый план ОП по снятию Смолия, как обычно, сломался и действовать решили банально и в лоб.То есть это не был разговор, в результате которого Смолий возмутился и написал заявление. Это было именно буквальное давление и буквальные угрозы, которые вылились в то, что у Смолия просто выбили заявление об увольнении и только после этого выпустили из кабинета Президента.
И это пздц.
Потому что Зеленский лично обещал главе МВФ Кристалине Георгиевой, что НБУ трогать не будут. А сам в это время плел заговоры и, по сути, обманывал инвесторов. А когда кинуть не вышло, тупо закрыл Смолия в кабинете и вынудил написать заяву. Меморандум МВФ тут вторичен по сравнению с конкретным нарушением законов Украины.И именно потому произошла уникальная вещь. Украинские облигации на 1,75 миллиардов долларов ВЧЕРА БЫЛИ ПРИНЯТЫ К РАЗМЕЩЕНИЮ, а уже сегодня утром отозваны.Не потому, что глава НБУ написал заявление. И даже не потому что Смолий написал стейтмент, где описал, что на него оказывается давление - все итак знали про это давление, его сложно не заметить. А потому что Президент поехал кукухой. И теперь об этом знает весь мир.Вся ОП в шоке, Минфин в шоке, международные финансовые круги в шоке, а Вова молодец.
Готовьтесь нести зубы на Майдан.
вы еще не поняли этого?
Про це заявив президент Американської торговельної палати Андрій Гундер у прямому ефірі Радіо Свобода.
За його словами, деякі міжнародні бізнесові компанії спостерігають, що буде далі і поки зупиняють інвестиції в Україну.
"Компанії довіряли Нацбанку, тому що це була незалежна установа, котра втримала інфляцію та золотовалютні резерви. Політика Нацбанку була зрозуміла і передбачувана. Бізнес хоче мати якусь передбачуваність і без цієї передбачуваності компанії заявили публічно, що деякі з них зупиняють подальші інвестиції, аж поки не буде зрозуміло, які будуть наступні кроки і що можна очікувати далі", - заявив Гундер. https://espreso.tv/news/2020/07/03/vidstavka_smoliya_mizhnarodnyy_biznes_zupynyaye_investyciyi_cherez_neperedbachuvanist_prezydent_amerykanskoyi_torgovelnoyi_palaty
Тобто дубінський розуміє, що слугам урода в Київраді реально світять не більше10%місць.
Хотя при чем тут они. Это шорт лист "мудрого нарида".
оказывается такая штука
зеленые за полтора года не смогли написать программу экономического развития страны которая пишется любым кабмином и является прямой инструкцией для НБУ "что делать и куда вкладывать деньги". Смолий просил несколько раз предоставить ему утвержденную радой программу. ему отказывали "не на часи". В результате он ушел в глухую оборону "пошли тогда вы в жопу. я буду работать по конституции пока вы не разработаете программу." а в конституции записано "НБУ обеспечивает финансовую стабильность в стране". Вот он и обеспечивал снизив до минимума инфляцию, поднимая в два раза ЗВР и не допуская бездумного понижения или повышения курса гривны. облигации выкупались с одной целью - убрать лишнюю валюты с рынка. зеленые упыри через минфин наштамповали ценных бумаг на полторы сотни миллиардов и продали их за валюту. если бы не НБУ то курс был бы 20 и бюджет которые ********* сложила исходя из курса 30 пошел бы по звезде сразу а не к лету
1. слишком медленно НБУ снижал учетную ставку
2. коммерческие банки за 2019 год заработали 78 млрд долларов прибыли. почему с нее не возместили полностью вклады 3000 самых крупных вкладчиков банков-прачечных которые вывели с рынка?
все.
ему обьясняют
1. нельзя резко снижать учетную ставку - это дестабилизирующий фактор
2. НБУ не занимается изъятием прибыли у ком.банков и не может что то кому то возмещать.
не понимает дятел перекаченый. его спрашивают - вы понимаете что вы сегодня выгнали с работы специалиста мирового уровня? он отвечает - а он сам заяву написал - чо его держать.
https://share.yandex.net/go.xml?service=vkontakte&url=http%3A%2F%2Fslovapesen.com%2Fdetskie-pesni-bandito-gangsterito_s116624%2F&title=%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%20%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8-%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%2C%20%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE
дзякую, дуже дзякую!! новая ******* новьіх ліц
Шорт- лист это кандидаты в шортах)
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