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Новости Убийство Шеремета
11 058 72

"200 днів брехні": в Киеве состоялась акция в поддержку обвиняемых в убийстве Шеремета. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)

В столице состоялась акция "200 дней лжи" в поддержку музыканта Андрея Антоненко, детского хирурга Юлии Кузьменко и военной медсестры Яны Дугарь, которые являются подозреваемыми в деле убийства журналиста Павла Шеремета.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, мероприятие организовали ОО "Основа Майбутнього" и инициативные группы "FreeRiff", "FreeKuzmenko" и Рух Ветеранів України.

Участие в акции принимали несколько сотен человек, среди которых были родственники и друзья заключенных.

Цель мероприятия - привлечение внимания к доказательствам невиновности и фактам фабрикации дела Шеремета, отмечают организаторы.

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Участники держали портреты Кузьменко, Антоненко и Дугарь, а также плакаты с надписями "AVAKoff", "Хватит лжи", "МВД = лжец", "Полиция ищет назначенцев убийств" и др.

Напротив красного корпуса университета им. Т.Шевченко проходил концерт, где исполнили свои песни музыканты Кристина Панасюк, Алексей Бык и Алла Мартынюк.

После акции в парке ее участники прошли колонной к Министерству внутренних дел.

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Далее они отправились к Офису Президента.

Сотрудники полиции выставили коридор на входах на улицу Банковую и проверяли людей на наличие запрещённых предметов и спецсредств.

Под ОП протестующие зажгли файеры и призвали общественность обратить внимание на сфабрикованное по их мнению обвинение против Антоненко, Дугарь и Кузьменко. Организаторы попросили участников акции прийти на судебные заседания по делу Шеремета 6 и 7 июля. После этого акцию объявили завершённой.

Читайте также: Дело Шеремета готово для передачи в суд, начало его рассмотрения зависит исключительно от подозреваемых и их адвокатов, - Нацполиция

