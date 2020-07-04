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Новости
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Харьковский патрульный, подозреваемый в вымогательстве взятки и мошенничестве на 1,2 млн, пойдет под суд

Харьковский патрульный, подозреваемый в вымогательстве взятки и мошенничестве на 1,2 млн, пойдет под суд

В Харькове за мошенничество и взяточничество будут судить сотрудника патрульной полиции.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, передает Цензор.НЕТ.

По данным досудебного следствия, в июле прошлого года патрульный остановил автомобиль, водитель которого имел признаки алкогольного опьянения. Данные алкотестера "Драгер" подтвердили, что водитель был пьян. Полицейский заявил, что правоохранители арестуют автомобиль и предложил "решить вопрос" за 5 тыс. грн. Через некоторое время на место происшествия прибыла мать водителя. Патрульный предложил ей уплатить 200 долларов, чтобы не изымать автомобиль ее сына. Женщина согласилась и заплатила деньги.

Тем не менее, полицейский составил протокол об админправонарушении за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и вынес постановление о наложении взыскания.

Вечером этого же дня правоохранитель приехал домой к матери водителя и предложил за 400 долларов договориться с коллегами, чтобы протокол об административном правонарушении в отношении ее сына не направляли в суд. За еще 300 долларов он обещал, "помочь", чтобы ее сына не лишили права управления автомобилем.

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Спустя несколько дней правоохранитель вновь пришел к женщине и предложил ей совместный бизнес. Он сообщил, что взял в аренду автозаправку на территории одного из районов и посоветовал вложить деньги в ее развитие. Женщина согласилась, в результате чего патрульный мошенническим путем завладел ее средствами в сумме 1,2 млн. грн. Чтобы собрать такую сумму пострадавшей пришлось продать ювелирные украшения, брать займы в банках и занимать деньги у знакомых.

Обвинительный акт в отношении сотрудника Управления патрульной полиции в Харьковской области, который подозревается в получении неправомерной выгоды ( ч. 3 ст. 368 УК Украины) и мошенничестве ( ч.ч. 1,2 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч.ч. 1,2 ст. 369 УК Украины), направлен в суд.

"В случае доказательства вины, обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества", - сообщается на официальном сайте Государственного бюро расследований.

мошенничество (1230) Харьков (7515) патрульная полиция (1813) ГБР (3000)


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Топ комментарии
+3
Харківський патрульний, підозрюваний у вимаганні хабара та шахрайстві на 1,2 млн, постане перед судом - Цензор.НЕТ 1679
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04.07.2020 08:55
+2
Просто *патрульний * ? .
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04.07.2020 08:49
+2
старая истина - любых милиционеров фсехда надо обходить в формате 3D !
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04.07.2020 08:55
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Просто *патрульний * ? .
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04.07.2020 08:49 Ответить
просто чижик....
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04.07.2020 08:53 Ответить
Харківський патрульний, підозрюваний у вимаганні хабара та шахрайстві на 1,2 млн, постане перед судом - Цензор.НЕТ 1679
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04.07.2020 08:55 Ответить
старая истина - любых милиционеров фсехда надо обходить в формате 3D !
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04.07.2020 08:55 Ответить
как в Сиетле? - анархия мать порядка?
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04.07.2020 08:59 Ответить
Вот дурень. Не поделился.
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04.07.2020 08:59 Ответить
Как были мусорами, так и остались.
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04.07.2020 09:00 Ответить
для того шо бы брать не нужно быть мусором - можно просто бубой...
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04.07.2020 09:06 Ответить
Ни водила-алкаш, ни его мать у меня лично не вызывают никакого сочувствия. Тоже мне, "пострадавшая"...
А в ГБР профнепригодность просто бьет через край, на "пострадавшую" должны быть заведены дела за сокрытие преступления и дачу взятки должностному лицу(дважды).
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04.07.2020 09:20 Ответить
статья вроде о мусоре....
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04.07.2020 10:01 Ответить
Верно, но преступники все персонажи статьи. И еще неизвестно, кто приносит бОлиший вред обществу. Которого, увы, в Украине пока нет(я про приличное общество).
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04.07.2020 10:05 Ответить
ЗЫ: а статья не о мусоре, а о том, как ГБР "успешно" борется с преступностью, тут большая разница, чем, если статья о мусоре...
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04.07.2020 10:07 Ответить
та пес вас знает как вы читаете - вроде о мусоре, шо брал-вымагал...
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04.07.2020 10:14 Ответить
шо за шум? - всего то переложение денег из одного кармана в другой - и типа нихто не знал шо мусорня берет....
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04.07.2020 10:36 Ответить
Удивляюсь , как это чувак так погорел? Обычно это такая практика ментов "доить" лохов до последнего! Хорошо, если не передают на "дойку" судьям....
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04.07.2020 11:47 Ответить
 
 