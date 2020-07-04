Драка со стрельбой в Киеве: госпитализированы два человека, полиция открыла уголовное производство

Правоохранители начали уголовное производство по факту драки с перестрелкой в центре Киева.

Об этом сообщает столичная полиция, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня утром, в полицию поступило сообщение о том, что на территории летней площадки вблизи торгового центра на улице Бассейной происходит драка и слышны выстрелы. По указанному адресу немедленно выехали экипажи патрульных и следственно-оперативная группа районного управления полиции", - указывается в сообщении.

Предварительно было установлено, что между участниками инцидента возник конфликт, переросший в драку. Один из участников достал оружие и несколько раз выстрелил.

В результате инцидента одна из участниц конфликта получила ранение ноги. Медики оказали ей помощь на месте.

Ещё двое участников получили ножевые ранения и были госпитализированы.

Правоохранители доставили в Печерское управление полиции для выяснения всех обстоятельств 10 человек. На месте был изъят стартовый пистолет и гильза, которые в дальнейшем будут переданы на экспертизу.

Читайте также: Зеленский поздравил полицейских: НПУ утверждает себя как современная и эффективная правоохранительная структура

По факту начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.