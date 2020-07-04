Переговоры на уровне советников глав государств "нормандской четверки" прошли в Берлине "без прорыва"

В Берлине 3 июля состоялась встреча в нормандском формате (Украина, Франция, Германия, Россия) на уровне политических советников.

Как передает Цензор.НЕТ, глава российской делегации Дмитрий Козак после встречи рассказал, что разговор выдался обстоятельным, но без прорыва. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, "удалось приблизиться по вопросу комплекса дополнительных мер по прекращению боевых действий в Донбассе".

О новом саммите "нормандской четверки", по словам Козака, "говорить пока очень-очень рано". Он сказал, что Украины требуется принять "десятки разных законов, которые нужно не только разработать, но и согласовать с Донбассом, а это тоже непросто".

Напомним, что последняя встреча глав стран "нормандской четверки" - Украины, Германии, Франции и России - прошла в Париже в декабре прошлого года. На ней были достигнуты договоренности о разведении войск возле нескольких населенных пунктах и обмене пленными.

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