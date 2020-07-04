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Шмыгаль пояснил повышение минимальной зарплаты: Будет стимулировать потребительский спрос и не окажет значительного влияния на инфляцию

Шмыгаль пояснил повышение минимальной зарплаты: Будет стимулировать потребительский спрос и не окажет значительного влияния на инфляцию

Правительство запланировало три этапа повышения минимальной зарплаты. К середине следующего года выплаты поднимут до 6500 грн.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Правительство запланировало три этапа повышения минимальной зарплаты на следующий год. С 1 сентября МЗП вырастет до 5000 грн (+277 грн, или +5,9%). С 1 января 2021 года МЗП вырастет до 6000 грн (+1000 грн, или +20%). С 1 июля 2021 года МЗП вырастет до 6500 грн (+500 грн, или +8,3%)", - написал Шмыгаль.

По его словам, видение правительства о необходимости повышать минимальной зарплаты базируется на пяти факторах: потребительский спрос, инфляция, занятость, преодоление бедности, неравенство.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В 20-х числах июля подпишем меморандум о получении 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи ЕС, - Шмыгаль

"Активные дебаты в отношении минимальной зарплаты шли и в 2016-2017 годах, поэтому мы тщательно изучили преимущества и недостатки тогдашнего решения. Расчеты показывают, что увеличение МЗП: будет стимулировать потребительский спрос на украинскую продукцию; позволит привести минимальную зарплату к реальному прожиточному минимуму, который сейчас фактически 4,9 тыс. грн; не окажет значительного влияния на инфляцию; также в условиях разогрева экономики не увеличится и безработица, четко можно отследить по опыту 2017 года", - отметил премьер.

Шмыгаль пояснил повышение минимальной зарплаты: Будет стимулировать потребительский спрос и не окажет значительного влияния на инфляцию 01

Также читайте: Минимальная зарплата в Украине впервые превысила минималку в России

Напомним, согласно государственному бюджету на 2020 год, минимальная заработная плата составляет 4 723 грн в месячном размере и 28,31 грн в почасовом размере.

Министр социальной политики Украины Марина Лазебная прогнозировала повышение во втором полугодии минимальной заработной платы более чем на 500 грн

Однако 27 июня 2020 года Кабмин во исполнение задания президента определил график повышения минимальной заработной платы в Украине, где суммы отличаются.

Автор: 

минимальная зарплата (196) Шмыгаль Денис (2705)


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Топ комментарии
+29
Значит, таки печатный станок.
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04.07.2020 22:01
+26
Шмыгаль пояснил повышение минимальной зарплаты: Будет стимулировать потребительский спрос и не окажет значительного влияния на инфляцию - Цензор.НЕТ 5218
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04.07.2020 22:05
+17
Здавалося би так і треба, але економіка падає в наслідок поганої роботи зеуряду. В таких умовах підвищувати зарплати буде кроком до інфляції.
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04.07.2020 22:02
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Повышают минималку - плохо. Не повышают минималку - плохо.
Повышают пенсию - плохо. Не повышают пенсию - плохо. Балаболы, определитесь уже!
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04.07.2020 22:26 Ответить
Засунь себе минималку от ЗеБила Оманского в жопу ...Если экономика в пике а все рушится то за какие шиши ее подымать? Пир во время "КОВД-19"..
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04.07.2020 22:32 Ответить
повышение "минималки" должно привести к реальному повышению доходов
если "повышение" давно сьедено инфляцией это фикция и самообман
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04.07.2020 22:32 Ответить
Ну давай на пальцах.
У тебя в туалете висит рулон туалетной бумаги.
Тебе его хватает на Х дней.
Но, если вдруг начнется срачка, рулона хватит на Х/2 дней.
Так и тут. Номинальные доходы вырастут, а реальные снизятся.
Фирштейн?
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04.07.2020 22:36 Ответить
Ну есть альтернатива-подтираться майкой.
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04.07.2020 22:45 Ответить
😁
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04.07.2020 22:57 Ответить
Квитком трамвайним.
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05.07.2020 14:53 Ответить
Не мечите бисер перед сектой свидетелей пришествия вислюка Оманского.Неблагодарное это дело.
Тем более баба каламойша сказала дефолт-значит дефолт.
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04.07.2020 22:52 Ответить
Игорь, зато повышение такого непонятного слова как "ВВП", правда в гривнах, не в международной валюте! ВВП "поднялось", а все улюлюкают, как при маДуре в Венесуэле...
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04.07.2020 23:55 Ответить
И окончится все также

