Зеленский о якобы требовании РФ внести до 6 июля закон об особом статусе Донбасса: "От Украины никто ничего не может требовать"

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что от Украины никто не может ничего требовать на международной арене, в том числе, принятия закона об "особом статусе Донбасса".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал на брифинге в субботу в городе Южное Одесской области, отвечая на вопрос о том, соответствует ли действительности информация о требовании Российской Федерации к Украине представить закон об "особом статусе Донбасса" до 6 июля.

"Во-первых, никто от Украины ничего не может требовать, мы – независимая страна. Мне кажется, что здесь всем нужно поработать над риторикой. Тем более что это международная уже риторика", - уточнил президент.

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Что касается встречи советников лидеров государств Нормандского формата 3 июля в Берлине, то Зеленский указал, что пока не готов ее полноценно комментировать. "Я знаю, что очень неплохо прошла встреча, предметно. Больше нечего пока комментировать. У нас будет совещание, с господином Ермаком мы сегодня только прилетели в Одессу и еще детально не обсуждали с ним этот вопрос", - отметил он.

Зеленский в субботу приехал в Одесскую область с рабочей поездкой.