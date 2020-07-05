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Новости Убийство Шеремета
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У находящихся в СИЗО более 200 дней Кузьменко и Антоненко возникли проблемы со здоровьем

У находящихся в СИЗО более 200 дней Кузьменко и Антоненко возникли проблемы со здоровьем

У подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко и Юлии Кузьменко проблемы со здоровьем. Оба находятся в СИЗО уже более 200 дней.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське радіо.

Так, у Юлии Кузьменко появились сбои ритма сердца и проблемы с давлением, рассказал гражданский муж Кузьменко Петр Киян.

"В связи с тем, что очень высокая температура в камере - она ​​не проветривается, окна не открываются - начинаются сбои ритма сердца, начинаются проблемы с давлением, с суставами и оно с каждым днем ​​накапливается и ухудшается. 206 дней в темной камере - это очень много", - говорит Петр Киян.

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По словам адвоката подозреваемого Андрея Антоненко Станислава Кулика, его подзащитному уже около недели не оказывают медпомощь.

"У него болит нога и там что-то с сосудами и венами. Я не медик, точно не скажу. Мы, конечно, пишем соответствующие ходатайства и заявления, но пока ему медицинскую помощь так и не предоставили", - сообщил Станислав Кулик.

Напомним, Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

31 марта сроки досудебного расследования по делу об убийстве Шеремета продлили еще на два месяца в связи с необходимостью завершения около 20 экспертиз и проведения дополнительных следственных действий.

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22 мая адвокат Кузьменко Безпалый заявил, что обвиняемым по делу об убийстве Шеремета вручают документы об окончании расследования.

2 июля стало известно, что дело Шеремета готово для передачи в суд. "Начало рассмотрения этого резонансного дела теперь зависит исключительно от того, когда адвокаты подозреваемых закончат ознакамливаться с материалами", - сообщили в Нацполиции.

Автор: 

СИЗО (1363) Шеремет Павел (564) Антоненко Андрей (260) Кузьменко Юлия (168) Киян Петр (4)


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Топ комментарии
+37
Граждане Украины, которые голосовали за клоуна , вы несёте ответственность за этих людей которые сидят в тюрьме. Помните это .
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05.07.2020 01:58
+35
Цього, напевне, варто було чекати.
Тримайтеся, Юліє та Андрію.
Це жахіття скінчиться одного дня.
Але треба ще трохи почекати.
Ви мусите бути сильними.
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05.07.2020 01:35
+23
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что не знает деталей встречи политических советников лидеров государств нормандского формата об урегулировании ситуации на Донбассе.

мальчику это даже не интересно
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05.07.2020 02:43
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Правила форума Совет форумчан
кто будет отвечать за незаконное содержание под стражей? Зебиляку на гiляку
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05.07.2020 01:27 Ответить
Ай вей як ґламурно І хто ж це ВИЗНАВ що затримання "незаконне" ?? В Україні нема суда натовпу і суда рабінів! Чи ти цього не знаєш? а що до шмарклі - то це окрема пісня
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05.07.2020 11:23 Ответить
Цього, напевне, варто було чекати.
Тримайтеся, Юліє та Андрію.
Це жахіття скінчиться одного дня.
Але треба ще трохи почекати.
Ви мусите бути сильними.
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05.07.2020 01:35 Ответить
https://uainfo.org/heading/public/107117-obezglavlennyy-sudya-iz-harkova-byl-daleko-ne-svyatym-videozapis-postradavshego-svidetelya.html Обезглавленный судья из Харькова был далеко не святым. Видеозапись рассказа пострадавшего
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05.07.2020 01:48 Ответить
Граждане Украины, которые голосовали за клоуна , вы несёте ответственность за этих людей которые сидят в тюрьме. Помните это .
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05.07.2020 01:58 Ответить
А кто ответит за Шеремета?
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05.07.2020 02:11 Ответить
Клоун и Аваков
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05.07.2020 02:40 Ответить
От того что посадить невиновных преступление так и останется безнаказанным.
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05.07.2020 03:30 Ответить
Якби у поліції були незаперечні докази, то їхні ЗМІ вже би їх розповсюдили. Тому це поки є політичною і брудною справою.
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05.07.2020 03:39 Ответить
ти з дуба впав? якби не було Б доказів то тих марамоїв"не патріотів"(бо юдеї), давно Б випустили на їх істєричну матерщину
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05.07.2020 11:26 Ответить
А может еще им повесить дело об убийстве Кеннеди, шоб кардинально улучшить отношения с США и попросить у них психиатрической помощи для такого как ты прошарку населения...
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05.07.2020 06:57 Ответить
Може Альона Притула, в котрої гине вже другий коханець?
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05.07.2020 08:06 Ответить
наверно виновный...но никак не назначенный
пока не доказали из вину в суде - просто преступление делать презентации и подтасовывая факты и общественное мнение подгонять улики под назначенных жертв произвола!!!
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05.07.2020 08:53 Ответить
Сосны корабельные?
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05.07.2020 09:06 Ответить
А Шеремет, который ехал в машине получил очень большие проблемы со здоровьем. Осталось только предьявить Шеремету подозрение а рифмастеров объявить пострадавшими.
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05.07.2020 02:24 Ответить
где доказательства причасности Рифмастера к убийству Шеремета ?
ваши бла-бла и походка на рыпах не принимаются
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05.07.2020 02:42 Ответить
А это Шеремет посадил Рифмастера в СИЗО? Или ты просто не хочешь упоминать те фамилии, которые прикрываясь именем Шеремета проводят свои грязные политические расправы?
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05.07.2020 03:20 Ответить
Почему негражданин Украины рассказывает украинцам как им судит и садить невинных граждан? Есть доказательства? Или шарий голос портновой на ушко шепчут и темники из ********* приходят ?
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05.07.2020 06:16 Ответить
Я хренею - этот поверит во все, что ему скажут!!! Заслуженный Буратин Украины... Из-за таких дебилов и процветают лисы Алисы и коты Базилио...
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05.07.2020 06:55 Ответить
Шеремета замочил зеля, не веришь?
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05.07.2020 09:08 Ответить
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что не знает деталей встречи политических советников лидеров государств нормандского формата об урегулировании ситуации на Донбассе.