Шмигаль пояснив підвищення мінімальної зарплати: стимулюватиме споживчий попит і не матиме значного впливу на інфляцію - Цензор.НЕТ 9004
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05.07.2020 10:22 Ответить
А ты смешной! С рождения, или не закусил?
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04.07.2020 23:33 Ответить
Гавнюк, скажи правду- для увеличения поступления в казну есв,подформула и вз! Соответственно цены взлетят на все! Гандоны, пардон. Чисто поржать(смех сквозь слезы) :
Для понимания происходящего в Верховном суде (без Украины). Судья Щепоткина подписавшее довольно сомнительное с юридической точки зрения разъяснение по ст. 130 КУпАП (https://t.me/rkravetsUA/810), получила вознаграждение:
2019 - 4 848 485,00 грн (404 040 грн в месяц)
2018 - 4 088 027,00 грн (340 668 грн в месяц)
2017 - 723 210,00 грн (60 267 грн в месяц)
Это все что нужно знать об окладе и то сколько получают судьи Верховного суда (без Украины) за свою работу. Пенсия у судьи, которая, думаю, уже в сентябре уйдет в отставку, будет составлять порядка 250 000 - 300 000 грн в месяц. Ну не пи@дец ли?! это в нищей стране! Мы сами виноваты! Посадили себе на шею трутней и молча везём.
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04.07.2020 22:27 Ответить
1
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04.07.2020 22:29 Ответить
Даю наводку, там пенси з обранням Зе хотіли пенсію у 9000 грн. Розумієте до чого я, знаєте, як це збагатить Ыканоміку. Вони одразу побіжать витрачати)))
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04.07.2020 22:31 Ответить
Ну вот скажите, есть ли ум у єтого человека? Я считаю, что есть, но єтот ум не для интересов Украині, народа, а для инлтереса определенного круга людей, приближенного круга! Ві , Шмігаль, говорите, что ничего не будеет, от повішения з/п, позвольте напомнить вам - я біл уже раз миллионером! Не видите сходства собітий?
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04.07.2020 22:32 Ответить
Скоро дед станешь миллиардером (гривневым). Ну на один коробок спичек может станет.
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04.07.2020 22:35 Ответить
отож\)))
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04.07.2020 22:36 Ответить
Ну насчет коробка Вы погорячились.Хоть бы на такие хватило.
Шмигаль пояснив підвищення мінімальної зарплати: стимулюватиме споживчий попит і не матиме значного впливу на інфляцію - Цензор.НЕТ 8970
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04.07.2020 22:58 Ответить
А зачем ум этому человеку?!Этого человека(бывшего начальника ТЭЦ) изначально поставили в качестве "говорящей головы и обещялкина"...до этого был Гончарук-тоже певец о лучшей доле!
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05.07.2020 10:11 Ответить
https://censor.net/news/3206103/shmygal_poyasnil_povyshenie_minimalnoyi_zarplaty_budet_stimulirovat_potrebitelskiyi_spros_i_ne_okajet...ну да и пенсионеры будут меньше переедать,так говорили при Порошенко,а при Зеленском это будет на практике.
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04.07.2020 22:36 Ответить
А на сколько гривен поднимется пенсия, выплаты на детей?
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04.07.2020 22:40 Ответить
На половину инфляции
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05.07.2020 10:17 Ответить
Скоро 73% завоют и вспомнят Порошенко. "А как хорошо то жилось при Петре а Воха втоптал все в дерьмо. Идите в сраку !"
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04.07.2020 22:40 Ответить
Шмыгаль бы лучше объяснил бы, сколько будет стоит гривна, по золоту , ну хотя бы по долларам и сколько будет стоить буханка (1 кг.) хлеба, после "повышения"? Неужели 10 - 20 копійок??? Лучше бы цены повышали как зарплаты, а зарплаты повышали, как цены...
То что янелох обвалил гривну, только зЕдолбо#***** сказочному, не известно...
Будете хрюкать как кровосисья: "мы 15 раз, поднимали зарплаты!"
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04.07.2020 22:41 Ответить
Тоесть инфляция таки будет
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04.07.2020 22:43 Ответить
Я це сказав ще в той день коли голова Нацбанку подав у відставку.
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04.07.2020 22:55 Ответить
Сомненья прочь! Ещё и какая! Снова будет страна "хмурых" миллионеров.
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05.07.2020 05:56 Ответить
Народ!! А у кого увеличилась покупательская способность от последних повышений зарплат? по моему итоге она наоборот упала))))))))))))))))))) так ждите народ увольнений , безработицы, и очередного витка цен и курса доллара! А делается это для того что бы с народа содрать очередную шкуру, для того что бы вернуть часть внешних долгов, курс вырастет , экономика еще больше просядет, те у кого есть сберижения ы валюте, начнут потихоньку сдавать ее, для прожить, а государство будет эту валюту изымать! Все очень просто, нищий сдохнет, толстый похудеет)))))))))))))) Хороша стратегия Шмыгаля!
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04.07.2020 22:43 Ответить
А где то в ломбарде захихикала баба с косой.Коса пока на голове а не в руке.
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04.07.2020 23:02 Ответить
Как правило после повышения минималки, цены на продукты подымаются. Но зелохи об этом не знают.
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04.07.2020 22:45 Ответить
Повысить минималку и понизить максималку в разы, тогда будет всё ОК иначе народ будет недоволен и поди угадай, когда он психанёт.
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04.07.2020 22:45 Ответить
Шаурмен шаурмы не нажрётся и с голоду сдохнет! А что мы без призЕдента делать будем???
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05.07.2020 00:06 Ответить
Коли мінімалка буде 6500 то долар буде по 100?
Окремо "Активные дебаты в отношении минимальной зарплаты шли и в 2016-2017 годах Источник: https://censor.net/n3206103. При Пороху... Задумайтеся зебіли. Порох реально зп підняв і планувалося підвищення ще..., тільки не треба мені тут чесати всяку хрінь шо це не так...., а тут зебіли прийшли.....
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04.07.2020 22:46 Ответить
короче, ЗЕльоный план такой:

