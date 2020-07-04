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Использованные маски нужно 3 суток держать в пакете, и только потом выбрасывать, - глава министерства защиты окружающей среды Абрамовский

Использованные маски нужно 3 суток держать в пакете, и только потом выбрасывать, - глава министерства защиты окружающей среды Абрамовский

Использованы защитные маски и перчатки в домашних условиях следует подержать 72 часа в полиэтиленовом пакете, после чего их можно будет просто выбросить в мусорный контейнер. Если маску носил заразившийся человек, нужно добавить еще 2 пакета.

Об этом министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский заявил во время совместного онлайн-брифинга с министром здравоохранения Максимом Степановым, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

По словам Абрамовского, большинство европейских стран разработали рекомендации по обращению с такими отходами. Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины также пришло к выводу, что в данном вопросе более эффективными станут не административно-регуляторные меры, а достаточно простые в исполнении рекомендации.

"Мы изучили европейский опыт и приняли решение не регулировать административно этот вопрос, а разработать рекомендации по утилизации использованных перчаток и масок в домохозяйствах. В частности, мы рекомендуем такие отходы складывать в пакет, плотно его завязывать и выдержать в домашних условиях не менее 72 часов", - сказал министр.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Маску нужно надевать в помещениях и там, где не удается соблюдать социальную дистанцию, - Ляшко. ВИДЕО

Если же маску и перчатки носил инфицированный человек, то для уверенности, что вирус не распространится, необходимо добавить еще 2 пакета и плотно завязать. Держать также 72 часа, а после этого можно выбросить в общий контейнер для муниципальных отходов.

"Это европейский опыт, который себя зарекомендовал. Например, аналогичные рекомендации действуют в Великобритании: необходимо плотно завязать использованы маску и перчатки в пакет, потом еще в один маркированный пакет и в любом месте выдержать не менее 72 часов", - добавил Абрамовский.

Также на Цензор.НЕТ: Кабмин предлагает Раде усилить ответственность собственников общественных мест за неношение масок посетителями

Также он уточнил, что Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины для сохранения окружающей среды рекомендует по возможности использовать многократные защитные маски.

Автор: 

маска (166) маски (115) Абрамовский Роман (50) Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов (75)


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Топ комментарии
+7
Если маску носил заразившийся человек, нужно добавить еще 2 пакетаИсточник: https://censor.net/n3206064

Гениально... Два пакета лучше убивают вирус...или собаке с вороной на свалке труднее будет разорвать их..??
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04.07.2020 12:55
+6
Для сохранения окружающей среды не рекомендуется пользоваться пластиковыми пакетами.
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04.07.2020 13:03
+5
гы гы ,Я уже второй месяц ношу одну и ту маску и не стираю
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04.07.2020 13:07
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Если маску носил заразившийся человек, нужно добавить еще 2 пакетаИсточник: https://censor.net/n3206064

