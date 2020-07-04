"200 днів брехні": в Киеве состоялась акция в поддержку обвиняемых в убийстве Шеремета. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)
В столице состоялась акция "200 дней лжи" в поддержку музыканта Андрея Антоненко, детского хирурга Юлии Кузьменко и военной медсестры Яны Дугарь, которые являются подозреваемыми в деле убийства журналиста Павла Шеремета.
Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, мероприятие организовали ОО "Основа Майбутнього" и инициативные группы "FreeRiff", "FreeKuzmenko" и Рух Ветеранів України.
Участие в акции принимали несколько сотен человек, среди которых были родственники и друзья заключенных.
Цель мероприятия - привлечение внимания к доказательствам невиновности и фактам фабрикации дела Шеремета, отмечают организаторы.
Участники держали портреты Кузьменко, Антоненко и Дугарь, а также плакаты с надписями "AVAKoff", "Хватит лжи", "МВД = лжец", "Полиция ищет назначенцев убийств" и др.
Напротив красного корпуса университета им. Т.Шевченко проходил концерт, где исполнили свои песни музыканты Кристина Панасюк, Алексей Бык и Алла Мартынюк.
После акции в парке ее участники прошли колонной к Министерству внутренних дел.
Далее они отправились к Офису Президента.
Сотрудники полиции выставили коридор на входах на улицу Банковую и проверяли людей на наличие запрещённых предметов и спецсредств.
Под ОП протестующие зажгли файеры и призвали общественность обратить внимание на сфабрикованное по их мнению обвинение против Антоненко, Дугарь и Кузьменко. Организаторы попросили участников акции прийти на судебные заседания по делу Шеремета 6 и 7 июля. После этого акцию объявили завершённой.
Фото/видео - Олег Богачук
Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.
31 марта сроки досудебного расследования по делу об убийстве Шеремета продлили еще на два месяца в связи с необходимостью завершения около 20 экспертиз и проведения дополнительных следственных действий.
22 мая адвокат Кузьменко Безпалый заявил, что обвиняемым по делу об убийстве Шеремета вручают документы об окончании расследования.
Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.
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А вот как обьяснить психопатологическую матерщину у гражданского лица под фамилией портнов андрейка, и его намеки на его секс с животними? Вот где психическое заболевание присутствует.
Разве таким должен бить адвокат?
но психически не нормально для адвоката.
https://twitter.com/i/status/1279367546936922112
https://www.facebook.com/sergonaumovich?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARD_OAjAf1Zcw5Wle3_GsHFkgdESvT3h1S3seKJHcAmkiR4vi6OakY6uKMfPyqQgPyqRWa0HlL4LLAMe&hc_ref=ARTg8ti3xpGW3T1eufsfyztlqPTZf7NRNYAmY4yFplsoF1zwx9KdodEtThp86mYfrrc&fref=nf Sergey Naumovich
https://www.facebook.com/sergonaumovich/posts/1550853208427709 2 год ·
Вчера говорил с https://www.facebook.com/leonid.masl0v?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARA9S2IGxDpG9kK77oKyiuIJ1kK3opi-YJ7I3kIu-wcr7yT6t24t8k7xsEsQc8fug6VF6mopanJcIJbz&fref=mentions Leonid Maslov , который является адвокатом https://www.facebook.com/andrew.antonenko?__tn__=%2CdK-R-R&eid=********************************************************************************&fref=mentions Андрій Антоненко . Леонид рассказал очень забавную историю, которая могла бы быть смешной, но на самом деле она очень грустная. Так вот. Рост мужчины, который сопровождал девушку, закладывавшей взрывчатку под автомобилем Павла Шеремета, был изучен двумя разными экспертами с разных камер сразу после убийства. Мнения этих экспертов, которые производили свои оценки независимо друг от друга, совпали: рост мужчины - 1 метр 71 см. Рост Антоненко - 1.80 без обуви, но добиться официального измерения роста адвокат не может, а оперативная фотография Андрея, которая традиционно производилась силовиками после задержания на фоне «линейки», где виден рост фотографируемого, куда-то пропала. Вот такой п3дц...
Поверьте, Зеленский, Аваков и кто в етом злодействе учавствовал - будут очень жестоко наказани Природой, причем, очень бистро. Такови закони Природи на етой Планете. И только кончений идиот не может етого не замечать и не боятся.
так что возмездие должно быть здесь и сейчас...
И сделал вивод, что его ужимки на сцене ето не проявление актерского таланта........ ето ПАТОЛОГИЯ!!!
Так что, может оно ему и не мешает, а даже наоборот.
А Петро був спокійним у другому турі бо зрозумів, що мудрий наріт все одно наступить на граблі і він цьому завадити не в силах
уважаю. вот настоящие граждане своей страны!!!
классное фото по моему 10 и 18 и в самом конце. отражает всю сущность лохаоманского. )))
зебаран, закон бумеранга и маятника никто не отменял ))))
а сидеть то придется однозначно, и срок растет не по дням а по часам))))
Это прекрасный урок всем представителям илитки, сдающим страну за деньги. Мы же помним, что впервые технология ливаруций именно на Франции обкатывалась? Вот и учимся у истории.
Лион - второй по величине город Франции - был единственным индустриальным городом Франции в конце 18-го века, шелкопрядильнаяи и шелко-ткацкая промышленность, экспорт само-собой. Потому было решено ливаруционерами (финасировавшимися из зарубежа), конкурентов в промышленности прикончить. Была найдена часть продажного (и тупого) прявящего класса Лиона, которая устроила провокацию: казнила местного деревенского дурачка, ливаруционера Шалье, припершего на себе пешком в Лион камень из разрушенной Бастилии (ясно же, что дурак). Казнили его тупой гильотиной, голову рубили три раза, и - что удивительно (потому и говорю, что провокация) - голову сохранили (обычно тела казненных хрен найдешь) и ее ливаруционеры приперли в Конвент в Париж. Ну, тут поднялся кипеж, и Лион приговорили к изчезновению с лица Земли. В самом прямом смысле, физическом, город должен был разрушен, население уничтожено (вместе с промышленностью).
Фуше (который тогда был ливаруционером, а не герцогом) это дело начал весьма успешно: десятки тысяч человек из пушек расстрелял, сбрасывал трупы в реку, отравил воду.
Дворцы, здания разрушали, население грабили, выгребали все: и деньги, и утварь, и полотно, и припасыпод чистую.
Среди растрелянных была, ясное дело, илитка Лиона, у нее было что пограбить.
А все почему?
А потому, что думать надо, прежде чем провокации устраивать, чтобы ливаруционеров приглашать.
Вот так и "бубочке" урок.
"Бубочку" с "ермаками" - рассреляют мышебратья из ливаруционного револьверта - и в Днепр.
на непродолжительный срок свой Пиночет, если не персона то коллективный, либо 100 лет
эволюции........