1. раздать всем по 3 тис. гривень, чтобы купили себе картошки (до нового года хватит)
2. после Нового года рвать когти на Ростов

да, чуть не забыл, за пахнущие свежей краской купюры с ЗЕшмарклей они скупять перед побегом доллары
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04.07.2020 22:49 Ответить
Денег в казне нет а есть дыра в 430 миллиардов гривень а теперь золотовалютный запас в 28 миллиардов баксов пустят на разграбление и Беня львиную долю хватанет а вам всем дуля и привет с Израиля от Зекоманды во главе с Вохою да Ленкою короновирусной в придачу. 73 % вы этого хотели ...
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04.07.2020 22:49 Ответить
А какой смысл повышать минимальные зарплаты если инфляция сожрет больше чем подымется зарплата? В результате бедные станут еще беднее. Если бы с подьемом минимальной зарплаты вы снизили максимальные зарплаты то ето была бы реальная помощь низшему класу населения. Или например снизили бы налоги например ПДВ. Например в США на продукты налог всего 6% против 20% в Украине. А продукты местного производства вообще освобождены от налогообложения таким образом стимулируя покупательский спрос на местные товары и местных производителей. Но все что сейчас и раньше делается в Украине только для дальнейшего ограбления народа олигархатом.
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04.07.2020 22:50 Ответить
А кого скоро грабить то ? Молодежь убежала и бежит в другие страны а пенсы вымрут от реформ,патриотов на войне перебили или добют и кто останется ?Чинуши и полицаи..
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04.07.2020 22:56 Ответить
А откуда будут брать деньги производители и продавцы на повышение своих зарплат?
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04.07.2020 22:53 Ответить
Здесь надо изучать Карла Маркса "Капитал"..
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04.07.2020 22:59 Ответить
давайте проще. еще весной прошлого года на 1000-1200 грн в супермаркете можно было затариться едой на неделю для семьи из двух человек включая вкусняшки и излишества.
теперь эта сумма увеличилась минимум в полтора раза.
вот и весь итог до копейки
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04.07.2020 22:57 Ответить
Теперь денег хватит только на излишества 😁
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04.07.2020 23:02 Ответить
Готовят эти "новые морды" операцию к великому грабежу страны -Беня разве за спасибо пропихнул Осла Оманского в президенты?
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04.07.2020 23:04 Ответить
пихал Осла конечно Беня, но хавали то мы
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04.07.2020 23:21 Ответить
пока печатный станок в Госдепе ниче не трапится
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04.07.2020 22:59 Ответить
Как я рад за Госдеп.
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04.07.2020 23:04 Ответить
Шмигаль пояснив підвищення мінімальної зарплати: стимулюватиме споживчий попит і не матиме значного впливу на інфляцію - Цензор.НЕТ 1600
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04.07.2020 23:08 Ответить
Шмигаль пояснив підвищення мінімальної зарплати: стимулюватиме споживчий попит і не матиме значного впливу на інфляцію - Цензор.НЕТ 1359
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04.07.2020 23:10 Ответить
Tak konecno mozno podnimat minimalku,nado tolko kurs dolara s gryvenej pomeniat dopustim 1 k 30 ili ciut bolse.
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04.07.2020 23:15 Ответить
Мразь,единственная причина повышения минзарплаты - это желание содрать больше налогов с бизнеса в виде нелепого есв.
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04.07.2020 23:17 Ответить
ЛОХИ ДОЛЖНЫ ПЛАТИТЬ!
К минимальной ЗП привязана половина налогов! Как думаете увеличение налогов приведет к увеличению цен или нет? вот шмыгаль думает что нет а я почему то думаю что да!!
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04.07.2020 23:18 Ответить
на добраніч рідненька моя БЕНЯсуелла !

