Зеленский о курсе гривни: Я сейчас не вижу, что мы должны что-то сдерживать
Президент Украины Владимир Зеленский не считает, что сейчас нужно говорить о каком-то сдерживании курса украинской национальной валюты.
Об этом он заявил на брифинге в субботу в городе Южное Одесской области, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Рычаги для сдерживания курса гривни всем известны. Я не вижу, что они должны меняться. Я сейчас не вижу, что мы что-то должны сдерживать, если честно. Это такая дискуссия, тонкая. Мы можем с вами об этом говорить, о моем личном отношении: должны ли мы сдерживать, или не должны… или мы все-таки в рыночных условиях…", - сказал Зеленский.
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Топ комментарии
+65 Fish Man
показать весь комментарий04.07.2020 13:51
+57 Владимир Пономаренко #471653
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+44 Romk@
показать весь комментарий04.07.2020 13:52
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шо воно тупе меле. обосралось по самые не балуй )))))
зепрезерватив , пора на покой)))))
твое место максимум 95 квартал))))
хотя я думаю после того говна что натворило это чмо его и в квартал не возьмут))))
Значит, до него в этом никто не разбирался и все было плохо. А теперь он все решил и завтра прямо таки наступит конец эпохи бедности.
може краще залучати інвестиції, ніж друкувати пусті гривні ?