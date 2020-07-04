Некоторые компании приостанавливают инвестиции в Украину, - президент Американской торговой палаты в Киеве Гундер об отставке Смолия
Некоторые международные компании приостанавливают инвестиции в Украину из-за непредсказуемости, которая сложилась в связи с отставкой главы НБУ Якова Смолия.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Американской торговой палаты Андрей Гундер в прямом эфире Радио Свобода.
По его словам, некоторые международные бизнес компании наблюдают, что будет дальше и пока останавливают инвестиции в Украину.
"Компании доверяли Нацбанку, потому что это была независимая организация, которая удержала инфляцию и золотовалютные резервы. Политика Нацбанка была понятна и предсказуема. Бизнес хочет иметь какую-то предсказуемость и без этой предсказуемости компании заявили публично, что некоторые из них останавливают дальнейшие инвестиции, пока не будет понятно, какие будут следующие шаги и что можно ожидать дальше ", - заявил Гундер.
Напомним, 1 июля председатель Национального банка Украины Яков Смолий написал и подал Президенту Украины заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию.
Члены правления НБУ разделяют позицию подавшего в отставку главы НБУ Якова Смолия, но продолжают работать для сохранения макрофинансовой стабильности.
2 июля Зеленский внес в Раду постановление об увольнении Смолия с поста главы НБУ. 3 июля депутаты поддержали отставку Смолия. "За" проголосовали 286 народных избранников.
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Предсказуемости и стабильности хочет не только бизнес, но и народ Украины, это ценность, как бы тут не критиковали эту ценность.
Кроме того, экономическая система, которая всецело зависит от бизнеса, это не экономическая система, а ее пародия и от этой пародии все проблемы в государстве.
Так вот незаменимого тебя и нет. И заменимого тебя нет. Потому что ты бот.
это уже второй звоночек за сегодня. в этот раз из штатов.
повернетесь к ***** мордой - будем стрелять на поражение. и это даже не предупреждение
Может хто нибудь перечислить эти компании , а ?
Государственная измена, то есть деяние, умышленно совершенное гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины: переход на сторону врага в условиях военного положения или в период вооруженного конфликта, шпионаж, оказание иностранному государству, иностранной организации или их представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины,наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.
І потім сказати "ну чавой-та, делать неча - Запад нас не захотел, что ж, поскакали и будя - пришло времязнамо дело, надоть в родную говень. Расеюшка старший брат, как ни крути - авось пригреет дурных хохлов. Зато газ халявный будет, бухло дешевое и колбаса по 2.20, как в совке - а шо еще для жизни надо? эх, заживем!"
зачем платить больше?почему депутатов столько бабла, а у нас нет? то есть они сами себе уже мылят веревки. осталось только списки составить, хотя наверное в результате будет без списков.
Феномен в том, что нынешняя олигархичная клика более подлая и грабит больше.
Вас ,как баранов на убой ведут ,а вы тупо идёте???
Ти, головне, перестань вилизували очко кацапам!
Бо все, що ти пишеш єресь: в України є для шляхи, або Україна з цивільним світом (ЄС, Америка), або з кацапстаном. Що ти вибираєш?
До речі, а в якій країні немає корупції?
Погоджуюсь з коментарем вище - олігарх не має національності.
В 2014/15 - падала, с конца 2016-го - росла. Теперь из-за дейстивий Зе снова падает.
Все просто.
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Тебе нужно выучить университетский курс экономики, изучить статистику и только тогда возвращаться к дискуссии. Не раньше.
У тебя какой-то бессмысленный поток сознания. Поэтому дальше первого предложения читать твой бессвязный текст не стал. Он этого не заслуживает.
Такое очень характерно или для наркоманьов под кайфом, или для кацапов.
Даже наши зе-билы - и то свою мысль как-то могут высказывать.
А посему, изобличенный запоребриковый бот - иди на ...
КІНЕЦЬ ЕПОХИ ІНВЕСТИЦІЙ !
Интересно, как долго он сможет пудрить мозг лохам, в то время как разграблениеие бюджета идёт ударными темпами.
Мошенники добрались до печатного станка. Поверьте, остановиться будет невозможно. Реальные деньги будут выводиться, а лохам взамен будут печатать фантики.
ось і всі "інвестиції"