Нам удалось побороть "скрутки" с НДС и наполнить бюджет на 9 млрд, - министр финансов Марченко. ВИДЕО

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что правительству удалось побороть "скрутки" с НДС и наполнить бюджет в мае месяце на 9 млрд грн.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в эфире "Свободы слова Савика Шустера".

Марченко заявил: "Помните, несколько дней назад тут рисовали "скрутку" - схемы, фиктивный НДС и так далее. Мы за май-июнь за счет того, что мы увеличили эффективную нагрузку на НДС, это значит, что мы побороли скрутки и увеличили доходы бюджета на 9 млрд. грн, за июнь - на 6. Если так будет выполняться бюджет далее - это значит, что мы профинансируем все расходы и в следующем году у нас не будет проблем. Главный вопрос. В кризис заработать очень тяжело. Потому что, когда у тебя растет экономика, растут доходы - все прекрасно. Трудно сделать наполнение бюджета, когда у вас кризис. Когда у вас импорт падает на 31% в мае, когда у нас на 12,2% падает промышленное производство. Но мы делаем это невозможное".

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