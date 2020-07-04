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Нам удалось побороть "скрутки" с НДС и наполнить бюджет на 9 млрд, - министр финансов Марченко. ВИДЕО

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что правительству удалось побороть "скрутки" с НДС и наполнить бюджет в мае месяце на 9 млрд грн.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в эфире "Свободы слова Савика Шустера". 

Марченко заявил: "Помните, несколько дней назад тут рисовали "скрутку" - схемы, фиктивный НДС и так далее. Мы за май-июнь за счет того, что мы увеличили эффективную нагрузку на НДС, это значит, что мы побороли скрутки и увеличили доходы бюджета на 9 млрд. грн, за июнь - на 6. Если так будет выполняться бюджет далее - это значит, что мы профинансируем все расходы и в следующем году у нас не будет проблем. Главный вопрос. В кризис заработать очень тяжело. Потому что, когда у тебя растет экономика, растут доходы - все прекрасно. Трудно сделать наполнение бюджета, когда у вас кризис. Когда у вас импорт падает на 31% в мае, когда у нас на 12,2% падает промышленное производство. Но мы делаем это невозможное".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Налоговая принимает участие в махинациях с НДС, - СМИ. ДОКУМЕНТ

Автор: 

бюджет (4838) НДС (420) Марченко Сергей (299)


