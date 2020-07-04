РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4439 посетителей онлайн
Новости
15 420 299

Судья с Ривненщины Жуковская встревожена идеей Саакашвили позвать в Украину судей-иностранцев: Станем колонией

Судья с Ривненщины Жуковская встревожена идеей Саакашвили позвать в Украину судей-иностранцев: Станем колонией

Судья Дубенского районного суда Ривненской области Александра Жуковская обеспокоена заявлениями главы Исполкома Нацсовета реформ Михаила Саакашвили о том, что "судьями Верховного Суда могут стать и судьи с иностранными паспортами".

Об этом она написала в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Каждый судья это носитель судебной власти. Правосудие вершится именем Украины. Отдать судебную власть иностранцу означает ввести внешнее управление и потерять государственный суверенитет", - считает судья.

По ее мнению, с таким же успехом можно попробовать выбирать народными депутатами, премьер-министром или президентом Украины иностранцев.

"Если подобную инициативу поддержат украинцы, то тогда Украину лучше называть "колония". Это хотя бы будет честно", - пишет Жуковская.

Читайте также: Слова Саакашвили о судебной реформе возмутили Совет судей

Судья с Ривненщины Жуковская встревожена идеей Саакашвили позвать в Украину судей-иностранцев: Станем колонией 01

Верховный Суд (1099) Саакашвили Михеил (3307) судебная реформа (1802)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+83
Тревогаааа!!!! Кричали самые честные судьи в Украине
показать весь комментарий
04.07.2020 13:56
+48
Михо попал в самое червивое кубло гешефтно-судейского яблочка
показать весь комментарий
04.07.2020 13:59
+44
Типа а щас мы не колония. У всех более-менее значимых чинуш/судей/прокуроров/таможенников/депутатов семьи давно в Европах. Туда же свозится все награбленное.
показать весь комментарий
04.07.2020 14:13
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
НЕужели Пётр Алексеич?
показать весь комментарий
04.07.2020 15:12 Ответить
Уважаемый Пётр Алексеич мало его по крышам гонял...ишь что задумал....руки прочь от наших судей!!!
показать весь комментарий
04.07.2020 15:10 Ответить
С нашими судьями не то,что иностранцам,а и инопланетянам "правосудие" можно отдать-хуже уж точно не будет
показать весь комментарий
04.07.2020 15:14 Ответить
Хуже всегда можно.
показать весь комментарий
05.07.2020 07:06 Ответить
Должность у Мишико такова, не мешки ж ему ворочать.
показать весь комментарий
04.07.2020 15:19 Ответить
Суддя з Рівненщини Жуковська стурбована ідеєю Саакашвілі покликати до України суддів-іноземців: Станемо колонією - Цензор.НЕТ 6161
показать весь комментарий
04.07.2020 15:22 Ответить
Суддя з Рівненщини Жуковська стурбована ідеєю Саакашвілі покликати до України суддів-іноземців: Станемо колонією - Цензор.НЕТ 1506
показать весь комментарий
04.07.2020 15:23 Ответить
Суддя з Рівненщини Жуковська стурбована ідеєю Саакашвілі покликати до України суддів-іноземців: Станемо колонією - Цензор.НЕТ 8496
показать весь комментарий
04.07.2020 15:24 Ответить
Тот что под портретом на гобачева похожа тварь
показать весь комментарий
05.07.2020 12:29 Ответить
Очень радикально, но сложно выполнимо, ибо их дофига нужно, и они должны выучить наше законодательство, и им нужно хорошо платить. А главное, на это не будет политической воли, ибо ручные суды - это выгодно.
показать весь комментарий
04.07.2020 15:24 Ответить
адвокат и прокурор есть, хватит
показать весь комментарий
04.07.2020 15:26 Ответить
Ну что вы! Над украинцами могут издеваться исключительно украинские судьи, олигархи, казнокрады. Они это делают патриотично. Часто - в вышиванках.
Иностранцам - зась!!!
показать весь комментарий
04.07.2020 15:31 Ответить
ну якщо ти хочеш щоб ще якісь чорножопі над тобою знущались, то тобі до них
показать весь комментарий
04.07.2020 22:49 Ответить
алекс а Ви себе рахуєте дуже грамотною людиною??? то чому Ви так ,, культурно ,, висловлюєтесь???
показать весь комментарий
05.07.2020 12:21 Ответить
я не тобі це говорив, якщо з одної бригади, то тобі теж
показать весь комментарий
06.07.2020 06:44 Ответить
Згоден на суддів із США. Але тільки з тих штатів, де існує смертна кара
показать весь комментарий
04.07.2020 15:35 Ответить
стрелять хочется?
показать весь комментарий
04.07.2020 15:43 Ответить
Нет. Табуретку выбивать !
показать весь комментарий
04.07.2020 16:59 Ответить
очень важно правильно подбирать кадры. главное не то, что иностранные, а что некоррумпированные.
и конечно же исключить возможность набора с отсталых и сомнительных стран, а также из соседних стран. кацапских, африканских, жидовских.
показать весь комментарий
04.07.2020 15:35 Ответить
Ты еще в ку-клукс-клан запишись,дебил
показать весь комментарий
04.07.2020 15:42 Ответить
в тех станах могут быть неккоррумпированные люди.

