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Новости Российские террористы сбили Боинг
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Защита россиянина Пулатова, подозреваемого в организации теракта, получила право осмотреть обломки самолета рейса MH17

Защита россиянина Пулатова, подозреваемого в организации теракта, получила право осмотреть обломки самолета рейса MH17

Адвокаты россиянина Олега Пулатова - одного из фигурантов дела о крушении самолета MH17 на востоке Украины - получили от суда право осмотреть обломки авиалайнера.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщают европейские СМИ.

Адвокаты на слушаниях пояснили, что это им необходимо, чтобы проверить как версию следствия, так и альтернативные теории о крушении самолета.

Один из судей на слушаниях, состоявшихся в пятницу в окружном суде в Гааге, попросил прокуратуры организовать такой осмотр, причем адвокатам Пулатова разрешено взять с собой своего эксперта, который будет пояснять им различные технические детали.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дело МН17: Суд в Нидерландах отклонил запрос адвокатов ГРУшника Пулатова о рассмотрении причастности украинского военного летчика Волошина

Обломки хранятся на военной базе в Нидерландах. Сторона защиты хочет проверить, соответствуют ли действительности утверждения, что на них видны следы применения разных типов оружия. После осмотра выбранный адвокатами Пулатова эксперт составит доклад, который впоследствии изучат нидерландские специалисты по военной авиации, а также - сотрудники прокуратуры.

В то же время нидерландский окружной суд отказал защите в удовлетворении ряда запросов.

В частности, суд повторно отказал в переводе всех документов дела на русский язык, поскольку это требование признано недостаточно обоснованным. Также отклонены просьбы защиты о проведении опроса ряда свидетелей, рассмотрении альтернативных версий произошедшего, поскольку все они, кроме основной, ранее были рассмотрены и признаны несостоятельными.

Суд отказал и в рассмотрении на слушаниях обстоятельств гибели украинского пилота Владислава Волошина, которого считают причастным к уничтожению лайнера.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Адвокаты Пулатова в суде по МН17 представили фото МиГ-25 из авиамузея в Киеве в доказательство того, что эти перехватчики есть на вооружении, - авиаэксперт РФ Лукашевич. ФОТО

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

В Амстердаме 8 марта 2020 года согласован и утвержден обновленный список членов JIT от Украины. От Офиса генерального прокурора в JIT вошли четыре представителя. Группу возглавил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов, который на центральном уровне координирует работу по расследованию международных преступлений.

9 марта 2020 года начались заседания суда по делу МН17. Не явился ни один из подозреваемых. Однако прокурор Фердинандуссе сообщил, что физическое отсутствие обвиняемых в зале суда или их отказ участвовать в судебном процессе не помешает установить правду в деле MH17 и вынести справедливый приговор.

Читайте также: Суд по делу MH17: Осколки в лайнере и телах - от новой российской ракеты для ЗРК "Бук", - прокурор Бергер

По его словам, четверо подозреваемых сыграли ключевую координирующую роль в транспортировке, установке "Бука" и вывозе его обратно в Россию. Таким образом они были настолько вовлечены в процесс поражения самолета ракетой, что фактически несут за это ответственность.

В конце марта 2020 года суд по делу о сбитом МН17 разрешил защите одного из четырех обвиняемых - Олега Пулатова, изучить материалы дела с тем, чтобы подготовить свою позицию к заседанию, назначенному на 8 июня, а представителям родных погибших - ограниченный доступ к официальным материалам дела. Суд приступил к рассмотрению дела по расписанию.

На заседании 26 июня нидерландские прокуроры отвергли обвинения адвокатов подполковника ГРУ России Олега Пулатова. Они считают безосновательными заявления, что расследование незавершенное, в частности, не рассмотрен "сценарий военного самолета", который якобы мог сбить МН17.

