"Слуги народа" Дубинский и Качура зовут однопартийцев на дебаты на канал из обоймы Медведчука. ВИДЕО
Народные депутаты фракции "Слуга Народа" Александр Дубинский и Александр Качура предлагают однопартийцам-кандидатам на пост будущего мэра Киева открытые дебаты на канале ZIK.
Об этом они заявили в студии телеканала, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы приглашаем других участников праймериз, которые заявили и могут заявить (об участии в праймериз. - Ред.). Это Ирина Верещук, Николай Тищенко и (ходят такие слухи) Виктор Ляшко", - сказал Качура.
Местом встречи они выбрали телеканал ZIK.
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"Выходите на открытый бой, расскажите киевлянам, какая у вас программа, каким вы видите Киев через 5 лет и чем вы лучше Дубинского или Качуры. Не бойтесь, мы же однопартийцы", - добавил Дубинский.
Телеканал ZIK с середины 2019 принадлежит народному депутату Тарасу Козаку, соратнику Виктора Медведчука - кума президента России Владимира Путина.
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Шариков : та что там думать,взять все и поделить между быдлом....
Швондер : нет чуваки,делить не будем...отдадим все Сирии и Ливии,там братаны дохнут за правое дело,Эрдоган гад мочит нас в сортире дронами...
Шмарий : так пацаны,Путлер приказал пролдолжитьб карантин и самоизолцию быдла,иначе Майдан...и нам пипец во все дыры....
Але вони намагаються це приховати,
Пригадаймо як повів себе Зе коли отримав маседж від Януковича, що той має намір повернутись.
А за що він гроші заплатив на вибори Зе і повинен сидіти у вигнанні коли тут в Україні крупний дерібан назріває.
Але вони намагаються це приховати,
Пригадаймо як повів себе Зе коли отримав маседж від Януковича, що той має намір повернутись.
А за що він гроші заплатив на вибори Зе і повинен сидіти у вигнанні коли тут в Україні крупний дерібан назріває.