200 днів брехні: в Киеве состоялась акция в поддержку обвиняемых в убийстве Шеремета 01
200 днів брехні: в Киеве состоялась акция в поддержку обвиняемых в убийстве Шеремета 02
200 днів брехні: в Киеве состоялась акция в поддержку обвиняемых в убийстве Шеремета 03
200 днів брехні: в Киеве состоялась акция в поддержку обвиняемых в убийстве Шеремета 04
200 днів брехні: в Киеве состоялась акция в поддержку обвиняемых в убийстве Шеремета 05
200 днів брехні: в Киеве состоялась акция в поддержку обвиняемых в убийстве Шеремета 06
200 днів брехні: в Киеве состоялась акция в поддержку обвиняемых в убийстве Шеремета 07
200 днів брехні: в Киеве состоялась акция в поддержку обвиняемых в убийстве Шеремета 08
200 днів брехні: в Киеве состоялась акция в поддержку обвиняемых в убийстве Шеремета 09
200 днів брехні: в Киеве состоялась акция в поддержку обвиняемых в убийстве Шеремета 10
200 днів брехні: в Киеве состоялась акция в поддержку обвиняемых в убийстве Шеремета 11
200 днів брехні: в Киеве состоялась акция в поддержку обвиняемых в убийстве Шеремета 12
200 днів брехні: в Киеве состоялась акция в поддержку обвиняемых в убийстве Шеремета 13
200 днів брехні: в Киеве состоялась акция в поддержку обвиняемых в убийстве Шеремета 14
200 днів брехні: в Киеве состоялась акция в поддержку обвиняемых в убийстве Шеремета 15
200 днів брехні: в Киеве состоялась акция в поддержку обвиняемых в убийстве Шеремета 16
200 днів брехні: в Киеве состоялась акция в поддержку обвиняемых в убийстве Шеремета 17
200 днів брехні: в Киеве состоялась акция в поддержку обвиняемых в убийстве Шеремета 18
200 днів брехні: в Киеве состоялась акция в поддержку обвиняемых в убийстве Шеремета 19
200 днів брехні: в Киеве состоялась акция в поддержку обвиняемых в убийстве Шеремета 20
200 днів брехні: в Киеве состоялась акция в поддержку обвиняемых в убийстве Шеремета 21
200 днів брехні: в Киеве состоялась акция в поддержку обвиняемых в убийстве Шеремета 22
200 днів брехні: в Киеве состоялась акция в поддержку обвиняемых в убийстве Шеремета 23
200 днів брехні: в Киеве состоялась акция в поддержку обвиняемых в убийстве Шеремета 24
200 днів брехні: в Киеве состоялась акция в поддержку обвиняемых в убийстве Шеремета 25
200 днів брехні: в Киеве состоялась акция в поддержку обвиняемых в убийстве Шеремета 26
200 днів брехні: в Киеве состоялась акция в поддержку обвиняемых в убийстве Шеремета 27
200 днів брехні: в Киеве состоялась акция в поддержку обвиняемых в убийстве Шеремета 28
200 днів брехні: в Киеве состоялась акция в поддержку обвиняемых в убийстве Шеремета 29
200 днів брехні: в Киеве состоялась акция в поддержку обвиняемых в убийстве Шеремета 30
200 днів брехні: в Киеве состоялась акция в поддержку обвиняемых в убийстве Шеремета 31
200 днів брехні: в Киеве состоялась акция в поддержку обвиняемых в убийстве Шеремета 32
200 днів брехні: в Киеве состоялась акция в поддержку обвиняемых в убийстве Шеремета 33
200 днів брехні: в Киеве состоялась акция в поддержку обвиняемых в убийстве Шеремета 34
200 днів брехні: в Киеве состоялась акция в поддержку обвиняемых в убийстве Шеремета 35
200 днів брехні: в Киеве состоялась акция в поддержку обвиняемых в убийстве Шеремета 36
200 днів брехні: в Киеве состоялась акция в поддержку обвиняемых в убийстве Шеремета 37
200 днів брехні: в Киеве состоялась акция в поддержку обвиняемых в убийстве Шеремета 38
200 днів брехні: в Киеве состоялась акция в поддержку обвиняемых в убийстве Шеремета 39
200 днів брехні: в Киеве состоялась акция в поддержку обвиняемых в убийстве Шеремета 40
200 днів брехні: в Киеве состоялась акция в поддержку обвиняемых в убийстве Шеремета 41
200 днів брехні: в Киеве состоялась акция в поддержку обвиняемых в убийстве Шеремета 42
200 днів брехні: в Киеве состоялась акция в поддержку обвиняемых в убийстве Шеремета 43
200 днів брехні: в Киеве состоялась акция в поддержку обвиняемых в убийстве Шеремета 44
200 днів брехні: в Киеве состоялась акция в поддержку обвиняемых в убийстве Шеремета 45
200 днів брехні: в Киеве состоялась акция в поддержку обвиняемых в убийстве Шеремета 46
200 днів брехні: в Киеве состоялась акция в поддержку обвиняемых в убийстве Шеремета 47
200 днів брехні: в Киеве состоялась акция в поддержку обвиняемых в убийстве Шеремета 48
200 днів брехні: в Киеве состоялась акция в поддержку обвиняемых в убийстве Шеремета 49
200 днів брехні: в Киеве состоялась акция в поддержку обвиняемых в убийстве Шеремета 50
200 днів брехні: в Киеве состоялась акция в поддержку обвиняемых в убийстве Шеремета 51
200 днів брехні: в Киеве состоялась акция в поддержку обвиняемых в убийстве Шеремета 52
200 днів брехні: в Киеве состоялась акция в поддержку обвиняемых в убийстве Шеремета 53
200 днів брехні: в Киеве состоялась акция в поддержку обвиняемых в убийстве Шеремета 54
200 днів брехні: в Киеве состоялась акция в поддержку обвиняемых в убийстве Шеремета 55
200 днів брехні: в Киеве состоялась акция в поддержку обвиняемых в убийстве Шеремета 56
200 днів брехні: в Киеве состоялась акция в поддержку обвиняемых в убийстве Шеремета 57
200 днів брехні: в Киеве состоялась акция в поддержку обвиняемых в убийстве Шеремета 58
200 днів брехні: в Киеве состоялась акция в поддержку обвиняемых в убийстве Шеремета 59
200 днів брехні: в Киеве состоялась акция в поддержку обвиняемых в убийстве Шеремета 60

Фото/видео - Олег Богачук

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

31 марта сроки досудебного расследования по делу об убийстве Шеремета продлили еще на два месяца в связи с необходимостью завершения около 20 экспертиз и проведения дополнительных следственных действий.

