В ВСУ за сутки подтвердили 11 новых случаев коронавируса, - командование Медсил

За минувшие сутки в Вооруженных силах Украины были обнаружены 11 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19.

Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Из них в учреждениях здравоохранения находится 4 человека (Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ", Житомирский военный госпиталь, Военно-медицинские клинические центры Южного и Западного региона - по 1 военнослужащему). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение", - сказано в сообщении.

Еще 7 человек получают лечение дома под присмотром медицинской службы, из них трое военнослужащих - в Киевской области, по одному военнослужащему - в Винницкой и Одесской областях, и по одному работнику ВСУ - в Волынской и Харьковской областях. Состояние пациентов удовлетворительное.

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Всего по состоянию на 10:00 4 июля в ВСУ болеет 170 человек. Выздоровели с начала пандемии 358 человек, летальных случаев – 5.

На изоляции, в том числе самоизоляции, находятся 478 человек.