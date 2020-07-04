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Некоторые компании приостанавливают инвестиции в Украину, - президент Американской торговой палаты в Киеве Гундер об отставке Смолия

Некоторые компании приостанавливают инвестиции в Украину, - президент Американской торговой палаты в Киеве Гундер об отставке Смолия

Некоторые международные компании приостанавливают инвестиции в Украину из-за непредсказуемости, которая сложилась в связи с отставкой главы НБУ Якова Смолия.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Американской торговой палаты Андрей Гундер в прямом эфире Радио Свобода.

По его словам, некоторые международные бизнес компании наблюдают, что будет дальше и пока останавливают инвестиции в Украину.

"Компании доверяли Нацбанку, потому что это была независимая организация, которая удержала инфляцию и золотовалютные резервы. Политика Нацбанка была понятна и предсказуема. Бизнес хочет иметь какую-то предсказуемость и без этой предсказуемости компании заявили публично, что некоторые из них останавливают дальнейшие инвестиции, пока не будет понятно, какие будут следующие шаги и что можно ожидать дальше ", - заявил Гундер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рожкова вступила в должность и.о. главы Нацбанка и пообещала не допустить инфляции

Напомним, 1 июля председатель Национального банка Украины Яков Смолий написал и подал Президенту Украины заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию.

Члены правления НБУ разделяют позицию подавшего в отставку главы НБУ Якова Смолия, но продолжают работать для сохранения макрофинансовой стабильности.

2 июля Зеленский внес в Раду постановление об увольнении Смолия с поста главы НБУ. 3 июля депутаты поддержали отставку Смолия. "За" проголосовали 286 народных избранников.

Автор: 

отставка (3156) США (26827) Смолий Яков (138) ТПП (11)


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Топ комментарии
+40
так это инвесторы придумали а не зеленые дебилы? вот оно чо михалыч
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04.07.2020 00:45
+35
серьезно? ну надо тебе
а ну как "аналитег" озвучь сумму выпущенных длинных и коротких облигаций при порохе и при вазелине оманском. осилишь?
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04.07.2020 00:52
+32
График займов через ОГВЗ. Не подскажешь когда были выборы президента в 2019?

Некоторые компании приостанавливают инвестиции в Украину, - президент Американской торговой палаты в Киеве Гундер об отставке Смолия - Цензор.НЕТ 9823
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04.07.2020 00:59
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Страница 2 из 2
Фуууу,сидіти!!!! І не гавкати😉✌️
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04.10.2020 01:25 Ответить
Как там говорят зебилы? "Какая разница?"
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04.07.2020 01:00 Ответить
У Украины постоянно ситуация не стабильная. Скорее перераздел пирога. Коррупционные схемы, непонятно кому отстегивать и через кого водить.
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04.07.2020 00:44 Ответить
Все верно *****
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04.07.2020 01:37 Ответить
Компании доверяли Нацбанку, потому что это была независимая организация, которая удержала инфляцию и золотовалютные резервы. Политика Нацбанка была понятна и предсказуема. Бизнес хочет иметь какую-то предсказуемость

Предсказуемости и стабильности хочет не только бизнес, но и народ Украины, это ценность, как бы тут не критиковали эту ценность.

Кроме того, экономическая система, которая всецело зависит от бизнеса, это не экономическая система, а ее пародия и от этой пародии все проблемы в государстве.
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04.07.2020 00:44 Ответить
*Кроме того, экономическая система, которая всецело зависит от бизнеса, это не экономическая система, а ее пародия и от этой пародии все проблемы в государстве*,- ваша хвамилия Случаем не Завертыленко , а то вы такое завертылили , что без поллитры не разобраться ? Да нет, кажется вы- Иванопуло с рф...
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04.07.2020 09:56 Ответить
Ротный говорил это тебе или командиру?
Так вот незаменимого тебя и нет. И заменимого тебя нет. Потому что ты бот.
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04.07.2020 00:46 Ответить
зеленые гамадрилы! ку ку!
это уже второй звоночек за сегодня. в этот раз из штатов.
повернетесь к ***** мордой - будем стрелять на поражение. и это даже не предупреждение
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04.07.2020 00:48 Ответить
Вот и я,из тви)
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04.07.2020 01:10 Ответить
привет тебе тут
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04.07.2020 01:16 Ответить
няня напилась (накурилась) и наделала куйни
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04.07.2020 00:49 Ответить
зе-банат
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04.07.2020 00:50 Ответить
Некоторые международные компании приостанавливают инвестиции в Украину из-за непредсказуемости, которая сложилась в связи с отставкой главы НБУ Якова Смолия.