но репутация у их стран и их народов такая, что лучше не искать единичных неккорумпированных представителей
показать весь комментарий
04.07.2020 16:11 Ответить
За такую зарплату судьи из Чехии или Польши с удовольствием будут приезжать к нам посудить на 2-3 месяца.У нас же реформу судейской системы нужно начинать с киваловской академии,а это минимум 10 лет.Те студенты,что учатся сегодня,это уже шлак,отбросы общества.Они туда поступили,чтобы воровать.так что прав Михо на 100%
показать весь комментарий
04.07.2020 15:36 Ответить
Поддерживаю на все 100%.
показать весь комментарий
04.07.2020 20:06 Ответить
Отношение большинства "антикоррупционеров" - "всех надо стрелять и должен быть порядок, еще у меня есть кум из СБУ через которого я вопросы решаю."
показать весь комментарий
04.07.2020 15:50 Ответить
В Казахстане работают и нормально, для привлечения инвесторов это лучший вариант, да и у самих украинских судей - круговая порука, их нужно наказывать , а это могут сделать только вне системные судьи, все самые большие экономические преступления провели через судебную систему, рейдеры работают только по решениям судов и т.д. и т.п.
показать весь комментарий
04.07.2020 15:51 Ответить
Пригласите судью Линча!
показать весь комментарий
04.07.2020 15:58 Ответить
при чем на такие ЗП они с удовольствием. Я только за.
показать весь комментарий
04.07.2020 16:06 Ответить
Наверное, Сракашвили хочет устроить судьями своих грузинских кентов, которые, как и он, проворовались в Грузии и теперь сидят без работы.
показать весь комментарий
04.07.2020 16:14 Ответить
Проворовавшихся, погрязших в коррупции украинских судей любого уровня нельзя допускать к судопроизводству ни при каких обстоятельствах. Они полностью себя скомпрометировали. Все без исключения. Поэтому сегодня в Украине нет правосудия и нет судебной системы.
Эту обособленную несменяемую касту людей выдают с головой их дома-дворцы, автомобили, автомобили жен, непонятные доходы и т.д.
Никто из них не ведет дела по закону, только по телефонном звонку, блату и пр.
Брать нужно только иностранцев.
Они пока не обросли так называемыми друзьями, кумовьями, племянниками, свояками и т.д. Может на первых порах они хапать будут меньше украинцев и хоть половину дел решать по закону, а не по протекции.
показать весь комментарий
04.07.2020 16:29 Ответить
100%!
показать весь комментарий
04.07.2020 16:52 Ответить
З огляду на істеричні конвульсії порохоботів, незабаром вони вимруть згідно законів еволюції самі по собі.
показать весь комментарий
04.07.2020 20:23 Ответить
Кстати:
Верховный СУД - это единственный суд, реформу которого успел провести Порошенко.
И зе-власти почему-то хотят опять проводить его реформу... и только его, да?
показать весь комментарий
04.07.2020 16:18 Ответить
За 5 лет власти? Не особо парился парниша.
показать весь комментарий
04.07.2020 19:34 Ответить
а ты, парнишка, думаешь он только судом 5 лет занимался?
показать весь комментарий
04.07.2020 22:00 Ответить
На офшоры, мальчик, намекаешь?
показать весь комментарий
04.07.2020 23:15 Ответить
У Жуковской есть большое желание продолжать лжесудие от имени Украины. Поддерживаю Саакашвили во всех делах
показать весь комментарий
04.07.2020 16:19 Ответить
Ссут, и правильно делают! Будут пугать не только колониальным будущим, но и приписывать Саакашвили членство в церкви сатаны! Лживые твари, погрязшие во взяточничестве!
показать весь комментарий
04.07.2020 16:20 Ответить
И потерять бабло, от внутреннего управления. Миша - жги падалей
показать весь комментарий
04.07.2020 16:30 Ответить
Дрыщ обосранный, твой миша может только сосать. Как и ты, Зебанутый перушара..
показать весь комментарий
04.07.2020 16:39 Ответить
Ты говоришь как путин
показать весь комментарий
04.07.2020 18:05 Ответить
Ты палишся, болезный, у нас, в Украине членоголового фюрера кацапии называют Куйлом. Меняй методичку.
показать весь комментарий
04.07.2020 19:00 Ответить
заодно и Портнов с Лукаш- на выход!
показать весь комментарий
04.07.2020 23:12 Ответить
уж лучше быть колонией чем жить при вас как черви, но типа независимы
показать весь комментарий
04.07.2020 16:31 Ответить
уж лучше быть колонией чем жить при вас как черви, но типа независимы
Уже колония на 2/3, типа независимы, жизнь становится хуже.....
показать весь комментарий
04.07.2020 18:59 Ответить
Альоха, шо в порохотягів нарешті жізнь становіца хуже? Приємна новина.
показать весь комментарий
04.07.2020 20:26 Ответить
главное что не с вами, винторогие ватники)))
показать весь комментарий
04.07.2020 20:43 Ответить
Как судьишек за оппу берут,сразу вонь визг,караул.Вы своими"решениями"сделали Украине зла не меньше,чем кацапня.Любого возьми,можно расстреливать не глядя.
показать весь комментарий
04.07.2020 16:33 Ответить
Я теж за те, щоб замість іноземних суддів для суддів України краще запровадити суди Лінча. Іноземні судді зам'ягкотілі для цього українського "кубла".
показать весь комментарий
04.07.2020 16:39 Ответить
На зарплаты в 70-100 тыс гривен иностранные судьи с удовольствием пойдут.
показать весь комментарий
04.07.2020 16:42 Ответить
На зарплаты в 70-100 тыс гривен иностранные судьи с удовольствием пойдут.


