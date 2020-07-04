Шмыгаль пояснил повышение минимальной зарплаты: Будет стимулировать потребительский спрос и не окажет значительного влияния на инфляцию
Правительство запланировало три этапа повышения минимальной зарплаты. К середине следующего года выплаты поднимут до 6500 грн.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Правительство запланировало три этапа повышения минимальной зарплаты на следующий год. С 1 сентября МЗП вырастет до 5000 грн (+277 грн, или +5,9%). С 1 января 2021 года МЗП вырастет до 6000 грн (+1000 грн, или +20%). С 1 июля 2021 года МЗП вырастет до 6500 грн (+500 грн, или +8,3%)", - написал Шмыгаль.
По его словам, видение правительства о необходимости повышать минимальной зарплаты базируется на пяти факторах: потребительский спрос, инфляция, занятость, преодоление бедности, неравенство.
"Активные дебаты в отношении минимальной зарплаты шли и в 2016-2017 годах, поэтому мы тщательно изучили преимущества и недостатки тогдашнего решения. Расчеты показывают, что увеличение МЗП: будет стимулировать потребительский спрос на украинскую продукцию; позволит привести минимальную зарплату к реальному прожиточному минимуму, который сейчас фактически 4,9 тыс. грн; не окажет значительного влияния на инфляцию; также в условиях разогрева экономики не увеличится и безработица, четко можно отследить по опыту 2017 года", - отметил премьер.
Напомним, согласно государственному бюджету на 2020 год, минимальная заработная плата составляет 4 723 грн в месячном размере и 28,31 грн в почасовом размере.
Министр социальной политики Украины Марина Лазебная прогнозировала повышение во втором полугодии минимальной заработной платы более чем на 500 грн.
Однако 27 июня 2020 года Кабмин во исполнение задания президента определил график повышения минимальной заработной платы в Украине, где суммы отличаются.
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Повышают пенсию - плохо. Не повышают пенсию - плохо. Балаболы, определитесь уже!
если "повышение" давно сьедено инфляцией это фикция и самообман
У тебя в туалете висит рулон туалетной бумаги.
Тебе его хватает на Х дней.
Но, если вдруг начнется срачка, рулона хватит на Х/2 дней.
Так и тут. Номинальные доходы вырастут, а реальные снизятся.
Фирштейн?
Тем более баба каламойша сказала дефолт-значит дефолт.
Для понимания происходящего в Верховном суде (без Украины). Судья Щепоткина подписавшее довольно сомнительное с юридической точки зрения разъяснение по ст. 130 КУпАП (https://t.me/rkravetsUA/810), получила вознаграждение:
2019 - 4 848 485,00 грн (404 040 грн в месяц)
2018 - 4 088 027,00 грн (340 668 грн в месяц)
2017 - 723 210,00 грн (60 267 грн в месяц)
Это все что нужно знать об окладе и то сколько получают судьи Верховного суда (без Украины) за свою работу. Пенсия у судьи, которая, думаю, уже в сентябре уйдет в отставку, будет составлять порядка 250 000 - 300 000 грн в месяц. Ну не пи@дец ли?! это в нищей стране! Мы сами виноваты! Посадили себе на шею трутней и молча везём.
То что янелох обвалил гривну, только зЕдолбо#***** сказочному, не известно...
Будете хрюкать как кровосисья: "мы 15 раз, поднимали зарплаты!"
Окремо "Активные дебаты в отношении минимальной зарплаты шли и в 2016-2017 годах Источник: https://censor.net/n3206103. При Пороху... Задумайтеся зебіли. Порох реально зп підняв і планувалося підвищення ще..., тільки не треба мені тут чесати всяку хрінь шо це не так...., а тут зебіли прийшли.....
1. раздать всем по 3 тис. гривень, чтобы купили себе картошки (до нового года хватит)
2. после Нового года рвать когти на Ростов
да, чуть не забыл, за пахнущие свежей краской купюры с ЗЕшмарклей они скупять перед побегом доллары
теперь эта сумма увеличилась минимум в полтора раза.
вот и весь итог до копейки
К минимальной ЗП привязана половина налогов! Как думаете увеличение налогов приведет к увеличению цен или нет? вот шмыгаль думает что нет а я почему то думаю что да!!
завтрашнее утро будет охрененнее сегодняшнего вечера !
Лукашенко требует от граждан Беларуси прекратить беготню по магазинам
https://interfax.by/news/policy/raznoe/1094214/
Курс беларуского рубля
01.03.2011 - 3 022
23.05.2011 - 3 155
24.05.2011 - 4 930
17.06.2011 - 4 998
28.06.2011 - 4 998
14.11.2011 - 8 850
01.12.2011 - 8 590
Что было в Беларуси в конце 2010 года? Правильно, выборы.
Беня выводит из страны реальные бабки, а лохам печатают фантики.
Согласитесь, печатать деньги это самое последнее дело, когда все способы поднятия и стимулирования экономики исчерпаны.
Но, о каком покупательском спросе они говорят? В стране ничего не производится, а народ у нас научен горьким опытом. Хер они таким образом простимулируют экономику, особенно на фоне налогового закона. Сейчас малый бизнес закроется и поедет в Польшу работать или откроет свой бизнес в соседних странах.
Денежная масса хлынет на валютный рынок, и начнется тушение пожаров с помощью звр.
Короче, у клоуна патовая ситуация, крыса загнана в угол. Достижений нет, экономика в пике, сейчас он начнет совершать глупые поступки и пытаться руководить экономикой в ручном режиме.
Наверно, стоит переписать так: Будет стимулировать потребительский спрос, если не окажет значительного влияния на инфляцию. А вот это если во многом зависит от денег от заробитчан, которыми укр власти ни управлять, ни даже планировать не могут. Насколько это важно: в 2019 Украина получила займов от МВФ ок 2 млд долл, а заробитчане перевели/привезли 12-25 млд долл.
Цель - исключительно налоги и сборы, привязанные к мзп.
а не минимальную, к которой привязаны налоги и сборы.