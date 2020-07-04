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Зеленский о затонувшем у Одессы танкере Delfi: "Мы с ноября показываем, что мы импотентная власть. Просто заберите его"

Зеленский о затонувшем у Одессы танкере Delfi:

Президент Украины Владимир Зеленский недоволен темпами ликвидации последствий аварии танкера Delfi, который с ноября 2019 года лежит на мелководье у берегов Одессы.

Об этом он сказал во время встречи с мэром Одессы Геннадием Трухановым а также с чиновниками, которые занимаются этим вопросом, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 канал.

Глава государства возмутился из-за того, что танкер до сих пор не убрали, а из него вытекают опасные для экологии и отдыхающих вещества.

Местные чиновники сваливают все на компанию судовладельца, которая постоянно переносит срок выполнения демонтажа судна.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Десятки детей без масок участвовали в открытии Зеленским школьного спорткомплекса в Одесской области. ФОТОрепортаж

"Какого числа уберут эту махину? У людей пляжный отпуск. Мы с ноября показываем, что мы импотентная власть. Просто заберите его. Если не способны убрать сами, мы отправим кого-то из ГСЧС, разрежем и вывезем. Тогда уже никого не будет интересовать законно это или незаконно", - пригрозил Зеленский.

Он выразил удивление. Мол, зачем с ноября 2019 года вести диалог с компанией-судовладельцем, которая обязалась убрать судно.

В то же время сам представитель компании сказал президенту, что городская экологическая служба не разрешила порезать судно на части и вывезти его.

Мэр Одессы Геннадий Труханов все отрицал и спихнул вину на компанию. Он обвиняет ее в незаконной деятельности.

Также читайте: Море возле танкера Delfi в Одессе чистое, нет никаких нефтепродуктов, - спикер Одесской ОГА Соколов

После этого глава Одесской ОГА Максим Куцый заверил, что к 20 июля судно уберут.

Напомним, 22 ноября 2019 года вблизи Одессы сел на мель танкер Delfi. Владелец не разрешал экипажу покинуть судно, а спасательные катера не могли подойти из-за шторма.

Через несколько часов спасатели смогли эвакуировать экипаж.

Сразу после аварии и.о. главы Госэкоинспекции Егор Фирсов сообщил, что содержание нефтепродуктов в районе севшего на мель танкера превышает норму в 53 раза. В субботу, 23 ноября 2019 года концентрация была превышена уже в 157 раз.

Вначале мэрия Одессы сообщила, что затонувший в Одессе в ноябре танкер пролежит рядом с пляжем до конца лета.

Читайте: В Одессе ограничили доступ на пляж из-за утечки топлива с танкера Delfi

16 июня глава Одесской ОГА Максим Куцый пообещал, что работы по подъему танкера завершатся до 25 июня.

21 июня из затонувшего у одесского побережья танкера начало выливаться топливо. Пятно достигло немалых размеров и распространилось в сторону пляжа с отдыхающими.

Автор: 

Зеленский Владимир (20493) Одесса (7898) танкер (146)


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Топ комментарии
+82
Мы с ноября показываем, что мы импотентная власть." - первый раз сказал правду
"Тогда уже никого не будет интересовать законно это или незаконно" - серьезно? и это говорит "юрист"? ну ну.
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04.07.2020 22:45
+71
Зеленский - "Мы с ноября показываем, что мы импотентная власть......."

Зеленский по поводу затонувшего у Одессы танкера Delfi: "Мы с ноября показываем, что мы импотентная власть. Просто заберите его" - Цензор.НЕТ 1996
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04.07.2020 22:53
+67
Зеленский по поводу затонувшего у Одессы танкера Delfi: "Мы с ноября показываем, что мы импотентная власть. Просто заберите его" - Цензор.НЕТ 4995
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04.07.2020 22:52
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Страница 3 из 3
ви що, люлядям "найвеличнішого лідера всесвіту" не вірите?
Після цього глава Одеської Ода Максим Куций запевнив, що до 20 липня судно приберуть.Джерело: https://censor.net/ua/n3206105
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05.07.2020 11:55 Ответить
Пришёл, увидел, удалил!
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05.07.2020 11:37 Ответить
нужно просто перестать стрелять...просто заберите его...цитаты великих президентов
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05.07.2020 11:46 Ответить
"бубочка" идут местные выборы.
Что должны делать кандидаты?
Правильно, обещать, Вы же это отлично знаете.
А что обещать то кандидаты должны своим избирателям?
Детский вопрос, обещать кандидаты в депутаты должны избирателям именно то, что избиратели хотят услышать: зарплаты по 8000 денег в месяц, "конец войне, от нее устали", уважать законы и частную собственность, наказать всех виновных во всем нехороших людей, и, конечно, "колбасы, как в СССР" и "пенсий, как в СССР".
А ежели после выборов не то что зарплат по "4000 денег в месяц", а безрабтица в 30% процентов, то что нужно сделать?
Правильно, выпустить манифест, в котором разъяснить населению, что макароновирус клятый виноват, и "бубочка" молодец, а то была бы безработица не 30, а все 75%.
И работать с манифестами нужно на опережение, "бубочка", чтобы лохторат в опупении никаких вопрос не стал задавать, полагаться нужно на трусость Вашего лохтората.
Ваш лохторат - гопники и трусы, и потому, чем наглее манифест, тем сильнее они перед ним склоняются.

