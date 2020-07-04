РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5354 посетителя онлайн
Новости
10 402 35

Драка со стрельбой в Киеве: госпитализированы два человека, полиция открыла уголовное производство

Драка со стрельбой в Киеве: госпитализированы два человека, полиция открыла уголовное производство

Правоохранители начали уголовное производство по факту драки с перестрелкой в центре Киева.

Об этом сообщает столичная полиция, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня утром, в полицию поступило сообщение о том, что на территории летней площадки вблизи торгового центра на улице Бассейной происходит драка и слышны выстрелы. По указанному адресу немедленно выехали экипажи патрульных и следственно-оперативная группа районного управления полиции", - указывается в сообщении.

Предварительно было установлено, что между участниками инцидента возник конфликт, переросший в драку. Один из участников достал оружие и несколько раз выстрелил.

В результате инцидента одна из участниц конфликта получила ранение ноги. Медики оказали ей помощь на месте.

Ещё двое участников получили ножевые ранения и были госпитализированы.

Правоохранители доставили в Печерское управление полиции для выяснения всех обстоятельств 10 человек. На месте был изъят стартовый пистолет и гильза, которые в дальнейшем будут переданы на экспертизу.

Читайте также: Зеленский поздравил полицейских: НПУ утверждает себя как современная и эффективная правоохранительная структура

По факту начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.