Также читайте: Родственник жертв катастрофы MH17: Защита обвиняемых действует в том же духе, что и российские власти, это болезненно

Автор: 

Нидерланды (1585) Боинг-777 Malaysia Airlines (1371) Пулатов Олег (23)


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Топ комментарии
+18
Защита россиянина Пулатова, подозреваемого в организации теракта, получила право осмотреть обломки самолета рейса MH17 - Цензор.НЕТ 3545
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04.07.2020 02:02
+6
Після того, як росіяни подивляться на залишки від літака рейсу МН17 вони почнуть висувати різні версії його знищення. Треба всім готуватися до ненаукової фантастики, що й на голову не налізе.
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04.07.2020 03:18
+5
Дочь в 2014 начала учить Украинскую. С тех пор не может без истерического хихикания (а ей, на всякий случай, 27 лет), кушать "Kit-Kat".

Защита россиянина Пулатова, подозреваемого в организации теракта, получила право осмотреть обломки самолета рейса MH17 - Цензор.НЕТ 6392
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04.07.2020 03:21
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Защита россиянина Пулатова, подозреваемого в организации теракта, получила право осмотреть обломки самолета рейса MH17 - Цензор.НЕТ 3545
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04.07.2020 02:02 Ответить
Дочь в 2014 начала учить Украинскую. С тех пор не может без истерического хихикания (а ей, на всякий случай, 27 лет), кушать "Kit-Kat".

Защита россиянина Пулатова, подозреваемого в организации теракта, получила право осмотреть обломки самолета рейса MH17 - Цензор.НЕТ 6392
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04.07.2020 03:21 Ответить
Іноді бувають варіанти, коли володіючи лише українською і англійською мовою починають вчити російську. Там сміху більше, бо більше використано іншомовних запозичень та порівнянь.
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04.07.2020 03:45 Ответить
С кацапским языком вообще смешно - впечатление , что они ТЯГАЛИ себе в речь словянские слова , не понимая или навмистно искажая суть .

Пример - слово ПОЗОР . В словянском это - ВНИМАНИЕ ( от ЗОР)

Или РЫХЛЫЙ - Быстрый ( там же и украинское РУХ - движение ) . У кацапов - РЫХЛЫЙ совсем иной смысл
Учу словацкий и все время сталкиваюсь с этими примерами
Или РАДИТЬСЯ - советоваться , кацапы его понимают ( у нас на курсах) как РАДОВАТЬСЯ
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04.07.2020 06:47 Ответить
Дійсно, що такі слова є. Джерело цього лежить у створенні самої російської мови, яка була їм невідомою, до хрещення угро-фінських і татарських земель. Російська і українська мова увібрала велику кількість тюркських запозичень, тому що я теж потроху вчу турецьку і бачу такі слова. Всім відомий "дурак" у турецькій означає зупинку, а "бардак" означає стакан. Що ці слова означають у російській мові?
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04.07.2020 06:53 Ответить
Немного лингвистики:
Украина. Беларусь. Польша. Россия.
https://censor.net/photoshops/12084/hudojnk_nabumitarskyi_npuschn_na_lchn#photoshopСніданок Сняданок Snidanie Завтрак
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СТАРОРУСКИЕ НАЗВАНИЯ МЕСЯЦЕВ (докацапский период)

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февраль - бокогрей, сечень, снежень
март - березозол, зимобор, протальник
апрель - брезень, снегогон, цветень
май - травник (травень)
июнь - разноцвет, червень
июль - страдник, липец
август - жнивень, зарев, серпень
сентябрь - вересень, хмурень
октябрь - листопад
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Месяцы года:
Україна. Беларусь. Польша. Россия.
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Квітень Красавік kwiecień Апрель
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Грудень снежань grudzień Декабрь
Можно продолжить и дальше, однако, уже и так всё ясно - один язык тут явно «неславянский»…
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04.07.2020 09:14 Ответить
И чего тут удивительного?!Ведь мосвокацапский язык был тупо назначен одним из Чингисханов(ханов солнца )...взяли за основу болгарский алфавит и тысячи слов из тюрского,словянского,угрофинского языков!!!А позже Пушкин ввёл в руцкий язык(через свои произведения) феню из европейских языков!!! А учитывая что во многих языках отсутствовали такие буквы как"г,х,у,о,я,и.." то конструкция новых руцкомосковских слов была "интересной"!!!!А что касается смысла...то тюрское слово "кучка",означало-середина! А теперь оно означает...
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04.07.2020 09:36 Ответить
Кстати и КАТ в словацком имеет такой же смысл как и в украинском - ПАЛАЧ
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04.07.2020 06:48 Ответить
Фото в Братиславе У КАТА ( дом палача)
Защита россиянина Пулатова, подозреваемого в организации теракта, получила право осмотреть обломки самолета рейса MH17 - Цензор.НЕТ 2797
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04.07.2020 06:54 Ответить
Конечно это веселая словацкая шутка для туристов
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04.07.2020 06:54 Ответить
И никто их Бандеровцами и фашистами не называет
А вот сделали бы эту шутку в Украине - кацапы и малоросы бы вонь подняли на весь мир
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04.07.2020 06:56 Ответить
Словаччина в ЄС, тому кацапи проти словаків можуть лише зубами кляцати. Українці не захищені від п'ятої колони, колишніх росіян та російської пропаганди, що ми бачимо на прикладі 73%.
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04.07.2020 07:02 Ответить
73 ( 37 от 40 млн) процента за ЗЕ и 78( проголосовавших за хутина) - это пережиток совка. Это часть общества , не привыкшая глубоко задумываться и анализировать последствия своих поступков

