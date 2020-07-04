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Порошенко в интервью BBC: Дела против меня - это месть неопытного политика и "пятой колонны" Кремля

Порошенко в интервью BBC: Дела против меня - это месть неопытного политика и

Политические преследования против пятого Президента Украины - это месть неопытного президента Зеленского, в окружении которого находятся представители "пятой колонны" Кремля.

Об этом Петр Порошенко заявил в эксклюзивном интервью корреспонденту телеканала BBC Джонне Фишеру, информирует Цензор.НЕТ.

"Это - месть. Это месть неопытного политика, который считает, что таким образом удастся решить его проблему. Он считает, что сейчас, когда его рейтинг стремительно падает, он должен заменить крах реформ, беду в экономике, глубокий кризис, катастрофу в борьбе против коронавируса и драматическую, плохую ситуацию по защите нашего государства от российской агрессии, - он хочет заменить все эти нужные реформы, которых ждет страна, на телешоу. Потому что телешоу - это единственное, в чем он разбирается, что он может профессионально делать. Но люди не верят в это телешоу - и это самое главное", - подчеркнул Порошенко.

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На вопрос журналиста, не жалеет ли он о месседже своей избирательной кампании и бордах, на которых Порошенко был против Путина, пятый Президент ответил: "Я был бы одним из самых счастливых людей в мире, если бы я ошибался. Но, к сожалению, это правда. И "пятая колонна" Кремля сейчас играет очень важную роль в Украине. Команда человека из Кремля, которая пять лет моего президентства просидела в Москве, - теперь он представлен в Офисе президента, в Государственном бюро расследований, в Генеральной прокуратуре. Именно об этом я и говорил в прошлом году. И, к сожалению, я был прав, а мои критики ошибались", - говорит Порошенко.

"Я не говорю, что украинский президент - человек Путина. Никогда. Я говорю, что он довольно неопытный, и его команда, к которой принадлежит один человек, находившийся в России все пять лет моего президентства, точно играет очень негативную роль. И в этой ситуации - это политическая возмездие. Я абсолютно убежден, что нам нужно объединять страну, а не разъединять страну. Украинский народ ждет этого от украинской власти, включая президента", - убежден Порошенко.

Зеленский Владимир (20482) Порошенко Петр (19606)


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Топ комментарии
+50
Чувствуете уровень Зебилы, чем дипломат и патриот отличается от клоуна, даже при всех антиукраинских действиях Зевовы он называет его всего лишь неопытным политиком, дабы окончательно поддержку в мире не просрать. Хотя, кому это я
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04.07.2020 09:38
+41
Кловун попхався в політику, а в голові пустота, як сказав чувак на самокаті.
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04.07.2020 09:36
+40
Щас Лахта и ЗЕботы сольются в экстазе
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04.07.2020 09:36
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Пальцы себе сломай, ***** кацапский, сначала.
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04.07.2020 20:01 Ответить
Я тебя🖕🐐, ferschtein?
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04.07.2020 22:33 Ответить
Обращаюсь к "Ганне Науменко"- согласен почти со всем, но вы забыли, что шоколад постоянно саботировал и имитировал реформы что он патологический лжец, что самое главрое, вообще не реформировал судебную систкму, и не мудрено, что вы поверили, мы имеем дело с очень опытным и опасным аферистом, который со своим подельником мертвечуком, в случае его победы, сдал бы Украину бесу путлеру, и напоследок должен сказать, шоколад уничтожает все лайки критики.
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04.07.2020 14:09 Ответить
Тьі не напоследок говори, зеленая плесень(в чем есть сомнение), тьі просто скажи почему "опьітньій аферист" за 5 лет не сдал Украину бесу путлеру? Ждал что победит "мертвечук"?
Напоследок, кацапоид, тьі просто скажи одно-единственное слово "ПАЛЯНИЦЯ".

