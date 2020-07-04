РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10273 посетителя онлайн
Новости
6 666 48

Переговоры на уровне советников глав государств "нормандской четверки" прошли в Берлине "без прорыва"

Переговоры на уровне советников глав государств

В Берлине 3 июля состоялась встреча в нормандском формате (Украина, Франция, Германия, Россия) на уровне политических советников.

Как передает Цензор.НЕТ,  глава российской делегации Дмитрий Козак после встречи рассказал, что разговор выдался обстоятельным, но без прорыва. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, "удалось приблизиться по вопросу комплекса дополнительных мер по прекращению боевых действий в Донбассе".

О новом саммите "нормандской четверки", по словам Козака, "говорить пока очень-очень рано". Он сказал, что Украины требуется принять "десятки разных законов, которые нужно не только разработать, но и согласовать с Донбассом, а это тоже непросто".

Напомним, что последняя встреча глав стран "нормандской четверки" - Украины, Германии, Франции и России - прошла в Париже в декабре прошлого года. На ней были достигнуты договоренности о разведении войск возле нескольких населенных пунктах и обмене пленными.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ермак и Резников сегодня в Берлине обсудят с советниками лидеров Нормандского формата выполнение договоренностей по Донбассу, - ОП

Автор: 

нормандская четверка (1596) Резников Алексей (1170) Ермак Андрей (1265) Козак Дмитрий (73)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+24
"Он сказал, что Украины требуется принять "десятки разных законов, которые нужно не только разработать, но и согласовать с Донбассом, а это тоже непросто"
-------------
Снова от Украины что-то требуется.
А от кацапов требуется - прекратить огонь, откатиться за линию разграничения, определённую Минскими Соглашениями, потом собрать всё своё дерьмо с оккупированной территории Донбасса и отползти за поребрик. И из Крыма тоже.
показать весь комментарий
04.07.2020 02:04
+20
Россия ведет переговоры не для того, чтобы отступать, а для того, чтобы продвигаться вперед! Они ни в чем никогда не уступят, они всегда будут наступать! Украине от таких переговоров лучше полностью отказаться, потому что Украина в них ничего не выиграет, а только еще больше проиграет! Это, как сесть играть за стол с крупье шулером - ты у него никогда не выиграешь и чем дольше будешь играть, тем больше проиграешь! А Германия и Франция тем более с РФ хотят бизнес вести и они будут за столом выступать, как подставные игроки играющие за шулера, потому что им насрать на Украину! Они будут склонять Украину к дальнейшей капитуляции перед Россией и менять конституцию и территории менять и давать независимый особый статус Донбассу со всеми своими органами и армией и милицией и властью. А это называется переговоры в которых РФ продвигается в наступлении и это называется проигрыш еще больший Украины! И еще санкции тогда с РФ снимут! А про Крым забыть можно будет без санкций и это признание его де-факто будет мировым сообществом. Украина ведет политику слабейшую и ничтожнейшую! У власти слюнтяи и предатели!
показать весь комментарий
04.07.2020 02:44
+19
Может уже хватит ездить на переговоры с умалишенными террористами? Русофашисты даже не думают реально прекращать войну а вместо етого указывают нам нагло и на правах победителя капитулировать и договариваться с какой то только им ведомой страной *дамбасом*, которого нет нинаодной политической карте мира. Пускай ихняя сказочная страна *дамбас* ведет переговоры с такой же сказочной страной *Альфацентаврой*, в психиатрической больнице, под посредничеством консилиума психиатров.
показать весь комментарий
04.07.2020 02:01
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"принять десятки разных законов, которые нужно не только разработать, но и согласовать с Донбассом, а это тоже непросто". Я бы сказал -- не возможно.
показать весь комментарий
04.07.2020 01:59 Ответить
а вот я бы сказал: "не нужно"