Гениально... Два пакета лучше убивают вирус...или собаке с вороной на свалке труднее будет разорвать их..??
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04.07.2020 12:55 Ответить
Выдержать 72 часа.
Непонятно?
После 72 часов вирус нежизнеспособен.
Это у вас собаки на свалке.
В Европе такого понятия не существует.
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04.07.2020 12:59 Ответить
А в одном пакете он дольше живет?? Или выскочить может??
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04.07.2020 13:08 Ответить
сжигать их на хрен
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04.07.2020 13:14 Ответить
Совет чиновника как раз вовремя, на исходе эпидемии. "Молодец" какой.
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04.07.2020 13:28 Ответить
Пакеты бывают с повреждениями. Наверное, чтобы избежать хранения в дырявом пакете.
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04.07.2020 13:41 Ответить
А проверить пакет на отсутствие повреждений религия не позволяет? Это же элементарно...надул и проверил..
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04.07.2020 13:52 Ответить
И после того, как упакуете маску - тоже надувать будете? На предмет завязки проверить и все такое? 2-3 всяко надежнее. Хотя я обычно беру один с застежкой и обильно туда из пульвелизатора пшикаю смесью спирта+перекиси+эфирного масла часного дерева или корицы.
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04.07.2020 17:32 Ответить
Потрібні окремі урни для використаних масок, і окрема система утилізації масок і перчаток! А система утилізації сміття має бути модернізована, потрібно спалювати сміття замість його закопування в землю! У нас в Україні сміття досі не переробляється а закопуєтсья в землю!
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04.07.2020 12:59 Ответить
Пропарюєш маску гарячою праскою і всі діла. Мона вдягати знов.
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04.07.2020 13:03 Ответить
а если она у меня из сентетики которая плавится ?
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04.07.2020 13:11 Ответить
Не розплавиться. Праску на 1-2 положення і через вологу тканину. Пар все знищить.
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04.07.2020 13:15 Ответить
пробовал , плавится
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04.07.2020 13:17 Ответить
Можна в спирт мочити маску і висушувати, це теж знищує вірус.
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04.07.2020 13:24 Ответить
ще перекис водню, ну кольори може "змить" як і спирт
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04.07.2020 14:01 Ответить
запихни у спирт.
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04.07.2020 13:59 Ответить
Снова ротом пердеть вылезло....
ты ж тупое как бревно - куда ты пнёшься со своими высерами...
вот же ж ...
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04.07.2020 15:41 Ответить
ну видно и заводик по производству пакетов прикупили
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04.07.2020 13:30 Ответить
ВЫ козлы,дайте народу маски по НИЗКОЙ ЦЕНЕ,и разберитесь,кто НЗ стырил
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04.07.2020 15:35 Ответить
И это нам рассказали через пол года после начала эпидемии ? Ну и тормоза вы, граждане.
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04.07.2020 12:58 Ответить
а ще ніхто не розказує,що маска з клапаном захищає лише її носія, о клапан це дірка. тому дистанція до такого носія 2 метри. він для оточуючих без маски.
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04.07.2020 14:03 Ответить
А надворі припікає. +50 на сонці.
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04.07.2020 13:00 Ответить
под маской +60
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04.07.2020 13:10 Ответить
то нашо її паром обробляти )))
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04.07.2020 14:04 Ответить
А использованных штопанных слуг?
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04.07.2020 13:02 Ответить
Для сохранения окружающей среды не рекомендуется пользоваться пластиковыми пакетами.
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04.07.2020 13:03 Ответить
гы гы ,Я уже второй месяц ношу одну и ту маску и не стираю
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04.07.2020 13:07 Ответить
опускаю в кипиток и потом сушу
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04.07.2020 13:08 Ответить
пардон , ношу в кармане
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04.07.2020 13:09 Ответить
Мало пластика ! Даешь исчо!
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04.07.2020 13:08 Ответить
я бы сжигал
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04.07.2020 13:09 Ответить
Скоро осень. Буду палить опале лыстя =)
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04.07.2020 13:12 Ответить
И сажать коррупционеров.
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04.07.2020 13:15 Ответить
Та невдовзі прийде осінь,
Ми усі розбіжимося По русифікованих містах.
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04.07.2020 13:16 Ответить
хрєн там, не відпустили.
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04.07.2020 14:06 Ответить
ага, і цього року воно буде синє.
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04.07.2020 14:05 Ответить
явно это совет от Зебилов
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04.07.2020 13:13 Ответить
абалдеть... и сколько этот "сэндвич" будет разлагаться в естественных условиях ????
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04.07.2020 13:15 Ответить
Пакеты, сделанные из полиэтиленовой пленки.
Это самые обыкновенные пакеты, которые производят из нефти и время разложения которых составляет, вероятно, от 700 до 1000 лет. В неблагоприятных условиях они и вовсе не разлагаются.
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04.07.2020 13:17 Ответить
Привет из прошлого будущим поколениям.
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04.07.2020 13:18 Ответить
еще немного - и ХомоСапиенсы Зеленый Земной угробят...- добют...)))
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04.07.2020 13:41 Ответить
Я смотрю по улице уже кругом маски валяются
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04.07.2020 13:18 Ответить
Це де так добре прибирають?
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04.07.2020 13:21 Ответить
вони і в Європі валяються, але їх до 7 ранку прибирають
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04.07.2020 14:07 Ответить
с масками, допустим, понятно. а с гондонами что делать?))
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04.07.2020 13:19 Ответить
отправлять в зЭ-офис....
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04.07.2020 13:42 Ответить
В пакете ковид задохнется? Потеряет сознание за 72 часа и умрет?) Давайте б/у маскам еще яд вкалывать, чтобы быстрее сдох.
Тут мусор нет желания держать долго в квартире, я буду маски сутками (и с гусями) "в полиэтиленовом пакете" хранить... А чЁ не в бумажном?))
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04.07.2020 13:22 Ответить
Пакет - чтобы избежать распространения. А через 72 часа, по всей видимости, вирус перестает представлять опасность - он же не вечный.
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04.07.2020 13:44 Ответить
Как раз в пакете он может быть опасен не то что 72 часа, а наверно даже 72 дня. По сути предлагается консервация той влажной среды в которой находится вирус, к тому же там ещё размножится куча бактерий. Блин да это чашка Петри получится если сделать как он говорит.
Чашка широко используется в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F микробиологии для культивирования колоний https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%8B микроорганизмов . Для этого её заполняют слоем https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0 питательной среды , на который производят посев культуры микроорганизмов.
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04.07.2020 15:00 Ответить
Бактерии - да, могут размножатся. А вирус - вирусологи утверждают, что он там не сохраняется - у вас есть другая информация?
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04.07.2020 17:33 Ответить
Вирус это частица, по сути макромолекула, он не может куда то исчезнуть тем более в замкнутой среде. Этот вирус в добавок в жировой оболочке и разрушается при высыхании оболочки. Поэтому хранить маску в полиэтиленовом пакете где точно ничего не высохнет, как то стремно. Это мое личное мнение.
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04.07.2020 20:34 Ответить
Вместо того что бы организовать пункты приема..и утилизацию...зеленый скот предлагает захламлять свалки полиэтиленом...
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04.07.2020 13:23 Ответить
Не подсказывайте)) Они щас набберут целЬный штат сотрудников, понастроят пунктов, вырубив оставшиеся деревья по всей стране из-за всра..х масок))

