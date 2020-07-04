Некоторые компании приостанавливают инвестиции в Украину, - президент Американской торговой палаты в Киеве Гундер об отставке Смолия

Некоторые международные компании приостанавливают инвестиции в Украину из-за непредсказуемости, которая сложилась в связи с отставкой главы НБУ Якова Смолия.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Американской торговой палаты Андрей Гундер в прямом эфире Радио Свобода.

По его словам, некоторые международные бизнес компании наблюдают, что будет дальше и пока останавливают инвестиции в Украину.

"Компании доверяли Нацбанку, потому что это была независимая организация, которая удержала инфляцию и золотовалютные резервы. Политика Нацбанка была понятна и предсказуема. Бизнес хочет иметь какую-то предсказуемость и без этой предсказуемости компании заявили публично, что некоторые из них останавливают дальнейшие инвестиции, пока не будет понятно, какие будут следующие шаги и что можно ожидать дальше ", - заявил Гундер.

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Напомним, 1 июля председатель Национального банка Украины Яков Смолий написал и подал Президенту Украины заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию.

Члены правления НБУ разделяют позицию подавшего в отставку главы НБУ Якова Смолия, но продолжают работать для сохранения макрофинансовой стабильности.

2 июля Зеленский внес в Раду постановление об увольнении Смолия с поста главы НБУ. 3 июля депутаты поддержали отставку Смолия. "За" проголосовали 286 народных избранников.