мальчику это даже не интересно
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05.07.2020 02:43 Ответить
кто такой мистер Зеленский и чем он занимается ?
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05.07.2020 02:44 Ответить
Чмо, поставленное играть роль президента. Но и с этим он не справился. Потому что бездарность.
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05.07.2020 07:02 Ответить
Дрочит
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05.07.2020 09:09 Ответить
ссылка здесь
https://ru.krymr.com/a/news-prezident-zelenskij-ne-rasskazal-detalej-berlinskoj-vstrechi-po-/30705953.html
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05.07.2020 02:45 Ответить
Рада (монобольшинство) определяет внешнюю политику, президент (тот-же слуга) проводит...
Хозяин Слуг пока не соизволил сообщить...
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05.07.2020 10:10 Ответить
Досі невідомо про докази вини Антоненка, Дугарь, Кузьменко у цій справі.
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05.07.2020 02:56 Ответить
Алі-ага, як може бути відомим те, чого не існує ?
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05.07.2020 03:22 Ответить
Думаю, що ця справа розсиплеться у суді, як було із відомими справами проти Порошенка. Треба час, щоб підготувати відповідь на ті "докази", які довго фабрикували з порушенням терміну слідства.
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05.07.2020 03:34 Ответить
Потому необходимо требовать не Свободу, а немедленного суда.
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05.07.2020 10:12 Ответить
Документы и доказательства готовы и переданы защите и подозреваемым для ознакомления.
Как только они ознакомятся, можно сразу идти в суд.
Чем быстрее, тем лучше.
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05.07.2020 09:18 Ответить
Це все добре, але ж поліція не бере до уваги результати ДВОХ незалежних експертиз росту Антоненка, де вказано, що він на 7-10 см вищий за людину з відео!
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05.07.2020 09:38 Ответить
В суде эти результаты могут быть озвучены и рассмотрены, как контраргумент.
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05.07.2020 09:52 Ответить
Они уже были озвучены сто раз. "Судья" вовк просто забил.
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05.07.2020 10:22 Ответить
2 липня 2020 року цю справу передали у суд, а перед тим розслідування подовжували. І одразу поліція почала спекулювати на термінах ознайомлення захисту із цією справою.
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05.07.2020 03:31 Ответить
Потому что единственная реформа полиции последних пяти лет это реформа пиара. Гнилое и тупое нутро полиции осталось, но сверху завесили его гирляндами и запустили фейерверк.
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05.07.2020 03:35 Ответить
Звичайно, бо єдині досягнення поліції були у Княжичах і Кагарлику.
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05.07.2020 03:41 Ответить
Когда наконец исчезнет эта ничтожная власть пустоголовых мстительных воров.
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05.07.2020 06:08 Ответить
Лише після того, як Ви, я та інші переконають не голосувати за кловунів, корупціонерів та інших шахраїв.
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05.07.2020 06:15 Ответить
Так и будет.
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05.07.2020 09:15 Ответить
Все предыдущие президенты были коррупционерами?
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05.07.2020 10:18 Ответить
Тебе нужно заняться своими делами.
Не отвлекайся.
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05.07.2020 10:21 Ответить
Я и занимаюсь своим делом, https://censor.net/user/459497, т.к. после того как вы, зебы, избрали блазня, у Лукашенко совсем крыша поехала.
Почему ты, https://censor.net/user/459497, отвечаешь как кацап на простой вопрос?
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05.07.2020 10:24 Ответить
См. выше.
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05.07.2020 10:25 Ответить
См. выше, если ты решил, что долго будешь радоваться своей двусмысленности в ответе, зеб.
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05.07.2020 10:30 Ответить
Я тебя гнилой вонючей бульбой ещё не обзывал?
Нет?
А, ведь, могу!
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05.07.2020 11:26 Ответить
https://censor.net/user/459497, а ведь тебе с Циклопом нравится считать себя малоросоми ?