есть Донецкая и Луганская области Украины
что им еще нужно для спокойной старости ?
показать весь комментарий
04.07.2020 02:07 Ответить
обнуляшки вроде одобрили добавочное правление Пуйла. А это значит - пойдет войной. Какие тут нахер согласования.
показать весь комментарий
04.07.2020 08:09 Ответить
А ентот Козак случайно не бредит?
показать весь комментарий
04.07.2020 07:05 Ответить
Типовий рашапоїдний понос. Традиційно з позиції кончаного "старшого брата". Зрозуміло, що з такою гидотою ні про що домовитись неможливо в принципі, проте мусимо робити вигляд, що не смердить, на перемовинах звісно.
показать весь комментарий
04.07.2020 11:20 Ответить
Приходиться терпіти такі "висери" бо на Мінських домовленностях тримаються санкції ЄС проти Росії. Вот такі "кізяки" і провокують, щоб Україна вийшла з цих домовленностей. Вже навіть із-за короновіруса пробували зняти санкції.
показать весь комментарий
04.07.2020 14:27 Ответить
Может уже хватит ездить на переговоры с умалишенными террористами? Русофашисты даже не думают реально прекращать войну а вместо етого указывают нам нагло и на правах победителя капитулировать и договариваться с какой то только им ведомой страной *дамбасом*, которого нет нинаодной политической карте мира. Пускай ихняя сказочная страна *дамбас* ведет переговоры с такой же сказочной страной *Альфацентаврой*, в психиатрической больнице, под посредничеством консилиума психиатров.
показать весь комментарий
04.07.2020 02:01 Ответить
У них вся надежда на шмарклю.
показать весь комментарий
04.07.2020 10:11 Ответить
"Он сказал, что Украины требуется принять "десятки разных законов, которые нужно не только разработать, но и согласовать с Донбассом, а это тоже непросто"
-------------
Снова от Украины что-то требуется.
А от кацапов требуется - прекратить огонь, откатиться за линию разграничения, определённую Минскими Соглашениями, потом собрать всё своё дерьмо с оккупированной территории Донбасса и отползти за поребрик. И из Крыма тоже.
показать весь комментарий
04.07.2020 02:04 Ответить
Россия ведет переговоры не для того, чтобы отступать, а для того, чтобы продвигаться вперед! Они ни в чем никогда не уступят, они всегда будут наступать! Украине от таких переговоров лучше полностью отказаться, потому что Украина в них ничего не выиграет, а только еще больше проиграет! Это, как сесть играть за стол с крупье шулером - ты у него никогда не выиграешь и чем дольше будешь играть, тем больше проиграешь! А Германия и Франция тем более с РФ хотят бизнес вести и они будут за столом выступать, как подставные игроки играющие за шулера, потому что им насрать на Украину! Они будут склонять Украину к дальнейшей капитуляции перед Россией и менять конституцию и территории менять и давать независимый особый статус Донбассу со всеми своими органами и армией и милицией и властью. А это называется переговоры в которых РФ продвигается в наступлении и это называется проигрыш еще больший Украины! И еще санкции тогда с РФ снимут! А про Крым забыть можно будет без санкций и это признание его де-факто будет мировым сообществом. Украина ведет политику слабейшую и ничтожнейшую! У власти слюнтяи и предатели!
показать весь комментарий
04.07.2020 02:44 Ответить
"Слюнтяи" имеют поддержку всего мирового сообщества и пока-что не потеряли 44-и млн.кв/км оккупированной территории Украины и 13-ть тысяч своих граждан на фронте при антипатриотических депутатах,из которых ни один там не погиб за 6-ть лет войны.Другое дело,что минский формат навязан нам агрессором не без помощи имеющих бизнес(Липецкую фабику) в стране-агрессоре,как впрочёмь и не без спонсоров агрессора-немцев и французов.Выходить на более широкий уровень по этим переговорам-вот предстоящая задача нынешней власти-иначе только потеряем-этот формат исжил себя ещё при смене властей в США и Украине.
показать весь комментарий
04.07.2020 03:46 Ответить
как там в США, что слышно новенького
показать весь комментарий
04.07.2020 08:11 Ответить
Everything gonna be alright только ближе к полночи спать хочется.А вообще маски,дистанции достают,но люди привыкают-главное поддержка народа колосальная-стимул чек 1200,на детей по 600,безработным-506.Не так,чтобы шиковать,но на 3-и косаря семье из 4-х человек прожить можно.
показать весь комментарий
04.07.2020 08:40 Ответить
а что за Украину базарят
показать весь комментарий
04.07.2020 08:47 Ответить
Да по разному.Ослы о 5 и лярдах Украине на 18 месяцев сокрушаются в НТ,мол как жаль,дали,а они чудят с банком.
Слоны о 4.8 лямах народа,которые пошли уже на работу после карантина,радуются.Donald Trump claims US economy is 'roaring back' as firms hire a record 4.8million workers.Не до Украины-помощь 250 лямов выделили,послали 100 000 на потоп и всё In response to the floods, the United States, which recently approved a $250 million military aid package to Ukraine, announced it was sending a paltry $100,000 in humanitarian assistance.
показать весь комментарий
04.07.2020 09:34 Ответить
Переговоры на уровне советников глав государств "нормандской четверки" прошли в Берлине "без прорыва" - Цензор.НЕТ 8252
показать весь комментарий
