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Новости Коронавирус и карантин
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Запуск больниц второй и третей волн намечен в трех областях, где растет число заражений COVID-19, - Степанов

Запуск больниц второй и третей волн намечен в трех областях, где растет число заражений COVID-19, - Степанов

Из-за роста заболеваемости COVID-19 Министерство здравоохранения готовится разворачивать больницы второй волны в Закарпатской, Волынской и Ривненской областях.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время онлайн-брифинга 4 июля, передает Цензор.НЕТ.

"В тех регионах, где большая заполненность - Закарпатская, Волынская и Ривненская области - мы уже начали подготовку к развертыванию больниц второй и третьей волны в связи с существенным ростом числа больных коронавирусом и ростом числа госпитализаций, которую мы видим каждый день", - сообщил он.

По словам министра, заполненность коек в Волынской и Львовской областях, а также в городе Киеве, которые по состоянию на 4 июля лидируют по количеству больных COVID-19, находится на отметке 41-44%.

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карантин (16729) Минздрав (4901) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Волынская область (996) Закарпатская область (2588) Ровенская область (1237)


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Один наркодиспансер з психіатричним відділенням в Києві конче потрібен для бубочки!
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04.07.2020 14:10 Ответить
Говорят Зе выделил 10млн долларов на борьбу с теми, кто хочет изобрести вакцину от вируса!
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04.07.2020 14:13 Ответить
Зелёная нечисть лжёт. Это не больницы, а концентрационные лагеря. Туда забирают силой, родственников и адвокатов к задержанным не допускают
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04.07.2020 14:24 Ответить
А крематории и газовые камеры в этих "концлагерях" тоже предусмотрены?
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04.07.2020 14:45 Ответить
а шоб била больше смертность,их травят кураре и сразу отправляют в крематории для сокрития причин смерти...

Атаманюк,ти звідки такий ? ))))))))
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04.07.2020 14:55 Ответить
Добре, що у Львові, а саме у Винникпх є величезний госпіталь, але проблема в тому, що через коронавірус цей госпіталь не приймає чорнобильців, військових, "афганців". Окрім того там не проводять планових хірургічних втручань. В принципі, і пощапланових теж не поводять. Мій батько чекає заміну стегнового суглоба вже три місяці. І ще дещо про організацію боротьби з коронавірусом у Львівській області. У моєму місті маса хворих ж телів. Місто невелике. Всі одне з одним контактують. Коли люди одного кода контактування потрапляють ні, не на лікарняні ліжка - лікарня з високою температурою не приймає, значна частина лікарів на самоізоляції, декілька - у Винниках з підтвердженими діагнозом. Тому, коли люди одного кола потрапляють на самоізоляцію з високою температурою і лікуються у телефонному режимі за допомогою сімейного лікаря, який теж з температурою на самоізоляції, і коли один з такої групи за свої власні кошти (1500 гривень) зробив ПЦР-тест, то як і слід було очікувати, він був позитивним. Його випадок включили у статистику. Коло осіб, з якими він спілкувався, в статистику не включили. Тести їм ніхто не робив. Лікували я вдома самотужки. От такі справи. А гроші з Фонду боротьби з коронавірусом замість того, щоб купити тести, реактивы і лабораторії, пускають на "будівництво доріг" так зване.
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04.07.2020 16:36 Ответить
 
 