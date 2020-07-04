Число жертв коронавируса в мире превысило 529 тыс., инфицировано более 11 млн
По состоянию на утро 4 июля количество случаев коронавируса в мире достигло 11 197 278 людей, из них 6 342 850 - выздоровели, а 529 197 - умерли. Сейчас от болезни лечатся 4 325 231 человек.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные ресурса Worldometer, который отслеживает актуальную информацию о пандемии COVID-19 в мире.
Лидером по количеству больных COVID-19 остаются США. Там всего обнаружили 2 890 588 случаев коронавирусной болезни. С начала пандемии более 132 тысяч человек в США умерли от COVID-19, одновременно 1,2 миллиона - вылечились.
На втором месте - Бразилия, где с начала пандемии коронавирусную болезнь обнаружили в 1 543 341 человека. Из них от осложнений умерли почти 63 тысячи, а более 978 тысяч - выздоровели.
Третьей по количеству выявленных случаев COVID-19 в мире является Россия - 667 883 инфицированных. С начала пандемии там умерли 9 859 человек, выздоровели же - почти 438 тысяч.
На четвертом месте по совокупному количеству случаев коронавируса в мире - Индия. Там COVID-19 болели или болеют 649 889 человек, из которых 18 669 умерли, а более 394 тысяч - вылечились.
Испания с 297 625 случаями - пятая в мире по количеству людей, которые болели или болеют коронавирусной болезнью. Там с начала пандемии скончались более 28 тысяч людей, сколько выздоровели - не указывается.
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90% ( 476610 из 529127 ) жертв приходится всего на 21 страну
USA, Brazil, UK, Italy, France, Mexico, Spain, India, Iran, Peru,
Russia, Belgium, Germany, Canada, Netherlands, Chile, Sweden, Turkey, Ecuador, China, Pakistan
( Russia и China сообщают недостоверные данные,
по Sweden -отсутствуют публичные данные Total.Recovered )
с показателем «смертность» = ~ 9,4 %% для этих стран .
Украина среди 37 стран
с показателем «смертность» = ~ 8,9 %%
99% жертв ( 523847 из 529127 ) находится
в 66 странах/регионах
с показателем «смертность» = ~ 8,5 %%
составила список причин человеческих смертей во всём мире за 2012
с указанием причин смерти
=Global Health Observatory Data Repository: WORLD: By cause (англ). =
В этом списке указана совершенно НЕ-ЭК-ЗО-ТИ-ЧЕС-КА-Я
болячка СИФИЛИС , от которой в 2012 во всём мире умерло всего 78910 чел .
теперь смекни своей черепухой , если смогёшь ,
скокка человекав в мире болеет этой болячкой ?
получается для ТЕБУ сифончик такой же фэйк как и "ковид" : умерло-то всего 78910 .
эт канечна твоё личное "верить-неверить" в ковид и в сифилис .
эт канечна твоё личное
мыть-немыть руки, соблюдать-несоблюдать социальную дистанцию
"Jedem das Seine " (нем.)
Что там бормочет сомалийский гоминид, который скрыл факты об эпидемии холеры в своей Сомале, мне глубоко начхать.
У ВЕРСИИ О ПРИРОДНОМ ПРОИСХОЖДЕНИИ ВИРУСА covid-19
до сих пор , то есть уже шесть месяцев ,
ОТСУТСТВУЮТ УБЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА .
уже ШЕСТЬ-МЕСЯЦЕВ
ОТСУТСТВУЮТ не только ЖИВОТНЫЕ-НОСИТЕЛИ И РАСПРОСТРАНИТЕЛИ ВИРУСА
(летучие мыши, панголины) ,
но так же отсутствуют реально возможные пути инфицирования от животного к человеку .
наблюдая статистику по covid-19
возникает вопрос о совершенно аномальной летальности вируса covid-19 .
как видно выше (04.07.2020 11:28)
90% жертв приходится всего на 21 страну из 215 стран и регионов,
которые добровольно публикуют свою официальную статистику .
и всего 1% (ОДИН %) жертв приходится на 149 стран из 215 стран\регионов
с очень значительной (в 6,7 раза)
аномалией в показателе смертности
для 90 % жертв (21 страна) показатель смертность = ~ 9,4 %
для 1 % жертв (149 стран\регионов) показатель смертность = ~ 1,4 %
эта аномалия указывает ,
что идёт НЕЕСТЕССТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС ИНФИЦИРОВАНИЯ ,
в том числе в результате [повторных] террористических актов .
и мне глубоко начхать, что бормочет aquarius580 в Австралии .
"Jedem das Seine " (нем.)
и всего 1% (ОДИН %) жертв приходится на 149 стран из 215 стран\регионов
с очень значительной (в 6,7 раза)
аномалией в показателе смертности
для 90 % жертв (21 страна) показатель смертность = ~ 9,4 %
для 1 % жертв (149 стран\регионов) показатель смертность = ~ 1,4 %
эта аномалия указывает ,
что идёт НЕЕСТЕССТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС ИНФИЦИРОВАНИЯ ,
в том числе в результате [повторных] террористических актов .
мне глубоко начхать, что бормочет aquarius580 в Австралии .
"Jedem das Seine" (нем.)
Успокойся. Власти каждой страны решают свои собственные проблемы под флагом "вируса". Ну, зачистили какие-то фавелы в Рио от асоциальных элементов и прочих ОПГ. Вам ( и нам) какое дело ?