Может хто нибудь перечислить эти компании , а ?
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04.07.2020 00:55 Ответить
вывсеврети-явамниверю
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04.07.2020 01:03 Ответить
Хде чеки , а ?
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04.07.2020 01:04 Ответить
об этом заявил президент Американской торговой палаты Андрей Гундерhttps://www.youtube.com/watch?v=NTEpd9YrmBw&t=3778s в прямом эфире Радио Свобода.Источник: https://censor.net/n3206033
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04.07.2020 01:11 Ответить
Это хорошо. Чем меньше будет инвестиций, тем быстрее зелёная нечисть убежит в Ростов.
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04.07.2020 01:03 Ответить
Вот и я так считаю
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04.07.2020 01:09 Ответить
Кому они нужны в Ростове?
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04.07.2020 15:34 Ответить
Тем быстрее вы будете бомжевать...
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04.07.2020 14:28 Ответить
Все,к чему не прикоснется,все превращается в гавно. Мидарас какой то.
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04.07.2020 01:24 Ответить
Копромідас, мля.
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04.07.2020 02:43 Ответить
Ничего, ща Нацбанк станет карманным,надрукует миллиарды гр. и мы все станем миллионерами-миллиардерами. Как в Венесуэле. Потерпим,или пора вешать их?
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04.07.2020 01:45 Ответить
Можете приступать. Все, затая дыхание, будут держать за вас кулаки.
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04.07.2020 02:20 Ответить
Зеленский выполняет задачу, которую поставил перед ним глава ФСБ Патрушев на встрече в Омане. Это уничтожение Украины изнутри! Зеленский будет разваливать экономику, культуру, образование и т.д. Все эти сферы Зеленский уничтожает! Это статья 111. Государственная измена.
Государственная измена, то есть деяние, умышленно совершенное гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины: переход на сторону врага в условиях военного положения или в период вооруженного конфликта, шпионаж, оказание иностранному государству, иностранной организации или их представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины,наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.
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04.07.2020 02:48 Ответить
А хіба не попереджали ще рік тому? "Слуги" зроблять УСЕ, щоб розірвати всі стосунки із Заходом, знищити всі напрацювання, від'язикатися від усієї підтримки.
І потім сказати "ну чавой-та, делать неча - Запад нас не захотел, что ж, поскакали и будя - пришло времязнамо дело, надоть в родную говень. Расеюшка старший брат, как ни крути - авось пригреет дурных хохлов. Зато газ халявный будет, бухло дешевое и колбаса по 2.20, как в совке - а шо еще для жизни надо? эх, заживем!"
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04.07.2020 02:49 Ответить
Клоун заигрался! Пора ему в Ростов!
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04.07.2020 03:39 Ответить
От загнув.По перше НБ України -незалежний і голову без його згоди ніхто не придушить.По друге,Смоль обісрався від обіцянок інвесторам(17%-20%),а не від"політ.тиску".По третє-з ним обісрався Порох(жадоба згубила)публічно підтримав,чим 58%-ів "СН" перетворив у 80%-в 3A відставку.По четверте-схеми з офшорами скоро вилізуть усім мародерам боком,бо гроші МВФ розійдуться(скільки вивів Смоль,дочекавшись траншу-невідомо) і головні акціонери США спитають в НБУ,незалежно від тої ж таки наперед сформованої ними лінії захисту,озвученої,як "політичні переслідування".По пяте,гроші ******* тишу,а пята колона грюкнула дверима так,що скоро потягнуть до буцигарні.
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04.07.2020 05:36 Ответить
если есть претензии к нбу - надо было вызвать и заслушать на парламенте. посчитать дебет\кредит и т.п. а то что случилось - таки политическое давление, другими словами порешалово, то есть - очередное уничтожение институции, которых казалось бы и так нет. а если нет институтов власти, к которым есть доверие (суды, менты, банки и т.п.) - зачем платить больше? почему депутатов столько бабла, а у нас нет? то есть они сами себе уже мылят веревки. осталось только списки составить, хотя наверное в результате будет без списков.
