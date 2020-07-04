Реформа RAB-тарифа должна удовлетворить потребителей и инвесторов и стимулировать инвестиции в электросети, - энергоэксперт Берндсен

Украине необходимо внедрить такую форму стимулирующего регулирования, которая, во-первых обеспечит положительный эффект с точки зрения справедливых тарифов для клиентов и эффективной деятельности компании для инвесторов. А во-вторых, будет способствовать привлечению инвестиций для внедрения инноваций, энергетического перехода и восстановления экономики.

Об этом заявил член правления европейской ассоциации ОСР E.DSO Руд Берндсен на международном вебинаре Securing Capital Investment in Ukraine's Electric Grid (Обеспечение капитальных инвестиций в электрические сети Украины: дорога в будущее), организованном Центром отношений США-Украина (CUSUR).

"ОСР сталкиваются с огромным количеством децентрализованного производства энергии с помощью солнечных батарей, не только на крышах домохозяйств, но и в растущем числе коммерческих солнечных электростанций, в которых очень заинтересован инвестор. А также производство ветровой энергии на море и на земле", - отметил Руд Берндсен. Эти вызовы невозможно будет решить без значительных инвестиций в электросети, которые призван обеспечить RAB-тариф.

Как топ-менеджер нидерландского оператора системы распределения Alliander, Берднсен утверждает, что после 20 лет функционирования RAB-тарифа в Нидерландах их компании удалось довести уровень надежности своей системы до 99%. "Выступая от имени моей собственной компании, у нас около 3,2 млн потребителей электроэнергии и 3 млн потребителей природного газа. У нас уровень простоя 22 минуты, что немного меньше, чем в Дании. У нас очень высокий уровень инвестиций - около 800 млн евро в год, прибыль – 500 млн евро в год", - уточнил Берднсен.

Также нидерландский энергоэксперт отметил, что введение стимулирующего регулирования расширило сотрудничество между европейскими ОСР в ЕС и позволило в полной мере превратить ОСР в системного оператора и нейтрального участника рынка.

"Я хотел бы предложить обсудить, как внедрить в Украине форму стимулирующего регулирования, которая даст положительный эффект, доказанный в других странах, с точки зрения справедливых тарифов для клиентов и эффективной деятельности компании для инвесторов. А также имеет потенциал для привлечения огромных инвестиций, необходимых для внедрения инноваций, энергетического перехода и восстановления экономики", - подчеркнул Берндсен.

Напомним, ранее президент Международного центра по налогам и инвестициям (ITIC) Дэниел Витт, заявлял, что модернизация электросетей является вопросом национальной безопасности и промышленного развития страны.