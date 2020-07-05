Запланировано три дивизиона ракетных комплексов "Нептун": два - на Черном море, один - на Азовском, - командующий ВМС Неижпапа

Испытания отечественного берегового ракетного комплекса "Нептун" продолжались нескольких месяцев и показали его эффективность.

Об этом в интервью Радіо Свобода заявил командующий ВМС ВСУ Алексей Неижпапа, передает Цензор.НЕТ.

"Испытания показали, что ничто не мешает поражению нескольких целей одновременно. Оружие однозначно эффективно, главная задача сейчас - получить "Нептун" как можно скорее и грамотно его применять. По вопросу "когда", думаю, в следующем году. А о "сколько", отвечу, что запланировано три дивизиона береговых ракетных комплексов. Два на Черном море, один на Азовском", - сообщил он.

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Напомним, РК "Нептун" - это крылатые ракеты украинской разработки. Ракетный комплекс способен уничтожать боевые корабли классов крейсер, эсминец, фрегат и корвет, а также десантные, танкодесантные корабли и транспорты, которые действуют как самостоятельно, так и в составе корабельных групп. Ракеты могут поражать цель в сложных метеорологических условиях при активном огневом и радиоэлектронном противодействии.

Испытания завершены этим летом. По словам генерального директора конструкторского бюро "Луч" Олега Коростелева, Вооруженные силы Украины могут взять на вооружение ракетный комплекс "Нептун" к сентябрю. Дивизион ракетных комплексов может быть поставлен в ВСУ уже к концу 2021 года.