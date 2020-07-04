"200 днів брехні": в Киеве состоялась акция в поддержку обвиняемых в убийстве Шеремета. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)

В столице состоялась акция "200 дней лжи" в поддержку музыканта Андрея Антоненко, детского хирурга Юлии Кузьменко и военной медсестры Яны Дугарь, которые являются подозреваемыми в деле убийства журналиста Павла Шеремета.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, мероприятие организовали ОО "Основа Майбутнього" и инициативные группы "FreeRiff", "FreeKuzmenko" и Рух Ветеранів України.

Участие в акции принимали несколько сотен человек, среди которых были родственники и друзья заключенных.

Цель мероприятия - привлечение внимания к доказательствам невиновности и фактам фабрикации дела Шеремета, отмечают организаторы.

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Участники держали портреты Кузьменко, Антоненко и Дугарь, а также плакаты с надписями "AVAKoff", "Хватит лжи", "МВД = лжец", "Полиция ищет назначенцев убийств" и др.

Напротив красного корпуса университета им. Т.Шевченко проходил концерт, где исполнили свои песни музыканты Кристина Панасюк, Алексей Бык и Алла Мартынюк.

После акции в парке ее участники прошли колонной к Министерству внутренних дел.

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Далее они отправились к Офису Президента.

Сотрудники полиции выставили коридор на входах на улицу Банковую и проверяли людей на наличие запрещённых предметов и спецсредств.

Под ОП протестующие зажгли файеры и призвали общественность обратить внимание на сфабрикованное по их мнению обвинение против Антоненко, Дугарь и Кузьменко. Организаторы попросили участников акции прийти на судебные заседания по делу Шеремета 6 и 7 июля. После этого акцию объявили завершённой.

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Фото/видео - Олег Богачук

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

31 марта сроки досудебного расследования по делу об убийстве Шеремета продлили еще на два месяца в связи с необходимостью завершения около 20 экспертиз и проведения дополнительных следственных действий.

22 мая адвокат Кузьменко Безпалый заявил, что обвиняемым по делу об убийстве Шеремета вручают документы об окончании расследования.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.