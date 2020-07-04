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Писарук: Я удивлен, что дело VAB Банка закрыто по формальным причинам, а не по существу

Писарук: Я удивлен, что дело VAB Банка закрыто по формальным причинам, а не по существу

Бывший заместитель главы НБУ Александр Писарук заявляет, что дело против него и бизнесмена Олега Бахматюка, закрыто окончательным решением суда, закрыто по весомым формальным причинам, но должно быть закрыто и по сути, ведь для этого есть все фактические и юридические основания.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Писарук заявил в колонке "Нового времени", комментируя закрытие решением Печерского районного суда г. Киева дела против него и Олега Бахматюка.

"Новость, конечно, положительная, поскольку обвинения в отношении меня как были, так и остаются абсолютно беспочвенны", - пишет банкир. Но для него было "удивлением узнать, что дело, несмотря на все юридические и фактические основания для этого, было закрыто не по существу, а по формальным причинам, которые, тем не менее, по нашему мнению, также являются весомыми".

Писарук напомнил, что в отношениях с VAB Банком команда НБУ действовала в рамках законодательства и исключительно с целью избежания негативных последствий банковского кризиса в стране: "В процессе принятия решения о выдаче стабилизационного кредита VAB Банку, несмотря на то, что кризис требует оперативности принятия решений, команда прошла необходимые процедуры и приняла законное решение, которое до сих пор действующее и никем не обжаловано".

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"Есть все основания для закрытия дела в отношении меня как по формальным причинам, так и в связи с отсутствием какого-либо уголовного преступления в моих действиях. Ожидаю, что в ближайшее время все необходимые процессуальные действия будут предприняты и с меня будут окончательно сняты все обвинения", - считает Писарук.

Напомним, что 5 июня Печерский районный суд г. Киева принял решение, которым признал незаконным постановление Виталия Касько бывшего заместителя генпрокурора Рябошапки, о возобновлении дела против экс-заместителя главы НБУ Александра Писарука и бизнесмена Олега Бахматюка. Кроме того, выводы экспертиз Фонда гарантирования вкладов и заявления НБУ подтверждают, что все средства рефинансирования были потрачены по прямому назначению - их получили вкладчики банка.

Писарук (18)


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а я - ні
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04.07.2020 12:55 Ответить
Гривна с 1996 с 1,80 за доллар грохнулась до 29 в 2016, поэтому каждый глава НБУ допустивший девальвацию гривны и его заместители есть конченные казнокрады и просто враги Украины.
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04.07.2020 13:04 Ответить
Головою НБУ командує президент, бо він його призначав на цю посаду. Що скаже, те і робитиме, інакше нафіг.
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04.07.2020 13:11 Ответить
Но от этого глава НБУ не становится чистым и пушистым.
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04.07.2020 13:49 Ответить
С точки зрения экономики абсолютно безрамотное заявление. Стоимость одной валюты по отношению к лругой не говорит о девальвации, и даже без этого никакой девальвации не было по вине банка, а в результате объективных причин, например, маленький валовый национальный продукт и постоянные внешние долги на порядок выше ВВП и политическая нестабильность.
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04.07.2020 14:10 Ответить
Дело VAB Банка надо начинать сначала. И в этот раз по-настоящему.
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04.07.2020 13:17 Ответить
Я тоже удивлен почему закрыли дело,а не Вас?
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04.07.2020 13:34 Ответить
 
 