В Украине ситуация прогрессивней, чем у дремучих козломордых
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04.07.2020 07:08 Ответить
Так, в Україні ситуація краща, але дебілів радянська влада все ж виховала.
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04.07.2020 07:10 Ответить
Тому, що розмовна руська (не плутати з російською) і половецька має багато спільного з ******** українською мовою.
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04.07.2020 06:56 Ответить
Украинский и словацкий - практически родные языки . Только один на кириллице , а другой - на латинице. Они ближе чем польский . И те же склонения и падежи , те же обороты

У нам на словацких курсах , на второй год обучения ,кацапы просто перестали понимать тексты и разговор БО НЕТ УКРАИНСКОЙ СЛОВАРНОЙ БАЗЫ ( пример ЗОШИТ, ПАПИР И Т Д ) .
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04.07.2020 07:03 Ответить
Я деякий час в радянські часи жив в Ужгороді, а це біля словацького кордону. Тому я на власну антену дивився словацьке телебачення, чого не могли робити жителі інших регіонів. Я словацьку і русинську мову на слух розумію 🤗
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04.07.2020 07:08 Ответить
У вас там кацапы живут в Словакии, второй год ходят на курсы и не понимают!?
Это мрак.
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04.07.2020 10:41 Ответить
Тюркізми - результат українсько-тюркських мовних контактів. В українській мові налічується близьк 4 тис. тюркізмів (без урахування власних назв). Понад половина з них - загальновживані: гарбуз, килим, кишмиш, отара, туман, тютюн, штани, карий тощо. Решта - історизми (башлик, бунчук, джура, канчук, опанча, осавул, сагайдак, ясир та ін.), діалектизми (байлик «безплатна примусова робота», бичак «ніж», гарам «худоба», кавук «мішок» та ін.) або вживаються у ролі екзотизмів для опису власне тюркського побуту (бай, гарем, мурза, султан, хан та ін.). Група екзотизмів є практично відкритою і постійно поповнюється.
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04.07.2020 07:04 Ответить
Патамучто у неё))) русСкоязычная челюсть ))) Пусть начнёт учить язык, любой из захваченой страны РФ. БУДЕТ ТАЖЕ *****))) пАТАМУШТО ОНА БЕЗДАРНОСТЬ У ТЕБЯ .кАК И ТЫ ПО ХОДУ ?
VERSTEHST DU? RUSSISCHES SCHWEIN?
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20.07.2020 22:33 Ответить
Look, we speack English here, all wright?
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20.07.2020 22:42 Ответить
Ну что Вы хотите, россияне это быдло, Шариковы, которые читать не умеют... Одним словом Абырвалг.....
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04.07.2020 07:00 Ответить
який шекелад такий і "каратель"...
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04.07.2020 09:15 Ответить
Сорт моркови с закруглённым концом осит тоже название "Каратель"
Ну и что?😯😯😯
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04.07.2020 02:57 Ответить
"Каротель" - це "група сортів", переважно, французьського походження, що відрізняється ранньозрілістю і соковитістю. "Нантська" - одна з них...
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04.07.2020 09:19 Ответить
Оьожаю коротельку.,всегда покупаю...
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05.07.2020 06:22 Ответить
Єдина біда - зберігається поганенько... На зиму краще заготовлювать конусовидну, типу "Шантене"... Вона хоч і не така соковита, але лежить краще...
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05.07.2020 07:16 Ответить
О! Вы знаток, однако.... У нас всегда недорого в магазинах круглогодично.
Ну,я таких глубоких познаний не имею НО! я рада,что вы мне попались...🙂 У меня большой вопрс! Есть два вида свеклы(бурвака), Один тёмный,немного прирлюснутый,на срезе равномерной окраски (Даёт борщу красивый тёмно красный цвет)
Второй сорт более округлой формы ,чуть вытянут вверх. на срезе менее бордовый с световатыми прожилками. Борщ получается оранжевого цвета.
Когда жила в Украине второго типа не видела на базаре,а здесь с трудом нахожу первый тип.
