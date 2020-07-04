РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4485 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 088 3

В ВСУ за сутки подтвердили 11 новых случаев коронавируса, - командование Медсил

В ВСУ за сутки подтвердили 11 новых случаев коронавируса, - командование Медсил

За минувшие сутки в Вооруженных силах Украины были обнаружены 11 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19.

Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Из них в учреждениях здравоохранения находится 4 человека (Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ", Житомирский военный госпиталь, Военно-медицинские клинические центры Южного и Западного региона - по 1 военнослужащему). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение", - сказано в сообщении.

Еще 7 человек получают лечение дома под присмотром медицинской службы, из них трое военнослужащих - в Киевской области, по одному военнослужащему - в Винницкой и Одесской областях, и по одному работнику ВСУ - в Волынской и Харьковской областях. Состояние пациентов удовлетворительное.

Читайте на Цензор.НЕТ: В Украине 914 новых случаев COVID-19, умерли 15 человек, всего – 47 677 случаев

Всего по состоянию на 10:00 4 июля в ВСУ болеет 170 человек. Выздоровели с начала пандемии 358 человек, летальных случаев – 5.

На изоляции, в том числе самоизоляции, находятся 478 человек.

Автор: 

карантин (16729) ВСУ (6616) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Швидкого одужання нашим захисникам
показать весь комментарий
04.07.2020 16:11 Ответить
 
 