Без увеличения выплат населению неуместно говорить о повышении тарифа на электроэнергию, - Буславец
Тариф на электроэнергию для населения неизменный с 2017 года.
Временно исполняющая обязанности министра энергетики Украины Ольга Буславец в интервью Радіо Свобода сообщила, что повышать его не будут, информирует Цензор.НЕТ.
"Я хочу успокоить наше население, которое имеет утвержденный тариф на электроэнергию. Он неизменный уже с 2017 года. И, как уже неоднократно отмечал премьер-министр, никто не готовит решение о повышении этого тарифа", - заверила она.
На предположение, что причиной этого являются близкие местные выборы, которые состоятся во время значительного падения рейтингов правящей партии "Слуга народа", Буславец ответила так: "Я думаю, что даже не потому, что выборы. Без повышения социальной защиты, без повышения, возможно, прожиточного минимума и пенсий, пожалуй, неуместно сегодня говорить о повышении тарифа для населения".
При этом она отметила, что ее слова относятся именно к тарифам для населения: "Что касается всех других потребителей, на нашем рынке есть разные сегменты. Рынок двусторонних договоров - там свое формирование цены. У нас есть рынок "на сутки вперед". Это так называемая биржа, на которой формируются индикативные цены. Есть другие сегменты, которые формируют общий микс стоимости электроэнергии для бытовых потребителей. Я за рыночные правила, чтобы цена на рынке формировалась таким образом, чтобы она соответствовала сегодняшнему спросу и предложению".
Издание отмечает, что министр финансов Украины Сергей Марченко тоже на днях заявлял, что Международный валютный фонд поддерживает инициативы правительства в вопросе тарифов на газ и электроэнергию и в рамках программы stand-by вопрос тарифов не поднимают.
"Вопрос прозрачного тарифообразования всегда были предметом интереса МВФ. Но сейчас мы видим со стороны МВФ поддержку инициатив правительства в этом вопросе", - сказал Марченко.
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Выгода работодателя в данном случае ухода от уплаты налогов: 18300 - 15900 = 2400грн. Вроде и не копейка, но и не бог весть какая разница. Сволочь, в общем, этот работодатель. Рано или поздно его за это так вздрючат (а у нас это любят - ща у нас, при херограе, ФОП-ы главные проблемные налогоплательщики же) штрафами в пару сотен тысяч, что сильно пожалеет о этих 2400 в месяц...
1. Зарплатный фонд = 18300.
2. Зарплата = 15000.
3. НДФЛ = 2700.
4. Военный сбор = 225 грн.
5. На руки человек получает: 15000 - (100 - (18 +1.5))% = 12075.
6. Общий размер налогов из обоих источников 15000 * 41.5% = 6225.
7. Предприятие в общем тратит на содержание работника: 18300.
Если же брать соотношение общего объема налогов к общему объему зарплатного фонда, то получается, что в Украине довольно низкая налоговая нагрузка на зарлатный фонд: 6225 / 18300 = 34% налогов.
А если ещё учесть, что есть верхняя планка размера зарплаты, на которую начисляется ЕСВ, то при зарплатах более 60000 грн налоговая нагрузка ещё ниже.
Он и рад бы их официально провести, денег не жалко, но официально не можно, коррупция получится)))
95 квартал уверенно ведет в 90е годы. Юным зелёным соплежуям ,адептам ЗЕлёной сопли, будет хорошая наука,если не усвоили горький опыт своих родителей
Можуть собі спокійно у будках спати ?
То про і до Брагара. Воно - живодЬОр і садюга.
Прошу заметить, прожиточного минимума, не минимальной зарплаты! Прож. мин.-2102 грн поднимут на 100 грн так же как и пенсию и попробуйте потом обвините ЗЕгениев.