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04.07.2020 06:26 Ответить
То что случилось - не политическое давление и не очередное уничтожение институции,а Демократия,т.е Гарантия сменяемости той власти в институции,которая продолжает обслуживать прежнюю олигархическую клику. Доверие народа появится тогда,когда суды, менты, банки и т.п. перестанут плевать на народ и слушать реваншистов петрократов,рвущихся к корыту в очередной раз.Зелёная или коричневая сволочь,спамящая оппонента-неважно-важна сменяемость зажравшегося владыки.
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04.07.2020 07:01 Ответить
почему тогда всех судей сразу же не поменяли? "новая же" власть? - потому что это институт (должен бы быть, но его, к сожалению, нет). и законы должны бы исполняться, там, не убивать, не воровать и т.п. независимо ни от чего. тут - тоже самое. если что-то не устраивает, \предатель, преступник, колаборант и т.п.\ "случайно" возглавил или как то залез в структуру, уничтожает ее изнутри - он должен быть под следствием, судим и сидеть, уже. если этого нет, значит виновата другая сторона, и именно с той стороны - аналогично - должны быть осужденные и посаженные.
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04.07.2020 07:33 Ответить
Кто?Ссыкуны зелёные?Потому Петиных-4х и Яныка-3-х из КС даже и не убрали,что боятся чумы коричневой и не они одни-вон шмеркля с мухроном боится обнуЛенина.Всему своё время.С другой стороны-ссцыкун смоляк-ответить на предьяву-кишка слаба-в итоге-на выходе громкий пшик.
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04.07.2020 07:59 Ответить
Рашистский длбб,на выход с вещами!
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04.07.2020 09:59 Ответить
Демократия кроме принципа сменяемости означает прозрачность и обоснованность действий. То что творит ЗЕ это капризы которые маскируются , прячутся от общества. Не было к Смолию официальных претензий. Истерия в ОПе началась когда беспочвенное давление стало известно обществу.
Феномен в том, что нынешняя олигархичная клика более подлая и грабит больше.
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04.07.2020 07:50 Ответить
Дык,а кто спорит-зепни нишу заняли не просто так,а при поддержке тех 73%-ов,из которых 56%-ов в 14-м голосовали за перыл.Система-то феодальная не изменилась,а менять-то ее какраз и нужно,меняя старых на новых постоянно,пока дойдёт,что ответственность-это удел каждого по отдельности и всех вместе одновременно,как в доме,а не как в сарае из животных.
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04.07.2020 08:25 Ответить
Це демократи спамлять-у них демократія-це петрократія.
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04.07.2020 07:05 Ответить
Нет. Ви, батенька, просто клинический идиот, как и все руцкие. А с клиническими идиотами и с руцкими, нормальние люди не общаются.
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04.07.2020 07:54 Ответить
И нафига общаешься?Ментальный кацап или просто козел за капустой в чужой огород?
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04.07.2020 08:04 Ответить
Браво зеленый клоун,браво
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04.07.2020 06:15 Ответить
УКРАИНЦЫ!!!! Да что с вами происходит?
Вас ,как баранов на убой ведут ,а вы тупо идёте???
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04.07.2020 06:25 Ответить
И тебе Доброе Утро!
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04.07.2020 07:08 Ответить
Так-так, навколо вороги і тільки Расєюшка хоче щастя для України. Брацкій народ, *****.
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04.07.2020 08:16 Ответить
Немає дурних повертатись в Україну де 73% зебілів. Мені і в Європі добре 😂😂😂
Ти, головне, перестань вилизували очко кацапам!
Бо все, що ти пишеш єресь: в України є для шляхи, або Україна з цивільним світом (ЄС, Америка), або з кацапстаном. Що ти вибираєш?
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04.07.2020 08:28 Ответить
Вы всегда такие приклиненные и зомбированные ?Когда начинаешь говорить правду,ты кацап,едь в Россию и т.д иди лечись больное ничтожество,пятый канал включи или пряГмый и зомбируйся дальше овечка.