Средняя зарплата начинающего судьи в Германии существенно выше прочих категорий, и достигает 3.700 евро в месяц, то есть 44.400 евро в год. К концу судейской карьеры зарплаты увеличиваются почти вдвое, так женатый судья в Берлине получает 6.384 ево в месяц, в Баварии 7.238 евро в месяц.


Вряд ли поедут: для судьи репутация - это всё, а запись в резюме "судья в украинском суде" врядли поспособствует карьере.
показать весь комментарий
04.07.2020 19:05 Ответить
Німці не поїдуть.А жаль.
показать весь комментарий
04.07.2020 19:23 Ответить
Я давно це писав! Американські сідді на десять років, а місцеві інститути повністю закрити також на десять років.
показать весь комментарий
04.07.2020 17:00 Ответить
А вертіти законом, як чорт помелом, то чесно? Може дійсно краще на якийсь час ввести в судочинстві Украіни іноземне управління, поки не будуть суди очищені від суддів - корупціонерів?
показать весь комментарий
04.07.2020 17:30 Ответить
Михо, ты молодец!
Только так можно сломать эту насквозь прогнившее судейское кубло!
Ишь, как закудахтали!
показать весь комментарий
04.07.2020 17:36 Ответить
Что, гнилье в мантиях, кушать хочеццо?

Честный судья в Украине нонсенс. Все ккоррупционеры и проходимцы. После как в Украине появится честная власть - всех судей надо как в Китае - расстреливать, а все их активы и активы родственников конфисковать в пользу государства.
показать весь комментарий
04.07.2020 17:49 Ответить
А знает ли эта судьиха, что в Украине судов нет? Конечно знает, потому что сама является частью этой гнилой мафиозно-коррупционной Системы.

Эту паддаль только стрелять.
показать весь комментарий
04.07.2020 17:54 Ответить
Маю справи із "судовою" системою із 1991 року.
Підтверджую - судів у нас немає.

