В запорожском "Металлурге" у 13 человек выявили коронавирус, - областной лабцентр
Из 32 обследованных в команде ФК "Металлург" у 13 тест на коронавирус дал положительные результаты.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Запорожского областного лабораторного центра МЗ.
"По состоянию на 9:00 4 июля из 32 обследованных в команде - 13 положительные на коронавирус. Состояние всех легкой степени тяжести, 5 человек госпитализированы, 8 человек находятся на самоизоляции под наблюдением врачей. Состояние здоровья у всех удовлетворительное", - говорится в сообщении.
В настоящее время продолжается эпидемиологическое расследование, проводятся необходимые противоэпидемические мероприятия, в том числе лабораторные исследования, дезинфекционные мероприятия.
Напомним, о вспышке коронавируса в запорожском "Металлурге" стало известно 3 июля.
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А пока что нулевым больным в Италии был бегун. Выжил, но 3 недели был в критическом состоянии на ИВЛ. Сильно сомневаюсь, что будет бегать. А у нас в числе первых жертв был волейболист.
2. Как это он , за такой малый период времени, станет безобиднее? Почему это он вдруг будет меньше "пожирать" лёгкие доводя зараженного до пневмонии?
1. Шансы на распространение у более завразных штаммов выше.
2. Шансы у более скрытных вариантов больше. С опасными борятся. Больных изолируют, лечат, держат дистанцию. А более легкие формы спокойно разносятся соплями.
мало хто усвідомив цей момент.
Пока власти принимали одну меру за другой в попытке остановить распространение инфекции, а медики (тщетно) искали лекарство или вакцину, способные побороть болезнь, мы узнавали о коронавирусе все новые подробности, и наше представление о нем менялось, причем в некоторых аспектах - в корне.Поначалу казалось, что это обычное респираторное заболевание вроде SARS или птичьего гриппа, однако позже выяснилось, что коронавирус (его официальное название SARS-CoV-2) может затронуть легкие, мозг, носоглотку, глаза, сердце, кровеносные сосуды, печень, почки и кишечник, то есть буквально все жизненно важные органы.По результатам уже проведенных исследований, Covid-19 сопровождается целым набором самых разнообразных симптомов, и для тех, кто переболел в тяжелой форме, долговременные последствия могут быть самыми серьезными: от рубцевания легочной ткани и отказа почек до воспаления сердечной мышцы, аритмии, повреждения печени, когнитивных нарушений, психозов, сопровождающихся резкой сменой настроения, и многого другого.
https://www.bbc.com/russian/features-52940134
Я "плюсанул" Ваш коммент только потому, что статья не наша. К нашим властям она никакого отношения не имеет. Они пытались не предотвратить распространение инфекции, а попиариться на этом, распилить кредиты и заработать бабло.