Шмыгаль пояснил повышение минимальной зарплаты: Будет стимулировать потребительский спрос и не окажет значительного влияния на инфляцию

Правительство запланировало три этапа повышения минимальной зарплаты. К середине следующего года выплаты поднимут до 6500 грн.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Правительство запланировало три этапа повышения минимальной зарплаты на следующий год. С 1 сентября МЗП вырастет до 5000 грн (+277 грн, или +5,9%). С 1 января 2021 года МЗП вырастет до 6000 грн (+1000 грн, или +20%). С 1 июля 2021 года МЗП вырастет до 6500 грн (+500 грн, или +8,3%)", - написал Шмыгаль.

По его словам, видение правительства о необходимости повышать минимальной зарплаты базируется на пяти факторах: потребительский спрос, инфляция, занятость, преодоление бедности, неравенство.

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"Активные дебаты в отношении минимальной зарплаты шли и в 2016-2017 годах, поэтому мы тщательно изучили преимущества и недостатки тогдашнего решения. Расчеты показывают, что увеличение МЗП: будет стимулировать потребительский спрос на украинскую продукцию; позволит привести минимальную зарплату к реальному прожиточному минимуму, который сейчас фактически 4,9 тыс. грн; не окажет значительного влияния на инфляцию; также в условиях разогрева экономики не увеличится и безработица, четко можно отследить по опыту 2017 года", - отметил премьер.

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Напомним, согласно государственному бюджету на 2020 год, минимальная заработная плата составляет 4 723 грн в месячном размере и 28,31 грн в почасовом размере.

Министр социальной политики Украины Марина Лазебная прогнозировала повышение во втором полугодии минимальной заработной платы более чем на 500 грн.

Однако 27 июня 2020 года Кабмин во исполнение задания президента определил график повышения минимальной заработной платы в Украине, где суммы отличаются.