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04.07.2020 09:59 Ответить
Тогда рот закрой и не пиши про Украину если здесь не живёшь!
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04.07.2020 10:03 Ответить
Мокша немытая, ты не Павленко, ты, ипанат, - павлов
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04.07.2020 08:53 Ответить
А сколько украинцев убили американцы или европейцы? Сколько территории Крыма захватили США или блок НАТО? Сколько европейцев отжало 7% украинской земли ? Или может ********* там нет? Или ты просто ватный звещлаьол ?
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04.07.2020 08:22 Ответить
петух номерной дрыщет...
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04.07.2020 09:34 Ответить
Как остановили,так и возобновят
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04.07.2020 06:26 Ответить
сколько тебе годиков?)))
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04.07.2020 07:14 Ответить
ты - просто поразительный ...
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04.07.2020 07:24 Ответить
этого и добивается зеля, вместо американских денег придут рашистские
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04.07.2020 07:13 Ответить
Зе-бил уверенно разваливает экономику.........
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04.07.2020 07:24 Ответить
такой уверенный и даун,какая экономики в Украине если она падает с 2014 года,иди лечись умник или пойди почитай литературу что сейчас происходит с экономикой в Украине недобор бюджета 50 млрд.грн. минус 20% падение промышленности,50% людей живут на зп в 5 000 грн.,дыра в пенсионном фонде 200 млрд. грн,долг за коммуналку 60 млрд.грн...и вы оооо великий экономист будете нам рассказывать сказки,смешно аж становится от не знания вашего.
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04.07.2020 08:06 Ответить
Ой, а хто зараз президент України? Як при найвеличнішому лідері ********** таке могло статися? Ви зробили це разом!
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04.07.2020 08:14 Ответить
Сєкта нізакого нє голосовал. Навіщо тоді ти тут єресь пишеш, раз ні за кого не голосував, за тебе вибір зробили зебіли.
До речі, а в якій країні немає корупції?
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04.07.2020 08:33 Ответить
Поки Україною будуть володіти-управляти єврейські олігархи, Україна залишатиметься найбіднішою країною в Європі.
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04.07.2020 08:47 Ответить
Олигархи не имеют национальности.
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04.07.2020 08:50 Ответить
Ха-ха, а хто вибрав маріонетку єврейського олігарха?
Погоджуюсь з коментарем вище - олігарх не має національності.
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04.07.2020 08:54 Ответить
Вам може і хаха, а спостерігаю Руїну. І ця Руїна почалась не з 2019, а значно раніше. І так якось сталося, що олігархи в Україні саме єврейського походження. При цьому нічого не маю проти єврейсьуої нації.
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04.07.2020 11:55 Ответить
Неправильный вопрос.Правильный.- "в какой стране есть ещё такой уровень коррупции"?
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04.07.2020 08:49 Ответить
Рашка Підарашка
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04.07.2020 08:54 Ответить
Кацапа,сдрысни за поребрик
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04.07.2020 08:55 Ответить
"Станислав", я понимаю, что это очень трудно для твоих детсадовских мозгов, но постарайся понять - экономика не может постоянно падать, происходит и рост тоже. В целом это волновой процесс.
В 2014/15 - падала, с конца 2016-го - росла. Теперь из-за дейстивий Зе снова падает.
Все просто.
---
Тебе нужно выучить университетский курс экономики, изучить статистику и только тогда возвращаться к дискуссии. Не раньше.
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04.07.2020 09:23 Ответить
Про свои мозги куринные подумай лучше что ты пишешь,это ВАс этому учили в высшей экономической школе так говорить?Это не оттуда ли подыматели экономики повыходили такие специалисты соросовские как Гончарук бывший самокатчик -премьер,Мелованов специалист по экономике которая до сих пор падает?Так я на кую видел этих всех доброжелатей из-за океана,помогли что и войну остановить не могут на Донбассе,а всё бабки,Америка если бы захотела ввела бы против России такие санкции что за полгода Россия бы на коленях приползла бы просить прощение у Украины и вернула бы Донбасс и Крым,а так бабки рулят Миром Америке тоже выгодна война на Донбассе.
