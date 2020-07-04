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Новости Коронавирус и карантин
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Число жертв коронавируса в мире превысило 529 тыс., инфицировано более 11 млн

Число жертв коронавируса в мире превысило 529 тыс., инфицировано более 11 млн

По состоянию на утро 4 июля количество случаев коронавируса в мире достигло 11 197 278 людей, из них 6 342 850 - выздоровели, а 529 197 - умерли. Сейчас от болезни лечатся 4 325 231 человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные ресурса Worldometer, который отслеживает актуальную информацию о пандемии COVID-19 в мире.

Лидером по количеству больных COVID-19 остаются США. Там всего обнаружили 2 890 588 случаев коронавирусной болезни. С начала пандемии более 132 тысяч человек в США умерли от COVID-19, одновременно 1,2 миллиона - вылечились.

На втором месте - Бразилия, где с начала пандемии коронавирусную болезнь обнаружили в 1 543 341 человека. Из них от осложнений умерли почти 63 тысячи, а более 978 тысяч - выздоровели.

Читайте также: В Украине 914 новых случаев COVID-19, умерли 15 человек, всего – 47 677 случаев

Третьей по количеству выявленных случаев COVID-19 в мире является Россия - 667 883 инфицированных. С начала пандемии там умерли 9 859 человек, выздоровели же - почти 438 тысяч.

На четвертом месте по совокупному количеству случаев коронавируса в мире - Индия. Там COVID-19 болели или болеют 649 889 человек, из которых 18 669 умерли, а более 394 тысяч - вылечились.

Испания с 297 625 случаями - пятая в мире по количеству людей, которые болели или болеют коронавирусной болезнью. Там с начала пандемии скончались более 28 тысяч людей, сколько выздоровели - не указывается.

Читайте также: Более 55 тыс. новых случаев COVID-19 в США за сутки: это абсолютный рекорд среди всех стран мира с начала пандемии

карантин (16729) пандемия (113) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
Зелёный режим - вот это действительно пандемия; а "ковид" - обычный грипп средней тяжести. К сожалению, пресса во всём мире контролируется какими-то бодрыми парнями из единого центра. Они постоянно нас всех пугают ахинеей: то "глобальным потеплением", то кривозубой Гретой, то ущемлением прав гоминидов, а теперь вот и вирусом, который они выдают за "равный" чёрной оспе.
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04.07.2020 12:32
+3
У нас в Австралии 25 млн. населения, 8000 заразившихся, и 104 смертных случая (все - старики, с набором хронических болезней).
Что там бормочет сомалийский гоминид, который скрыл факты об эпидемии холеры в своей Сомале, мне глубоко начхать.
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04.07.2020 12:29
+2
Украина не способна выпускать продукты питания без веществ ослабляющих иммунитет. Главный технолог завода по производству мороженого сказал что так требует покупатель.
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04.07.2020 11:39
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а доня говорит оккеюшки все.... - почему то ему верю....
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04.07.2020 10:51 Ответить
Учёные вернули Естественный отбор !
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04.07.2020 10:53 Ответить
Зачем придумывать ,,велосипед,, (коронавирус) , когда проще добавлять в продукты питания вещества ослабляющие иммунитет ! И любая болезнь обобщённая под ,,коронавирус,, будет проводить естественный отбор (борьба с перенаселением ) от которого все беды на земле. Главное всё это ,,правильно,, подать, чтобы не было паники и бунтов.
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04.07.2020 11:01 Ответить
Украина не способна выпускать продукты питания без веществ ослабляющих иммунитет. Главный технолог завода по производству мороженого сказал что так требует покупатель.
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04.07.2020 11:39 Ответить
по состоянию на July 04, 2020, 02:52 GMT
90% ( 476610 из 529127 ) жертв приходится всего на 21 страну

USA, Brazil, UK, Italy, France, Mexico, Spain, India, Iran, Peru,
Russia, Belgium, Germany, Canada, Netherlands, Chile, Sweden, Turkey, Ecuador, China, Pakistan
( Russia и China сообщают недостоверные данные,
по Sweden -отсутствуют публичные данные Total.Recovered )

с показателем «смертность» = ~ 9,4 %% для этих стран .

