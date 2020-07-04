Оккупанты за сутки 20 раз атаковали позиции ОС на Донбассе: ранен боец, убита мирная жительница

3 июля вооруженные формирования Российской Федерации 20 раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеского обстрела один украинский военнослужащий получил ранения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

Отмечается, что наемники применили запрещенные минскими соглашениями артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы 120-го и 82-го калибра, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Также противник обстрелял прифронтовые населенные пункты, где продолжают проживать гражданские лица.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи Новотошковского враг применил артиллерийские системы 122-го калибра, которые давно должно быть отведены от линии боевого соприкосновения, выпустив по украинским защитникам 40 снарядов. На подступах к населенным пунктам Южное, Железное, Шумы, Орехово и Хутор Вольный наемники открывали огонь из минометов 120-го калибра. Также зафиксировано обстрелы из гранатометов различных систем и стрелкового вооружения вблизи Попасной, Хутору Свободный, Орехово и Катериновке.

Кроме того, российские наемники на рассвете открыли огонь и по населенному пункту Зайцево. В результате обстрела из минометов 82-го калибра погибла местная жительница.

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Также зафиксированы обстрелы близ Авдеевки в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", где противник использовал 120-ти и 82-х мм минометы, гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы. Во время обстрела города одна из мин разрушила дачный дом, а от пожара, возникшего, загорелась еще и соседская здание.

Также факты вражеской вооруженной активности зафиксированы неподалеку от населенных пунктов Водяное, Каменка, Старогнатовка и Пески, где наемники вели огонь по оборонительных рубежах украинских защитников из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения. Его эвакуировали в медицинское учреждение.

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"С начала текущих суток вооруженные формирования РФ один раз нарушили режим прекращения огня. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет", - подчеркнули в сводке.

Также в штабе добавили, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" у населенного пункта Екатериновка агрессор применил по позициям украинских защитников гранатометы различных систем.