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Топ комментарии
+16
а че ж тогда в бюджете дыра зияющая?
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04.07.2020 01:28
+14
ох уж эти сказочники...
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04.07.2020 01:29
+12
так, если смогли "вернуть" 9 млрд.грн но дыра всё увеличиваешь - сложно даже представить сколько они там воруют, объемы скруток НДС при шмаркли явно на порядок-два выше чем "вернули"..))
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04.07.2020 01:56
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а че ж тогда в бюджете дыра зияющая?
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04.07.2020 01:28 Ответить
так, если смогли "вернуть" 9 млрд.грн но дыра всё увеличиваешь - сложно даже представить сколько они там воруют, объемы скруток НДС при шмаркли явно на порядок-два выше чем "вернули"..))
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04.07.2020 01:56 Ответить
п.с.к моенту когда шмаркля заставил уйти Смолия, НБУ - это:
Нам удалось побороть "скрутки" с НДС и наполнить бюджет на 9 млрд, - министр финансов Марченко - Цензор.НЕТ 5360
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04.07.2020 01:58 Ответить
НДС нужно давно упразднить !!! В нашей стране єтим разводом и выкачкой денег с бюджета занимаются все кому не лень !!! Чем ближе к корыту тем больше гребут
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04.07.2020 06:19 Ответить
Так зелёные мыши ж завелись. Мутанты какие-то. И главное, никак не поймаешь.
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04.07.2020 07:26 Ответить
Вы поменьше всякую хуцпу слушайте про дыры .
Дыра в бюджете была всегда. Сейчас сложилась парадоксальная ситуация. Везде кризис и падение, но дыра в бюджете меньше чем год назад. И с МВФ можно было и не связываться.
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04.07.2020 11:24 Ответить
ох уж эти сказочники...
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04.07.2020 01:29 Ответить
Нам удалось побороть "скрутки" с НДС и наполнить бюджет на 9 млрд, - министр финансов Марченко - Цензор.НЕТ 5660
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04.07.2020 02:53 Ответить
Нанайські борцуни... А хто ж тоді за ці "скрутки" відповів, кого засудили за розкрадання в особливо великих розмірах з повною конфіскацією майна? Огласіте весь спісок....
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04.07.2020 10:39 Ответить
Почему такая шикарная новость
среди ночи?
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04.07.2020 01:29 Ответить
потому что Смолий уже не сможет опровергнуть
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04.07.2020 07:28 Ответить
Два дня. и минус 300 млн. $ потраченных на поддержание курса и все равно продолжается падение ... Вы ЗеВундеркинды !!! да какие там 9 лярдов гривен.... Полет нормальный - Падаем !!
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04.07.2020 01:42 Ответить
А где штрафы для тех, кто занимался скрутками последний год? Там суммы на 100 миллиардов
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04.07.2020 01:43 Ответить
Вообще сначала даете отчет что выполнили налоговые поступления за июнь, а потом оказывается что вы просто 40 миллиардов у нак Нафтогаз оборотных отняли типа дивидендов, и по факту у вас налоговая сработала минус 40 лярдов.
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04.07.2020 01:50 Ответить
А вот если цифры сравнить с 2019 годом без миллиардов НАК Нафтогаз, то получаем минус 3 миллиарда. к прошлому году и минус 43 миллиарда к плану.
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04.07.2020 01:52 Ответить
Так скоро и МВФ окажется не нужен....
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04.07.2020 02:01 Ответить
Осталось побороть ещё и остальные направления и пополнить ещё на(92-8) 84-и миллиарда гривен из теневого сектора экономики Украины,который на сегодня составляет около 40% процентов бюджета.
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04.07.2020 03:56 Ответить
Помните тут рисовали.. то есть чтобы скрутить НДС, надо чтобы у Шустера выступил Уманский, Тимошенко и ещё нарисовали. При самых низких ценах за историю цен на газ и нефть. Если будете всех давить, как смолия то х.. кто в эту страну прийдет кроме раши
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04.07.2020 04:50 Ответить
Все рассказывают про скрутки, конкретно объясните что и как. Кто куда, кого посадили. Это же не мелочь по карманам тырять
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04.07.2020 04:57 Ответить
Голова антимонопольного комітету, ініціював судове розслідування проти тютюнового монополіста. Ціна питання - 6.5 млрд гривень, які мали піти у бюджет за протиправні дії цієї контори. І чим ви думаєте закінчилася ця справа? Тільки не смійтесь - зеленський звільнив з посади цього чиновника! А знаєте чому? Тому що криворогульна падлюка особисто кришує цього тютюнового монополіста!!! Отже, коли зелені виродки розказують казочки про зупинення якихось корупційних схем - все це брехня, оскільки вони самі збагачуються на схемах - дірка у бюджеті у 400 млрд найкращий доказ моїх слів.
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04.07.2020 05:38 Ответить
Та його ж руки нічого не крали!!!
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04.07.2020 11:25 Ответить
Побороть скрутки это победа. Получите премию. А создать жестокий Закон, который бы полностью пресекал их возможность, слабо? Где Закон?
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04.07.2020 05:41 Ответить
Кто ж сам себя будет е...ть???
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04.07.2020 11:23 Ответить
Сволочи брехливые! Тупо блокируют нн и рк, решения судов о разблокировке не выполняют! суки, с НДС все просто как пятак, но мы не идём простым путём! Чтоб ПР и их последователям икалось и ...... они придумывают дорогостоящие Реестры и прочую хрень которые только мешают работать. 30 июня блокировали все подряд нн и рк, гандоны наполняли показатели за 1 полугодие.
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04.07.2020 06:13 Ответить
если вы побороли скрутки то где посадки этих скрутчиков?))
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04.07.2020 07:12 Ответить
Это самый важный вопрос. Но боюсь, его так без ответа и оставят
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04.07.2020 07:31 Ответить
Хто ж сам себя посадит?
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04.07.2020 09:24 Ответить
Ну теперь осталося только ударить автопробегом по бездорожью и бюрократизму.
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04.07.2020 07:28 Ответить
Герои!, Герои!!!)))
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04.07.2020 07:40 Ответить
Що б ці нікчеми не говорили, а економічну ситуацію ми кожен відчуваємо на собі, ми бачимо , що країна скочується в економічну прірву... Холодильник завжди перемагає телевізор, тому питання про перезавантаження влади - це лише питання часу!!!
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04.07.2020 07:57 Ответить
Сказочный
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04.07.2020 08:12 Ответить
9 туда...15 сюда... пАбеда...однозначно пАбеда...

