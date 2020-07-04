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Новости Коронавирус и карантин
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Минобразования разрабатывает варианты онлайновой и смешанной формы обучения для школьников, - Шкарлет

Минобразования разрабатывает варианты онлайновой и смешанной формы обучения для школьников, - Шкарлет

И.о. министра образования и науки Сергей Шкарлет сообщил, что три месяца "испытательного срока", отведенного ему должности, планирует заниматься вопросами организации учебного процесса в школах в условиях коронавируса.

В интервью LB.ua он заявил, что "не представляет, каким образом дети могут дистанционно пойти в первый класс", передает Цензор.НЕТ.

"Возможно, если ситуация будет обостряться, то снова будет дистанционный режим. Но первоклассники должны ощутить всю социализацию школы", - отметил Шкарлет.

Он добавил, что Минобразования разрабатывает запасные варианты - возможность частичного посещения школы и проведения занятий как в оффлайн-режиме, так и в онлайне.

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"Возможно, будут дети посменно ходить. Нужно нарабатывать материалы не только безопасности санитарных условий, а и условий обучения, чтобы дети получали социализацию", - отметил и.о. министра.

Глава МОН добавил, что в общении с ним родители школьников сообщали, что дистанционное образование не является образованием в полной мере.

"Если в семье один монитор и три ребенка, у которых одновременно уроки, то как быть? Кроме того, дети, если это младшая школа, нуждаются в уходе. А родителям нужно работать. Конечно, родители должны сидеть с ребенком, но им необходимо еще и зарабатывать на жизнь. Это огромная социальная проблема. Если у нас будет только дистанционное обучение - будет социальное сиротство", - подытожил Сергей Шкарлет.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса учебный год 2019-2020 украинские школьники заканчивали дистанционно. Было отменено пробное ВНО и обязательная государственная итоговая аттестация.

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Автор: 

карантин (16729) Минобразования (1737) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Шкарлет Сергей (297)