22 мая адвокат Кузьменко Безпалый заявил, что обвиняемым по делу об убийстве Шеремета вручают документы об окончании расследования.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Шеремет Павел (564) Богачук Олег (1462) Антоненко Андрей (260) Кузьменко Юлия (168) Дугарь Яна (126)


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Топ комментарии
+47
Аваков знущається над законами України.
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04.07.2020 14:20
+39
шкода невинних, які страждають через тупість і амбіційність г*вна при владі
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04.07.2020 14:20
+38
ну, видите ли, Маруся Звиробий фронтовик. Она убивала россиян-оккупантов, и не один десяток российско-фашистских оккупантов срочно попросили поесть ухи после общения с ней. За что ей огромное спасибо. Поетому, ясное дело, грубость в ее словах присутствовать будет.
А вот как обьяснить психопатологическую матерщину у гражданского лица под фамилией портнов андрейка, и его намеки на его секс с животними? Вот где психическое заболевание присутствует.
Разве таким должен бить адвокат?
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04.07.2020 14:27
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Аваков знущається над законами України.
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04.07.2020 14:20 Ответить
якби ж тільки він...
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04.07.2020 14:21 Ответить
А що від Собакова хотіли? Він 6 років не може вивчити державну мову і знає, що порушує закон, бо має говорити державною, але цього не робить і його про це ніхто не запитує. А все починається з дрібниць. Далі він порушує КПК, а далі, що хоче, те і робить - фальшує. Бо сказали, що вбивці і підганяють під це експертизи і свідків. А на посадах цих органів всі із патріотичного міста =- Харкова: МВС - Аваков, НАБУ-Ситник, генпрокурор Венедіктова, ДБР Соколов і Бабіков, сіддів перераховувати не буду. Звичайно і в управління і своїми замами у них також харківські. Правді бути, що є ще із Донецька. Це якраз з тих регіонів, що ніяк не зраджевали державу.
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04.07.2020 18:17 Ответить
пропагую новий термін "полюція Авакова", право на поширення- не обмежую...
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05.07.2020 13:44 Ответить
шкода невинних, які страждають через тупість і амбіційність г*вна при владі
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04.07.2020 14:20 Ответить
ты еще паранжу надень
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04.07.2020 14:25 Ответить
ну, видите ли, Маруся Звиробий фронтовик. Она убивала россиян-оккупантов, и не один десяток российско-фашистских оккупантов срочно попросили поесть ухи после общения с ней. За что ей огромное спасибо. Поетому, ясное дело, грубость в ее словах присутствовать будет.
А вот как обьяснить психопатологическую матерщину у гражданского лица под фамилией портнов андрейка, и его намеки на его секс с животними? Вот где психическое заболевание присутствует.
Разве таким должен бить адвокат?
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04.07.2020 14:27 Ответить
ето психически нормально для фронта.

но психически не нормально для адвоката.
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04.07.2020 14:34 Ответить
На фронті цей псих укакався б.
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04.07.2020 20:11 Ответить
а сосны это нормально? правда?
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04.07.2020 14:43 Ответить
И не только адвокат. Таким есть и некий депутат с якобы румынским гражданством. Также имеет склонность к скотоложству.
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04.07.2020 14:53 Ответить
там от одной рожи.... ехидны-шакала-выхухоли (последнее слово- по звучанию))) тошнит
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05.07.2020 08:34 Ответить
дубинеску снимает ролик под выборы в Киеве

https://twitter.com/i/status/1279367546936922112
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04.07.2020 14:23 Ответить
А там собаки есть?
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04.07.2020 15:26 Ответить
Зеленая сепарня...

https://www.facebook.com/sergonaumovich?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARD_OAjAf1Zcw5Wle3_GsHFkgdESvT3h1S3seKJHcAmkiR4vi6OakY6uKMfPyqQgPyqRWa0HlL4LLAMe&hc_ref=ARTg8ti3xpGW3T1eufsfyztlqPTZf7NRNYAmY4yFplsoF1zwx9KdodEtThp86mYfrrc&fref=nf Sergey Naumovich
https://www.facebook.com/sergonaumovich/posts/1550853208427709 2 год ·