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04.07.2020 10:10 Ответить
Ты настолько примитивен, что не только не можешь просто писать грамотно (т.е. без ошибок), но и банально высказать твою мысль.
У тебя какой-то бессмысленный поток сознания. Поэтому дальше первого предложения читать твой бессвязный текст не стал. Он этого не заслуживает.
Такое очень характерно или для наркоманьов под кайфом, или для кацапов.
Даже наши зе-билы - и то свою мысль как-то могут высказывать.
А посему, изобличенный запоребриковый бот - иди на ...
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04.07.2020 11:42 Ответить
А во что инвестировать, в карман паханам?
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04.07.2020 07:33 Ответить
Сейчас сеню великого поставят и инвестиции потекут
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04.07.2020 07:36 Ответить
нє, ********* перестає платити всяким сєням і сєрлєщам
КІНЕЦЬ ЕПОХИ ІНВЕСТИЦІЙ !
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04.07.2020 10:47 Ответить
Валите на фиг из Украины,мошенники!
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04.07.2020 07:59 Ответить
Кацапа, сдрысни за поребрик
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04.07.2020 08:56 Ответить
Зеленский, типичный аферист. Беня возле себя других не держит.
Интересно, как долго он сможет пудрить мозг лохам, в то время как разграблениеие бюджета идёт ударными темпами.
Мошенники добрались до печатного станка. Поверьте, остановиться будет невозможно. Реальные деньги будут выводиться, а лохам взамен будут печатать фантики.
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04.07.2020 08:04 Ответить
Лох залишиться лохом. Розчарувавшись в зебілі Оманському перейде до пєтушарія!
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04.07.2020 08:12 Ответить
И стала главзебилу постоянно сниться картошка. И решил он пойти к гадалке , растолковать свой сон 😁😁😁
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04.07.2020 08:16 Ответить
ну и новость ))) это как американские ученые или английские врачи . некоторые компании . шо за компании где эти компании . имя есть у компании ???)) в чем инвестиции ? как останавливают ? а никак .
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04.07.2020 09:47 Ответить
Интересно,что это за компании так сильно привязанные к махинатору-порохоботу в кресле главы нацбанка.
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04.07.2020 09:48 Ответить
Сорос перестає платити ****** Сороса ,
ось і всі "інвестиції"
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04.07.2020 10:44 Ответить
Привет махнарылому! Что, Сорос опять насрал тебе в лапти? Вот незадача!
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04.07.2020 11:13 Ответить
Ой, да Юля вчера озвучила все Бенины тезисы - Нацбанк разграбил страну и в этом корень зла!
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04.07.2020 11:12 Ответить
Все верно - нет стабильности и предсказуемости - нет инвестиций. К тому же, если хотелка доллар по 30 - это невыгодно тем более, учитывая ещё и падение процентных ставок и будущую инфляцию.
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04.07.2020 11:25 Ответить
Інвестиції, борги, інфляція, дефолт, жопа... Народ, а чого це ви? Головне, що не Порошенко. Зебіли, як там у вас, ви то зробили, разом? Тварюки зелені...
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04.07.2020 11:51 Ответить
Это те инвестиции которые составляют 0,3% от всех иностранных инвестиций. Остальные иностранные инвесторы это типа Порошенко, Ахметова, Пинчука, Коломойского, Фирташа и им подобных из оффшоров. Так что не сильно Украина от этой угрозы пострадает.
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04.07.2020 16:32 Ответить
Деякі компанії припиняють інвестиції в Україну, - президент Американської торговельної палати в Києві Гундер про відставку Смолія - Цензор.НЕТ 8401
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05.07.2020 01:28 Ответить
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