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Топ комментарии
+10
Вместо новых лиц - проходимцы и идиоты.
Вместо развития экономики - ее развал.
Вместо внешней политики - скандалы и изоляция.
Вместо окончания войны - капитулянство.
Вместо борьбы с коррупцией - политические преследования.
Чем еще запомнится зеленский?
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04.07.2020 21:24
+6
Сократив учителей, школы , огромная экономия бюджета! Не надо учителям платить, 40 человек на всю страну хватит! Не надо отапливать школы, освещать, убирать, оплачивать технический персонал! Кто захочет , будет к репетиторам ходить! Зачем ввели тотальное вскрытие умерших? Зачем хотят ввести продажу сарая в деревне только через риэлтора? Зачем "реформировали " медицину? Всё звенья одной цепи!
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04.07.2020 22:17
+5
Коронавирус используют для внедрения онлайнового обучения. Это требование мирового правительства и наша власть полностью ему подчинена. Детей и учителей уберут со школ, будут обучать дистанционно, а в школах будут учить только избранных. Все идет по плану Сороса, Билла Гейтса и т.д.
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04.07.2020 21:18
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https://suspilne.media/26134-uni-hudozniki-v-ternopoli-pid-cas-karantinu-maluut-kartini-akcia-ni-koronavirusu/ Юні художники в Тернополі під час карантину малюють картини. Акція "Ні, коронавірусу!" suspilne.media Минобразования разрабатывает варианты онлайновой и смешанной формы обучения для школьников, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 7519
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04.07.2020 21:07 Ответить
https://censor.net/user/34570 Так планеті від цієї епідемії тільки краще.Менше викидів від виробництва.
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04.07.2020 21:14 Ответить
мусора більше.
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04.07.2020 21:16 Ответить
https://censor.net/user/463480 Але викидів менше.
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04.07.2020 21:17 Ответить
а яка різниця? ну срали у повітря більше, тепер сратимуть масками і Ко і поліетиленом на землі і воді більше? масса пластику збільшеться, бо ізза вірусу більше пакують.
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04.07.2020 21:24 Ответить
https://censor.net/user/463480 Та була інформація.що повітря стало чистіше.Та й впало все людське споживання,бо в людей менше грошей стало.
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04.07.2020 21:28 Ответить
а вироблення масок і ко? сьогодні у статтті сказали, пихать маски у пакети і виримувати 72 години і потім викидати, від хворого у 3 пакетьі. це не збільшення?
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04.07.2020 21:37 Ответить
https://censor.net/user/463480 Ну так це зараз цю маячню придумують.
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04.07.2020 21:41 Ответить
Не-а, это просто украинский вариант: Тупой и еще тупее!
Или учителя с учениками 80-того левела
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05.07.2020 08:22 Ответить
Да. Зеленые как могут так и стараются деградировать обучение и население страны. Не нужны им умные украинцы, умные не будут избирать во власть дурных циркачей.
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05.07.2020 11:47 Ответить
Коронавирус используют для внедрения онлайнового обучения. Это требование мирового правительства и наша власть полностью ему подчинена. Детей и учителей уберут со школ, будут обучать дистанционно, а в школах будут учить только избранных. Все идет по плану Сороса, Билла Гейтса и т.д.
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04.07.2020 21:18 Ответить
яка ти дура. може ти іспользована? Освіторія два місяці тому написала, як вчаться діти в Європі. Вони ходять до школи, досі! але за новими правилами.
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04.07.2020 21:26 Ответить
Время покажет кто дура. Тебя, дремучую, не переубедить.
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04.07.2020 21:29 Ответить
ну от бачишь, ти щойно довела ще раз, що саме ти дура. постила як папужка. а у мене хоч якась інфа до теми, більш конкоретніша від твоєї. повинна спонукати таких ляполок як ти поитать і развіть 73%мозг, може 74%м стане.
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04.07.2020 21:39 Ответить
А вот расскажи в чем мировое правительство видит выгоду в он-лайн обучении? По моему одни убытки!
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04.07.2020 21:34 Ответить
Онлайн обучение скудное, оно делает людей необразованными. Глупыми людьми легче управлять. Деградация населения идет по плану. Что еще непонятного?
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04.07.2020 21:37 Ответить
докажи, пустомеля. українське може, але світ більше розвинутий і дає інколи більше ніж український вуз.
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04.07.2020 21:41 Ответить
