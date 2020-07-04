Число жертв коронавируса в мире превысило 529 тыс., инфицировано более 11 млн

По состоянию на утро 4 июля количество случаев коронавируса в мире достигло 11 197 278 людей, из них 6 342 850 - выздоровели, а 529 197 - умерли. Сейчас от болезни лечатся 4 325 231 человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные ресурса Worldometer, который отслеживает актуальную информацию о пандемии COVID-19 в мире.

Лидером по количеству больных COVID-19 остаются США. Там всего обнаружили 2 890 588 случаев коронавирусной болезни. С начала пандемии более 132 тысяч человек в США умерли от COVID-19, одновременно 1,2 миллиона - вылечились.

На втором месте - Бразилия, где с начала пандемии коронавирусную болезнь обнаружили в 1 543 341 человека. Из них от осложнений умерли почти 63 тысячи, а более 978 тысяч - выздоровели.

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Третьей по количеству выявленных случаев COVID-19 в мире является Россия - 667 883 инфицированных. С начала пандемии там умерли 9 859 человек, выздоровели же - почти 438 тысяч.

На четвертом месте по совокупному количеству случаев коронавируса в мире - Индия. Там COVID-19 болели или болеют 649 889 человек, из которых 18 669 умерли, а более 394 тысяч - вылечились.

Испания с 297 625 случаями - пятая в мире по количеству людей, которые болели или болеют коронавирусной болезнью. Там с начала пандемии скончались более 28 тысяч людей, сколько выздоровели - не указывается.

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