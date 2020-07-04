Переговоры на уровне советников глав государств "нормандской четверки" прошли в Берлине "без прорыва"
В Берлине 3 июля состоялась встреча в нормандском формате (Украина, Франция, Германия, Россия) на уровне политических советников.
Как передает Цензор.НЕТ, глава российской делегации Дмитрий Козак после встречи рассказал, что разговор выдался обстоятельным, но без прорыва. Об этом пишет ТАСС.
По его словам, "удалось приблизиться по вопросу комплекса дополнительных мер по прекращению боевых действий в Донбассе".
О новом саммите "нормандской четверки", по словам Козака, "говорить пока очень-очень рано". Он сказал, что Украины требуется принять "десятки разных законов, которые нужно не только разработать, но и согласовать с Донбассом, а это тоже непросто".
Напомним, что последняя встреча глав стран "нормандской четверки" - Украины, Германии, Франции и России - прошла в Париже в декабре прошлого года. На ней были достигнуты договоренности о разведении войск возле нескольких населенных пунктах и обмене пленными.
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есть Донецкая и Луганская области Украины
что им еще нужно для спокойной старости ?
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Снова от Украины что-то требуется.
А от кацапов требуется - прекратить огонь, откатиться за линию разграничения, определённую Минскими Соглашениями, потом собрать всё своё дерьмо с оккупированной территории Донбасса и отползти за поребрик. И из Крыма тоже.
Слоны о 4.8 лямах народа,которые пошли уже на работу после карантина,радуются.Donald Trump claims US economy is 'roaring back' as firms hire a record 4.8million workers.Не до Украины-помощь 250 лямов выделили,послали 100 000 на потоп и всё In response to the floods, the United States, which recently approved a $250 million military aid package to Ukraine, announced it was sending a paltry $100,000 in humanitarian assistance.
еслибы наложили на кацапов эмбарго на продажу всего за счет чего может существовать это недогосударство,то давнобы закончились эти контактные фуфлопереговоры и нормандские недоформаты.И параша распаласьбы на десятки расок федерасок.
а эту зелень за завтраком сьест и не заметит.
Вот те факты.Шо по этому поводу имеешь сказать?
Почему Украина СВОИ законы должна согласовывать с КУЧКОЙ БАНДИТОВ ?
П.С У нас дипломатия уровня дикарей банановых республик.
1. "минские соглашения" - ВЫНУЖДЕННАЯ мера, когда Расия пёрла на Харьков, а Германия и Франция поставили условием своей поддержки.
2. В том виде, как они написаны, их выполнять нельзя. Но и отказаться от них нельзя под угрозой снятия санкций с Расии.
3. Что делать? Тянуть резину до бесконечности, завывая про "гуманность" - на Западе это любят!
Именно по инициативе Ермака и при его участии выполнено проведение в жизнь настояний Путина: разведение войск (в Минских соглашениях этого нет, говорится только об отводе тяжёлых вооружений), принятие формулы Штайнмайера, подталкивание президента Зеленского встретиться с Путиным, отзыв крупной претензии к Газпрому, возвращение убийц Майдана без окончательного решения суда, явное пренебрежение украинской армией и неправосудное преследование патриотов Украины. Именно после тайного сговора с Россией в Омане - при участии Ермака - появились предложения о выборах в октябре в ордло, о подаче воды в Крым, о посадке Порошенко. Прикрывая предательство страны, они лицемерно якобы заботятся о сохранении жизней. И непрерывно лгут.