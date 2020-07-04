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Новости Агрессия России против Украины Война
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Оккупанты за сутки 20 раз атаковали позиции ОС на Донбассе: ранен боец, убита мирная жительница

Оккупанты за сутки 20 раз атаковали позиции ОС на Донбассе: ранен боец, убита мирная жительница

3 июля вооруженные формирования Российской Федерации 20 раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеского обстрела один украинский военнослужащий получил ранения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

Отмечается, что наемники применили запрещенные минскими соглашениями артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы 120-го и 82-го калибра, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Также противник обстрелял прифронтовые населенные пункты, где продолжают проживать гражданские лица.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи Новотошковского враг применил артиллерийские системы 122-го калибра, которые давно должно быть отведены от линии боевого соприкосновения, выпустив по украинским защитникам 40 снарядов. На подступах к населенным пунктам Южное, Железное, Шумы, Орехово и Хутор Вольный наемники открывали огонь из минометов 120-го калибра. Также зафиксировано обстрелы из гранатометов различных систем и стрелкового вооружения вблизи Попасной, Хутору Свободный, Орехово и Катериновке.

Кроме того, российские наемники на рассвете открыли огонь и по населенному пункту Зайцево. В результате обстрела из минометов 82-го калибра погибла местная жительница.

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Также зафиксированы обстрелы близ Авдеевки в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", где противник использовал 120-ти и 82-х мм минометы, гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы. Во время обстрела города одна из мин разрушила дачный дом, а от пожара, возникшего, загорелась еще и соседская здание.

Также факты вражеской вооруженной активности зафиксированы неподалеку от населенных пунктов Водяное, Каменка, Старогнатовка и Пески, где наемники вели огонь по оборонительных рубежах украинских защитников из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения. Его эвакуировали в медицинское учреждение.

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"С начала текущих суток вооруженные формирования РФ один раз нарушили режим прекращения огня. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет", - подчеркнули в сводке.

Также в штабе добавили, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" у населенного пункта Екатериновка агрессор применил по позициям украинских защитников гранатометы различных систем.

Оккупанты за сутки 20 раз атаковали позиции ОС на Донбассе: ранен боец, убита мирная жительница 01
Оккупанты за сутки 20 раз атаковали позиции ОС на Донбассе: ранен боец, убита мирная жительница 02
Оккупанты за сутки 20 раз атаковали позиции ОС на Донбассе: ранен боец, убита мирная жительница 03

