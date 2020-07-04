Минобразования разрабатывает варианты онлайновой и смешанной формы обучения для школьников, - Шкарлет

И.о. министра образования и науки Сергей Шкарлет сообщил, что три месяца "испытательного срока", отведенного ему должности, планирует заниматься вопросами организации учебного процесса в школах в условиях коронавируса.

В интервью LB.ua он заявил, что "не представляет, каким образом дети могут дистанционно пойти в первый класс", передает Цензор.НЕТ.

"Возможно, если ситуация будет обостряться, то снова будет дистанционный режим. Но первоклассники должны ощутить всю социализацию школы", - отметил Шкарлет.

Он добавил, что Минобразования разрабатывает запасные варианты - возможность частичного посещения школы и проведения занятий как в оффлайн-режиме, так и в онлайне.

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"Возможно, будут дети посменно ходить. Нужно нарабатывать материалы не только безопасности санитарных условий, а и условий обучения, чтобы дети получали социализацию", - отметил и.о. министра.

Глава МОН добавил, что в общении с ним родители школьников сообщали, что дистанционное образование не является образованием в полной мере.

"Если в семье один монитор и три ребенка, у которых одновременно уроки, то как быть? Кроме того, дети, если это младшая школа, нуждаются в уходе. А родителям нужно работать. Конечно, родители должны сидеть с ребенком, но им необходимо еще и зарабатывать на жизнь. Это огромная социальная проблема. Если у нас будет только дистанционное обучение - будет социальное сиротство", - подытожил Сергей Шкарлет.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса учебный год 2019-2020 украинские школьники заканчивали дистанционно. Было отменено пробное ВНО и обязательная государственная итоговая аттестация.

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