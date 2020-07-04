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Реформа RAB-тарифа должна удовлетворить потребителей и инвесторов и стимулировать инвестиции в электросети, - энергоэксперт Берндсен

Реформа RAB-тарифа должна удовлетворить потребителей и инвесторов и стимулировать инвестиции в электросети, - энергоэксперт Берндсен

Украине необходимо внедрить такую форму стимулирующего регулирования, которая, во-первых обеспечит положительный эффект с точки зрения справедливых тарифов для клиентов и эффективной деятельности компании для инвесторов. А во-вторых, будет способствовать привлечению инвестиций для внедрения инноваций, энергетического перехода и восстановления экономики.

Об этом заявил член правления европейской ассоциации ОСР E.DSO Руд Берндсен на международном вебинаре Securing Capital Investment in Ukraine's Electric Grid (Обеспечение капитальных инвестиций в электрические сети Украины: дорога в будущее), организованном Центром отношений США-Украина (CUSUR).

"ОСР сталкиваются с огромным количеством децентрализованного производства энергии с помощью солнечных батарей, не только на крышах домохозяйств, но и в растущем числе коммерческих солнечных электростанций, в которых очень заинтересован инвестор. А также производство ветровой энергии на море и на земле", - отметил Руд Берндсен. Эти вызовы невозможно будет решить без значительных инвестиций в электросети, которые призван обеспечить RAB-тариф.

Как топ-менеджер нидерландского оператора системы распределения Alliander, Берднсен утверждает, что после 20 лет функционирования RAB-тарифа в Нидерландах их компании удалось довести уровень надежности своей системы до 99%. "Выступая от имени моей собственной компании, у нас около 3,2 млн потребителей электроэнергии и 3 млн потребителей природного газа. У нас уровень простоя 22 минуты, что немного меньше, чем в Дании. У нас очень высокий уровень инвестиций - около 800 млн евро в год, прибыль – 500 млн евро в год", - уточнил Берднсен.

Также нидерландский энергоэксперт отметил, что введение стимулирующего регулирования расширило сотрудничество между европейскими ОСР в ЕС и позволило в полной мере превратить ОСР в системного оператора и нейтрального участника рынка.

"Я хотел бы предложить обсудить, как внедрить в Украине форму стимулирующего регулирования, которая даст положительный эффект, доказанный в других странах, с точки зрения справедливых тарифов для клиентов и эффективной деятельности компании для инвесторов. А также имеет потенциал для привлечения огромных инвестиций, необходимых для внедрения инноваций, энергетического перехода и восстановления экономики", - подчеркнул Берндсен.

Напомним, ранее президент Международного центра по налогам и инвестициям (ITIC) Дэниел Витт, заявлял, что модернизация электросетей является вопросом национальной безопасности и промышленного развития страны.

электроэнергия (772) RAB (34)