обстрел (27336) Донбасс (26956) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+14
Желаю скорейшего выздоровления, быстрого восстановления и возвращения в строй нашему доблестному воину, смерти и тяжелых ранений русским наемникам!
Чтобы минимизировать потери ВСУ надо больше убивать русских оккупантов. За Украину необходимо не погибать, а убивать!
Убей русского-очисти Украину от русской погани! Оккупанты за сутки 20 раз атаковали позиции ОС на Донбассе: ранен боец, убита мирная жительница - Цензор.НЕТ 8899
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04.07.2020 08:28
+13
Одужання хлопцю......
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04.07.2020 08:25
+10
цікаво, що скаже наш гундосний бонапьорд?
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04.07.2020 08:35
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Правила форума Совет форумчан
и че? купим электричество и газ. Мудрый нарид все устраивает.не их же бомбят и убивают.
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04.07.2020 08:23 Ответить
В принципі, ***** прийшло туди де його звали.
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04.07.2020 08:28 Ответить
Потрібно вводити воєнний стан, це унеможливить будь які місцеві вибори в ОРДЛО. Раз путін не може зупинити терористів - не буде ніяких виборів! Все просто! Це має бути план Б і потрібно його застосувати!
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04.07.2020 12:41 Ответить
Хто наживається на війні?
Оккупанты за сутки 20 раз атаковали позиции ОС на Донбассе: ранен боец, убита мирная жительница - Цензор.НЕТ 6627
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04.07.2020 08:25 Ответить
Одужання хлопцю......
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04.07.2020 08:25 Ответить
Желаю скорейшего выздоровления, быстрого восстановления и возвращения в строй нашему доблестному воину, смерти и тяжелых ранений русским наемникам!
Чтобы минимизировать потери ВСУ надо больше убивать русских оккупантов. За Украину необходимо не погибать, а убивать!
Убей русского-очисти Украину от русской погани! Оккупанты за сутки 20 раз атаковали позиции ОС на Донбассе: ранен боец, убита мирная жительница - Цензор.НЕТ 8899
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04.07.2020 08:28 Ответить
Борщ та щі одна і та ж страва ?
Йди проспись, лапоть обідраний.
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04.07.2020 15:59 Ответить
После разгрома Золотой Орды наладилась обстановка между Украиной, Литвой и Московией. Стали люди друг к другу ездить. Приехали из Москвы гости в Украину. Угостили их борщом. Поели они, понравилось:
- Слушайте, а как вы его так вкусно готовите?
- Ну, туди треба м»яса, сала, капусти, буряка, квасолі, цибулі, картоплі, помідорів, приправ різних …
Приехали московиты домой, сообщили женам рецепт и давай требовать от них, чтобы те им такой же борщ приготовили. Жены полезли по сусекам, погребам - того нет, другого… одно мясо, кислая капуста да репа, (впоследствии заменённая картошкой…). Вот и осталась от классического украинского борща одна последняя буква «ща». А так как наварили большой котел, то и назвали блюдо во множественном числе - «щи»…
( А готовить разнообразные блюда, экспериментируя при этом, основная масса русских баб, особенно по селам, так и не научилась. Одни нижнетагильские пельмени, с начинкой из сырой капусты, чего стоят…Да и учиться не хотят…
Подтверждение - восхищение полицейского Глухарева в русском же сериале: «У Антошина жена - «хахлушка», знаешь, как вкусно готовит…»).
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04.07.2020 16:13 Ответить
Щі це вода, якою помили кастрюлю з під борщу )
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04.07.2020 16:20 Ответить
Подібний вислів у моїй книжці зразу після того, що я написав у вигляді коментаря... Його мій товариш мені сказав, ще в 2014-му. Добре, що не дожив до сьогоднішньої ганьби України...
А відразу ж, після нього, ще два записи:
*
- Что вы врёте, хахлы, это вы у нас щи спёрли и «капустняком» назвали…
- Да не врём мы… Ведь «капустняк» намного сложнее в рецепте… Одна крупа пшённая чего стоит - это суп крупяной, а не ваша «похлёбка» из одной капусты и картошки … А ещё в капустняке помидоры, морковка, пастернак…
*
Кстати, а разницу в распространении употребления картошки «рассеянами» и украинцами с беларусами знаете? В Беларуси и Украине картошка стала употребляться с 17 века. Инициатива, из-за менталитета украинцев и беларусов, их инициативности и изобретательности, шла «снизу». В Беларуси «бульба» вообще стала «национальным продуктом питания», (одни 18 рецептов «драников» чего стоят), до такой степени, что их стали называть «бульбашами». (В 80-е годы ХХ века в Киеве была издана книга В.С. Кравца «Страви з картоплі». В неё вошло более 600 блюд из картофеля)…
В России картошку «россияне» массово начали есть, и то, «из-под палки», только в 18 веке… В первой половине 18 века Пётр І в принудительном порядке стал навязывать её народу. Однако, в России получилось прямо по Черномырдину - «Хотели - как лучше, а получилось - как всегда…». Сажать - заставили, а как употреблять - не объяснили… Люди ели ягоды картофеля, позеленевшие на солнце клубни. И те, и другие полны соланина - ядовитого вещества, вызывающего отравление. И пошли по России бунты «картофельные»… Поэтому массово картошку в России стали употреблять лишь с 19 века. Но до сих пор у «рассеян» массово в ходу только три блюда из картошки - печёная, варёная, жареная. Да ещё в щах и супах…
Примерно та же история с соей повторилась, сначала в русско-японскую войну 1904-1905 годов, а потом 30-е. Командование русских войск рассчитывало закупать продовольствие для армии в Манчжурии, из местных источников. А там основное питание - гаолян (кукуруза), чумиза(просо), и соя. И если с кукурузой и просом как-то разобрались, то с соей - основным источником белка, вышла «полная задница»… В сое белок очень концентрирован, и, если её предварительно не замочить, как минимум, на 12 часов, то он «сваривается» и организм человека его усвоить неспособен. А повара, которых не научили сою готовить, варили её, как обычный горох, превращая её в несъедобную массу. В результате целые подразделения выводились из строя из-за желудочно-кишечных расстройств…
Ну, а в 30-х вообще всех поразили, стихами даже. «Песня о сое», опубликованная в жукнале «Огонёк» за 1930 год. Стих длинный, приводить нет смысла, но там такие «дифирамбы» сое «товарищ Дарвалдай» поёт... (Это не «придумка», - товарищ «Дарвалдай» - - официальный «псевдоним» поэта). Оказывается, она не только «хлеб насущный», но и сила, перед которой дрожит «кулак», поэтому её и ненавидит…
Но, опять же, агитировать - агитировали, сеять - заставляли, а готовить - не научили…
И это даже не столько вина «власть предержащих». Больше причина в косности и равнодушии «рассейского» сознания… «Всё вздор, чего не знает Митрофанушка…».
(А корейская консервированая соя - вкуснейшая вещь - покупали банку 400-граммовую, открываешь, хлеба кусок… и «песня»…»Вкуснятина….Тридцать лет бился, не смог соус подобрать… А сейчас её вообще нет…).
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04.07.2020 16:51 Ответить
цікаво, що скаже наш гундосний бонапьорд?
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04.07.2020 08:35 Ответить
Беняпёрд
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04.07.2020 08:42 Ответить
Он четко может сказать две вещи: Баба да и Баба нет!
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04.07.2020 09:02 Ответить
За убийство мирных граждан надо садить в тюрьму пожизненно.
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04.07.2020 08:46 Ответить
Хутор Вільний


Хутор Вольный
Хутор Свободный

Редакторы, еще есть варианты? Может хватит изгаляться в словесности...
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04.07.2020 08:50 Ответить
Давеча ВР разрешила абитуриентам - сепарам поступать без экзаменов (вне конкурса) во все ВУЗы (в т.ч. и в военные училища), потеснив детей воинов погибших в АТО. Таким образом, отныне сепары будут укрепять свои военно-командные кадры за счёт бюджета Украины.
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04.07.2020 08:56 Ответить
Окупанти за добу 20 разів атакували позиції ОС на Донбасі, поранено бійця, убито мирну мешканку - Цензор.НЕТ 9947
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04.07.2020 08:57 Ответить
Покойся с миром мирная жительница.
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04.07.2020 09:23 Ответить
убиенная кацапобьідлом.
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04.07.2020 09:51 Ответить
Окупанти за добу 20 разів атакували позиції ОС на Донбасі, поранено бійця, убито мирну мешканку - Цензор.НЕТ 7373Окупанти за добу 20 разів атакували позиції ОС на Донбасі, поранено бійця, убито мирну мешканку - Цензор.НЕТ 9573Окупанти за добу 20 разів атакували позиції ОС на Донбасі, поранено бійця, убито мирну мешканку - Цензор.НЕТ 7350
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04.07.2020 11:47 Ответить
Вон нах отсюда лаптикопытная берёзовая обезьяна !!!
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04.07.2020 15:56 Ответить
хай подохнуть кацапы.
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04.07.2020 15:32 Ответить
 
 