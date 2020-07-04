У восьми учителей, задействованных на ВНО на Тернопольщине, диагностировали COVID-19. Всего проверили 1220 педагогов, - главный санврач области Чайчук
ПЦР-тестирование проводят всем учителям, задействованным во внешнем независимом оценивании на Тернопольщине. Уже проверили 1220 педагогов.
Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на TeNews.
"В результате лабораторных исследований COVID-19 подтвердился у пяти человек из города Тернополя и трех человек из города Чорткова. Они к проведению экзаменов не допущены и находятся на самоизоляции под контролем их семейных врачей", - сообщила главный санитарный врач области Оксана Чайчук.
В целом на Тернопольщине планируют обследовать 1435 педагогов. Их тестируют непосредственно перед ВНО.
Абитуриентам тесты не проводят. На входе в пункт тестирования всем измеряют температуру, если она повышенная - отправляют на дополнительную сессию ВНО.
Напомним, по состоянию на 4 июля в Украине лабораторно подтверждены 47 677 случая COVID-19. За сутки - 914 новых случаев.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
а чего до ВНО не проверили?
СУДИТЬ ОРГАНИЗАТОРОВ !!!