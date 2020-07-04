Во время массовой драки на Бессарабке охранники заведений бездействовали, этому дадут правовую оценку, - полиция Киева

В течение нескольких первых минут после получения вызова о массовой драке на место происшествия прибыло семь экипажей патрульной полиции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Киева.

"Сегодня некоторые СМИ, освещая информацию о драке со стрельбой в Печерском районе столицы, распространили информацию, что полицейские не приняли мер для ее прекращения. Однако эта информация не соответствует действительности. Как мы уже сообщали, в течение нескольких первых минут после получения вызова на место происшествия прибыло 7 экипажей патрульной полиции. Непосредственно вызов на 102 столичной полиции поступил в 4:40 утра. Уже через минуту (4:41) прибыл первый наряд полицейских, остальные шесть экипажей полиции прибыли в течение следующих пяти минут", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отмечают, что правоохранители прекратили драку и задержали 10 человек, которых доставили в Печерское управление полиции.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": ГБР сообщило о подозрении патрульному и его сообщнику, которые устроили драку в кафе. ВИДЕО

"Информируем, что на фото, которое распространяют в соцсетях и СМИ, мужчины в черной форме, которые стоят поблизости в момент драки, не являются полицейскими, это - охранники развлекательных заведений, которые вместо того, чтобы вмешаться в конфликт и прекратить хулиганские действия стояли и наблюдали за ними. Поэтому в рамках расследования уголовного производства действиям охранников также будет дана правовая оценка", - информируют в полиции.

Также напоминают, что в связи с карантином в столице запрещена работа заведений общественного питания и развлекательных заведений после 22:00. За нарушение полиция будет привлекать к ответственности руководителей учреждений.

Напомним, массовая драка со стрельбой случилась в 4 утра в самом центре Киева на Бессарабке возле развлекательного комплекса "Арена". Правоохранители начали уголовное производство.