04.07.2020 04:20 Ответить
меркельша,макарон и трамп сцыкливые уроды.
еслибы наложили на кацапов эмбарго на продажу всего за счет чего может существовать это недогосударство,то давнобы закончились эти контактные фуфлопереговоры и нормандские недоформаты.И параша распаласьбы на десятки расок федерасок.
показать весь комментарий
04.07.2020 04:27 Ответить
Просто отключить SWIFT. И все.
показать весь комментарий
04.07.2020 09:00 Ответить
Удалось побороть . Звучит нам пообещали больше так не делать. Где мародеры за решоткой. Опять договорняки. Эти не дееспосбны и к тому же зеленые.Нужны зрелая команда которая не боятся ни крови ни денег ни слома системы. А то эта зелень наивно пытается возглавить свиней корыта. Наивно пологая на достойное место. Только им не доходит, что все украдено и поделено до них.Система донецким голову свернула,
а эту зелень за завтраком сьест и не заметит.
показать весь комментарий
04.07.2020 04:41 Ответить
Вся эта "бургундия,нормандия"(и прочая минчания) була побудована "сивочолим".Минчанией мы связаны по рукам и ногам.Она ратифицирована в совбезе оон.Как только пересечём "гетьманскую" линию разграничения,станем(на своей земле!) нарушителями,и запад(облегчённо вздохнув)окончательно умоет руки.Строго факты.
показать весь комментарий
04.07.2020 04:52 Ответить
Это ваша личная трактовка,которая не имеет ничего общего в фактами!!
показать весь комментарий
04.07.2020 06:21 Ответить
https://apostrophe.ua/article/politics/2016-02-17/voyna-na-donbasse-pochemu-minskie-soglasheniya-stali-lovushkoy-dlya-ukrainyi/3333
Вот те факты.Шо по этому поводу имеешь сказать?
показать весь комментарий
04.07.2020 17:03 Ответить
Вы сколько получаете за ключевые слова , например "сивочолий"? На охрану тела хватает, или только на слабительное и туалетную бумагу ? Или вы невдолбенный дипломат и специалист по нормандскому формату от педошария ?
показать весь комментарий
04.07.2020 07:57 Ответить
https://apostrophe.ua/article/politics/2016-02-17/voyna-na-donbasse-pochemu-minskie-soglasheniya-stali-lovushkoy-dlya-ukrainyi/3333
показать весь комментарий
04.07.2020 17:06 Ответить
ьрехня на брехні, строго по пригожинським методичкам, зокрема про ратифікацію
показать весь комментарий
04.07.2020 10:05 Ответить
https://apostrophe.ua/article/politics/2016-02-17/voyna-na-donbasse-pochemu-minskie-soglasheniya-stali-lovushkoy-dlya-ukrainyi/3333
показать весь комментарий
04.07.2020 12:41 Ответить
Эх,Лоша,лоша ,меняй чкан на Чмон...
показать весь комментарий
04.07.2020 10:43 Ответить
Эх,встретить бы тебя в реальной жизни...Деpьмо соевое,безымянное...Вот он, интеллектуальный уровень защитников "гетьмана".
показать весь комментарий
04.07.2020 17:10 Ответить
Лоша,тебя читают одни рашистские ватные пдрсы, вывод- ты один из них!
показать весь комментарий
05.07.2020 17:22 Ответить
До тех пор, пока участником переговоров не станут США, все эти посиделки чинуш до задницы.
показать весь комментарий
04.07.2020 05:46 Ответить
А это что за хрень?
Почему Украина СВОИ законы должна согласовывать с КУЧКОЙ БАНДИТОВ ?
показать весь комментарий
04.07.2020 06:19 Ответить
Да потому, что Украина не Израиль.
показать весь комментарий
04.07.2020 07:08 Ответить
Ясен пень. Импотентная евровата любит деньги ***** . Ведь так удобно подставить суверенитет Украины под удар ********* и выражать потом " глубочайшую озабоченность "
показать весь комментарий
04.07.2020 07:54 Ответить
А что, "простА пєрєстать стрЄлять" уже не проходит??? Тогда выход только один - вернуть Клоуна назад в Цирк!
показать весь комментарий
04.07.2020 08:00 Ответить
Скільки вже років переливають з пустого в порожнє з цими довбойобами! (Ніколи не піде Козлостан ні на які поступки по Донбасу,(!!!) невже ще це не зрозуміли нев,іпеннi переговорники ?? .******* потрібні постійні напряги в Україні, постійна ескалація і чого чого а ось мира в Україні ВОНО ***** не хоче і й ого не буде в найближчі роки
показать весь комментарий
04.07.2020 08:08 Ответить
По статье 6 Будапештского Меморандума должны проводиться "консультации" с участием США и Британии. Но максимум, что разрешил Путин - это его друзья Франция и Германия, наши последовательные враги евроинтеграции... И переговоры в Минске, Минске, где Союзное государство с РФ, где российские военные объекты, вроде 43-й зонального узла связи ВМФ в 7 км от города Вилейка в Минской области и 474-й отдельный радиотехнический узел (ОРТУ) в 48 км юго-восточнее города Барановичи Брестской области.
П.С У нас дипломатия уровня дикарей банановых республик.
показать весь комментарий
04.07.2020 08:58 Ответить
У нас ВСЕ президенты Украины пытались с РФ что-то построить. И Зеля начал с той же ошибки. Потом книгу напишет, как Кучма, "Украина не Россия". Раз не читал.
показать весь комментарий
04.07.2020 09:54 Ответить
Козака разом з нуліком послати на світовий прутень. Ніяких перемовин з кремлядями!
показать весь комментарий
04.07.2020 09:35 Ответить
два гуся кремлядвьких бота https://censor.net/user/367172 та https://censor.net/user/317817 серуть брехнею на цій гілці
показать весь комментарий
04.07.2020 10:07 Ответить
МИНСКИЕ ТЕЗИСЫ