"Не показуйте мені кодекс.
Покажіть мені суддю".
Газета "Голос України", 02.07.2020.
показать весь комментарий
06.07.2020 10:06 Ответить
очко жим-жим))
показать весь комментарий
04.07.2020 18:03 Ответить
типичное блеяние судейской мрази . )))
разогнать мразоту , лишить всех привилегий и пенсию минимальную. зажратые не управляемые гниды. только тотальная чистка авгиевых конюшен под названием украинское правосудие. ))))
как по мне лучше быть колонией в которой работает закон и правосудие чем жить в этой говностране управляемой зелеными дегенератами и этой судейской мразотой жирующей на свои зарплаты и заносы бабла для решения проблем .
показать весь комментарий
04.07.2020 18:04 Ответить
" Взвыли курвы на болоте. "
показать весь комментарий
04.07.2020 18:05 Ответить
Мда...Судья все перевернула с ног на голову....А правда -- с такими судьями мы уже стали колонией...Так что если судьи будут иностранцы,хуже не будет..
показать весь комментарий
04.07.2020 18:34 Ответить
Как минимум - иностранных судей нужно пригласить во все отборочные комиссии, высшие советы правосудия и тд - во все органы, которые могут каким-либо образом влиять на назначение судей и выгнать оттуда ВСЕХ украинских судей, ибо любая "реформа" судебной системы, на результат которой могут влиять наши нынешние судьи - изначально обречена на провал.
показать весь комментарий
04.07.2020 18:53 Ответить
Фінансово це реально, бо всіх суддів поміняти буде складно, оскільки західні отримують більше.
показать весь комментарий
04.07.2020 19:25 Ответить
Західні не отримують більше. У нас судді отримують зарплатню не меншу, ніж на заході. І це при тому, що середня зарплатня по країні значно менша, ніж на заході.
показать весь комментарий
04.07.2020 19:29 Ответить
Для контроля судей существует масса контролирующих органов. Так может они должны работать, а не завозить судей из-за границы?
показать весь комментарий
04.07.2020 19:07 Ответить
Если по другому нельзя организовать честный суд..... я за.
показать весь комментарий
04.07.2020 19:09 Ответить
судей следует приглашать не более, чем на год, и из стран, зарекомендовавших себя в области правосудия
и приглашать пожилых судей, на грани пенсии - им нечего терять, кроме паблисити на родине
ПыСы: Казбека Портнова гнать ссаными тряпками
показать весь комментарий
04.07.2020 19:10 Ответить
Краще бути колонією колонізаторів, ніж мучитись під гнітом і здирництвом ватаги шахраїв.
показать весь комментарий
04.07.2020 19:25 Ответить
Вы Украину считаете колонией , ............. ( непереводимая брань )
показать весь комментарий
04.07.2020 19:32 Ответить
Засцала, *****!
Счас из всех щелей поползёт северное гавно - "далой проклятый МВФ", "америка уничтожает украинскую промышленность", "дъявольские соросята"....
показать весь комментарий
04.07.2020 19:37 Ответить
конешно пойдет в магазине туалеты мыть за профнепригодность при нормальных судьях
показать весь комментарий
04.07.2020 19:49 Ответить
Не пойдет,у них бабла наворовано на десятилетия.
показать весь комментарий
06.07.2020 21:13 Ответить
Поддерживаю Мишу Саакашвили, умно придумано, а иначе нам удачи не видать от наших продажных судьей.
показать весь комментарий
04.07.2020 20:30 Ответить
Стурбувалися, гниди.
А посмикати ніжками, висячи на гіляці, не хочете?
показать весь комментарий
04.07.2020 20:51 Ответить
Супер идея . надо было с 14 года так делать .
показать весь комментарий
04.07.2020 21:02 Ответить
Та вже краще колонія,ніж такі реХВАрмовані мальдівською простітуткою судді...
показать весь комментарий
04.07.2020 21:13 Ответить
Грузинський покидьок-нарик-злочинець продовжує вякати ...
З нетерпінням чекаю, коли воно нарешті перестане тріпатися.
показать весь комментарий
04.07.2020 21:51 Ответить
Саквалеридзу хочет впихнуть, который не знает ни языка, ни законодательства.
показать весь комментарий
04.07.2020 23:08 Ответить
За что тогда жить?
показать весь комментарий
04.07.2020 22:12 Ответить
Согласен с теткой, каждый год новый Лехус уже не будет покупать, печалька(((((
показать весь комментарий
04.07.2020 22:21 Ответить
"суд - дело Божие" (Втор.1:17)
поэтому безбожники не разумеют справедливости не зависимо от национальности
показать весь комментарий
04.07.2020 22:36 Ответить
Дисциплінарна суддівська колегія, яка приймає рішення щодо правомірності рішень українських суддів, могла б більшістю складатися з іноземців. Чому б і ні?
показать весь комментарий
04.07.2020 23:01 Ответить
порнов з бенєю не дозволять,
і акаків не буде радий,
тоді і ментів почнуть саджати