Непонятно то что современная техника требует грамотных специалистов. У меня на фирме станок с ЧПУ к которому сверло стоит 3000 евро! Ты думаешь я туда ******** ЗЕбильного поставлю? И это в любой отрасли. Да может клубнику собирать и много ума не надо но автоматические сборщики уже появляются и при грамотном подходе они производительней и выгодней человека!
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04.07.2020 21:43 Ответить
Вот и будут отбирать грамотных и обучать не в комплексе, а в одном каком-то направлении. У нас обучение было комплексное в школах, учили всему. А в институтах уже что-то одно. А сейчас будут в школах учить абы как, так как учат в ЕС, там дети таблицу умножения не знают,президент Америки на ток шоу не смог умножить в уме 17 на 6. Нормально? Его спросили он не смог ответить, спросили его сына с высшим образованием - не смог, дочь спросили ,она с высшим и не ответила. Вот так и будут учить всех, чтобы умели считать до 100 и азбуку знали. А способных выучат уже специфическим знаниям только в одной сфере, чтобы не было комплексных знаний, знаний мироустройства, логики и т.д. Люди будут тупеть.
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04.07.2020 23:20 Ответить
какой-то нереальный, я бы сказал феерический, бред. сейчас доступ к любой информации открыт, можно изучать что хочешь, никакая школа 20-30 лет назад не могла предоставить столько материала для изучения. если ребенок имеет желание изучать - у него просто огромные возможности, и пенсионеры из школы только помешают такому стремлению. а если ребенок будущий клиент ПТУ - никакая школа не заставит его учиться, он туда все равно из-под палки ходит, и закончив школу Эйнштейном все равно не станет.
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05.07.2020 10:36 Ответить
Для вас бред, потому что вы не знаете психологии и детской психологии. Учитесь, старайтесь и постигайте. Для ученика нужен живой учитель, живое общение и для получения знаний и для общего развития.
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05.07.2020 11:42 Ответить
психулогия - это фикция. так же как и психолухи.
физика - наука, математика - наука, психология - ерунда для недалеких, неспособных разобраться в настоящих науках, вот пусть они ее и "постигают", у меня на такую ерунду нет желания переводить жизнь. так и религию недолго наукой назвать.
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05.07.2020 20:59 Ответить
Ну да, легче назвать все фикцией, чем учить.
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05.07.2020 21:35 Ответить
художественную литературу сомнительного качества учить не возможно. изучать можно научные материалы, выкладки, доказательства - т.е. все, под чем есть научная база. психулогию можно только почитать, ну если совсем некуда больше потратить кусок жизни.
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08.07.2020 08:46 Ответить
73% ходили в школу. И шо? Правильно, анишо! Деградация и тупость.
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04.07.2020 21:52 Ответить
Согласен. Ну тут учитывай что в учителя даже при хваленом отдельными личностями совке шли тупари то итог немного предсказуем!
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04.07.2020 21:55 Ответить
Как советский анекдот. Если не умеешь работать то иди руководит если не умеешь не руководить не работать то иди учить!
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04.07.2020 21:56 Ответить
Сократив учителей, школы , огромная экономия бюджета! Не надо учителям платить, 40 человек на всю страну хватит! Не надо отапливать школы, освещать, убирать, оплачивать технический персонал! Кто захочет , будет к репетиторам ходить! Зачем ввели тотальное вскрытие умерших? Зачем хотят ввести продажу сарая в деревне только через риэлтора? Зачем "реформировали " медицину? Всё звенья одной цепи!
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04.07.2020 22:17 Ответить
Один дед в селе сделал себе новый воз, так его лишили субсидии, сказали у тебя новое транспортное средство.)
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04.07.2020 23:22 Ответить
Наверное ему Маск подсобил, сделал электровоз
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05.07.2020 08:25 Ответить
Вот если Митенька кацапенышь и любитель вмазаного клоуна склеит ласты я буду только за!
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04.07.2020 21:33 Ответить
пока не сделают вакцину - учебы не будет...
вся эта дистанционка - это продолжение каникул!
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04.07.2020 21:10 Ответить
А зачем вакцина? Птичий грипп и свиной ушли без вакцины, а коронавирус с мизерной смертностью требует вакцины? Это нонсенс. Вас обманывают, а вы уши развешали.
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04.07.2020 21:21 Ответить
https://censor.net/user/401376 если бы это были мизерные смертя, то не перепрофилировали бы не инфекционные больницы под инфекционные отделения в связи с нехваткой мест...
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04.07.2020 22:43 Ответить
Снимите с ушей лапшу. В моем городе мизер заболевших и смертей единицы, а город большой. При чем в смерти от короны приписали и инфаркт и инсульт. Вас водят за нос.
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04.07.2020 23:12 Ответить
