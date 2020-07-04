В запорожском "Металлурге" у 13 человек выявили коронавирус, - областной лабцентр

Из 32 обследованных в команде ФК "Металлург" у 13 тест на коронавирус дал положительные результаты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Запорожского областного лабораторного центра МЗ.

"По состоянию на 9:00 4 июля из 32 обследованных в команде - 13 положительные на коронавирус. Состояние всех легкой степени тяжести, 5 человек госпитализированы, 8 человек находятся на самоизоляции под наблюдением врачей. Состояние здоровья у всех удовлетворительное", - говорится в сообщении.

В настоящее время продолжается эпидемиологическое расследование, проводятся необходимые противоэпидемические мероприятия, в том числе лабораторные исследования, дезинфекционные мероприятия.

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Напомним, о вспышке коронавируса в запорожском "Металлурге" стало известно 3 июля.