А порохоботы Вас давно уже судили по совести, и приговор Вам, "бубочка", вынесли.
За Антоненко и Кузьменко, за планируемую сдачу Украины.
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05.07.2020 12:02 Ответить
Казлина, с какого ноября? Уже больше года живете за наш счет, уроды!!!
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05.07.2020 12:22 Ответить
Господин президент да назначте Саакашвили. Он и Труху посадит и с судовладельца денег в государство возьмёт.Ну вы же не можете спрашивать. Вы же констатируете. За такие вещи( многомесячное загрязнение побережья и за НЕ принятие мер( злостное НЕ выполнение должностных обязанностей) нужно в тюрьму садить- мера,главэколога,губернатора,прокурора,санврача( люди купаются,понимаете?) Ну всех ,тех,кто имеет право НАБЛЮДАТЬ,но мер не принимает,а ущерб то десятки миллионов!!! Или курицу украсть то 15ку,а нанести вред здоровью НАМЕРЕННО ( бездействием) ГРУППЕ лиц(отдыхающим) и экологии это нормально? Когда начнется СПРОС за действие или бездействие?
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05.07.2020 12:26 Ответить
Прощупывает ЗЕплесень почву в потенциальных городах Украины для сдачи Обнуленному - а ничьо ЗЕплеснявое что моряков тебе попиарится Гага предоставила!!!
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05.07.2020 12:31 Ответить
Ну, тут повністю з Зеленським погоджуюсь... Ви влада клоунів і імпотентів...
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05.07.2020 13:26 Ответить
ну наконец то зебаран раздуплился)))))
страна уже давно в жопе, а чмо только сейчас прозрело))))
наверно то что оно забивало в айкос закончилось)))
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05.07.2020 13:33 Ответить
Зеленський із приводу затонулого біля Одеси танкера Delfi: "Ми з листопада показуємо, що ми імпотентна влада. Просто заберіть його" - Цензор.НЕТ 2652
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05.07.2020 14:29 Ответить
Так никто и не сомневался...
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05.07.2020 15:02 Ответить
бідняга ти як свою Лєнку трахав?? Імпотент хрЄнов!!
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05.07.2020 16:27 Ответить
Вот Янелох молодец,правду матку о себе и своих зебилах всему народу в прямом эфире говорит.Зебилята похлопайте,ведь вы тоже некачественные импотенты?
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05.07.2020 16:50 Ответить
... я вам объясню, как Президент управляет страной? Он открывает Фейсбук, или не знаю, что он там открывает, Яндекс-новости, смотрит, что обсуждают в интернете, и делает заявление.
Десять великовозрастных дебилов подрались по пьяни на Бесарабке. Кто-то снял на мобилку и выложил в интернет.
Президент из Одессы делает грозные бровки и пишет видосик.
Эскалация насилия на улицах страны. Не х*р в стакане.
Государственного уровня проблема!
Бинго. Госуправление dоne. (с)
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05.07.2020 16:56 Ответить
импотент??!! сваливай ))))
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05.07.2020 19:14 Ответить
Кивалов будет против. Вот она разница, между пустыми декларациями скомороха и реальностью
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05.07.2020 20:35 Ответить
це ти імпотентний квартальне ЧМО
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05.07.2020 21:17 Ответить
Как печально это слышать.Теперь мы не услышим и не увидим прекрасной игры на рояле в исполнении Янелоха,ибо импотент Янелох-это как скрипач без пальцев..С вялым инструментом будет фальшивить.
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05.07.2020 22:05 Ответить
Корабль выкинуло штормом ?
Надо просто подождать у моря погоды со штормом в обратную сторону.
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06.07.2020 00:49 Ответить
Його перегорнуть та зроблять там нічний клуб, от побачите. Це ж Одеса!
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06.07.2020 11:36 Ответить
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