1. "минские соглашения" - ВЫНУЖДЕННАЯ мера, когда Расия пёрла на Харьков, а Германия и Франция поставили условием своей поддержки.
2. В том виде, как они написаны, их выполнять нельзя. Но и отказаться от них нельзя под угрозой снятия санкций с Расии.
3. Что делать? Тянуть резину до бесконечности, завывая про "гуманность" - на Западе это любят!
показать весь комментарий
04.07.2020 11:07 Ответить
не для ПРорыров Ермак держит ОПу Зеленского под контролем
показать весь комментарий
04.07.2020 11:17 Ответить
Конкретно ця зустріч звичайне соплежуйство.
показать весь комментарий
04.07.2020 11:27 Ответить
Какой "Донбасс"? Какие законы? На каком основании агрессор Россия, виновная в смерти десятков тысяч украинцев, диктует и чуть -ли не приказывает принимать какие законы в ВР Украины? Раз украинская делегация позволила агрессору разговаривать с собой в таком тоне, тогда зачем вообще люди, входящие в эту делегацию, работают в государственной службе Украины?
показать весь комментарий
04.07.2020 13:21 Ответить
Почему Ермак - всякой дырке гвоздь? Почему он присваивает себе все полномочия? Совершенно ясно, что он преследует интересы олигархов и агрессора, но не Украины. Почему президент Зеленский покрывает опасного самозванца?
Именно по инициативе Ермака и при его участии выполнено проведение в жизнь настояний Путина: разведение войск (в Минских соглашениях этого нет, говорится только об отводе тяжёлых вооружений), принятие формулы Штайнмайера, подталкивание президента Зеленского встретиться с Путиным, отзыв крупной претензии к Газпрому, возвращение убийц Майдана без окончательного решения суда, явное пренебрежение украинской армией и неправосудное преследование патриотов Украины. Именно после тайного сговора с Россией в Омане - при участии Ермака - появились предложения о выборах в октябре в ордло, о подаче воды в Крым, о посадке Порошенко. Прикрывая предательство страны, они лицемерно якобы заботятся о сохранении жизней. И непрерывно лгут.
показать весь комментарий
07.07.2020 17:13 Ответить
 
 