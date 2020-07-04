Порошенко в интервью BBC: Дела против меня - это месть неопытного политика и "пятой колонны" Кремля
Политические преследования против пятого Президента Украины - это месть неопытного президента Зеленского, в окружении которого находятся представители "пятой колонны" Кремля.
Об этом Петр Порошенко заявил в эксклюзивном интервью корреспонденту телеканала BBC Джонне Фишеру, информирует Цензор.НЕТ.
"Это - месть. Это месть неопытного политика, который считает, что таким образом удастся решить его проблему. Он считает, что сейчас, когда его рейтинг стремительно падает, он должен заменить крах реформ, беду в экономике, глубокий кризис, катастрофу в борьбе против коронавируса и драматическую, плохую ситуацию по защите нашего государства от российской агрессии, - он хочет заменить все эти нужные реформы, которых ждет страна, на телешоу. Потому что телешоу - это единственное, в чем он разбирается, что он может профессионально делать. Но люди не верят в это телешоу - и это самое главное", - подчеркнул Порошенко.
На вопрос журналиста, не жалеет ли он о месседже своей избирательной кампании и бордах, на которых Порошенко был против Путина, пятый Президент ответил: "Я был бы одним из самых счастливых людей в мире, если бы я ошибался. Но, к сожалению, это правда. И "пятая колонна" Кремля сейчас играет очень важную роль в Украине. Команда человека из Кремля, которая пять лет моего президентства просидела в Москве, - теперь он представлен в Офисе президента, в Государственном бюро расследований, в Генеральной прокуратуре. Именно об этом я и говорил в прошлом году. И, к сожалению, я был прав, а мои критики ошибались", - говорит Порошенко.
"Я не говорю, что украинский президент - человек Путина. Никогда. Я говорю, что он довольно неопытный, и его команда, к которой принадлежит один человек, находившийся в России все пять лет моего президентства, точно играет очень негативную роль. И в этой ситуации - это политическая возмездие. Я абсолютно убежден, что нам нужно объединять страну, а не разъединять страну. Украинский народ ждет этого от украинской власти, включая президента", - убежден Порошенко.
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Напоследок, кацапоид, тьі просто скажи одно-единственное слово "ПАЛЯНИЦЯ".
Ps: администратор, вот(Kostya Kostya) типичньій представитель фауньі со своей парадигмой нагадить - пожрать
Такое чувство, что Порох еще доплачивает Зеле. Потому что на выходе мы получим кристально чистого в глазах мировой общественности оппозиционера, прошедшего всевозможные репрессии и преследования. И с ним будут считаться ВСЕ мировые лидеры. Как, в принципе, и было раньше...
Ні, він ще в сортах гівна трохи розбирається, в дитинстві навчився.
Но поскольку он срёт против Пети - значит он друг всех зебелят, и они дружно из Медведчуковских каналов гавном Майдан поливают...
у тебя рейтинг 14, него 35.
Ето чмо лишилось возможности развлекать коемлевсквую ОПГ и, соответственно, лишилось доходов. Можешь конечно приплести рейтинги на момент голосования, но еще не ликвидированное зеленое чмо именно мстит за потерю позможности развлекать Путина.
Через карантин до музею за раз пропускають лише по 10 людей, проте охочих подивитися виставку, які очікують в черзі на вулиці, не меншає. Деякі чекають до 40 хвилин аби потрапити всередину.
У день відкриття виставки її відвідали майже 500 людей. Потік охочих не зменшується і через два тижні.Деякі відвідувачі жартома зазначають, що ДБР зробило найкращий піар для виставки, адже навіть ті, хто далекий від мистецтва, але слідкував за подіями - прийшли подивитися картини, аби на власні очі побачити, заради чого стільки шуму було.