Кто водит меня за нос -весь мир? Кому то интересно , вот так вот, ни с того ни с сего ,тратиться на таскание меня и всё человечество за нос?
Мировая статистика, кроме России и Белоруссии кем то подтасовывается?
Интересно кто Вам навязал ТУКУЮ глупую мысль?
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04.07.2020 23:22 Ответить
Статистика смертности в Швеции дается поденно - никаких отличий с прошлым годом. А карантина там нет. Врачи без масок работают. В Украине статистика смертности дает лучшие результаты, чем за прошлы год. Смертность ниже. А как же пандемия? В Белорусии так же. Что вам тут непонятно? Проверяйте статистику или вам и она не указ? Вам брехни указ?
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04.07.2020 23:27 Ответить
Где ты цифры по Украине взяла?
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05.07.2020 07:41 Ответить
Я с тобой коров не пасла,хамло, а цифры из Госстата, можешь и сам взять.
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05.07.2020 11:45 Ответить
Их нет.
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05.07.2020 12:12 Ответить
немцьі без вакциньі снижают количество болеющих. не хо спросить как?
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04.07.2020 21:28 Ответить
Просто немцы не шарятся где попало без надобности и без средств защиты! Да и правительство немецкое у Бубочки купило стратегический запас средств защиты! Еще тут новость была хотели купить словаки но перекупили немцы!
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04.07.2020 21:37 Ответить
воно вже викристано.одні китайські маски у продажі.
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04.07.2020 21:42 Ответить
Ну вот а у нас в Украине нормальных и не было! Только Порох нормальные покупал!
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04.07.2020 21:53 Ответить
порох рокупав з фільтрами. а фільтр фільтрує лише у бік вдиху. тобто захищений лише носій. такі маски не можна лікарям, бо при безсиптомптомності захворювання лікар стає 100% рознощиком. Людина у масці з фільтром - це людина БЕЗ МАСКИ для тебе.
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04.07.2020 21:56 Ответить
Заразіть усіх вчителів, 80% яким на 60 років - буде Вам дистанційна освіта.
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04.07.2020 21:12 Ответить
їх і так на контрак переели, яий вони кожен рік продляють. можуть простоне продлять і не зймати собою місце. все-рівно вони не тягнуть. за невеликою винятковою кількістю.
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04.07.2020 21:18 Ответить
Онлайнове навчання,це неякісне навчання.
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04.07.2020 21:15 Ответить
воно просто не всім підходить, особливо, чим молодше дитина. окрім того шкільний вчитель до нього не готовий, там зовсім інша робота з матеріалом ніж очна.
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04.07.2020 21:19 Ответить
https://censor.net/user/463480 Дітям спілкування потрібне.
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04.07.2020 21:23 Ответить
дивлячись яке. вони дуже на уроці спілкуються? перерва для цього. а є заборона не ходити у гості, на дитмайданчику гратися? ні.так у чому трабл?
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04.07.2020 21:30 Ответить
https://censor.net/user/463480 Живе спілкування у школі ніщо не замінить.Крім того на уроках йде також жива взаємодія між учнями.
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04.07.2020 21:40 Ответить
у школі? де вчилки не можуть булінг зупинити? мдааа.
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04.07.2020 21:43 Ответить
https://censor.net/user/463480 Булінг є всюди.Таке життя.А так діти,взагалі не будуть підготовленні.
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04.07.2020 22:01 Ответить
ідіот шкарлєт разрабативаєт унічтоженіє образованія.
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04.07.2020 21:15 Ответить
поки що він нічого не унічтожає. у статті написано все те, що роблять у Європі. подивимось як утілять слова у дію. у нього 3 місяці.
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04.07.2020 21:20 Ответить
А як ти з Німеччини будеш дивитися?
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04.07.2020 21:27 Ответить
через Батьки СОС і СМІ і знайомих. так само як і всі ті, хто до школи немає відношеня живучі в Україні.
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04.07.2020 21:32 Ответить
Тобто з чужих слів і не розуміючи, що дії Шкарлета добре відомі в Україні.
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04.07.2020 21:34 Ответить
ще раз - шкарлет не вічний, він може лише дати вказівки, а виконувати їх вчителям. і як вони їх виконауть, так якість і буде.
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04.07.2020 21:53 Ответить
Тобто ти нічого не розумієш. Саме тому я і запитав про твою оцінку його роботи із Німеччини!
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04.07.2020 21:56 Ответить
Оно тут нагадило и сидит себе в Германии.
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04.07.2020 21:33 Ответить
Не спамте це!
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04.07.2020 21:46 Ответить
