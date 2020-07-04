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Новости Коронавирус и карантин
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У восьми учителей, задействованных на ВНО на Тернопольщине, диагностировали COVID-19. Всего проверили 1220 педагогов, - главный санврач области Чайчук

У восьми учителей, задействованных на ВНО на Тернопольщине, диагностировали COVID-19. Всего проверили 1220 педагогов, - главный санврач области Чайчук

ПЦР-тестирование проводят всем учителям, задействованным во внешнем независимом оценивании на Тернопольщине. Уже проверили 1220 педагогов.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на TeNews.

"В результате лабораторных исследований COVID-19 подтвердился у пяти человек из города Тернополя и трех человек из города Чорткова. Они к проведению экзаменов не допущены и находятся на самоизоляции под контролем их семейных врачей", - сообщила главный санитарный врач области Оксана Чайчук.

В целом на Тернопольщине планируют обследовать 1435 педагогов. Их тестируют непосредственно перед ВНО.

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Абитуриентам тесты не проводят. На входе в пункт тестирования всем измеряют температуру, если она повышенная - отправляют на дополнительную сессию ВНО.

Напомним, по состоянию на 4 июля в Украине лабораторно подтверждены 47 677 случая COVID-19. За сутки - 914 новых случаев.

Автор: 

карантин (16729) ВНО (417) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Тернопольская область (730)


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Чайчук послідовник Степанова і Ляшка. Всіх терміново нагородити за інфікування педагогів!
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04.07.2020 20:50 Ответить
пипец!
а чего до ВНО не проверили?
СУДИТЬ ОРГАНИЗАТОРОВ !!!
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04.07.2020 20:56 Ответить
Ворон ворону око не виклює.
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04.07.2020 20:58 Ответить
Это издевательство , а не ЗНО! Дочь встает в 5 утра, идет к 6-30 к месту сбора, потом их везут за 50 км по убитым дорогам, потом маринуют до 11-00 , а потом в противогазах сдают дебильные ЗНО! Хотя в общем я за ЗНО! Вместо того , чтобы перевести десяток учителей по обмену контроля, они возят сотни учеников по жаре!
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04.07.2020 21:32 Ответить
этим засранцам надо проверить всех продавцов продуктовых магазинов - эти люди были на передовой весь карантин и не скулили по поводу отсутствия средств защиты
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04.07.2020 21:59 Ответить
Всё это делается Умышоенно !!! Уже известно !!! Бляха при порохе было плохо а сейчас по жидовски всё делеется !!! Причём везде !!!!
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04.07.2020 21:59 Ответить
 
 