залучання Міхеїла - це гра зелі на публіку без наслідків
показать весь комментарий
04.07.2020 23:02 Ответить
в Україні просто необхідно провести трибунал над суддями по типу нюрнбергського.
показать весь комментарий
04.07.2020 23:29 Ответить
А у чому взагалі проблема?! Якщо є бажання отримати дійсно незалежне правосуддя, то потрібно усвідомлювати той факт, що у нас на українського суддю може впливати досить багато осіб: рідня, приятелі, колеги, керівництво, а особливо - знайомі адвокати -посередники, з якими збереглись гарні стосунки, і т.д. Кажуть, що проблема у тому, що як і наші громадяни (також і ті які рішали по судах у свою користь) так і західний інвестор знаючи це все і переконуючись на практиці, такому суду не довіряють. Навіть якщо вони дійсно будуть приймати обєктивні та некорумповані рішення, довіри все одно не буде, адже завжди залишиться невдоволена сторона. Памятаєте, як років прибл 15 тому, велась суперечка між олігархами-володільцями футбольних клубів Ахметовим та Суркісом за обєктивне футбольне суддівство? і що вони врешті вирішили? А запросити іноземних арбітрів, по яких вони були впевнені що вирішити з такими жодному з них не вийде. і тоді якась довіра до арбітражу у футболі відновилась. Так у чому тут проблема?! Зрозуміло що не потрібно віддавати всі ланки іноземним суддям, але було б доречно більшість у найвищій судовій ланці, ну і звичайно, кваліфікаційну та дисциплінарні палати.
показать весь комментарий
05.07.2020 01:15 Ответить
Нужно вводить выборы и отзыв судей и институт присяжных! Все остальное -- бла-бла-бла.
показать весь комментарий
05.07.2020 02:09 Ответить
стурбована ***** суддівська, що в Україні наступить правосуддя і ви місцеві суддівські виродки станете не потрібними?
показать весь комментарий
05.07.2020 05:30 Ответить
В отношении большинства суддей можно с уверенностью сказать - хамы и подлецы.
Что привезёт Саак ? Безработных грузин?
Сколько суддей может дать украинская диаспора Канады? Пригласят ли суддей с США?
показать весь комментарий
05.07.2020 07:31 Ответить
Вот эту можно сразу сажать.
показать весь комментарий
05.07.2020 09:13 Ответить
Только иностранцев. Заодно и прокуроров. И Михо на должность Генерального прокурора.
показать весь комментарий
05.07.2020 10:05 Ответить
https://m.facebook.com/chortkiv.city.council/photos/a.1647518142175236/2603922209868153/?type=3&source=54мені подобалося . Може буде більш справидлыві рішення будуть прийматися а не по заказу.
показать весь комментарий
05.07.2020 12:06 Ответить
Казахстан не стал почемуто, и уже не один казахстанский коломойский сидит в местах не столь отдаленных, но мудрому нариту опять покажут кино с украинским судьей на велосипеде и мудрый нарит в один голос заблеен беее... не надо нам пиндосских судей, наш в кино на лисапеде прииииикоооольный....
показать весь комментарий
05.07.2020 12:22 Ответить
До сраки...законы двойного толкования, с точки зрения логики и математики это называется абсурд, коллизия..И все делается согласно закона, посему имея вилку судья может принять абсолютно противоположное решение...
И даже самый законный немецкий судья имея такой тоже захочет обогатиться...
С другой стороны еще в совке был такой предмет как обществоведение в школах...и там учили, что законы базируются на нормах общественной морали...
А что такое "общественная мораль" ? Это "понятия"...Так что уж лучше жить вообще без судей, а по понятиям )))
показать весь комментарий
05.07.2020 12:23 Ответить
Страсти-то какие, колония... Впрочем, нашим честнейшим судьям нечего бояться, это всё пустые разговоры.

За какие деньги судьи из других стран согласятся изучать язык и законодательство Украины, на долгие годы переехать в нищую коррумпированную страну, чтобы (возможно, с риском для жизни) выправлять перекосы наших правоохренительных органов? Рискуя, что мудрый нарид через год выберет очередную долбанутую власть, и их выпнут обратно.

Разве что где-нибудь в Канаде пара энтузиастов найдётся...
показать весь комментарий
05.07.2020 12:28 Ответить
Подгорает.
показать весь комментарий
05.07.2020 15:11 Ответить
Немає в Україні ні судів, ні суддів у тому значенні, що прийняте у правовій державі.
Є рішалово і хабарники, переважно тупоголові. А ще сєпарні до біса.
Так що усіх під звільнення. І бажано по дільності кожного розслідування.
І прокурорів так само ощасливити.
показать весь комментарий
06.07.2020 09:55 Ответить
Страница 3 из 3
 
 