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Зеленский потребовал, чтобы Венедиктова и Аваков приняли неотложные меры "по недопущению эскалации насилия на улицах страны"

Зеленский потребовал, чтобы Венедиктова и Аваков приняли неотложные меры

Нарушение общественного порядка, незаконный оборот и применение оружия, многочисленные нападения на граждан, в том числе с применением насилия, вызывают серьезную обеспокоенность.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Требую от генерального прокурора и министра внутренних дел системной и слаженной координации в работе, направленной на недопущение эскалации насилия на улицах страны, принятия понятных и эффективных превентивных мер для предотвращения этого и обеспечения мирной и спокойной жизни граждан Украины", - заявил Владимир Зеленский.

Напомним, утром 4 июля на территории летней площадки возле торгового центра на улице Бассейной в Киеве произошла массовая драка со стрельбой. В результате происшествия пострадали три человека. Следователи начали уголовное производство по факту хулиганских действий с применением оружия. Ранее имели место другие случаи нарушения правопорядка на улицах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Во время массовой драки на Бессарабке охранники заведений бездействовали, этому дадут правовую оценку, - полиция Киева

Автор: 

Аваков Арсен (3444) драка (2021) Зеленский Владимир (20482) Венедиктова Ирина (726)


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Топ комментарии
+83
Зеленский потребовал, чтобы Венедиктова и Аваков приняли неотложные меры "по недопущению эскалации насилия на улицах страны" - Цензор.НЕТ 2050
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04.07.2020 23:46
+60
І топнув ніжкою.
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04.07.2020 23:43
+53
А венедиктова тут при чем ?
Она же персона по посадке Порошенко и других патриотов.
Других обязанностей у нее нет.
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04.07.2020 23:43
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как по мне там и трава покрашенная...
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05.07.2020 07:36 Ответить
Это ковралин...
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05.07.2020 08:48 Ответить
при чем косоруко положеный (складочки не растянули)))))
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05.07.2020 09:13 Ответить
Зеленський зажадав, щоб Венедіктова і Аваков вжили невідкладних заходів "щодо недопущення ескалації насильства на вулицях країни" - Цензор.НЕТ 2619
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05.07.2020 06:51 Ответить
Ну после «серьёзной обеспокоенности» я знаю точно , что президент проевропейский.
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05.07.2020 06:59 Ответить
Хороший мальчик. Как сказала мама Римма "лишь бы не курил и в кофе не плевал"
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05.07.2020 08:15 Ответить
"Дайте мне его хоть за горло подержать!" (с)
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05.07.2020 08:11 Ответить
В очередь....
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05.07.2020 08:16 Ответить
Спи спокойно.В могиле.
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05.07.2020 09:27 Ответить
когда ето будет...евреи непакобелимые никогда
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05.07.2020 14:36 Ответить
А вони, Клоуне, не мають часу - вони Стерненком займаються, та й по Шеремету ніяк не вдається щось видумати.
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05.07.2020 08:22 Ответить
Так Зе именно то и имел в виду, чтоб активнее занимались Стерненко.
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05.07.2020 09:10 Ответить
Нет сил читать комментарии, это какое-то дно. Почему нет реакции СБУ?
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05.07.2020 08:22 Ответить
А Вы лобрый человек из добровольных ли помощников будете - сексотов? Или рядовой боец неоплаченный ботофермой топ-бариг? Им все время свобода мешает она их жмет. У них мечта - всем вшить чип, ввести цифровое обучение, запретить Интернет, сделать радиоточку и телевизор, карантин, что бы только их прогплаченых попок слушать и без комментариев. Игра в одни ворота олигархии. Если вам не дают высказаться уходите немедленно из таких медийных ресурсов, они полностью лживые.
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05.07.2020 08:48 Ответить
Позвони этому...как его...чорту...ну тому...литинанту бакланову...пожалуйся...
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05.07.2020 08:49 Ответить
никакого порядка - не то что на паРаше...
начинай орать "путен введи!"
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05.07.2020 08:57 Ответить
А тебе уже ввёл? Не говори только куда, недосказанность она лучше прямолинейности.
