Без увеличения выплат населению неуместно говорить о повышении тарифа на электроэнергию, - Буславец

Тариф на электроэнергию для населения неизменный с 2017 года.

Временно исполняющая обязанности министра энергетики Украины Ольга Буславец в интервью Радіо Свобода сообщила, что повышать его не будут, информирует Цензор.НЕТ.

"Я хочу успокоить наше население, которое имеет утвержденный тариф на электроэнергию. Он неизменный уже с 2017 года. И, как уже неоднократно отмечал премьер-министр, никто не готовит решение о повышении этого тарифа", - заверила она.

На предположение, что причиной этого являются близкие местные выборы, которые состоятся во время значительного падения рейтингов правящей партии "Слуга народа", Буславец ответила так: "Я думаю, что даже не потому, что выборы. Без повышения социальной защиты, без повышения, возможно, прожиточного минимума и пенсий, пожалуй, неуместно сегодня говорить о повышении тарифа для населения".

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При этом она отметила, что ее слова относятся именно к тарифам для населения: "Что касается всех других потребителей, на нашем рынке есть разные сегменты. Рынок двусторонних договоров - там свое формирование цены. У нас есть рынок "на сутки вперед". Это так называемая биржа, на которой формируются индикативные цены. Есть другие сегменты, которые формируют общий микс стоимости электроэнергии для бытовых потребителей. Я за рыночные правила, чтобы цена на рынке формировалась таким образом, чтобы она соответствовала сегодняшнему спросу и предложению".

Издание отмечает, что министр финансов Украины Сергей Марченко тоже на днях заявлял, что Международный валютный фонд поддерживает инициативы правительства в вопросе тарифов на газ и электроэнергию и в рамках программы stand-by вопрос тарифов не поднимают.

"Вопрос прозрачного тарифообразования всегда были предметом интереса МВФ. Но сейчас мы видим со стороны МВФ поддержку инициатив правительства в этом вопросе", - сказал Марченко.

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