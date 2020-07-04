Зеленский потребовал, чтобы Венедиктова и Аваков приняли неотложные меры "по недопущению эскалации насилия на улицах страны"
Нарушение общественного порядка, незаконный оборот и применение оружия, многочисленные нападения на граждан, в том числе с применением насилия, вызывают серьезную обеспокоенность.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.
"Требую от генерального прокурора и министра внутренних дел системной и слаженной координации в работе, направленной на недопущение эскалации насилия на улицах страны, принятия понятных и эффективных превентивных мер для предотвращения этого и обеспечения мирной и спокойной жизни граждан Украины", - заявил Владимир Зеленский.
Напомним, утром 4 июля на территории летней площадки возле торгового центра на улице Бассейной в Киеве произошла массовая драка со стрельбой. В результате происшествия пострадали три человека. Следователи начали уголовное производство по факту хулиганских действий с применением оружия. Ранее имели место другие случаи нарушения правопорядка на улицах.
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https://twitter.com/i/status/1279455753083006982
джерело - https://dbr.gov.ua/news/katuvannya-u-kagarlickomu-viddilenni-policii-sud-obrav-zapobizhniy-zakhid-sche-dvom-pidozryuvanim-policeyskim ДБР
Як це розуміти? Невже в суддів не має дітей чи не має серця? Як можна відпустити ката на волю? В кагарлику це був не поодинокий випадок а система, люди бояться свідчити, оскільки не вірять в правосуддя, в той же час Суд відпускає ймовірного злочинця під домашній арешт.
Чи зможе він робити тиск на свідків? Питання риторичне.
А де кримінальні провадження стосовно інших правоохоронців, які в ніч з 23 на 24 травня були у райвідділку? Вони не могли не чути катувань та не знати про згвалтування. Аваківська система в дії!
(А.Бабченко)