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Новости Агрессия России против Украины
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Запланировано три дивизиона ракетных комплексов "Нептун": два - на Черном море, один - на Азовском, - командующий ВМС Неижпапа

Запланировано три дивизиона ракетных комплексов

Испытания отечественного берегового ракетного комплекса "Нептун" продолжались нескольких месяцев и показали его эффективность.

Об этом в интервью Радіо Свобода заявил командующий ВМС ВСУ Алексей Неижпапа, передает Цензор.НЕТ.

"Испытания показали, что ничто не мешает поражению нескольких целей одновременно. Оружие однозначно эффективно, главная задача сейчас - получить "Нептун" как можно скорее и грамотно его применять. По вопросу "когда", думаю, в следующем году. А о "сколько", отвечу, что запланировано три дивизиона береговых ракетных комплексов. Два на Черном море, один на Азовском", - сообщил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Действия РФ показывают, что угроза полномасштабной агрессии сохраняется, - командующий ВМС Неижпапа

Напомним, РК "Нептун" - это крылатые ракеты украинской разработки. Ракетный комплекс способен уничтожать боевые корабли классов крейсер, эсминец, фрегат и корвет, а также десантные, танкодесантные корабли и транспорты, которые действуют как самостоятельно, так и в составе корабельных групп. Ракеты могут поражать цель в сложных метеорологических условиях при активном огневом и радиоэлектронном противодействии.

Испытания завершены этим летом. По словам генерального директора конструкторского бюро "Луч" Олега Коростелева, Вооруженные силы Украины могут взять на вооружение ракетный комплекс "Нептун" к сентябрю. Дивизион ракетных комплексов может быть поставлен в ВСУ уже к концу 2021 года.

Автор: 

Азовское море (1604) оборона (5213) ракеты (3575) Черное море (1482) Неижпапа Алексей (79)


