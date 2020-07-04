Судья с Ривненщины Жуковская встревожена идеей Саакашвили позвать в Украину судей-иностранцев: Станем колонией

Судья Дубенского районного суда Ривненской области Александра Жуковская обеспокоена заявлениями главы Исполкома Нацсовета реформ Михаила Саакашвили о том, что "судьями Верховного Суда могут стать и судьи с иностранными паспортами".

Об этом она написала в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Каждый судья это носитель судебной власти. Правосудие вершится именем Украины. Отдать судебную власть иностранцу означает ввести внешнее управление и потерять государственный суверенитет", - считает судья.

По ее мнению, с таким же успехом можно попробовать выбирать народными депутатами, премьер-министром или президентом Украины иностранцев.

"Если подобную инициативу поддержат украинцы, то тогда Украину лучше называть "колония". Это хотя бы будет честно", - пишет Жуковская.

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