завтрашнее утро будет охрененнее сегодняшнего вечера !
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04.07.2020 23:19 Ответить
Да ну тебя, куда же ещё охреневать, не то слово.
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05.07.2020 06:03 Ответить
Хорошо, что я зарабатываю в долларах, а зеленое стадо должно быть наказано за свою тупость!
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04.07.2020 23:26 Ответить
17.06.2011 13:31
Лукашенко требует от граждан Беларуси прекратить беготню по магазинам

https://interfax.by/news/policy/raznoe/1094214/

Курс беларуского рубля

01.03.2011 - 3 022

23.05.2011 - 3 155

24.05.2011 - 4 930

17.06.2011 - 4 998

28.06.2011 - 4 998

14.11.2011 - 8 850

01.12.2011 - 8 590

Что было в Беларуси в конце 2010 года? Правильно, выборы.
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04.07.2020 23:30 Ответить
Да не вопрос пусть растет, об ем экономику это выбор народа
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04.07.2020 23:32 Ответить
Аферисты добрались до печатного станка.
Беня выводит из страны реальные бабки, а лохам печатают фантики.
Согласитесь, печатать деньги это самое последнее дело, когда все способы поднятия и стимулирования экономики исчерпаны.
Но, о каком покупательском спросе они говорят? В стране ничего не производится, а народ у нас научен горьким опытом. Хер они таким образом простимулируют экономику, особенно на фоне налогового закона. Сейчас малый бизнес закроется и поедет в Польшу работать или откроет свой бизнес в соседних странах.
Денежная масса хлынет на валютный рынок, и начнется тушение пожаров с помощью звр.
Короче, у клоуна патовая ситуация, крыса загнана в угол. Достижений нет, экономика в пике, сейчас он начнет совершать глупые поступки и пытаться руководить экономикой в ручном режиме.
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04.07.2020 23:42 Ответить
Шмыгаль пояснил повышение минимальной зарплаты: Будет стимулировать потребительский спрос и не окажет значительного влияния на инфляцию
Наверно, стоит переписать так: Будет стимулировать потребительский спрос, если не окажет значительного влияния на инфляцию. А вот это если во многом зависит от денег от заробитчан, которыми укр власти ни управлять, ни даже планировать не могут. Насколько это важно: в 2019 Украина получила займов от МВФ ок 2 млд долл, а заробитчане перевели/привезли 12-25 млд долл.
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05.07.2020 02:52 Ответить
Может для увеличения потребительского спроса и разогрева экономики увеличить и пенсии?
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05.07.2020 06:01 Ответить
Да,ущерб в голове это надолго. Подняв минимальную за на 200гривен плюс начисления -стимулировать спрос? Да сейчас большинство сводят концы ,например не платя за коммуналку. И что они спрос увеличат? И спрос на что? На китайскую продукцию?
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05.07.2020 06:28 Ответить
зеленая тварь и 73% зебилоидов это ваша заслуга привести страну в 90е годы, где я получала зарплату в пачках в авоське ехала на рынок, чтобы купить 4 доллара, потому что завтра эти пачки карбованцев уже стоят 3 доллара.
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05.07.2020 09:19 Ответить
при Порохе-"барыге" плохо жилось зедебилам. может этим мразям нужно было пойти работать, а не надеяться на брехливого писюнопианиста. бесплатный сыр только в мышеловке.
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05.07.2020 09:27 Ответить
Они собрались выполнят заказ олигархов на дефолт.
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05.07.2020 09:28 Ответить
Шмыгаль не пи .ди ! Готовите эмиссию под распил , вот и все , а заранее анонсировали повышение зарплаты .
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05.07.2020 10:10 Ответить
Да отменяйте уже на*ер эту гривну и вводите евро. Одним наперстком у жуликов во власти будет меньше.
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05.07.2020 10:20 Ответить
на месте украинцев я бы вложилась в суррогатное материнство. хоть какая-то польза и прибыль в отличие от проституции.
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05.07.2020 10:53 Ответить
Какой дешевый трындеж.

Цель - исключительно налоги и сборы, привязанные к мзп.
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05.07.2020 12:43 Ответить
Чтобы поднять спрос, надо поднимать фактическую среднюю, которую люди реально получают,

а не минимальную, к которой привязаны налоги и сборы.
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05.07.2020 12:44 Ответить
економіка загалом падає, маємо від'ємне сальдо платіжного балансу ,ВВП скорочується.це підвищення немає передумов і це можна розцінити як хабар виборцям за рахунок запозичень на зовнішніх ринках а мета одна врятувати рейтинг зеленського який за рік просів удвічі.
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05.07.2020 19:39 Ответить
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