Использованные маски нужно 3 суток держать в пакете, и только потом выбрасывать, - глава министерства защиты окружающей среды Абрамовский
Использованы защитные маски и перчатки в домашних условиях следует подержать 72 часа в полиэтиленовом пакете, после чего их можно будет просто выбросить в мусорный контейнер. Если маску носил заразившийся человек, нужно добавить еще 2 пакета.
Об этом министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский заявил во время совместного онлайн-брифинга с министром здравоохранения Максимом Степановым, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
По словам Абрамовского, большинство европейских стран разработали рекомендации по обращению с такими отходами. Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины также пришло к выводу, что в данном вопросе более эффективными станут не административно-регуляторные меры, а достаточно простые в исполнении рекомендации.
"Мы изучили европейский опыт и приняли решение не регулировать административно этот вопрос, а разработать рекомендации по утилизации использованных перчаток и масок в домохозяйствах. В частности, мы рекомендуем такие отходы складывать в пакет, плотно его завязывать и выдержать в домашних условиях не менее 72 часов", - сказал министр.
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Если же маску и перчатки носил инфицированный человек, то для уверенности, что вирус не распространится, необходимо добавить еще 2 пакета и плотно завязать. Держать также 72 часа, а после этого можно выбросить в общий контейнер для муниципальных отходов.
"Это европейский опыт, который себя зарекомендовал. Например, аналогичные рекомендации действуют в Великобритании: необходимо плотно завязать использованы маску и перчатки в пакет, потом еще в один маркированный пакет и в любом месте выдержать не менее 72 часов", - добавил Абрамовский.
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Также он уточнил, что Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины для сохранения окружающей среды рекомендует по возможности использовать многократные защитные маски.
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Гениально... Два пакета лучше убивают вирус...или собаке с вороной на свалке труднее будет разорвать их..??
Непонятно?
После 72 часов вирус нежизнеспособен.
Это у вас собаки на свалке.
В Европе такого понятия не существует.
ты ж тупое как бревно - куда ты пнёшься со своими высерами...
вот же ж ...
Ми усі розбіжимося По русифікованих містах.
Это самые обыкновенные пакеты, которые производят из нефти и время разложения которых составляет, вероятно, от 700 до 1000 лет. В неблагоприятных условиях они и вовсе не разлагаются.
Тут мусор нет желания держать долго в квартире, я буду маски сутками (и с гусями) "в полиэтиленовом пакете" хранить... А чЁ не в бумажном?))
Чашка широко используется в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F микробиологии для культивирования колоний https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%8B микроорганизмов . Для этого её заполняют слоем https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0 питательной среды , на который производят посев культуры микроорганизмов.
Не... если за кило масок будут давать приличные деньги))) Как за макулатуру...
тупое зебильное быдло...
на то это стадо баранов и лохи...
Люди не тільки не викидають одноразові маски, вони їх перуть, в духовці чи на сонці дизинфікують і носять доти доки ворсинки в ніс не почнуть лізти чи не порвуться.
Ви би краще безкоштовною людям маски роздавали, чи на крайній випадок розповіли як правильно стерилізувати маски щоб не нашкодити здоров'ю.
У мене класичні, текстильні. Лишились з минулої епідемії (здається, 2008 року)Викидати було шкодаотроху використовував вдома під час ремонтів
Термін придатності некористованого виробу необмежений