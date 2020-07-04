Защита россиянина Пулатова, подозреваемого в организации теракта, получила право осмотреть обломки самолета рейса MH17
Адвокаты россиянина Олега Пулатова - одного из фигурантов дела о крушении самолета MH17 на востоке Украины - получили от суда право осмотреть обломки авиалайнера.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщают европейские СМИ.
Адвокаты на слушаниях пояснили, что это им необходимо, чтобы проверить как версию следствия, так и альтернативные теории о крушении самолета.
Один из судей на слушаниях, состоявшихся в пятницу в окружном суде в Гааге, попросил прокуратуры организовать такой осмотр, причем адвокатам Пулатова разрешено взять с собой своего эксперта, который будет пояснять им различные технические детали.
Обломки хранятся на военной базе в Нидерландах. Сторона защиты хочет проверить, соответствуют ли действительности утверждения, что на них видны следы применения разных типов оружия. После осмотра выбранный адвокатами Пулатова эксперт составит доклад, который впоследствии изучат нидерландские специалисты по военной авиации, а также - сотрудники прокуратуры.
В то же время нидерландский окружной суд отказал защите в удовлетворении ряда запросов.
В частности, суд повторно отказал в переводе всех документов дела на русский язык, поскольку это требование признано недостаточно обоснованным. Также отклонены просьбы защиты о проведении опроса ряда свидетелей, рассмотрении альтернативных версий произошедшего, поскольку все они, кроме основной, ранее были рассмотрены и признаны несостоятельными.
Суд отказал и в рассмотрении на слушаниях обстоятельств гибели украинского пилота Владислава Волошина, которого считают причастным к уничтожению лайнера.
Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.
19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.
В Амстердаме 8 марта 2020 года согласован и утвержден обновленный список членов JIT от Украины. От Офиса генерального прокурора в JIT вошли четыре представителя. Группу возглавил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов, который на центральном уровне координирует работу по расследованию международных преступлений.
9 марта 2020 года начались заседания суда по делу МН17. Не явился ни один из подозреваемых. Однако прокурор Фердинандуссе сообщил, что физическое отсутствие обвиняемых в зале суда или их отказ участвовать в судебном процессе не помешает установить правду в деле MH17 и вынести справедливый приговор.
По его словам, четверо подозреваемых сыграли ключевую координирующую роль в транспортировке, установке "Бука" и вывозе его обратно в Россию. Таким образом они были настолько вовлечены в процесс поражения самолета ракетой, что фактически несут за это ответственность.
В конце марта 2020 года суд по делу о сбитом МН17 разрешил защите одного из четырех обвиняемых - Олега Пулатова, изучить материалы дела с тем, чтобы подготовить свою позицию к заседанию, назначенному на 8 июня, а представителям родных погибших - ограниченный доступ к официальным материалам дела. Суд приступил к рассмотрению дела по расписанию.
На заседании 26 июня нидерландские прокуроры отвергли обвинения адвокатов подполковника ГРУ России Олега Пулатова. Они считают безосновательными заявления, что расследование незавершенное, в частности, не рассмотрен "сценарий военного самолета", который якобы мог сбить МН17.
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Пример - слово ПОЗОР . В словянском это - ВНИМАНИЕ ( от ЗОР)
Или РЫХЛЫЙ - Быстрый ( там же и украинское РУХ - движение ) . У кацапов - РЫХЛЫЙ совсем иной смысл
Учу словацкий и все время сталкиваюсь с этими примерами
Или РАДИТЬСЯ - советоваться , кацапы его понимают ( у нас на курсах) как РАДОВАТЬСЯ
Украина. Беларусь. Польша. Россия.
https://censor.net/photoshops/12084/hudojnk_nabumitarskyi_npuschn_na_lchn#photoshopСніданок Сняданок Snidanie Завтрак
Податок Падаток Podatek Налог
Вибух Выбух Wybuch Взрыв
Ранок Раніца Rano Утро
Рух Рух Ruch Движение
Добре Добра Dobre Хорошо
Праця Праца Praca Труд
Країна Краіна Kraj Страна
СТАРОРУСКИЕ НАЗВАНИЯ МЕСЯЦЕВ (докацапский период)
январь - просинец
февраль - бокогрей, сечень, снежень
март - березозол, зимобор, протальник
апрель - брезень, снегогон, цветень
май - травник (травень)
июнь - разноцвет, червень
июль - страдник, липец
август - жнивень, зарев, серпень
сентябрь - вересень, хмурень
октябрь - листопад
ноябрь - грудень
декабрь - студень
Месяцы года:
Україна. Беларусь. Польша. Россия.
Січень Студзень styczeń Январь
Лютий Люты luty Февраль
Березень Сакавік marzec Март
Квітень Красавік kwiecień Апрель
Травень Травень maj Май
Червень Чэрвень czerwiec Июнь
Липень Ліпень lipiec Июль
Серпень Жнівень sierpień Август
Вересень Верасень wrzesień Сентябрь
Жовтень Кастрычнік październik Октябрь
Листопад лістапад listopad Листопад
Грудень снежань grudzień Декабрь
Можно продолжить и дальше, однако, уже и так всё ясно - один язык тут явно «неславянский»…
А вот сделали бы эту шутку в Украине - кацапы и малоросы бы вонь подняли на весь мир
В Украине ситуация прогрессивней, чем у дремучих козломордых
У нам на словацких курсах , на второй год обучения ,кацапы просто перестали понимать тексты и разговор БО НЕТ УКРАИНСКОЙ СЛОВАРНОЙ БАЗЫ ( пример ЗОШИТ, ПАПИР И Т Д ) .
Это мрак.
VERSTEHST DU? RUSSISCHES SCHWEIN?
Ну и что?😯😯😯
Ну,я таких глубоких познаний не имею НО! я рада,что вы мне попались...🙂 У меня большой вопрс! Есть два вида свеклы(бурвака), Один тёмный,немного прирлюснутый,на срезе равномерной окраски (Даёт борщу красивый тёмно красный цвет)
Второй сорт более округлой формы ,чуть вытянут вверх. на срезе менее бордовый с световатыми прожилками. Борщ получается оранжевого цвета.
Когда жила в Украине второго типа не видела на базаре,а здесь с трудом нахожу первый тип.
для борща.
потом следующий подключится обвиняемый, все то же самое, потом еще один типа надумал...
короче игра в справедливый суд
только Божий суд!