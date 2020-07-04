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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине 914 новых случаев COVID-19, умерли 15 человек, всего – 47 677 случаев

В Украине 914 новых случаев COVID-19, умерли 15 человек, всего – 47 677 случаев

По состоянию на 4 июля в Украине лабораторно подтверждены 47 677 случая COVID-19. За сутки - 914 новых случаев. 15 человек умерли от болезни.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные СНБО.

В Украине количество инфицированных COVID-19 за минувшие сутки возросло на 914 человек (сутками ранее - 876).

За все время пандемии COVID-19 инфицированы 47 677 человека.

За сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли 15 пациентов (сутками ранее - 27), всего - 1 227. Больше всего за минувшие сутки летальных случаев зарегистрировали в Волынской (4) и Харьковской (3) областях.

Читайте также: Наполненность стационаров в городских больницах Львова достигла 95%, - управление здравоохранения

За последние сутки выздоровели 597 человек (сутками ранее - 505), всего - 21 155.

Всего в Украине сейчас болеют 25 295 человека, что на 302 больше, чем днем ранее.

Больше всего новых случаев выявили во Львовской (176) области, Киеве (118), Волынской (92) и Ривненской (91) областях.

карантин (16729) СНБО (4435) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
Почему в Украине никто не осмеливается сказать что официальная статистика возможно лжет?
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04.07.2020 09:36
+5
Почему в Великобритании с передовой медициной умерло 50 тысяч, а в Украине почти не умирают? В Украине медицина лучше чем в Великобритании?
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04.07.2020 09:32
+3
В Україні 914 нових випадків COVID-19, померли 15 осіб, загалом - 47 677 випадків - Цензор.НЕТ 8411
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04.07.2020 09:38
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а ты Гей-тсушка значит Мессия
спаситель , значит , мировых иканомик , малых и средних бизнесов
борцун за права и свободы людЮв ва всеёй вселенной .



открой личико гюльчатай : ГДЕ МАРАФЕТОМ ЗАТАРИВАЕШЬСЯ ?
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04.07.2020 13:00 Ответить
Я,скорее,склонен верить в реальность угрозы коронавируса. Но куда деться от простых вопросов?
1.В нашем городе мы видим 4-5 случаев заболевания(по 2- 4 человека) с интервалом 2-3 недели за время карантина. Как поддержать жизнь вируса в промежутках между случаями,если случай завоза извне доказан только один?Или вирус латентно присутствует в сообществе постоянно или мы чего-то не понимаем.
2.Свадьба в Ивано-Франковске. Через какое-то время в больницу обращается с симптомами 16 человек. Болезнь находят у 7! Как можно на свадьбе заразиться НЕСКОЛЬКИМИ инфекционными болезнями,похожими на covid-19?
Как-то слабо верится во все это.Главный санитар что-то мычит каждый день,но на специалиста не похож.И не пытается что-то прояснить.
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04.07.2020 12:09 Ответить
Что за город? Он изолирован от остальной Украины?
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04.07.2020 12:24 Ответить
Вчера по радиоприёмнику сказали, что Елену Зеленскую выписали из больницы и будут долечивать дома.
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04.07.2020 13:56 Ответить
Антип61 (https://censor.net/comments/locate/3206046/019214da-5ee6-70a3-b965-8bba04acde32)
За 100 лет произошло еще одно заражение людей гриппом "испанка"?

= = = = = =
да, "испанка" таки была гриппом. вы станете это оспаривать ?
грипп имеет естественные природные мутации .
с чем связана естественная мутация которая привела к "испанке" ?
могу абсолютно точно утверждать : мутация , которая привела к "испанке" щ
НЕ-СВЯ-ЗА-НА С РУКОТВОРНОЙ ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ человека .
рыбка , докажи обратное .

но всё с точностью до наоборот обстоит с covid-19 .
целью работы группы ученых было изучение потенциала заболеваний,
которые вызываются SARS-подобными вирусами.
Эти учёные уроды на страницах журнала "Nature Medicine"
подробно изложили свою методику создания искусственного патогена :
"Therefore, to examine the emergence potential (that is, the potential to infect humans)
of circulating bat CoVs, WE BUILT A CHIMERIC VIRUS encoding a novel,
zoonotic CoV spike protein-from the RsSHC014-CoV sequence that was isolated from Chinese
horseshoe batshttps://www.nature.com/articles/nm.3985#ref-CR1 1 -in the context of the SARS-CoV mouse-adapted backbone"

рыбка, ты трошки вкуриваешь, что такое "искусственный патоген" ?
рыбка, ты трошки вкуриваешь "WE BUILT A CHIMERIC VIRUS" (мы построили вирус-химеру)
что такое "химера" ?
рыбка, химера -это вымысел, это то чего не существует в первозданной природе .
То чего не существует в естественной природной среде ни в панголинах ни в мышах ... итд
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04.07.2020 14:39 Ответить
рыбка, ты трошки вкуриваешь, что такое "искусственный патоген" ?
рыбка, ты трошки вкуриваешь "WE BUILT A CHIMERIC VIRUS" (мы построили вирус-химеру)
что такое "химера" ?
рыбка, химера -это вымысел, это то чего не существует в первозданной природе .
То чего не существует в естественной природной среде ни в панголинах ни в мышах ... итд

и если токка какя-то рыбка пукнет что ковидой человека заражают мышки или иное животное,
то эта рыбка берёт набор шприцов, сачок, батут, каску и куярит в Китай
чтоба словить ту летучую мышку , которая инфицирует человека

вот когда рыбка словит мышку, , которая инфицирует человека ковидой,
тогда с рыбкой мона будет дальше беседовать
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04.07.2020 14:49 Ответить
Вас учить - только портить. А какашкам перекидываться я не собираюсь. Очевидно, что у Вас тут опыта несравненно больше, чем у меня. Кушайте их сами.
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04.07.2020 15:13 Ответить
Профессор Гиака рассказал парламенту Великобритании о COVID-19: Полное уничтожение архитектуры легких. Там возникает массивный тромбоз
Коронавирус способен превратить легкие своих жертв в то, в чем трудно узнать человеческие органы.
Как пишет The Guardian, об этом парламенту Великобритании рассказал профессор сердечно-сосудистых наук Мауро Гиака
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04.07.2020 14:53 Ответить
Спам за перепощування маніпулятивної брехні.
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04.07.2020 21:02 Ответить
А почему не рассказал, что делает с легкими туберкулез и онкология у курильщиков?
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04.07.2020 15:12 Ответить
при чем здесь онкология и ТВ к вирусным заболеваниям??
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04.07.2020 17:07 Ответить
так це ж наш п-р-е-з-е-д-е--н-т- так нам служить,що не вмирають,95кв.
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04.07.2020 17:04 Ответить
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