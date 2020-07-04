"Слуги народа" Дубинский и Качура зовут однопартийцев на дебаты на канал из обоймы Медведчука. ВИДЕО

Народные депутаты фракции "Слуга Народа" Александр Дубинский и Александр Качура предлагают однопартийцам-кандидатам на пост будущего мэра Киева открытые дебаты на канале ZIK.

Об этом они заявили в студии телеканала, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы приглашаем других участников праймериз, которые заявили и могут заявить (об участии в праймериз. - Ред.). Это Ирина Верещук, Николай Тищенко и (ходят такие слухи) Виктор Ляшко", - сказал Качура.

Местом встречи они выбрали телеканал ZIK.

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"Выходите на открытый бой, расскажите киевлянам, какая у вас программа, каким вы видите Киев через 5 лет и чем вы лучше Дубинского или Качуры. Не бойтесь, мы же однопартийцы", - добавил Дубинский.

Телеканал ZIK с середины 2019 принадлежит народному депутату Тарасу Козаку, соратнику Виктора Медведчука - кума президента России Владимира Путина.

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