Зеленский о затонувшем у Одессы танкере Delfi: "Мы с ноября показываем, что мы импотентная власть. Просто заберите его"
Президент Украины Владимир Зеленский недоволен темпами ликвидации последствий аварии танкера Delfi, который с ноября 2019 года лежит на мелководье у берегов Одессы.
Об этом он сказал во время встречи с мэром Одессы Геннадием Трухановым а также с чиновниками, которые занимаются этим вопросом, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 канал.
Глава государства возмутился из-за того, что танкер до сих пор не убрали, а из него вытекают опасные для экологии и отдыхающих вещества.
Местные чиновники сваливают все на компанию судовладельца, которая постоянно переносит срок выполнения демонтажа судна.
"Какого числа уберут эту махину? У людей пляжный отпуск. Мы с ноября показываем, что мы импотентная власть. Просто заберите его. Если не способны убрать сами, мы отправим кого-то из ГСЧС, разрежем и вывезем. Тогда уже никого не будет интересовать законно это или незаконно", - пригрозил Зеленский.
Он выразил удивление. Мол, зачем с ноября 2019 года вести диалог с компанией-судовладельцем, которая обязалась убрать судно.
В то же время сам представитель компании сказал президенту, что городская экологическая служба не разрешила порезать судно на части и вывезти его.
Мэр Одессы Геннадий Труханов все отрицал и спихнул вину на компанию. Он обвиняет ее в незаконной деятельности.
После этого глава Одесской ОГА Максим Куцый заверил, что к 20 июля судно уберут.
Напомним, 22 ноября 2019 года вблизи Одессы сел на мель танкер Delfi. Владелец не разрешал экипажу покинуть судно, а спасательные катера не могли подойти из-за шторма.
Через несколько часов спасатели смогли эвакуировать экипаж.
Сразу после аварии и.о. главы Госэкоинспекции Егор Фирсов сообщил, что содержание нефтепродуктов в районе севшего на мель танкера превышает норму в 53 раза. В субботу, 23 ноября 2019 года концентрация была превышена уже в 157 раз.
Вначале мэрия Одессы сообщила, что затонувший в Одессе в ноябре танкер пролежит рядом с пляжем до конца лета.
16 июня глава Одесской ОГА Максим Куцый пообещал, что работы по подъему танкера завершатся до 25 июня.
21 июня из затонувшего у одесского побережья танкера начало выливаться топливо. Пятно достигло немалых размеров и распространилось в сторону пляжа с отдыхающими.
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люлядям "найвеличнішого лідера всесвіту" не вірите?
Після цього глава Одеської Ода Максим Куций запевнив, що до 20 липня судно приберуть.Джерело: https://censor.net/ua/n3206105
Что должны делать кандидаты?
Правильно, обещать, Вы же это отлично знаете.
А что обещать то кандидаты должны своим избирателям?
Детский вопрос, обещать кандидаты в депутаты должны избирателям именно то, что избиратели хотят услышать: зарплаты по 8000 денег в месяц, "конец войне, от нее устали", уважать законы и частную собственность, наказать всех виновных во всем нехороших людей, и, конечно, "колбасы, как в СССР" и "пенсий, как в СССР".
А ежели после выборов не то что зарплат по "4000 денег в месяц", а безрабтица в 30% процентов, то что нужно сделать?
Правильно, выпустить манифест, в котором разъяснить населению, что макароновирус клятый виноват, и "бубочка" молодец, а то была бы безработица не 30, а все 75%.
И работать с манифестами нужно на опережение, "бубочка", чтобы лохторат в опупении никаких вопрос не стал задавать, полагаться нужно на трусость Вашего лохтората.
Ваш лохторат - гопники и трусы, и потому, чем наглее манифест, тем сильнее они перед ним склоняются.
А порохоботы Вас давно уже судили по совести, и приговор Вам, "бубочка", вынесли.
За Антоненко и Кузьменко, за планируемую сдачу Украины.
страна уже давно в жопе, а чмо только сейчас прозрело))))
наверно то что оно забивало в айкос закончилось)))
Десять великовозрастных дебилов подрались по пьяни на Бесарабке. Кто-то снял на мобилку и выложил в интернет.
Президент из Одессы делает грозные бровки и пишет видосик.
Эскалация насилия на улицах страны. Не х*р в стакане.
Государственного уровня проблема!
Бинго. Госуправление dоne. (с)
Надо просто подождать у моря погоды со штормом в обратную сторону.