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Топ комментарии
+10
Иди ты нах. со своими РАБ тарифами. У нас и так цена на електроенергию дороже чем на всем постсоветском пространстве. Енергосети ремонтировать должен тот кто их прихватизировал за бесценок а не потребитель. Почему в США за подключение к сети платят $200-300, а в Украине $2000-3000?
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04.07.2020 11:00
+10
В Украине потребитель уже платил при подключении ЗА МОДЕРНИЗАЦИЮ ЕЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ И ГАЗОВЫХ ТРУБ. Куда ети деньги пошли? В карман олигофренам? А теперь олигофрены нас еще раз хотят подоить?
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04.07.2020 11:02
+9
Інвестиції кажете ? ....Для цих ? ...
..Реформа RAB-тарифа должна удовлетворить потребителей и инвесторов и стимулировать инвестиции в электросети, - энергоэксперт Берндсен - Цензор.НЕТ 1367...
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04.07.2020 10:39
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Інвестиції кажете ? ....Для цих ? ...
..Реформа RAB-тарифа должна удовлетворить потребителей и инвесторов и стимулировать инвестиции в электросети, - энергоэксперт Берндсен - Цензор.НЕТ 1367...
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04.07.2020 10:39 Ответить
вот вот и я о том же этим ряженным ублюдкам Бене Ринату и онных только веревка на шею... я был бы только за чтобы рынок газа света воды коммунальных услуг у нас пришли с Евросоюза Германии Польши Словакии Нидерландов Дании Норвегии и иных компании или их дочки... чтобы дороги у нас не бездна Укравтодор занималось и куча приблатованных распиляков контор рога и копыта а та же Польша Германия Дания Норвегия Чехия Голландия чтобы мосты тоннели виадуки строили опять же европейцы НАМ БЫ ГРАЖДАНАМ было это ДЕШЕВЛЕ В РАЗЫ да был бы понятным рынок средства бы оседали в банках Европы откуда такие подонки как Ринатик и Беня хрен бы их украли... транспорт железнодорожный также пора в Украину вместо ЛИКВИДИРОВАННОЙ УЗ бездны черной дыры запускать компании со стран Европы Польша, Словакия Германия Голландия.. лоукостеры ихние... толку было бы сразу только во благо.... сейчас в Украине проблема системных затопления и паводков особенно западная Украина крупные города пригласите швейцарцев голландцев они спецы по отводу воды строительству каналов пора в Украине в связи с изменением климата строить большие пресноводные запасники воды на случай засухи и падения осадков чтобы воду в результате ливней 2-3 нормы месяца собирать и в эти водохранилища ... короче дел выше крыши но как пояснить чмо зеленному что надо не причандалом по клавишам прыгать а дела делать и реализовывать...
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04.07.2020 10:57 Ответить
Танец экспердов в поддеддержку РАБ тарифов, башляет Ахметов, режесура Бени


Реформа RAB-тарифу має задовольнити споживачів та інвесторів і стимулювати інвестиції в електромережі, - енергоексперт Берндсен - Цензор.НЕТ 9544
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04.07.2020 11:15 Ответить
В первую очередь Украина должна избавиться от фашистов "реформаторов", которые спят и видят, где бы еще грабануть народ.
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04.07.2020 10:43 Ответить
Иди ты нах. со своими РАБ тарифами. У нас и так цена на електроенергию дороже чем на всем постсоветском пространстве. Енергосети ремонтировать должен тот кто их прихватизировал за бесценок а не потребитель. Почему в США за подключение к сети платят $200-300, а в Украине $2000-3000?
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04.07.2020 11:00 Ответить
ПНХ.
Меня, как потребителя, вполне устраивают существующие тарифы и качество.
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04.07.2020 11:00 Ответить
В Украине потребитель уже платил при подключении ЗА МОДЕРНИЗАЦИЮ ЕЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ И ГАЗОВЫХ ТРУБ. Куда ети деньги пошли? В карман олигофренам? А теперь олигофрены нас еще раз хотят подоить?
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04.07.2020 11:02 Ответить
Как же этот европейский член за украинских потребителей переживает, не говоря уже о электросетях. Аж слёзы на глаза наворачиваются.
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04.07.2020 11:02 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=VhTo0-01ONc


