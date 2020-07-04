Зеленский потребовал, чтобы Венедиктова и Аваков приняли неотложные меры "по недопущению эскалации насилия на улицах страны"

Нарушение общественного порядка, незаконный оборот и применение оружия, многочисленные нападения на граждан, в том числе с применением насилия, вызывают серьезную обеспокоенность.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Требую от генерального прокурора и министра внутренних дел системной и слаженной координации в работе, направленной на недопущение эскалации насилия на улицах страны, принятия понятных и эффективных превентивных мер для предотвращения этого и обеспечения мирной и спокойной жизни граждан Украины", - заявил Владимир Зеленский.

Напомним, утром 4 июля на территории летней площадки возле торгового центра на улице Бассейной в Киеве произошла массовая драка со стрельбой. В результате происшествия пострадали три человека. Следователи начали уголовное производство по факту хулиганских действий с применением оружия. Ранее имели место другие случаи нарушения правопорядка на улицах.

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