Не... если за кило масок будут давать приличные деньги))) Как за макулатуру...
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04.07.2020 13:25 Ответить
рункт приема - уже опасно для распространения. куда девают єто все от медиков?
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04.07.2020 14:09 Ответить
да да - нужно отмывать деньги на создание министерства по утилизации масок и строительстве заводов по утилизации масок и перчаток...
тупое зебильное быдло...
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04.07.2020 15:44 Ответить
сегодня у себя на балконе обнаружил пару масок .. видно это утилизировали с верхних этажей ..
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04.07.2020 13:30 Ответить
Скоро маски будут висеть на ветвях деревьев, которые растут под мноэтажками.
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04.07.2020 13:52 Ответить
ну во всяком случае новогодние ёлки там до сих пор держатся ...
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04.07.2020 13:55 Ответить
Спасибо. что маску не надо съедать.
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04.07.2020 13:39 Ответить
А отдельно нельзя урны установить для масок, еуропейцы.
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04.07.2020 13:43 Ответить
И отдельные мусоровозы для масок? А для чего? Не проще ее просто в пакет засунуть?
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04.07.2020 13:45 Ответить
Дякую, що так своєчасно повідомили. Сьогодні тільки другий день пандемії, то ж покладу в пакет, ще три дня не пройшло.
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04.07.2020 13:52 Ответить
Зебилоиды, вы вообще е#анулись? А если ты посрал, надо дерьмо три дня носить с собой, а потом только сдавать в утиль?
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04.07.2020 14:01 Ответить
логика достойная 73%го. не смешивай темьі,за умного сойдешь.
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04.07.2020 14:10 Ответить
Твой хозяин сказал "какая разница". Продолжай внимательно слушать зевовика и самостоятельно делать самостоятельные выводы.
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04.07.2020 14:38 Ответить
по твоему ответу адепт "какая разница" именно тьі
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04.07.2020 16:25 Ответить
я сам тащусь с этого тупого зебильного быдла, которых, баранов, разводят клоуны...
на то это стадо баранов и лохи...
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04.07.2020 15:46 Ответить
І -зтакими пересторогами ви кажете, що вірус природнього походження?!
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04.07.2020 14:12 Ответить
Маячня. Витримувати слід щойно придбані маски, бо невідомо як їх мацали аптекарі чи продавці і куди клали. А використану (напр. для візиту до супермаркету) маску достатньо побризкати спиртом і опромінити з двох боків кварцевою лампою. І користуватися нею повторно. Звичайно, медперсонал свої маски має знищувати згідно правил.
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04.07.2020 14:18 Ответить
Кожну маску в пакетик і відправляти поштою геніальному Абрамовському для подальшої утилізації. Пересилку оплачує одержувач.
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04.07.2020 14:28 Ответить
Да вас потрібно примусово стерилізувати ідіотів. У людей проблема не утилізація а брак коштів на маски. Маска коштує 10грн, для робітників які працюють в громадських місцях по 8годин, потрібно 5масок (50грн) в день і 1тис в місяць це 10% від середньої зарплати по Україні.
Люди не тільки не викидають одноразові маски, вони їх перуть, в духовці чи на сонці дизинфікують і носять доти доки ворсинки в ніс не почнуть лізти чи не порвуться.
Ви би краще безкоштовною людям маски роздавали, чи на крайній випадок розповіли як правильно стерилізувати маски щоб не нашкодити здоров'ю.
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04.07.2020 14:30 Ответить
могли бы за полгода уже нормальную утилизацию\переработку\раздачу ("продажу" с обменом) сделать, но разве за этим пришли? ждем осени.
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04.07.2020 14:55 Ответить
А спалювати не пробували?
У мене класичні, текстильні. Лишились з минулої епідемії (здається, 2008 року)Викидати було шкодаотроху використовував вдома під час ремонтів
Термін придатності некористованого виробу необмежений
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04.07.2020 16:16 Ответить
придурки, её мне носить ещё год, какой выбрасывать, стирать и беречь как святое))
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04.07.2020 18:06 Ответить
А також-використані презервативи,тампакси,прокладки і туалетний папір....
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04.07.2020 21:17 Ответить
А если как я - хорошенько намочить смесью чистого спирта и перекиси водорода?
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04.07.2020 21:21 Ответить
 
 