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05.07.2020 09:19 Ответить
Гєна і двоє 3.14дарів лайкнувших цей висер, ми живемо в ДЕМОКРАТИЧНІЙ КРАЇНІ і маємо право на власну думку. так шо гуляй вася....
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05.07.2020 09:26 Ответить
реакции на что? на слова бедосика?
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05.07.2020 09:40 Ответить
напишите адрес - мы уже выезжаем ... ....
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05.07.2020 12:30 Ответить
ЦЕНЗОР.НЕТ. ДАВАЙ.
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05.07.2020 12:34 Ответить
Контора закрыта - все ушли крышевать...)
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05.07.2020 14:16 Ответить
Для начала они должны уйти в отставку😡
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05.07.2020 08:33 Ответить
А если авакян с бенядиктовой болт забьют на это требование...то что им будет?? Пальчиком погрозиш и ножкой топнешь???
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05.07.2020 08:35 Ответить
кортеж бедосика в Одессе все видели?
https://twitter.com/i/status/1279455753083006982
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05.07.2020 08:40 Ответить
Сцарь приїхав в Одесу.
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05.07.2020 10:00 Ответить
Сегодняшнее насилие на улицах можно было предотвратить только ранее - адекватной работой участковых, детской полиции (с образовательными уроками для школьников), ведением учета лиц, которые потенциально готовы на преступление, неподкупными и справедливыми следователями, судами и прокуратурой и т.д. А когда каждая собака видит что явных убийц (типа Кожары) отпускают под домашний арест, а задержанных "по походке" держат по 7 месяцев в СИЗО - то восстановить справедливость получается можно только самому и только прямо на месте, а что уже попадется под руку - неважно.
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05.07.2020 09:13 Ответить
Какие это меры? Комендантский час и бтры в городе? Чувствую, с таким либертарианством далеко не уедем
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05.07.2020 09:19 Ответить
Зеленський зажадав, щоб Венедіктова і Аваков вжили невідкладних заходів "щодо недопущення ескалації насильства на вулицях країни" - Цензор.НЕТ 4845
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05.07.2020 09:25 Ответить
за зебобиков и за шариковых беспокоится?
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05.07.2020 09:31 Ответить
За рішенням суду, оперуповноважений Кагарлицького відділення поліції, який у ніч з 23 на 24 травня 2020 за вказівкою безпосереднього керівника утримував руки потерпілої у той час, як його керівник надягнув протигаз на жінку та з метою отримання викривальних показів періодично затискав дихальну трубку, обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
джерело - https://dbr.gov.ua/news/katuvannya-u-kagarlickomu-viddilenni-policii-sud-obrav-zapobizhniy-zakhid-sche-dvom-pidozryuvanim-policeyskim ДБР
Як це розуміти? Невже в суддів не має дітей чи не має серця? Як можна відпустити ката на волю? В кагарлику це був не поодинокий випадок а система, люди бояться свідчити, оскільки не вірять в правосуддя, в той же час Суд відпускає ймовірного злочинця під домашній арешт.
Чи зможе він робити тиск на свідків? Питання риторичне.
А де кримінальні провадження стосовно інших правоохоронців, які в ніч з 23 на 24 травня були у райвідділку? Вони не могли не чути катувань та не знати про згвалтування. Аваківська система в дії!
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05.07.2020 10:12 Ответить
С детьми судей такого случиться не может априори, они об этом позаботились, а на остальных им как-то пофиг...
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05.07.2020 14:15 Ответить
это типа чтоб шариков больше ногами не *******?
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05.07.2020 10:34 Ответить
Надо просто перестать стрелять и насиловать в отделениях полиции
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05.07.2020 11:21 Ответить
Так полиция слишком жестока с мирными протестующими против высоких цен в "Арена"!
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05.07.2020 11:32 Ответить
"...я вам объясню, как Президент управляет страной? Он открывает Фейсбук... и делает заявление. Десять великовозрастных дебилов подрались по пьяни на Бесарабке. Кто-то снял на мобилку и выложил в интернет. Президент из Одессы делает грозные бровки и пишет видосик. Эскалация насилия на улицах страны. Не х*р в стакане. Государственного уровня проблема!..."
(А.Бабченко)
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05.07.2020 12:57 Ответить
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