Драка со стрельбой в Киеве: госпитализированы два человека, полиция открыла уголовное производство
Правоохранители начали уголовное производство по факту драки с перестрелкой в центре Киева.
Об этом сообщает столичная полиция, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня утром, в полицию поступило сообщение о том, что на территории летней площадки вблизи торгового центра на улице Бассейной происходит драка и слышны выстрелы. По указанному адресу немедленно выехали экипажи патрульных и следственно-оперативная группа районного управления полиции", - указывается в сообщении.
Предварительно было установлено, что между участниками инцидента возник конфликт, переросший в драку. Один из участников достал оружие и несколько раз выстрелил.
В результате инцидента одна из участниц конфликта получила ранение ноги. Медики оказали ей помощь на месте.
Ещё двое участников получили ножевые ранения и были госпитализированы.
Правоохранители доставили в Печерское управление полиции для выяснения всех обстоятельств 10 человек. На месте был изъят стартовый пистолет и гильза, которые в дальнейшем будут переданы на экспертизу.
По факту начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.
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Возле филармонии - перестрелка автоматами среди бела дня, на Троещинском рынке - чуть не каждый день пистолетами.
То банда депутатов суркисов, блогера и держателя общака Бродского и Черепа отжимала стадион и рынок.
Но Кучма быстро навёл порядок.
Бродского опустили в СИЗО, остальных обещали тоже опустить, Череп выступил по зомбоящику и поклялся прекратить беспредел.
Министр Кравченко это провернул.
Теперь думайте кто его замочил.
Аваков твоя поліція імпотентна!
Президент Сомали, выступая недавно по телевидению, заявил, что такого хаоса, как в Украине, он у себя в стране не допустит!
поэтому ничего удивительного, мусарня заточена на выбивание бабла у лохтората зебобика, остальное мусорню не интересует. тем же занимается прокурваткура а судейские мрази все покрывают именем закона . все как лучших традициях дикого запада?))))
только мне кажется , дикий запад нервно курит в сторонке.))) зебаран ничего не решает, на него все положили то , чем он играл на пианино. так свадебный генерал бородатой бабушки ))) короче, я в шоке .практически каждый день зашквар )))