Ps: администратор, вот(Kostya Kostya) типичньій представитель фауньі со своей парадигмой нагадить - пожрать
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04.07.2020 14:45 Ответить
навіщо Порошенко здавати Україну москалям,якщо можна її тихо-мирно дерибанити разом з Ахмєтовим і з російськими бізнес -партнерами ?
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04.07.2020 14:51 Ответить
Коли вам кацапським тролям методички поміняють?
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04.07.2020 18:04 Ответить
Одно могу сказать. Зе своими руками восстанавливает репутацию Пороха от всего того, что он же на Пороха и понавешивал. Потому что имея в руках 100% власть - так и не нашли за что же посадить "клятого Пороха", превратив суд в цирк...
Такое чувство, что Порох еще доплачивает Зеле. Потому что на выходе мы получим кристально чистого в глазах мировой общественности оппозиционера, прошедшего всевозможные репрессии и преследования. И с ним будут считаться ВСЕ мировые лидеры. Как, в принципе, и было раньше...
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04.07.2020 14:48 Ответить
Порошенко в інтерв'ю BBC: Справи проти мене - це помста недосвідченого політика та "п'ятої колони" Кремля - Цензор.НЕТ 6675
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04.07.2020 15:27 Ответить
Когнитивный диссонанс в пустых головах зебуинов слышен легким звоном над Украиной
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04.07.2020 16:01 Ответить
"...Потому что телешоу - это единственное, в чем он разбирается..."

Ні, він ще в сортах гівна трохи розбирається, в дитинстві навчився.
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04.07.2020 16:17 Ответить
Крім правоохоронних органів Петро вже нікому не цікавий
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04.07.2020 17:51 Ответить
Имя этого человека - Портнов. Ну тот, который выиграл дело Газпрома против Юлиного газа.
Но поскольку он срёт против Пети - значит он друг всех зебелят, и они дружно из Медведчуковских каналов гавном Майдан поливают...
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04.07.2020 19:40 Ответить
Ипать поехавший, крышу снесло не на шутку.
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04.07.2020 23:06 Ответить
Как то так
Порошенко в інтерв'ю BBC: Справи проти мене - це помста недосвідченого політика та "п'ятої колони" Кремля - Цензор.НЕТ 8021
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05.07.2020 01:08 Ответить
Порошенко в інтерв'ю BBC: Справи проти мене - це помста недосвідченого політика та "п'ятої колони" Кремля - Цензор.НЕТ 8244
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05.07.2020 01:35 Ответить
месть? он тебя разгромил на выборах втрое.
у тебя рейтинг 14, него 35.
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05.07.2020 07:57 Ответить
Чигирин, следи за руками. Когда случилась агрессия ордьінцев, Порошенко добился чтобьі с мордором культурньіе связи Украиньі свелись к минимуму. Как бьі ето парадоксально не звучало, но "творчество" зеленого ублюдка тоже попало в категорию "культурньіе связи".
Ето чмо лишилось возможности развлекать коемлевсквую ОПГ и, соответственно, лишилось доходов. Можешь конечно приплести рейтинги на момент голосования, но еще не ликвидированное зеленое чмо именно мстит за потерю позможности развлекать Путина.
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05.07.2020 16:34 Ответить
креатор никдуд, следи за руками. не приплетай и не обзывай порошенко "творческим" зелёным ублюдком, чмом, развлекающим кремлёвскую опг, ещё не ликвидированным зелёным чмом, которое именно мстит само себе за потерю возможности развлекать Путина.
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05.07.2020 17:26 Ответить
Скажи "попка дурак"
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05.07.2020 22:21 Ответить
сам себе о себе перед зеркалом это скажи.
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05.07.2020 23:57 Ответить
Попугай тьі, а говорить должен я??? )))
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06.07.2020 15:08 Ответить
Безліч відвідувачів прийшли до музею Івана Гончара аби подивитися виставку картин з колекції родини п'ятого президента України Петра Порошенка та його дружини Марини Порошенко. https://prm.ua/mistetstvo-z-za-grat-u-muzeyi-ivana-gonchara-anshlag-na-vistavtsi-kartin-z-kolektsiyi-rodini-poroshenkiv/ Про це йдеться в сюжеті програми "Репортер" (за цією силлю) .
Через карантин до музею за раз пропускають лише по 10 людей, проте охочих подивитися виставку, які очікують в черзі на вулиці, не меншає. Деякі чекають до 40 хвилин аби потрапити всередину.
У день відкриття виставки її відвідали майже 500 людей. Потік охочих не зменшується і через два тижні.Деякі відвідувачі жартома зазначають, що ДБР зробило найкращий піар для виставки, адже навіть ті, хто далекий від мистецтва, але слідкував за подіями - прийшли подивитися картини, аби на власні очі побачити, заради чого стільки шуму було.
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07.07.2020 23:01 Ответить
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