драка (2021) Киев (25575) Нацполиция (16492)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+15
Бійка зі стріляниною в Києві: госпіталізовано двох людей, поліція відкрила кримінальне провадження - Цензор.НЕТ 8894
показать весь комментарий
04.07.2020 13:39
+10
Почему полиция сцыкливо не называет этнические соствы дерущихся групп? И какой группе принадлежали ножи и пистолет?
показать весь комментарий
04.07.2020 13:38
+7
дети гор. Они у нас, типа, главные по мусарам и простым решениям.
показать весь комментарий
04.07.2020 13:47
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Нужно легализовать право на дуэль на законодательном уровне. =)
показать весь комментарий
04.07.2020 13:15 Ответить
весело карантинят... одичали от этой пандемии просто
показать весь комментарий
04.07.2020 13:17 Ответить
киев - город тонкий )
показать весь комментарий
04.07.2020 13:22 Ответить
и нервный )))) все ж от нервов...))))
показать весь комментарий
04.07.2020 13:26 Ответить
БИЛИСЬ ТУРКИ З ЛІВІЙЦЯМИ, А УКРАЇНЦЮ ПОРІЗАЛИ ГОРЛО.
показать весь комментарий
04.07.2020 14:23 Ответить
как-то стрёмно стало выходить на улицу а) без маски б) без гранаты ... ну и в) без мозгов ))
показать весь комментарий
04.07.2020 13:17 Ответить
Там 73% без мозгов( Как страшно жить!
показать весь комментарий
04.07.2020 13:37 Ответить
СТРАШНО ЖИТИ ТАКИМ ЯК ТИ ,МАБУТЬ НАЛЯКАНИЙ З НАРОДЖЕННЯ,БАРИЖКА.
показать весь комментарий
04.07.2020 14:26 Ответить
За Зе голосував? Хоча чого я питаю)=
показать весь комментарий
04.07.2020 14:34 Ответить
Хотя бы саблю надо всегда носить на левом боку!
показать весь комментарий
04.07.2020 15:54 Ответить
почему сразу драка? может это свадьба. кунаки веселились и радовались за невесту получившую всего лишь ранение ноги.
показать весь комментарий
04.07.2020 13:19 Ответить
Back to буремні 90-ті!!! Слава бубочке и сабакову!!!
показать весь комментарий
04.07.2020 13:24 Ответить
То ты не жил в 90-е.
Возле филармонии - перестрелка автоматами среди бела дня, на Троещинском рынке - чуть не каждый день пистолетами.
То банда депутатов суркисов, блогера и держателя общака Бродского и Черепа отжимала стадион и рынок.
Но Кучма быстро навёл порядок.
Бродского опустили в СИЗО, остальных обещали тоже опустить, Череп выступил по зомбоящику и поклялся прекратить беспредел.
Министр Кравченко это провернул.
Теперь думайте кто его замочил.
показать весь комментарий
04.07.2020 13:43 Ответить
Я в 90-е жил, пережил их, все это видел, очень хорошо помню, и не хочу в них возвращаться.
показать весь комментарий
04.07.2020 13:54 Ответить
Так було майже по всій країні. Добре що тоді не було джавелінів, а так в деяких містах ганяли на авто з кулеметами. Кучма так, розставив людей, по країні що бандюки злилися з політикою і почали "чесно" бізнесувати
показать весь комментарий
04.07.2020 14:17 Ответить
Троещинский рынок- это Прыщ ....
показать весь комментарий
05.07.2020 00:18 Ответить
Почему полиция сцыкливо не называет этнические соствы дерущихся групп? И какой группе принадлежали ножи и пистолет?
показать весь комментарий
04.07.2020 13:38 Ответить
Бійка зі стріляниною в Києві: госпіталізовано двох людей, поліція відкрила кримінальне провадження - Цензор.НЕТ 8894
показать весь комментарий
04.07.2020 13:39 Ответить
Після коричневих мавп машина ще поїде, після чорних ні.
показать весь комментарий
04.07.2020 17:41 Ответить
Бійка зі стріляниною в Києві: госпіталізовано двох людей, поліція відкрила кримінальне провадження - Цензор.НЕТ 9486
показать весь комментарий
04.07.2020 13:41 Ответить
Да пихуй
показать весь комментарий
04.07.2020 13:43 Ответить
дети гор. Они у нас, типа, главные по мусарам и простым решениям.
показать весь комментарий
04.07.2020 13:47 Ответить
Полиция нам нужна только для выписывания протоколов и открывания дел... потом, когда все уже произошло. Такие себе архивариусы преступлений. То есть дождутся, когда все закончится, а потом начинается бурная деятельность.
показать весь комментарий
04.07.2020 13:52 Ответить
Дивно тільки,чому знахабнілих айнене не *******.
показать весь комментарий
04.07.2020 13:52 Ответить
Зе-виборці св"яткували чергову победу велічайшего лідера **********
показать весь комментарий
04.07.2020 14:01 Ответить
Завдяки зеленському, на вулиці українських міст повернулися лихі 90-ті
показать весь комментарий
04.07.2020 14:10 Ответить
Оттавровать каждое провинившееся животное , назначить длительные исправительные работы , после выполнения которых выдворить за пределы Украины без права повторного въезда...
показать весь комментарий
04.07.2020 14:14 Ответить
Наші хлопці воюють, а діти Сходу кейфують.
Аваков твоя поліція імпотентна!
показать весь комментарий
04.07.2020 14:17 Ответить
как и сам собаков ))))
показать весь комментарий
04.07.2020 18:34 Ответить
Что-то каждый день стрельба... Чикаго какоето прошлого века. Или Африка нынышнего. Выбирай что лучше
показать весь комментарий
04.07.2020 14:38 Ответить
Тому що нема чого пускати в Україну лівійців, сірійців, росіян і турків.
показать весь комментарий
04.07.2020 17:43 Ответить
В Украине ни дня без стрельбы или взрывов. Настоящая необъявленная война.
Президент Сомали, выступая недавно по телевидению, заявил, что такого хаоса, как в Украине, он у себя в стране не допустит!
показать весь комментарий
04.07.2020 15:13 Ответить
и что вы хотели. выбрали зебарана у которого мусор собаков мощный министр мвд. )))))
поэтому ничего удивительного, мусарня заточена на выбивание бабла у лохтората зебобика, остальное мусорню не интересует. тем же занимается прокурваткура а судейские мрази все покрывают именем закона . все как лучших традициях дикого запада?))))
только мне кажется , дикий запад нервно курит в сторонке.))) зебаран ничего не решает, на него все положили то , чем он играл на пианино. так свадебный генерал бородатой бабушки ))) короче, я в шоке .практически каждый день зашквар )))
показать весь комментарий
04.07.2020 18:42 Ответить
а впереди еще 4 года, то ли еще будет, ой-е-ей ))))) слабонервным ни читать, ни смотреть каждодневные новости, можно скопытится)))))
показать весь комментарий
04.07.2020 18:45 Ответить
послать отожраных мажоров и пижонов рельсы класть во зажрались сволочи вольготно смотрю уродкам
показать весь комментарий
04.07.2020 19:53 Ответить
 
 