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Новости Коронавирус и карантин
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Коронавирус за сутки обнаружили у 118 киевлян, 2 жителей столицы умерли, - Кличко. КАРТА

Коронавирус за сутки обнаружили у 118 киевлян, 2 жителей столицы умерли, - Кличко. КАРТА

В Киеве подтверждены 5465 случаев заболевания COVID-19, от коронавируса скончались 114 человек.

Об этом мэр столицы Виталий Кличко сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Среди заболевших: 56 женщин в возрасте от 20 до 75 лет и 6 девочек - от 4 до 15 лет. 52 мужчины в возрасте от 29 до 82 лет. И 4 мальчика от 2 до 9 лет", - написал Кличко.

19 пациентов госпитализировали, остальные лечатся дома под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 37 человек. Всего коронавирус преодолели 1770 киевлян.

Также на Цензор.НЕТ: В Украине 914 новых случаев COVID-19, умерли 15 человек, всего – 47 677 случаев

"Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Днепровском районе - 21. В Шевченковском - 17. И в Голосеевском районе - 16 случаев", - добавил Кличко.

Коронавирус за сутки обнаружили у 118 киевлян, 2 жителей столицы умерли, - Кличко 01
Коронавирус за сутки обнаружили у 118 киевлян, 2 жителей столицы умерли, - Кличко 02

Автор: 

карантин (16729) Киев (25575) Кличко Виталий (4644) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
За сутки в Киеве двое умерло (и то не факт) от корововируса и человек 50 от инфаркта - чи не эпидемия. Кому выгоден карантин с такими цифрами смертности - антинародной власти для обворовывания Украины.
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04.07.2020 12:46
+2
Нет, основная причина создания корововируса и раскрученная с ним пандемия карантина, это обрушение мировой экономики для уменьшения потребления энергоресурсов, чтоб остановить потепление климата, а ***** обрезать финансовые источники для его планов оккупировать Украину, а самого ***** обнулить на ноль.
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04.07.2020 13:00
+1
Сказка ,,о коронавирусе и кошельке,, !
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04.07.2020 12:47
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За сутки в Киеве двое умерло (и то не факт) от корововируса и человек 50 от инфаркта - чи не эпидемия. Кому выгоден карантин с такими цифрами смертности - антинародной власти для обворовывания Украины.
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04.07.2020 12:46 Ответить
Перенаселение и доллары под подушкой это основная причина разработки и создания коронавируса.
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04.07.2020 12:51 Ответить
Нет, основная причина создания корововируса и раскрученная с ним пандемия карантина, это обрушение мировой экономики для уменьшения потребления энергоресурсов, чтоб остановить потепление климата, а ***** обрезать финансовые источники для его планов оккупировать Украину, а самого ***** обнулить на ноль.
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04.07.2020 13:00 Ответить
"поделись, короною своей,
и она еще не раз к тебе вернется.."
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04.07.2020 12:46 Ответить
Сказка ,,о коронавирусе и кошельке,, !
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04.07.2020 12:47 Ответить
Меньше нужно "чуму" гонять по столице.
Коронавирус - не спид.
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04.07.2020 12:48 Ответить
... и не спит, тоже!
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04.07.2020 12:53 Ответить
а сухотами заразилися кілька тисяч. й померло більше 500 й карантину не потрібно ?
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04.07.2020 14:33 Ответить
Для всех кто ещё не знает:
1) Существуют 43 (сорок три) различных коронавируса
2) Тестирование их НЕ РАЗЛИЧАЕТ.
3) Четыре наиболее распространённых из них - обычная сезонная простуда.

И под этот сюжет баламутят народ .Сколько мы будем терпеть издевательство над нами ?Понятно-организаторы этой лжи хотят и зарабатывают миллиарды .Как прекратить эту ложь и что делать с лживыми организаторами ?Если тест показывает положительный результат при обычной простуде-то для мошенников -это необъятное поле для наживы .
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04.07.2020 15:32 Ответить
Тестирование их различает и Вам не раз об этом писали.
https://censor.net/ua/user/469311

https://censor.net/ua/comments/locate/3204825/019214dd-1523-727a-89fc-8d7c9687651b
Но Вы упорно продолжаете распространять ложь и в прошлый раз не брезговали даже самолайками. Как выглядит самолайк посмотрите в интернете.
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04.07.2020 16:24 Ответить
Звідки тоді настільки різна картина, що одні просто на ногах переносять, а іншим навіть штучна вентиляція легень не допомагає?
Скоріш за все тестування не розрізняє різні штамми - безпечні та ковід
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04.07.2020 17:53 Ответить
Если бы все коронавирусы давали одинаковую реакцию на ПЦР тестах, то было бы невозможным следующее
1. Обнаружить что https://hromadske.ua/ru/posts/v-islandii-u-pacienta-obnaruzhili-srazu-dva-shtamma-koronavirusa В Исландии у пациента обнаружили сразу два штамма коронавируса
2. В КНР успешно тестировать зараженных КОВИД-19 , ибо там есть и другой коронавирус - https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/middle-east-respiratory-syndrome-coronavirus-(mers-cov) Коронавирус Ближневосточного респираторного синдрома (БВРС-КоВ)
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04.07.2020 18:13 Ответить
Я звісно не біолог і опираюсь лише на здоровий глузд та деяку інформацію, що потрапляла у ЗМІ тому можу і помилятись але....
За моїми уявленнями про ПЦР - спеціалісти якимось чином "розрізають" молекулу ДНК вірусу на частини та за допомогою хімічних реакцій визначають наявність або відсутність характерних саме цьому вірусу частин.
(Саме тому маємо випадки позитивних результатів для лимону і ще чогось там...)
Але для лікарів важливо розрізняти тільки найбільш небезпечні віруси між собою та ті віруси для яких є різне лікування.
Тому припускаю, що зважаючи на те, що ДНК цілої групи вірусів складається майже з тих самих частин але розташованих в іншому порядку або відрізняються лише 1 нуклеотидом точність ПЦР може бути достатньою, щоб відрізнити Ковід від БВРС але недостатньою, щоб відрізнити ковід від інших штамів та лимону.
Припускаю, що витративши більше грошей та ускладнивши процедуру можна досягти 100% селективності саме для ковід, але з економічної точки зору це не вигідно.
Простіше ізолювати всіх хто попадається на ПЦР-тесті як ковід-позитивний та дивитись по якому сценарію піде далі хвороба.
Якось так
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09.07.2020 11:14 Ответить
Я теж не біолог, я хімік.
Там трохи складніше. Спочатку зворотньою транскриптазою всі РНК проби переводять в ДНК (це стадія необхідна для виявл. РНК вірусів, або ретровірусів, для ДНКвмісних вона непотрібна). Потім в ампліфікаторі високоспецифічний праймер зв"язується з ділянкою ДНК і розмножує ії ділянку термоциклами з термостабільною ДНКполімеразою, в кожному з яких кількість ДНК подвоюється. Після цього міченим реагентом, специфічним до цільової днк, що відповідає РНК вірусу обробляють розчин.
Проблема полягає в тому, що ПЦР тест надзвичайно чутливий. Його можна зробити таким, що реагувати буде на одну молекулу РНК в пробі. Але вірус, втративши життєспроможність не зникає безслідно. Їх фрагменти тривалий час знаходяться на різних поверхнях (в тч на лимоні, або інших фруктів і овочів.) крім того, одна молекула РНК може потрапити з пилом під час взяття проби або навіть в самій лабораторії. Тому у більшості ПЦР тестів штучно загрубляють чутливість (десь з 4-6 молекул), але не у всіх.
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09.07.2020 11:52 Ответить
 
 