да, не спамте. ********** вимагає роботу як очну, так і дистанційну. українська школа приймає лише очну і тому дуже відстає. як ти гадаєш, чого діти не можуть вчитися заочно? бо їх тому не вчать. а щоб навчити, треба інший вид роботи. а вчителі не володіють. а тут лізе твоя Ляріса і несе укусь ахінею зовсім далеку від питання, бо або дурна або заплата вимагає.
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04.07.2020 21:52 Ответить
У мене нема Даними, а от ти все українське назвав "дєрьмом". Саме це повинні прочитати як найбільше людей і зрозуміти хто ти є.
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04.07.2020 21:54 Ответить
У мене нема Лариси!
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04.07.2020 21:55 Ответить
звісно, я не маю на увазі ОРЛДОбезЗНО.
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04.07.2020 21:21 Ответить
немцы вылупят одного и носятся с ним как дурень со ступой! а в Украине бывает более одного ребенка и не у всех комп есть...и три разные школы в Германии: для умных, средних и ниже среднего...
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04.07.2020 22:21 Ответить
Вместо новых лиц - проходимцы и идиоты.
Вместо развития экономики - ее развал.
Вместо внешней политики - скандалы и изоляция.
Вместо окончания войны - капитулянство.
Вместо борьбы с коррупцией - политические преследования.
Чем еще запомнится зеленский?
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04.07.2020 21:24 Ответить
Тим, що зробив уся Україну.
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04.07.2020 21:26 Ответить
Очень хороший анализ деятельности зеленой власти.
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04.07.2020 21:32 Ответить
Три місяці Шкарлет буде впроваджувати методи переконання Табачника.
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04.07.2020 21:25 Ответить
побачимо. чи ти вже у майбутнє змотався?
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04.07.2020 21:34 Ответить
Я просто знаю, що в Міносвіти Шкарлет виконував всю роботу за Табачника. А ти ще щось збираєшся дивитися!🐸
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04.07.2020 21:37 Ответить
на Пороха теж гнали і за фабригу і за створення ригів. ти просто не розумієш, що шкарлет піде, а вчителька недальока залишиться. щоб вона стала такою, як потребує **********, шкарлет багато не допоможе, як не крути. все залежеить від неї самої і її оточення. Шкарлет дасть команду 50на50, одна виконає на 100%, інші на 30%. це вже було і шкарлета не було, і буде.
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04.07.2020 21:48 Ответить
Ми говоримо тільки про Шкарлета. Те, що він робив на цій посаді добре відомо. Не фантазуй щодо іншої роботи. Його примусово поставили саме для знищення української освіти.
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04.07.2020 21:51 Ответить
Это очень известная цитата и даже в СССР ее приводили в качестве примера. Погуглите если не в курсе.)))) Уж очень это далеко от пропаганды нацизма.))) Так что ваше "дедывоевали" не катит.)))) Кстати, веревочки от лаптей не мешают когда щи хлебаете?
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04.07.2020 23:31 Ответить
"Немецкий порядок формировался веками. При Гитлере формирование достигло высшей точки." Александр Лукашенко, 1995 год.
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04.07.2020 23:41 Ответить
Міносвіти розробляє варіанти онлайнової та змішаної форми навчання для школярів, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 4692
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05.07.2020 01:22 Ответить
Минобразования разрабатывает варианты онлайновой и смешанной формы обучения для школьников, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 72
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04.07.2020 21:26 Ответить
мало кадрів, да, мало кадрів. більше баба-да-баба-да
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04.07.2020 21:35 Ответить
Міносвіти розробляє варіанти онлайнової та змішаної форми навчання для школярів, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 324
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04.07.2020 21:53 Ответить
Дистанционное обучение,это, конечно, хорошо. Но есть одно "но", оно предполагает способность к самостоятельной работе. И вот тут-то без ремня не обойдешься, что показывает весь многовековой опыт образовательного процесса в мире.
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04.07.2020 22:24 Ответить
Враги Украины уничтожают медицину, образование, промышленность, малый и средний бизнес, экономику уничтожают все до чего могут дотянуться.
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04.07.2020 22:24 Ответить
В Словакии школа покупает всем детям айпеды и компы для нового года обучения .-готовятся к осенней эпидемии
С 7 июля всем въезжающим из красных зон обязательная самоизоляция 14 дней - Украина попала в красную зону
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05.07.2020 06:05 Ответить
Виробництво олігофренів вже ставлять масони на конвеєр.
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05.07.2020 07:14 Ответить
 
 