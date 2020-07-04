Нам удалось побороть "скрутки" с НДС и наполнить бюджет на 9 млрд, - министр финансов Марченко. ВИДЕО
Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что правительству удалось побороть "скрутки" с НДС и наполнить бюджет в мае месяце на 9 млрд грн.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в эфире "Свободы слова Савика Шустера".
Марченко заявил: "Помните, несколько дней назад тут рисовали "скрутку" - схемы, фиктивный НДС и так далее. Мы за май-июнь за счет того, что мы увеличили эффективную нагрузку на НДС, это значит, что мы побороли скрутки и увеличили доходы бюджета на 9 млрд. грн, за июнь - на 6. Если так будет выполняться бюджет далее - это значит, что мы профинансируем все расходы и в следующем году у нас не будет проблем. Главный вопрос. В кризис заработать очень тяжело. Потому что, когда у тебя растет экономика, растут доходы - все прекрасно. Трудно сделать наполнение бюджета, когда у вас кризис. Когда у вас импорт падает на 31% в мае, когда у нас на 12,2% падает промышленное производство. Но мы делаем это невозможное".
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Дыра в бюджете была всегда. Сейчас сложилась парадоксальная ситуация. Везде кризис и падение, но дыра в бюджете меньше чем год назад. И с МВФ можно было и не связываться.
среди ночи?
Глава государственной налоговой службы Алексей Любченко провел через ряд ООО 15 миллиардов гривен.
Об этом на странице в сети https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=3054040667966375&id=100000814147659 Facebook сообщил нардеп "Слуги Народа" Гео Лерос, передает https://censor.net/.
"Любченко, который был замом налоговой при Клименко-Януковиче, сейчас возглавляет государственную налоговую по протекции Ермака, прокрутил через "площадки Ермака" за апрель-май 15 млрд! Не зря такого полезного человека взяли без конкурса, собирает на выборы, трудяга", - говорится в сообщении.Источник: https://censor.net/n3205074
https://www.bbc.com/ukrainian/news-51218352 За Зеленського: Україна опустилась в рейтингу сприйняття корупції
За рік Україна втратила два пункти та з 30 балами повернулася на рівень 2017 року, вказують в організації.
вы прослушали лекцию лучших экономистов и финансистов "Слуги урода"
НЕ ВЕРЮ!!!!
Уманського звільнили. І через місяць вони герої - побороли скрутки. Наперсточники.
Сколько уголовных дел возбуждено по факту уклонения от уплаты налогов по фигурантам этих махинаций?
Ответ - НОЛЬ
Сколько уголовных дел возбуждено по факту невыполнения должностными лицами налоговой службы своих прямых обязанностей ?
Ответ - НОЛЬ
Махинации подобного уровня просто невозможны без участия и содействия высшего руководства налоговой службы назначеного на эти должности по рекомендации Зеленского и его ОПУ.
Все очень просто Зеленский и К покрывая налоговые махинации аккумулируют деньги на нужды будущей избирательной компании. После оглашения Уманским данных об этих махинациях деятельность временно уменьшена по активности, Уманский прикормлен подачкой в виде "советник Ермака", а все остальное подается как "титаническая борьба с теневыми схемами".
Шум уляжется - они продолжат И на деньги украденные у страны они будут дурить головы тем у кого украли деньги.