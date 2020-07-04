Использованные маски нужно 3 суток держать в пакете, и только потом выбрасывать, - глава министерства защиты окружающей среды Абрамовский

Использованы защитные маски и перчатки в домашних условиях следует подержать 72 часа в полиэтиленовом пакете, после чего их можно будет просто выбросить в мусорный контейнер. Если маску носил заразившийся человек, нужно добавить еще 2 пакета.

Об этом министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский заявил во время совместного онлайн-брифинга с министром здравоохранения Максимом Степановым, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

По словам Абрамовского, большинство европейских стран разработали рекомендации по обращению с такими отходами. Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины также пришло к выводу, что в данном вопросе более эффективными станут не административно-регуляторные меры, а достаточно простые в исполнении рекомендации.

"Мы изучили европейский опыт и приняли решение не регулировать административно этот вопрос, а разработать рекомендации по утилизации использованных перчаток и масок в домохозяйствах. В частности, мы рекомендуем такие отходы складывать в пакет, плотно его завязывать и выдержать в домашних условиях не менее 72 часов", - сказал министр.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Маску нужно надевать в помещениях и там, где не удается соблюдать социальную дистанцию, - Ляшко. ВИДЕО

Если же маску и перчатки носил инфицированный человек, то для уверенности, что вирус не распространится, необходимо добавить еще 2 пакета и плотно завязать. Держать также 72 часа, а после этого можно выбросить в общий контейнер для муниципальных отходов.

"Это европейский опыт, который себя зарекомендовал. Например, аналогичные рекомендации действуют в Великобритании: необходимо плотно завязать использованы маску и перчатки в пакет, потом еще в один маркированный пакет и в любом месте выдержать не менее 72 часов", - добавил Абрамовский.

Также на Цензор.НЕТ: Кабмин предлагает Раде усилить ответственность собственников общественных мест за неношение масок посетителями

Также он уточнил, что Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины для сохранения окружающей среды рекомендует по возможности использовать многократные защитные маски.