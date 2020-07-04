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Новости Санкции против России
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Сенат Польши выразил поддержку Украине и предостерег мировое сообщество от снятия санкций с России в связи с коронавирусом

Сенат Польши выразил поддержку Украине и предостерег мировое сообщество от снятия санкций с России в связи с коронавирусом

Республика Польша выражает Украине поддержку ее независимости, суверенитета и территориальной целостности, а также предупреждает, что Россия на фоне пандемии коронавируса пытается убедить демократические государства отменить направленные против нее международные санкции за агрессию против украинского государства,

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщила пресс-служба посольства Украины в Польше.

"Комиссия Сената Республики Польша по иностранным делам и ЕС привлекает внимание, что Польша неизменно поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и осуждает аннексию Россией Автономной Республики Крым и города Севастополь", - говорится в сообщении.

В пресс-службе посольства отметили, что представители России под предлогом повышения результативности преодоления пандемии пытаются убедить правительства демократических государств отменить международные санкции, введенные в результате агрессии в отношении Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЕС продлил санкции против РФ до 31 января следующего года

"Российский проект декларации солидарности относительно вызовов эпидемии COVID-19 передан в ООН, направленный на избежание ответственности. Принятие этого документа было бы своего рода демонстрацией солидарности с агрессором", - сказано в сообщении.

Подчеркивается, что санкции (против России – ИФ) международного сообщества могут быть ослаблены только при условии полной имплементации Российской Федерацией Минских договоренностей.

Кроме того, отметили в пресс-службе, существенно увеличилось количество случаев нарушений прав человека.

"Большинство территории Крымского полуострова включено в "пограничную зону Российской Федерации", что означает возможность проживания на ней исключительно российских граждан", - добавили в посольстве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина получила от Польши 134 тонны гумпомощи для борьбы с коронавирусом

Автор: 

Польша (8430) россия (95652) санкции (11313)


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Топ комментарии
+5
Только в те времена кацапов и москалей ещё не существовало
Разница между украинцами ( трипольцами) и мордвой - 7000 лет
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04.07.2020 01:06
+3
Шо не говори а поляки Наши первые родственники по крови...Браво !!!
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04.07.2020 00:55
+2
Польша и Литва .
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04.07.2020 01:01
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Шо не говори а поляки Наши первые родственники по крови...Браво !!!
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04.07.2020 00:55 Ответить
Польша и Литва .
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04.07.2020 01:01 Ответить
Литва это даже не обсуждается - Великое княжество Литовское и плюс земли Речи посполитой, ну и наша Киевская Русь !!! У нас общая история !!! в отличии нашей и их истории с кацапами - история одной оккупации и все..
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04.07.2020 01:17 Ответить
По мужской линии нам и москали первые родственники. Видимо т.н. "Курганная гипотеза" реальна, и вся цивилизация от Индии до Британии зародилась в междуречье Днепра и Дона, где наши предки допетрили приручить лошадей
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04.07.2020 01:02 Ответить
Только в те времена кацапов и москалей ещё не существовало
Разница между украинцами ( трипольцами) и мордвой - 7000 лет
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04.07.2020 01:06 Ответить
Генетика оперирует не названиями, а степенью родства. Забейте в любой поисковой системе мира "гаплогруппа R1A" и смотрите результат. Собственно я учился в Совке именно по таким учебникам, где заселение верхней Волги шло с Днепра (как сейчас преподают не интересовался).
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04.07.2020 01:15 Ответить
Те,кто заселял верхнюю Волгу с Днепра по ходу "омордячились" и "обмариились". С включением тюрков и прочих самоедов.
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04.07.2020 01:35 Ответить
Несомненно, но гаплогруппа передаётся от отца к сыну неизменной. Поэтому даже в некоторых селениях Средней Азии она присутствует как память о монгольском=казачьем=славянском завоевании континента, когда козаки оставались зимовать у перевала.
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04.07.2020 01:42 Ответить
В 3-м веке до н.э. во время экспансии кельтов на Восток и Юг Европы из Западной (когда гуси Рим спасли) от них , галлы(кельты) добрались до Карпат и вытеснили местное протославянское население на север-Висла и за Карпаты. Есть версия,что "ГАЛИЧИНА"-от "галлы". Потом славяне вернулись и пошли дальше-Адриатика-сербы,хорваты и т.п. Так что у нас все намешано-кельты,германцы,славяне,мордва,ханты с мансями и т.п. Марсиан не хватает
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04.07.2020 01:57 Ответить
Есть версия, к которой я склоняюсь, что вся письменная история человечества насчитывает не более 1000 лет, и Троянская война, например, лишь одно из описаний Крестовых походов, ошибочно откинутая историками на 2000 лет назад. А Христос был казнён в Еросе на Босфоре (напротив Рима) в 12 веке. На горе Бейкос (Голгофа) там до сих пор святое место для мусульман с дыркой от креста.
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04.07.2020 02:31 Ответить
Художники "средневековья" (на самом деле заря человеческой истории), кстати, прекрасно знали географию Иерусалима, но историки считают их дебилами
Сенат Польши выразил поддержку Украине и предостерег мировое сообщество от снятия санкций с России в связи с коронавирусом - Цензор.НЕТ 9663
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04.07.2020 02:36 Ответить
Не поляки, а румыны.
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04.07.2020 01:10 Ответить
У нас в Амстердаме, люди в общественном транспорте часто обсуждают Украину, и чем ей ещё можно помочь.
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04.07.2020 01:05 Ответить
Отправить голландцев жить в Украину.
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04.07.2020 01:09 Ответить
Они и так помогают, лайками и репостами!
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04.07.2020 01:24 Ответить
Польша знает врага, но заглавие хитро написанно, особенно если поверхностно прочитать
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04.07.2020 01:10 Ответить
И при чем тут коронавирус... Все в руках РФ ( Путина), пусть убирается из Абхазии, Юж. Осетии, Приднестровья, Крыма, Севастополя, ОРДЛО, выведет войска из Армении ( перестав поставлять вооружение обоим сторонам карабахского конфликта), прекратит вмешательство в дела других государств и подрывную деятельность в них, включая вмешательство в выборы, перестанет утюжить своей авиацией Сирию ( а уже и Ливию), прекратит убийства выехавших за границу бывших граждан ( в Лондоне и т.д.), прекратит быть спонсором терроризма и ультралевых и ультраправых партий за рубежом, перестанет предъявлять территориальные претензии к своим соседям, вернет Курилы Японии, утвердит демократические ценности и верховенство международного права у себя в стране... и тогда и санкций не будет. Но пока Пукинская Эрефия даже подвижек хоть в одном из этих пунктов не сделала, поэтому санкции нужно не снимать а только усиливать, тем более что это как они утверждают " только идет им на пользу".
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04.07.2020 07:23 Ответить
Вместо озабоченностей и взволнованностей лучше бы открыли границы для украинских туристов.
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04.07.2020 08:47 Ответить
 
 