для борща.
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05.07.2020 07:41 Ответить
Це просто різні сорти одного й того ж, коренеплоду... Років 150 тому практично, не знали червоного буряка - вирощували жовту форму... (Це так кажуть ваші німці - книга "Плоди Землі", переведена на російську в 1979-му році...).
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05.07.2020 07:56 Ответить
Ось нащо ти робешь це? КАРАТЕЛЬ ТАК КАРАТЕЛЬ !
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20.07.2020 22:34 Ответить
Який Ви непрактичний... Шантене, конусовидну, зручніше в задницю кацапу, забивать - форма сприяє... Верхня частина - плоска і широка, киянка не буде зіслизать, та й жорсткіша вона - ламатиметься менше...
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21.07.2020 04:01 Ответить
Після того, як росіяни подивляться на залишки від літака рейсу МН17 вони почнуть висувати різні версії його знищення. Треба всім готуватися до ненаукової фантастики, що й на голову не налізе.
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04.07.2020 03:18 Ответить
Думаю, уже поздно с новыми версиями. Будут пытаться прогрызть дырки в версии следствия, дискредитировать экспертов, свидетелей.
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04.07.2020 03:30 Ответить
І Ваш варіант можливий, але там почнуть працювати найкращі аналітичні служби для дискредитації цього розслідування.
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04.07.2020 03:39 Ответить
Дискредитувати експертів і свідків важко, хоча можливо, тому це вони будуть робити. При цьому суд відкинув старі відомі російські фейки-версії знищення МН17, але проти нових російських фейків суд не захищений, тому можливі нові їхні версії.
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04.07.2020 05:45 Ответить
Они ещё и парочку дырочек разковыряют и будут вопеть,что зто след украинского самолёта....За ними глаз,да глаз нужен...
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05.07.2020 06:19 Ответить
и шо трусы диспетчера карлоса найдете
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04.07.2020 05:11 Ответить
Защита россиянина Пулатова, подозреваемого в организации теракта, получила право осмотреть обломки самолета рейса MH17 - Цензор.НЕТ 8204
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04.07.2020 05:24 Ответить
це захист кацапив розглядае уламки.
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04.07.2020 05:30 Ответить
я так понимаю, Пулатов и остальные скрываются от следствия?
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04.07.2020 06:10 Ответить
В ордынском суде не бывает оправдательных приговоров.И сколько бы кремлёвские старцы не причитали,сколько не уходили в отказ и несознанку,нидерландский суд полносьтью разоблачит злодеяния рашистской военщины.Халявщики готовы ограбить всё, что плохо лежит.
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04.07.2020 06:35 Ответить
Сейчас их подменят эти шулера или Новичком польют
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04.07.2020 06:35 Ответить
Наивно полагать,что гебня без шмерклей и флягушей с их 452-лярдами инвестиций попрёт на Украину.Эти шакалы всегда искали спонсора-казну золотой орды,гамак речи посполитой,чёрное золото совка.Ситуативных союзников Московия опосля кидала,причёмь- всегда.Поэтому,не стоит Украине уповать на чудеса-всё мировое сообщество нужно привлекать к единению в коалицию против оккупанта на всех возможных площадках.
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04.07.2020 06:38 Ответить
Защита россиянина Пулатова, подозреваемого в организации теракта, получила право осмотреть обломки самолета рейса MH17 - Цензор.НЕТ 9037
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04.07.2020 07:04 Ответить
Переклад на москальську з б/я мови в усьому світі має назву "гоблінський". Цим все сказано. "видатний" москальський цар п1 за все життя не зміг опанувати жодної іноземної мови.
