Коронавирус за сутки обнаружили у 118 киевлян, 2 жителей столицы умерли, - Кличко. КАРТА

В Киеве подтверждены 5465 случаев заболевания COVID-19, от коронавируса скончались 114 человек.

Об этом мэр столицы Виталий Кличко сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Среди заболевших: 56 женщин в возрасте от 20 до 75 лет и 6 девочек - от 4 до 15 лет. 52 мужчины в возрасте от 29 до 82 лет. И 4 мальчика от 2 до 9 лет", - написал Кличко.

19 пациентов госпитализировали, остальные лечатся дома под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 37 человек. Всего коронавирус преодолели 1770 киевлян.

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"Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Днепровском районе - 21. В Шевченковском - 17. И в Голосеевском районе - 16 случаев", - добавил Кличко.