https://www.youtube.com/watch?v=VhTo0-01ONc Вы знаете, кто этот мощный старик? Это гигант мысли ...
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04.07.2020 11:05 Ответить
Цена на електроенергию в Нидерландах 7-9грн/кВт. Етотт петух Ахметовский и нам в нищей Украине навязывает повысить РАБ тарифы до такого уровня? Да у нас люди по 1,7грн не все уже могут платить. Дальше будут бежать из етой страны или брать в руки оружие и создавать *республики*
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04.07.2020 11:05 Ответить
шрёдер..это известный газовый эксперт..
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04.07.2020 11:10 Ответить
Ахметко явно хорошо бабла ввалил во всяких экспертов, визг которых сейчас раздается!
Он ва-банк пошел явно, а эти твари, которых не слышно было еще в январе 2020, Ахметкино бабло хором отрабатывают!
Пока экперды не станцуют Лебединое озеро на Майдане на коньках и с лыжными палками в руках - никаких РАБ -тарифов! Так и передайте Ахметову! Хочу шоу, визг по ТВ экспердов не поможет!
Реформа RAB-тарифу має задовольнити споживачів та інвесторів і стимулювати інвестиції в електромережі, - енергоексперт Берндсен - Цензор.НЕТ 9364
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04.07.2020 11:11 Ответить
Хватит нам ахметовского рабства.
Пусть ответит за развязанную войну - настроил Донбасс против Киева и теперь строит из себя целку типа он ни при чём, он теперь за новую энергетику.
Ты хотел быть царьком Донбасса и жировать на дотациях из Киева, продавая уголь на Запад,
и прикрывая всё это папиком Кучмой - за это сначала надо ответить.
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04.07.2020 11:51 Ответить
Будут ли там новые возможности и новые сети и новое качество это еще будем посмотреть (лично я уверен что не будет потому что все решает конкуренция а у нас ее нет и быть не может никто не зайдет в Украину и не начнет строить новые электросети по понятным причинам!!) а вот то что всем подымут тарифы это я гарантирую на 100%!! ЛОХИ ДОЛЖНЫ ПЛАТИТЬ!!!
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04.07.2020 11:11 Ответить
РАБ-тариф. Одним словом все и сказано...
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04.07.2020 11:13 Ответить
для наглых, борзых, зажравшихся олигофренов, не нашлось ботаника-маркетолога предложившего бы - PAN тариф
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04.07.2020 12:04 Ответить
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04.07.2020 12:59 Ответить
Народ, вы только вдумайтесь как Ахметов и КО нас разводят. РАБ-тарифы они вводят для простых украинцев, за подключение к сетям (якобы на модернизацию сетей) они дерут бешенные деньги с простых украинцев, зато инвесторами они называют олигофренов типо Ахметова которые ни копейки со своего кармана не вложили в енергетические сети Украины, и не построили ни одной ТЕС или АЕС или километра проводов. Ето чистой воды мошенничество.
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04.07.2020 11:19 Ответить
Если хотите с украинцев драть еще за модернизацию сетей то национализируйте украденные-прихватизированные предприятия, с возмещением ущерба от действий олигархов и делайте народ акционерами, которые будут вправе выбирать руководство. Ато сегодняшнее руководство тянет всю енергетику страны в пропасть при етом необоснованно повышая тарифы
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04.07.2020 11:23 Ответить
Не. Это открытый грабёж.
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04.07.2020 11:25 Ответить
после того, как сделали дополнительные тарифы за "транспортировку" по еще советским трубам, еще советским сетям и еще советским нормам...молчу про вРотердамы и прочую хрень...об удовлетворении))) потребителя лучше б не говорили
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04.07.2020 11:23 Ответить
Это и погубило политическую карьеру Порошенка.
Ахметов и так конченный бандюк, а Порошенко мог бы сделать больше для страны.
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04.07.2020 11:40 Ответить
Що це, як не регульоване владою отримання доходу? Де верещання Ахметова-Коломойського про те, що влада не повинна втручатися в бізнес?
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04.07.2020 11:32 Ответить
В Украине солнечная энергетика находится в ЧАСТНЫХ руках Ахметова.
Потому пусть не перекладывает свои личные частные расходы на наши головы.
Чтобы купить очередное самое дорогое поместье в Европе за наш счёт -
за счёт граждан самой бедной страны Европы.
И нечего тут прикрываться западными менеджерами (неподкупными).
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04.07.2020 11:38 Ответить
Стоимость западных "экспертов" нам уже давно известна - 30 копеек.
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04.07.2020 12:28 Ответить
Ещё один "эксперт" (ориентируясь на реалии своей страны) советует, как государство Украина должно выкидывать деньги своего населения в бизнес олигархов, построенный на украденых у народа активах.
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04.07.2020 21:22 Ответить
 
 