Глава государственной налоговой службы Алексей Любченко провел через ряд ООО 15 миллиардов гривен.
Об этом на странице в сети https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=3054040667966375&id=100000814147659 Facebook сообщил нардеп "Слуги Народа" Гео Лерос, передает https://censor.net/.
"Любченко, который был замом налоговой при Клименко-Януковиче, сейчас возглавляет государственную налоговую по протекции Ермака, прокрутил через "площадки Ермака" за апрель-май 15 млрд! Не зря такого полезного человека взяли без конкурса, собирает на выборы, трудяга", - говорится в сообщении.Источник: https://censor.net/n3205074
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04.07.2020 08:16 Ответить
Кого з організаторів посадили?
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04.07.2020 08:20 Ответить
Кто ж его посадит - он же памятник.
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04.07.2020 11:21 Ответить
Нам вдалося подолати "скручування" із ПДВ і наповнити бюджет на 9 млрд, - міністр фінансів Марченко - Цензор.НЕТ 557
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04.07.2020 08:35 Ответить
Дзюрчить, дзюрчить для зебілів "водичка благодатна", прямо в очі їм так і ллється.
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04.07.2020 08:49 Ответить
Ага. Корупцію вже побороли

https://www.bbc.com/ukrainian/news-51218352 За Зеленського: Україна опустилась в рейтингу сприйняття корупції

За рік Україна втратила два пункти та з 30 балами повернулася на рівень 2017 року, вказують в організації.
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04.07.2020 08:57 Ответить
і багатьох "скручених" притянули до кримінальної відповідальності (особливо великі розміри) ...скількох , "борцы" грьобані ?
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04.07.2020 09:08 Ответить
Зелибобы и не знают про дыру в бюджете, потому что их любимый канал олигарха Коломойского об этом молчит.
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04.07.2020 09:16 Ответить
Художник
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04.07.2020 09:35 Ответить
Врёт всем как и шмаркля!
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04.07.2020 09:54 Ответить
Нам вдалося подолати "скручування" із ПДВ і наповнити бюджет на 9 млрд, - міністр фінансів Марченко - Цензор.НЕТ 7323
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04.07.2020 10:05 Ответить
"схематоз"... "скрутка"... "крыша"... "план"...
вы прослушали лекцию лучших экономистов и финансистов "Слуги урода"
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04.07.2020 10:55 Ответить
Безудержный оптимизм. Играет по Станиславскому.
НЕ ВЕРЮ!!!!
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04.07.2020 11:18 Ответить
А Ю казала ,що 80 ,це на поверхні , а якщо копнути ? Где деньги Зін , тоесть зе ?
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04.07.2020 11:30 Ответить
Ну все, теперь НДС остается! Показали результат!
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04.07.2020 12:00 Ответить
О, Да выступление, что Шмыгаля, что Марченко - одна песня " ЛЕПОТА, БЛАГОДАТЬ"
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04.07.2020 12:08 Ответить
Зрада. При мародере такого не было
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04.07.2020 13:26 Ответить
Коли Уманський до них з тими скрутками прийшов, то які скрутки, нічого такого немає, ви що?!
Уманського звільнили. І через місяць вони герої - побороли скрутки. Наперсточники.
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04.07.2020 14:15 Ответить
"в результате борьбы с налоговыми махинациями бюджет получил дополнительно за июнь свыше 9 млрд гривен". Это прекрасно, но есть вопросы.
Сколько уголовных дел возбуждено по факту уклонения от уплаты налогов по фигурантам этих махинаций?
Ответ - НОЛЬ
Сколько уголовных дел возбуждено по факту невыполнения должностными лицами налоговой службы своих прямых обязанностей ?
Ответ - НОЛЬ
Махинации подобного уровня просто невозможны без участия и содействия высшего руководства налоговой службы назначеного на эти должности по рекомендации Зеленского и его ОПУ.
Все очень просто Зеленский и К покрывая налоговые махинации аккумулируют деньги на нужды будущей избирательной компании. После оглашения Уманским данных об этих махинациях деятельность временно уменьшена по активности, Уманский прикормлен подачкой в виде "советник Ермака", а все остальное подается как "титаническая борьба с теневыми схемами".
Шум уляжется - они продолжат И на деньги украденные у страны они будут дурить головы тем у кого украли деньги.
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05.07.2020 01:32 Ответить
 
 