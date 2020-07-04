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Новости Силовики
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Во время массовой драки на Бессарабке охранники заведений бездействовали, этому дадут правовую оценку, - полиция Киева

Во время массовой драки на Бессарабке охранники заведений бездействовали, этому дадут правовую оценку, - полиция Киева

В течение нескольких первых минут после получения вызова о массовой драке на место происшествия прибыло семь экипажей патрульной полиции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Киева.

"Сегодня некоторые СМИ, освещая информацию о драке со стрельбой в Печерском районе столицы, распространили информацию, что полицейские не приняли мер для ее прекращения. Однако эта информация не соответствует действительности. Как мы уже сообщали, в течение нескольких первых минут после получения вызова на место происшествия прибыло 7 экипажей патрульной полиции. Непосредственно вызов на 102 столичной полиции поступил в 4:40 утра. Уже через минуту (4:41) прибыл первый наряд полицейских, остальные шесть экипажей полиции прибыли в течение следующих пяти минут", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отмечают, что правоохранители прекратили драку и задержали 10 человек, которых доставили в Печерское управление полиции.

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"Информируем, что на фото, которое распространяют в соцсетях и СМИ, мужчины в черной форме, которые стоят поблизости в момент драки, не являются полицейскими, это - охранники развлекательных заведений, которые вместо того, чтобы вмешаться в конфликт и прекратить хулиганские действия стояли и наблюдали за ними. Поэтому в рамках расследования уголовного производства действиям охранников также будет дана правовая оценка", - информируют в полиции.

Также напоминают, что в связи с карантином в столице запрещена работа заведений общественного питания и развлекательных заведений после 22:00. За нарушение полиция будет привлекать к ответственности руководителей учреждений.

Напомним, массовая драка со стрельбой случилась в 4 утра в самом центре Киева на Бессарабке возле развлекательного комплекса "Арена". Правоохранители начали уголовное производство.

Автор: 

драка (2021) Киев (25575) охрана (700) Нацполиция (16492) правоохранительные органы (2970) силовики (2799)


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Топ комментарии
+49
Где у частной охраны прописано,что они должны разнимать уличную драку?)))Ввяжись они в эту драку помяли бы какого нибудь дурочка,так мусора потом их бы и еще и затягали.
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04.07.2020 20:03
+26
а причем здесь охранники заведений...?
их задача смотреть что бы посетители ложки - вилки не тырили....
полиция вообще охренела кидать такие предъявы...
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04.07.2020 20:04
+20
Драка была на улице,это территория палиции,при чем тут охрана?
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04.07.2020 20:08
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то есть когда пулялись бандосы-маршрутчики в Киеве, претензии предъявить надо охране ближайшего "АТБ"?
бред
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04.07.2020 22:31 Ответить
бред полный мвд уже не знает как свой пылающий зад прикрыть - признались бы сразу что "нездебные мы "
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04.07.2020 22:55 Ответить
Нашли только охранников?
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04.07.2020 23:23 Ответить
І вірно зробли охоронці, нехай діти мажорів зясоваують свої відносини на вулиці разом з Аваковим і його поліцаями і гвардійцями сірого кардинала . Свято Кагарлика продовжується.
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05.07.2020 07:18 Ответить
Охранники заведения не имеют никаких полномочий для того чтобы вмешиваться в конфликты. Они не могут применять силу, задерживать и т.д. А если причинят вред- будут отвечать как любой прохожий.Они могут только попросить покинуть заведение или вызвать полицию, что они, очевидно, и сделали.
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05.07.2020 09:15 Ответить
можливо, що й так... почалось ще всередині закладу, а продовжилося на дворі.
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05.07.2020 09:19 Ответить
Тобто, охорона виконала свою функцію. А тепер замість дебоширів хочуть перекласти відповідальність на міфічну охорону. Мабуть, серед стрільців були депутати або мажори. Або і мажори-депутати!
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05.07.2020 09:39 Ответить
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