Вчера говорил с https://www.facebook.com/leonid.masl0v?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARA9S2IGxDpG9kK77oKyiuIJ1kK3opi-YJ7I3kIu-wcr7yT6t24t8k7xsEsQc8fug6VF6mopanJcIJbz&fref=mentions Leonid Maslov , который является адвокатом https://www.facebook.com/andrew.antonenko?__tn__=%2CdK-R-R&eid=********************************************************************************&fref=mentions Андрій Антоненко . Леонид рассказал очень забавную историю, которая могла бы быть смешной, но на самом деле она очень грустная. Так вот. Рост мужчины, который сопровождал девушку, закладывавшей взрывчатку под автомобилем Павла Шеремета, был изучен двумя разными экспертами с разных камер сразу после убийства. Мнения этих экспертов, которые производили свои оценки независимо друг от друга, совпали: рост мужчины - 1 метр 71 см. Рост Антоненко - 1.80 без обуви, но добиться официального измерения роста адвокат не может, а оперативная фотография Андрея, которая традиционно производилась силовиками после задержания на фоне «линейки», где виден рост фотографируемого, куда-то пропала. Вот такой п3дц...
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04.07.2020 14:28 Ответить
Знаете, я за свои прожитие годи, увидел одно собитие, которое постоянно и везеде повторялось как закономерность. Ето ВЗМЕЗДИЕ.
Поверьте, Зеленский, Аваков и кто в етом злодействе учавствовал - будут очень жестоко наказани Природой, причем, очень бистро. Такови закони Природи на етой Планете. И только кончений идиот не может етого не замечать и не боятся.
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04.07.2020 14:37 Ответить
Знаете - адольф и сталин тоже были наказаны наверное, но перед этим уничтожили и покалечили миллионы...
так что возмездие должно быть здесь и сейчас...
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04.07.2020 14:40 Ответить
Запомни, рюмкин, бумеранг возвращается!
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04.07.2020 14:58 Ответить
Сначала надо наказать Барыгу, торговавшего Украиной. Тогда и другие будут знать что не безнаказаны!
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04.07.2020 16:07 Ответить
Вы про блазня?
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05.07.2020 08:18 Ответить
Я наблюдал за Зеленским актером.

И сделал вивод, что его ужимки на сцене ето не проявление актерского таланта........ ето ПАТОЛОГИЯ!!!

