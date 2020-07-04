Запуск больниц второй и третей волн намечен в трех областях, где растет число заражений COVID-19, - Степанов
Из-за роста заболеваемости COVID-19 Министерство здравоохранения готовится разворачивать больницы второй волны в Закарпатской, Волынской и Ривненской областях.
Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время онлайн-брифинга 4 июля, передает Цензор.НЕТ.
"В тех регионах, где большая заполненность - Закарпатская, Волынская и Ривненская области - мы уже начали подготовку к развертыванию больниц второй и третьей волны в связи с существенным ростом числа больных коронавирусом и ростом числа госпитализаций, которую мы видим каждый день", - сообщил он.
По словам министра, заполненность коек в Волынской и Львовской областях, а также в городе Киеве, которые по состоянию на 4 июля лидируют по количеству больных COVID-19, находится на отметке 41-44%.
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Атаманюк,ти звідки такий ? ))))))))