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Топ комментарии
+27
Тобто до оборонзамовлень ракети не потрапили...
Наступного року, гадаю, теж грошей не вистасить... На ментів вистачить, а на обороніу ні...
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05.07.2020 00:39
+21
Аж через год примут на вооружение? Спешить нам некуда? Если бы во время Второй мировой с такими же темпами строили оружие то Гитлер весь мир завоевал бы и высадился бы на Луне.
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05.07.2020 01:29
+20
пртидут человечки под видом гбр и скрутят наведение
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05.07.2020 00:38
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пртидут человечки под видом гбр и скрутят наведение
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05.07.2020 00:38 Ответить
Вот это мощь!! Вы главное, побольше вагонов шапок завезите
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05.07.2020 07:57 Ответить
"Дивизион ракетных комплексов может быть поставлен в ВСУ уже к концу 2021 года." - - командующий ВМС Неижпапа лапша... Они уже к концу лета нужны а не в 2021 году !!!
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05.07.2020 00:39 Ответить
Почему именно к концу лета?
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05.07.2020 01:03 Ответить
Бо ***** до кінця літа в Криму вода закінчиться і раха піде на Херсон з Чорного моря і на Маріуполь по Азову. А там при підтримці місцевої вати, мертведчуків та рабіновічів з шаріями будуть пробивати коридор на Молдову придністровя
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05.07.2020 08:52 Ответить
Тобто до оборонзамовлень ракети не потрапили...
Наступного року, гадаю, теж грошей не вистасить... На ментів вистачить, а на обороніу ні...
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05.07.2020 00:39 Ответить
Головний ворог уряду це українці!
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05.07.2020 09:17 Ответить
це тому що влада - окупаційна.
Захищається від населення, а не зовнішніх ворогів.
Це вірний маркер - співвідношення витрат на МВС та Оборону
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06.07.2020 08:52 Ответить
Заплановано? Сподіваюсь що вже робиться і у три зміни. Ото радість для москаликів!
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05.07.2020 00:39 Ответить
Вы еще координаты будущих дислокаций выложите
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05.07.2020 00:45 Ответить
С количеством предателей в украинской армии и правительстве ты еще сомневаешься что ***** не знает сколько и куда направлены наши подразделения? В етой войне вся надежда на младший командирский состав и их умение и опыт. На хенералов и спускаясь ниже до полковников получивших свои звания за поседелки с кремлевскими чекистами в саунах ни капли не надеюсь.
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05.07.2020 01:32 Ответить
Есть у нас честные полковники и генералы - напр., погибший генерал Кульчицкий. Не уверен, что они в большинстве.
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05.07.2020 11:03 Ответить
Аж через год примут на вооружение? Спешить нам некуда? Если бы во время Второй мировой с такими же темпами строили оружие то Гитлер весь мир завоевал бы и высадился бы на Луне.
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05.07.2020 01:29 Ответить
Заплановано три дивізіони ракетних комплексів "Нептун": два - на Чорному морі, один - на Азовському, - командувач ВМС Неїжпапа - Цензор.НЕТ 220
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05.07.2020 11:41 Ответить
Первая фотография Земли из космоса сделана на киноплёнку 24 октября 1946 года с баллистической ракеты «Фау-2»
https://habr.com/ru/post/398657/
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05.07.2020 11:43 Ответить
для цього треба було організувати Чапліна на президента Америки попередньо зробивши з нього німецького агента
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06.07.2020 08:50 Ответить
Чем больше тем лучше
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05.07.2020 01:29 Ответить
а орки тоже поставят на свои корабли такие-же гигантские отражатели, как на баржах-мишенях?
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05.07.2020 01:53 Ответить
Корабли сами по себе гигантские отражатели, зачем же ставить на них сеточку с крестиком
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05.07.2020 02:19 Ответить
конечно....
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05.07.2020 07:38 Ответить
А дивизион это сколько ракет?
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05.07.2020 03:31 Ответить
Вопрос "некорректен"... В дивизионе учитывают количество ПУ и батарей... Ведь стреляют ПУ, а не ракеты... А это может быть и секретно..
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05.07.2020 05:43 Ответить
72 ракеты
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05.07.2020 10:04 Ответить
обычно до 8 пусковых комплексов...но бывали и побольше...но то было раньше, щас наверняка штук 5 есть...
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05.07.2020 07:32 Ответить
один дивизион "Нептун" это 72 ракеты .. 3 дивизиона это 216 ракет..
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05.07.2020 08:41 Ответить
6 ПУ, 6 ТЗМ, 6 ТМ + КП
т.е. 6*4 + 6*4 + 6*4 = 72 ракеты
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05.07.2020 10:00 Ответить
це тільки 1 залп! І його навряд чи переживе їхній флагман "чмосква", а про решту лоханок взагалі нема що казати.
рюзьге просто обсеруться виходити у море після першого ж попадання в будь-яку їхню лоханку
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06.07.2020 08:47 Ответить
На збільшення у три рази утримання шапіто зеленського в бюджеті є кошти, мільярди на забаганки мусорів-прокурорів-судей-депутатів і на аваковські гелікоптери - також є, на бальшіє стройкі (розпили бабла) знаходяться десятки мільярдів народних коштів, а **** мільярд на дивізіон, який знешкодить кацапський морський флот - у зелених тварюк, грошей немає! Це все що ви маєте знати про прислуг кремля які дорвались до влади в Україні. Ці виродки прийшли грабувати країну, а не думати про її розвиток і захист від агресора.
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05.07.2020 06:51 Ответить
чмосква дозволяє своїм агентам спускати держбюджет на що хош аби не на армію та впк
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06.07.2020 08:45 Ответить
Менше знаєш краще спиш! Це інфа не для широкого кагалу!
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05.07.2020 06:59 Ответить
Ничего, "Зеленая власть" сделает все, чтобы "Нептун" в ВСУ не попал.
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05.07.2020 08:13 Ответить
Не можливо перемогти ворога коли при владі в Україні банда зрадників а очолює їх головнокомандувач уклоніст
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05.07.2020 09:46 Ответить
Ці ракeтні комплeкси трeба штампувати вдeнь і вночі. Будувати заводи на Заході Украіни, в цeнтрі та вкладати гроші, нe жалкуючи. Цe - головнe зараз! При такій високій вирогідності нападу путлeровських сил вжe восeни, ми нe маємо часу на бюрократію.
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05.07.2020 08:18 Ответить
Так хто там гавкає з-за паребріка?
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05.07.2020 08:35 Ответить
а що він не так написав?
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05.07.2020 09:19 Ответить
Ось що.
Заплановано три дивізіони ракетних комплексів "Нептун": два - на Чорному морі, один - на Азовському, - командувач ВМС Неїжпапа - Цензор.НЕТ 6556
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05.07.2020 09:25 Ответить
Запланировано три дивизиона ракетных комплексов "Нептун": два - на Черном море, один - на Азовском, - командующий ВМС Неижпапа - Цензор.НЕТ 8917
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05.07.2020 08:47 Ответить
Надо 7 и шоб до машквы доставали!
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05.07.2020 09:08 Ответить
Клятий порох, правда зебуины?
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05.07.2020 09:16 Ответить
Согласен, приватовский ворюга при власти
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05.07.2020 21:31 Ответить
Випробування ракет "Нептун" було,коли мети потрапляння були нерухомi.Немаэ рiзницi, де нерухома цiль(мета) чи на суходолi,чи на морi.Тому ефективнiсть "Нептуна",коли цiль рухаэться,викликаэ сумнiви,можливо, це чергова "туфта",яку пiдсовують шахраi з ОПК?
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05.07.2020 09:22 Ответить
Планы это хорошо. Финансирования нет - вот, что плохо.
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05.07.2020 11:00 Ответить
звідки йому взятись коли весь цирк краде?
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06.07.2020 08:44 Ответить
Долго,очень долго раскачивается главзелень в отношении ПКР...Нет, дабы к примеру, свернуть, размножение министерств,полисменов,прокуроров,соцподдержку лугандона и высвободившиеся средства пустить на ракетную программу...Дивизионы"Нептун"это то, что срочно необходимо ВСУ в сдерживании от рашагрессии....
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05.07.2020 12:00 Ответить
Навпаки! Це лайно роздуває штати та зарплати, щоб знекровити каїну і залишити зі скудним бюджетом на оборону!
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06.07.2020 08:43 Ответить
" Оружие однозначно эффективно, главная задача сейчас - получить "Нептун" как можно скорее и грамотно его применять. По вопросу "когда", думаю, в следующем году. А о "сколько", отвечу, что запланировано три дивизиона береговых ракетных комплексов. Два на Черном море, один на Азовском", - сообщил он."

Стесняюсь спросить, запланировано КЕМ?
Нейижпапой или государственным бюджетом Украины?
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05.07.2020 12:06 Ответить
Соя вже увійшла у стадію несамовитості. ЛЮБУ новину перетворюють у зраду, чоколядні зрадо*оби
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05.07.2020 12:45 Ответить
Ну не командующий, а змей горыныч, в три горла всё разболтал с трибуны. Ты сначала поставь да пи-дони хоть одного нарушителя, а потом извергай огонь.
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05.07.2020 16:28 Ответить
Мордвини нападати планують через місяць, а кремлівська агентура "планує" на наступний рік.
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06.07.2020 08:42 Ответить
 
 