Так что, может оно ему и не мешает, а даже наоборот.
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04.07.2020 14:40 Ответить
Это о честных украинских судах. В нормальной стране судьи бы давно исключили тех кто принимал решение об аресте из своих рядов. Но у нас судьям всё норм.
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04.07.2020 14:39 Ответить
В "Укрправді" постійно то підірвані, то відірвані голови, то фіктивні позики - бо погрузли в брудних грошах. Переважно не українських. Хто кого там зачищає, хто накрався, хто кому продавсь один Бог знає.
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04.07.2020 14:42 Ответить
Большинство "активистов" без масок и нарушают правила карантина, чем потенциально увеличивают риски заболевания коронавирусом среди киевлян. Пора штрафовать!
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04.07.2020 14:56 Ответить
зелесрань уже оштрафували?
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04.07.2020 15:03 Ответить
Кто ответит за издевательство над людьми,законами и здравым смыслом?
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04.07.2020 15:03 Ответить
Треба тільки одна вимога: Зєлю геть, дострокові. До чмирька дуже багато питань, але нехай їх йому ставлять незалежні прокурори. А наша справа обрати нормального преза на дострокових.
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04.07.2020 15:06 Ответить
Твоя Юля своей брехнёй и привела Зелемойского к власти.
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04.07.2020 15:47 Ответить
Всім добре відомо, що російського шпигуна Зєлю до влади привів російський шпигун Пєця. Пєця навіть нервував тільки перед першим туром, а перед другим був спокійний, як змій, хоч не мав жодного шансу виграти. Бо у Пєці і Зєлі домовленість з самого початку. А їх протистояння удаване, постановочне. І вся Пєціна багатотисячна ботоферма ще ЖОДНОГО разу не сказала про дострокові. Бо навіщо? Зєля Пєцє нічим не загрожує
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04.07.2020 16:41 Ответить
А коли це Йуля казала про дострокові? То російська шпигуниня Йуля хоче прикритися російським шпигуном клоуном для завади поверненню у владу проукраїнського Порошенка?
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04.07.2020 17:13 Ответить
Тобі кум(хрестив молодшого Михайла), партійний товариш, партнер по бізнесу і просто друг Порошенка - Медведчук зараз просто в морду дасть за те, що ти Пєцю назвав "проукраїнським"
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05.07.2020 09:49 Ответить
а посилання будуть на цю сенсаційну новину чи як?
А Петро був спокійним у другому турі бо зрозумів, що мудрий наріт все одно наступить на граблі і він цьому завадити не в силах
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09.07.2020 10:57 Ответить
юлебібнуте, а що вдавало ти з ТЮлькою, коли закликали голосувати за Зе! з прем'єром ТЮ?
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04.07.2020 17:44 Ответить
https://censor.net/user/98956, ты курицу сразу не забивай, а спроси у неё, как у мудрейшего, - почему Зелемойский набрал только 73%, а не все 100%.
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04.07.2020 19:18 Ответить
І Ваня також своїми тупими постами про шпійонів. Хто дитині дає дивитися фільми про шпійонів. У нього вже порок.
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04.07.2020 20:09 Ответить
Гастролер Аваков підло вбив патріотів України Сашка Білого і Лісника,тепер судять волонтерів і бійців,вочевидь влада в Україні антиукраїнська.
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04.07.2020 15:08 Ответить
Лісника вбили чикісти-СБУшники Васьки Грицака, пециного ставленика.
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04.07.2020 15:52 Ответить
Добре, що до приналежності Авакова до вбивства Сашка Білого у вас нема сумнівів
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04.07.2020 17:15 Ответить
Вообще-то тогда СБУ руководил наливайченко, нынешний юлькин миньон)))
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05.07.2020 02:10 Ответить
Аваков чорт.
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04.07.2020 15:12 Ответить
Головна проблема криворогульного виродка у тому, що він вважає, наче через 4 роки він спокійно здасть булаву преза і буде спокійно займатися шоу бізнесом. Однак це зовсім не так. Незалежно від того хто прийде до влади, зе-лошару очікує ганьба, міжнародна зневага і довгий тюремний строк. І це буде найкраще, що з ним може трапитись. Оскільки висока вірогідність, що наступний рік буде останній не тільки у його політичній кар'єрі, а й у житті вцілому
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04.07.2020 15:13 Ответить
Да не збирається він здавати булаву, хоче ще на один строк, припіздент хєров. А потім буде балотуватись на посаду губернатора малороського федерального округу. Тому наша задача- цього ніяким чином не допустити. тамогочі нелоха на гілляку!
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04.07.2020 15:43 Ответить
вялотекущая шизофрения...вынести вылупков можно только физически...
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04.07.2020 15:20 Ответить
Поддерживаю!
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04.07.2020 15:24 Ответить
сравните с другим делом
"200 днів брехні": у Києві відбувається акція на підтримку обвинувачених у справі Шеремета - Цензор.НЕТ 8011
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04.07.2020 15:39 Ответить
Был бы Зе патриотом - приказал бы повесить Шеремета на Шария или Рабиновича.
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04.07.2020 15:45 Ответить
Вообще то виновность или невиновность подозреваемых решают в процессе следствия, а не на митингах. В крайнем случае можно пригласить независимых следователей из-за рубежа
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04.07.2020 15:59 Ответить
"200 днів брехні": у Києві відбувається акція на підтримку обвинувачених у справі Шеремета - Цензор.НЕТ 9796
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04.07.2020 16:20 Ответить
Между прочим Барыга вполне мог дать преступный приказ преданным ему (по ошибке) патриотам Украины
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04.07.2020 16:03 Ответить
малоПИД,,,роский, пархатый, нарко клоун этим все сказан!!!!!!
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04.07.2020 16:17 Ответить
а почему не присоеденились к этим протестующим Нац корпус?они же патриотами себя называют если они таковы
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04.07.2020 16:49 Ответить
это крайне мутная структура и наверняка собакова.
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04.07.2020 17:39 Ответить
организаторам и участникам действа +100500!!!!
уважаю. вот настоящие граждане своей страны!!!
классное фото по моему 10 и 18 и в самом конце. отражает всю сущность лохаоманского. )))
зебаран, закон бумеранга и маятника никто не отменял ))))
а сидеть то придется однозначно, и срок растет не по дням а по часам))))
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04.07.2020 17:48 Ответить
Я і тут подякую 73% дебілів. Чому мовчите? Нагадили і під лавку, а за вас хтось має прибирати?
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04.07.2020 18:19 Ответить
Це все тому, що Зеля президент.
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04.07.2020 22:19 Ответить
"200 днів брехні": у Києві відбулася акція на підтримку обвинувачених у справі Шеремета - Цензор.НЕТ 2950
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05.07.2020 02:12 Ответить
Нет, "бубочке" и прочим "ермакам' подходит иной французский образ, а именно правящего класса Лиона, который из пушек расстреливали. да-да, именно из пушек - связали по двое, в кучу сбили человек 100 - и расстреляли из пушек, а потом, еще живых, без рук, без ног, в вырванными внутренностями, сбросили в реку. Быстро, эффективно, что еще ливаруционерам надо для уничтожения равящего класса?

