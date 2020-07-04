Зеленский о якобы требовании РФ внести до 6 июля закон об особом статусе Донбасса: "От Украины никто ничего не может требовать"
Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что от Украины никто не может ничего требовать на международной арене, в том числе, принятия закона об "особом статусе Донбасса".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал на брифинге в субботу в городе Южное Одесской области, отвечая на вопрос о том, соответствует ли действительности информация о требовании Российской Федерации к Украине представить закон об "особом статусе Донбасса" до 6 июля.
"Во-первых, никто от Украины ничего не может требовать, мы – независимая страна. Мне кажется, что здесь всем нужно поработать над риторикой. Тем более что это международная уже риторика", - уточнил президент.
Что касается встречи советников лидеров государств Нормандского формата 3 июля в Берлине, то Зеленский указал, что пока не готов ее полноценно комментировать. "Я знаю, что очень неплохо прошла встреча, предметно. Больше нечего пока комментировать. У нас будет совещание, с господином Ермаком мы сегодня только прилетели в Одессу и еще детально не обсуждали с ним этот вопрос", - отметил он.
Зеленский в субботу приехал в Одесскую область с рабочей поездкой.
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Все что есть о нем в открытом доступе мы повторять не будем. Напишем то, чего там нет.
Кирилл Дмитриев входит в ближайший , личный круг общения (3-5 человек) Владимира Путина. Путин доверяет ему безоговорочно и к мнению его прислушивается.
Огромные личные связи за рубежом в банковской финансовой и околовоенной сфере.
Блестящий переговорщик. Человек чрезвычайно не публичный предпочитающий тихие, скрытые ходы.
Отношение к Украине негативное. Считает ее "государственным недоразумением". Имеет негативный опыт дипломатического столкновения с украинскими интересами в период борьбы за принятие решения Вселенским патриархом Варфоломеем о выдаче Украине Томоса. Для объективности - был задействован Путиным в последний момент решения этого вопроса и весьма в не свойственном ему ключе. В результате Варфоломей от колоссальной взятки отказался.
Фигурант расследования в США вмешательства России в выборы президента США. При том в очень тяжелой форме - вел переговоры с частными военными компаниями. В материалах расследования - это показания основателя американской частной военной компании Blackwater Эрика Принса о его контактах с Дмитриевым в ноябре 2017 года. В общем ЦРУ считает его руководителем личной разведки Путина, которая действует вне официальных структур.
По нашим данным общий финансовый ресурс переданный под контроль Дмитриеву по украинскому вопросу составляет около 5 млрд долларов США.
Разъясняем - Россия не брала "паузу для обдумывания предложений". Россия не готовит новые предложения".Россия открытым текстом послала вашего Ермака и Резника далеко-далеко. Россия не вернется к переговорам пока вы не приползете к ней на коленях с "особым статуcом Донбаса" в зубах. Но и это ерунда.
Беда в том, что ставить вас на колени будет Германия и Франция - вот это и есть итог "дипломатии Ермака-Зеленского".
Ну да, никто ничего не может требовать...
.....послы G7 отметили, что "подрыв" НБУ был бы большим шагом назад и поставил бы под угрозу поддержку реформ в Украине.
"Подрыв этого сверхважного института (НБУ) был бы большим шагом назад и поставил бы под угрозу надежность реформ Украины и их поддержку", - говорится в сообщении.
РФ пользуется двумя особенностями момента: заявлениями укр руководства, что Украина не будет выполнять подписанные ей обязательства по внесению изменений в конституцию и раздражением Германии изза позиции Украины против СП-2. И поставила Украину в положение, в котором она или заявить это, но не журналистам, а лидерам Франции и Германии. Или должна взять обязательства по срокам внесения изменений в конституцию, ну или в очередной раз замылить это дело. Те чисто дипломатические маневры....
главное чтобы это было не просто заявление а жёсткая позиция.
И если по минским соглашениям можно было спорить по последовательности действий каждой из сторон, по последовательности выполнения пунктов соглашения, что за чем выполняется, то с формулой штайнмайєра,которой Янелох сдал Украину ради того,чтобы встретиться с пуйлом, понюхать и заглянуть в его шоколадный глаз,
по формуле штайнмайєра все четко- проводите выборы, прощайте манкуртов и коллаборантов, закрепляйте особы1статус дЫр, и только потом, потом поговорим о выводе рашистских сил...
взять на понт и меня тут больше изумляет позиция "партнёров" - ведь минск навязали
именно они и эту чортову формулу вывели тоже они........
-ВалодЯ, когда сдавать Донбас масквічам будєм,трєбуют?
-Как сдавать? Да нас тут с дєрьмом нацикі перемєшают...і что,тоже в Растов до Віктора? ...вообщєм слушай, данбас пусть гребут,а виплати отсрочім ім,так как самі всьо просралі і госрезерв уже предлагают раздать. А ету ордло в Конституцію внєсьом і пусть послє мєня хоть парашенко,хоть обама с байденом...і ****...ся на волинкє..
- А что дєлать нашим по коломойскому? -
- потом рєшим,нє в Одесє же за шаурмой?..Ладно,давай...