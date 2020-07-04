В Украине 914 новых случаев COVID-19, умерли 15 человек, всего – 47 677 случаев
По состоянию на 4 июля в Украине лабораторно подтверждены 47 677 случая COVID-19. За сутки - 914 новых случаев. 15 человек умерли от болезни.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные СНБО.
В Украине количество инфицированных COVID-19 за минувшие сутки возросло на 914 человек (сутками ранее - 876).
За все время пандемии COVID-19 инфицированы 47 677 человека.
За сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли 15 пациентов (сутками ранее - 27), всего - 1 227. Больше всего за минувшие сутки летальных случаев зарегистрировали в Волынской (4) и Харьковской (3) областях.
За последние сутки выздоровели 597 человек (сутками ранее - 505), всего - 21 155.
Всего в Украине сейчас болеют 25 295 человека, что на 302 больше, чем днем ранее.
Больше всего новых случаев выявили во Львовской (176) области, Киеве (118), Волынской (92) и Ривненской (91) областях.
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спаситель , значит , мировых иканомик , малых и средних бизнесов
борцун за права и свободы людЮв ва всеёй вселенной .
открой личико гюльчатай : ГДЕ МАРАФЕТОМ ЗАТАРИВАЕШЬСЯ ?
1.В нашем городе мы видим 4-5 случаев заболевания(по 2- 4 человека) с интервалом 2-3 недели за время карантина. Как поддержать жизнь вируса в промежутках между случаями,если случай завоза извне доказан только один?Или вирус латентно присутствует в сообществе постоянно или мы чего-то не понимаем.
2.Свадьба в Ивано-Франковске. Через какое-то время в больницу обращается с симптомами 16 человек. Болезнь находят у 7! Как можно на свадьбе заразиться НЕСКОЛЬКИМИ инфекционными болезнями,похожими на covid-19?
Как-то слабо верится во все это.Главный санитар что-то мычит каждый день,но на специалиста не похож.И не пытается что-то прояснить.
За 100 лет произошло еще одно заражение людей гриппом "испанка"?
= = = = = =
да, "испанка" таки была гриппом. вы станете это оспаривать ?
грипп имеет естественные природные мутации .
с чем связана естественная мутация которая привела к "испанке" ?
могу абсолютно точно утверждать : мутация , которая привела к "испанке" щ
НЕ-СВЯ-ЗА-НА С РУКОТВОРНОЙ ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ человека .
рыбка , докажи обратное .
но всё с точностью до наоборот обстоит с covid-19 .
целью работы группы ученых было изучение потенциала заболеваний,
которые вызываются SARS-подобными вирусами.
Эти учёные уроды на страницах журнала "Nature Medicine"
подробно изложили свою методику создания искусственного патогена :
"Therefore, to examine the emergence potential (that is, the potential to infect humans)
of circulating bat CoVs, WE BUILT A CHIMERIC VIRUS encoding a novel,
zoonotic CoV spike protein-from the RsSHC014-CoV sequence that was isolated from Chinese
horseshoe batshttps://www.nature.com/articles/nm.3985#ref-CR1 1 -in the context of the SARS-CoV mouse-adapted backbone"
рыбка, ты трошки вкуриваешь, что такое "искусственный патоген" ?
рыбка, ты трошки вкуриваешь "WE BUILT A CHIMERIC VIRUS" (мы построили вирус-химеру)
что такое "химера" ?
рыбка, химера -это вымысел, это то чего не существует в первозданной природе .
То чего не существует в естественной природной среде ни в панголинах ни в мышах ... итд
рыбка, ты трошки вкуриваешь "WE BUILT A CHIMERIC VIRUS" (мы построили вирус-химеру)
что такое "химера" ?
рыбка, химера -это вымысел, это то чего не существует в первозданной природе .
То чего не существует в естественной природной среде ни в панголинах ни в мышах ... итд
и если токка какя-то рыбка пукнет что ковидой человека заражают мышки или иное животное,
то эта рыбка берёт набор шприцов, сачок, батут, каску и куярит в Китай
чтоба словить ту летучую мышку , которая инфицирует человека
вот когда рыбка словит мышку, , которая инфицирует человека ковидой,
тогда с рыбкой мона будет дальше беседовать
Коронавирус способен превратить легкие своих жертв в то, в чем трудно узнать человеческие органы.
Как пишет The Guardian, об этом парламенту Великобритании рассказал профессор сердечно-сосудистых наук Мауро Гиака