Украина среди 37 стран
с показателем «смертность» = ~ 8,9 %%

99% жертв ( 523847 из 529127 ) находится
в 66 странах/регионах
с показателем «смертность» = ~ 8,5 %%
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04.07.2020 11:28 Ответить
Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 529 тис., інфіковано понад 11 млн - Цензор.НЕТ 5319
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04.07.2020 11:34 Ответить
Всемирная организация здравоохранения в 2012 г
составила список причин человеческих смертей во всём мире за 2012
с указанием причин смерти
=Global Health Observatory Data Repository: WORLD: By cause (англ). =

В этом списке указана совершенно НЕ-ЭК-ЗО-ТИ-ЧЕС-КА-Я
болячка СИФИЛИС , от которой в 2012 во всём мире умерло всего 78910 чел .
теперь смекни своей черепухой , если смогёшь ,
скокка человекав в мире болеет этой болячкой ?

получается для ТЕБУ сифончик такой же фэйк как и "ковид" : умерло-то всего 78910 .

эт канечна твоё личное "верить-неверить" в ковид и в сифилис .
эт канечна твоё личное
мыть-немыть руки, соблюдать-несоблюдать социальную дистанцию

"Jedem das Seine " (нем.)
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04.07.2020 12:09 Ответить
У нас в Австралии 25 млн. населения, 8000 заразившихся, и 104 смертных случая (все - старики, с набором хронических болезней).
Что там бормочет сомалийский гоминид, который скрыл факты об эпидемии холеры в своей Сомале, мне глубоко начхать.
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04.07.2020 12:29 Ответить
это твоё личное мыть-немыть руки, соблюдать-несоблюдать дистанцию .

У ВЕРСИИ О ПРИРОДНОМ ПРОИСХОЖДЕНИИ ВИРУСА covid-19

до сих пор , то есть уже шесть месяцев ,
ОТСУТСТВУЮТ УБЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА .

уже ШЕСТЬ-МЕСЯЦЕВ
ОТСУТСТВУЮТ не только ЖИВОТНЫЕ-НОСИТЕЛИ И РАСПРОСТРАНИТЕЛИ ВИРУСА
(летучие мыши, панголины) ,
но так же отсутствуют реально возможные пути инфицирования от животного к человеку .

наблюдая статистику по covid-19
возникает вопрос о совершенно аномальной летальности вируса covid-19 .
как видно выше (04.07.2020 11:28)
90% жертв приходится всего на 21 страну из 215 стран и регионов,
которые добровольно публикуют свою официальную статистику .
и всего 1% (ОДИН %) жертв приходится на 149 стран из 215 стран\регионов
с очень значительной (в 6,7 раза)
аномалией в показателе смертности
для 90 % жертв (21 страна) показатель смертность = ~ 9,4 %
для 1 % жертв (149 стран\регионов) показатель смертность = ~ 1,4 %
эта аномалия указывает ,

что идёт НЕЕСТЕССТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС ИНФИЦИРОВАНИЯ ,
в том числе в результате [повторных] террористических актов .

и мне глубоко начхать, что бормочет aquarius580 в Австралии .
"Jedem das Seine " (нем.)

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04.07.2020 18:04 Ответить
90% жертв приходится всего на 21 страну из 215 стран и регионов,
и всего 1% (ОДИН %) жертв приходится на 149 стран из 215 стран\регионов
с очень значительной (в 6,7 раза)
аномалией в показателе смертности
для 90 % жертв (21 страна) показатель смертность = ~ 9,4 %
для 1 % жертв (149 стран\регионов) показатель смертность = ~ 1,4 %

эта аномалия указывает ,
что идёт НЕЕСТЕССТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС ИНФИЦИРОВАНИЯ ,
в том числе в результате [повторных] террористических актов .

мне глубоко начхать, что бормочет aquarius580 в Австралии .
"Jedem das Seine" (нем.)
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04.07.2020 18:07 Ответить
Вот ! Аномальные показатели. Вирус себя так не ведёт.
Успокойся. Власти каждой страны решают свои собственные проблемы под флагом "вируса". Ну, зачистили какие-то фавелы в Рио от асоциальных элементов и прочих ОПГ. Вам ( и нам) какое дело ?
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05.07.2020 10:28 Ответить
Жертв 529 тысяч на 7,5 миллиардов. Это пандемия? В Украине каждый год 80 000 человек получают первоначально диагноз рак и никто не кричит о пандемии.
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04.07.2020 12:15 Ответить
Зелёный режим - вот это действительно пандемия; а "ковид" - обычный грипп средней тяжести. К сожалению, пресса во всём мире контролируется какими-то бодрыми парнями из единого центра. Они постоянно нас всех пугают ахинеей: то "глобальным потеплением", то кривозубой Гретой, то ущемлением прав гоминидов, а теперь вот и вирусом, который они выдают за "равный" чёрной оспе.
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04.07.2020 12:32 Ответить
 
 