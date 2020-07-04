Зеленский о затонувшем у Одессы танкере Delfi: "Мы с ноября показываем, что мы импотентная власть. Просто заберите его"

Президент Украины Владимир Зеленский недоволен темпами ликвидации последствий аварии танкера Delfi, который с ноября 2019 года лежит на мелководье у берегов Одессы.

Об этом он сказал во время встречи с мэром Одессы Геннадием Трухановым а также с чиновниками, которые занимаются этим вопросом, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 канал.

Глава государства возмутился из-за того, что танкер до сих пор не убрали, а из него вытекают опасные для экологии и отдыхающих вещества.

Местные чиновники сваливают все на компанию судовладельца, которая постоянно переносит срок выполнения демонтажа судна.

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"Какого числа уберут эту махину? У людей пляжный отпуск. Мы с ноября показываем, что мы импотентная власть. Просто заберите его. Если не способны убрать сами, мы отправим кого-то из ГСЧС, разрежем и вывезем. Тогда уже никого не будет интересовать законно это или незаконно", - пригрозил Зеленский.

Он выразил удивление. Мол, зачем с ноября 2019 года вести диалог с компанией-судовладельцем, которая обязалась убрать судно.

В то же время сам представитель компании сказал президенту, что городская экологическая служба не разрешила порезать судно на части и вывезти его.

Мэр Одессы Геннадий Труханов все отрицал и спихнул вину на компанию. Он обвиняет ее в незаконной деятельности.

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После этого глава Одесской ОГА Максим Куцый заверил, что к 20 июля судно уберут.

Напомним, 22 ноября 2019 года вблизи Одессы сел на мель танкер Delfi. Владелец не разрешал экипажу покинуть судно, а спасательные катера не могли подойти из-за шторма.

Через несколько часов спасатели смогли эвакуировать экипаж.

Сразу после аварии и.о. главы Госэкоинспекции Егор Фирсов сообщил, что содержание нефтепродуктов в районе севшего на мель танкера превышает норму в 53 раза. В субботу, 23 ноября 2019 года концентрация была превышена уже в 157 раз.

Вначале мэрия Одессы сообщила, что затонувший в Одессе в ноябре танкер пролежит рядом с пляжем до конца лета.

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16 июня глава Одесской ОГА Максим Куцый пообещал, что работы по подъему танкера завершатся до 25 июня.

21 июня из затонувшего у одесского побережья танкера начало выливаться топливо. Пятно достигло немалых размеров и распространилось в сторону пляжа с отдыхающими.