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04.07.2020 06:50 Ответить
А у защиты ещё не возникли сомнения, а был ли вообще тот рейс?
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04.07.2020 06:59 Ответить
Защита россиянина Пулатова, подозреваемого в организации теракта, получила право осмотреть обломки самолета рейса MH17 - Цензор.НЕТ 5799
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04.07.2020 07:05 Ответить
Не використовуй розчинної кави, бо спочатку підсмажують зелені кавові зерна і одразу перемелюють та настоюють у турці на піску. Але ж ти цього не робиш🤪
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04.07.2020 07:22 Ответить
Туп....В мене кавова машина !
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04.07.2020 08:21 Ответить
Не багато хто зрозуміє,чому кухоль залізний.
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20.07.2020 22:38 Ответить
Ох уж эта западная демократия... надо как орки: кинул камень в посольство : отгреби 3 года, сорвал флаг днр- в изоляцию на 10 лет...
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04.07.2020 07:39 Ответить
А це кацапи висловлюють співчуття рідним загиблих пасажирів Боінга.
Защита россиянина Пулатова, подозреваемого в организации теракта, получила право осмотреть обломки самолета рейса MH17 - Цензор.НЕТ 3832
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04.07.2020 07:41 Ответить
А чё смотреть ,судите этого кремлёвского Каддафи,который передал террористам современное вооружение.для терактаhttps://www.facebook.com/photo.php?fbid=1200518300300257&set=p.1200518300300257&type=3&av=100010262946037&eav=*******************************************************************&__cft__[0]=AZW1Cx4KB7ek9ZFMOCUS3VNPmBL5ADXjKjMDQIeddFwmBo5z_tjl0END-btYDPRe-K-MirudhjHAAz51bGuB4hKwcVY0y2X8aP2iVUDmiPF3BLlcrI5I2jfSfXEAdamFLupN9lA4QV6EZ6mklnLRSC7hBNx0LZWDoABHWxYqh82R7IeYGi3XaWHUUDUTv02n1Es&__tn__=R]-R Защита россиянина Пулатова, подозреваемого в организации теракта, получила право осмотреть обломки самолета рейса MH17 - Цензор.НЕТ 9369
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04.07.2020 08:16 Ответить
Шахтьори не були навчені користуватись Буком. Стріляли професійні іхтамнети.
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04.07.2020 08:33 Ответить
********* даже в такое нельзя пускать . Все обнадят. А тут - на военную базу ..
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04.07.2020 08:28 Ответить
Когда россияне уперто продвигали свою версию с Су-25 , бьіли многочисленньіе инфовбросьі о "кругльіх пробоинах" на обломках кабиньі Боинга. У меня еще тогда возникло подозрение , что по обломкам вполне могли вьіпустить несколько снарядов из 30мм пушки БМП-2 . Похоже , что так оно и бьіло , а теперь адвокатьі со своим "єкспертом" будут искать пробоиньі , и ведь найдут. Следователи должньі бьіть готовьі к данному "финту ушами" от защитьі , ведь уже бьіла попьітка фальсификации улик - обломок ракетьі с номером.
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04.07.2020 08:40 Ответить
резинку тянут, это линия защиты
потом следующий подключится обвиняемый, все то же самое, потом еще один типа надумал...
короче игра в справедливый суд
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04.07.2020 08:46 Ответить
а потом следующий собьют, и начнут процесс над стрелочниками....
только Божий суд!
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04.07.2020 08:48 Ответить
Даже россияне писали, что Пулаев участвует в процессе, что бы РФ имела доступ к материалам дела.
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04.07.2020 08:51 Ответить
росіяни просто хочуть затянути процес в ідіалі до того часу коли одне ***** не помре. Тому вони і будуть вимагати різні додаткові експертизи: докажіть що це обломки того боінга, що його номер на залишках ракети не нанесли після теракту, і куча інших експертиз тільки щоб затянути процес бажано на десятирічя.
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04.07.2020 09:23 Ответить
 
 