Это прекрасный урок всем представителям илитки, сдающим страну за деньги. Мы же помним, что впервые технология ливаруций именно на Франции обкатывалась? Вот и учимся у истории.

Лион - второй по величине город Франции - был единственным индустриальным городом Франции в конце 18-го века, шелкопрядильнаяи и шелко-ткацкая промышленность, экспорт само-собой. Потому было решено ливаруционерами (финасировавшимися из зарубежа), конкурентов в промышленности прикончить. Была найдена часть продажного (и тупого) прявящего класса Лиона, которая устроила провокацию: казнила местного деревенского дурачка, ливаруционера Шалье, припершего на себе пешком в Лион камень из разрушенной Бастилии (ясно же, что дурак). Казнили его тупой гильотиной, голову рубили три раза, и - что удивительно (потому и говорю, что провокация) - голову сохранили (обычно тела казненных хрен найдешь) и ее ливаруционеры приперли в Конвент в Париж. Ну, тут поднялся кипеж, и Лион приговорили к изчезновению с лица Земли. В самом прямом смысле, физическом, город должен был разрушен, население уничтожено (вместе с промышленностью).
Фуше (который тогда был ливаруционером, а не герцогом) это дело начал весьма успешно: десятки тысяч человек из пушек расстрелял, сбрасывал трупы в реку, отравил воду.
Дворцы, здания разрушали, население грабили, выгребали все: и деньги, и утварь, и полотно, и припасыпод чистую.
Среди растрелянных была, ясное дело, илитка Лиона, у нее было что пограбить.
А все почему?
А потому, что думать надо, прежде чем провокации устраивать, чтобы ливаруционеров приглашать.

Вот так и "бубочке" урок.
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05.07.2020 11:49 Ответить
Элита Лиона - растреляли якобинцы из пушек, да сбросили и в Рону.
"Бубочку" с "ермаками" - рассреляют мышебратья из ливаруционного револьверта - и в Днепр.
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05.07.2020 11:52 Ответить
беспредел может остановить только диктатура увы...... не мы первые - либо у нас будет хоть
на непродолжительный срок свой Пиночет, если не персона то коллективный, либо 100 лет
эволюции........
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05.07.2020 08:03 Ответить
Дожились! Люди гинули за демократичний устрій держави а нас влада тягне в минуле до комуносоціалістичного режиму на чолі з Росією щоб об'єднати в єдиний братній народ Росіі,Білорусії і України! Так що ж голосуємо за Зеленського і слугу народу жити стане краще. Минули ми знаємо як братьня велика держава Росіі визволяла нас. Пригадую дитинство і плачу як було. Грабували, вбивали, розстрілювали,гвалтували жінок, серед ночі вривалися в дім і неодітих, напів голих вивозили на Сибір. Це дійство відбувалося на очах дітей навіть захоронити недавали можливості захоронити рідних. СТРАШНО , якщо це повториться. Зупиніться владо не тягніть в минуле а будуйте майбутьне європейське демократичне життя. Ви всі молоді це ваш вибір!
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05.07.2020 10:48 Ответить
Вот думаю: Если бы Зе действительно был патриотом, то повесил бы Шеремета на Рабиновича, Шария и Ленку Бондаренко.
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05.07.2020 11:34 Ответить
Не 200 дней брехни, а год! Так и живем
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05.07.2020 16:03 Ответить
Это о честных украинских судах. В нормальной стране судьи бы давно исключили тех кто принимал решение об аресте из своих рядов. Но у нас судьям всё https://bestfreehdporn.pro/category/erotic-sex-stories-sites/ норм истории
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26.08.2020 18:32 Ответить
 
 