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05.07.2020 11:54 Ответить
Только на следующих выборах.
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05.07.2020 09:15 Ответить
По данным посольства РФ в Ереване, криминальных следов в смерти военнослужащего 102-й российской военной базы в Армении нет. Причиной кончины стал, по всей вероятности, нервный срыв.
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05.07.2020 07:39 Ответить
В смысле,зебил сдаст путю?
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05.07.2020 09:11 Ответить
Сдадут кураторов из СБУ.
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05.07.2020 09:14 Ответить
зачем СБУ убивать Шеремета?
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05.07.2020 10:20 Ответить
Ти дійсно віриш у версію слідства? Ну невже ти віриш, що вбивство маловідомого журналіста дозволило б дестабілізувати ситуацію та змінити державний будуй, як вважають в МВС?
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05.07.2020 09:36 Ответить
... змінити державний будуй, як вважають в МВС?
Хххххххххххххххххх
Африкан Свиридович, у тебя ус плохо приклеен
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05.07.2020 10:08 Ответить
Тссс, я тобі це писав? Не заважай мені москалів ловити! Ну от якого дідька ти влазиш у чужу розмову і палиш контору???
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05.07.2020 10:17 Ответить
Підлога країни дивиться на таої борошна з ловлі москалів
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05.07.2020 17:14 Ответить
Правльно - ПЕКЕЛЬНІ борошна!))
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05.07.2020 18:12 Ответить
Пока визжите до ссачки вы , зеленые малоросы или лахта **********, вас не отличить .
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05.07.2020 11:58 Ответить
НКВД
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05.07.2020 09:02 Ответить
Выпускайие, ироды, людей!
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05.07.2020 09:06 Ответить
Зеленский -УБИЙЦА. Его методы правления приводят к Геноциду!
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05.07.2020 09:11 Ответить
Защите и подозреваемым нужно быстро изучать материалы следствия, готовить контраргументы и идти в суд.
После суда - с чистой совестью на свободу.
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05.07.2020 09:12 Ответить
А на их место землю, за политрепрессии.
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05.07.2020 10:43 Ответить
Бред! Стандартная симптоматика, которую можно приписать любому. Недалёкие адвокаты, следователи и прокуроры. Отсутствие четкой информации. Догадки безграмотных журналистов. Манипуляторы и марионетки...И т.д. и т.п.... И все это кому-то нужно... И кому?...
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05.07.2020 09:41 Ответить
Я согласен.
Но психологический стресс и страх могут кого угодно сделать больным.
Они, ведь, там не отдыхают.
Они ждут приговора - оправдательного или обвинительного.
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05.07.2020 09:56 Ответить
Понятное дело,не в санатории.Там очень много "сидящих," у которых проблемы еще большие. Такова жизнь.Скоро суд, станет полегче. Может быть. А может быть и не станет.
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05.07.2020 10:00 Ответить
В справі Шеремета дві можливі версії - гроші і помста.
По грошам - в СІЗО має сидіти Альона Притула.
Помста це або ***** або його холуй Лукашенко.
Звинувачуючи у вбивстві абсолютно лівих людей зебіли просто покривають справжніх винуватців.
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05.07.2020 10:19 Ответить
Пусть начнут голодовку,как Савченко. Её за что в СИЗО держали и кто ответил?
Интересно ,сколько часов продлится гололовка?
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05.07.2020 10:23 Ответить
Надя странная бабена , но духа у нее по-более будет чем у многих тн хороших .Это надо признать .
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05.07.2020 12:18 Ответить
"кому и кобыла невеста"
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05.07.2020 12:51 Ответить
шеремет-фсбшная подстилка его кокнули хозяева!
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05.07.2020 11:51 Ответить
Замутил это Аваков, а Бубочка боиться упрекнуть того .Не надо забывать , что Аваков убил С Билого , а это по -круче будет и Пепа тем времени .тоже опустил голову в трусы . Ссут Авакова они .
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05.07.2020 12:17 Ответить
слушайте, а как правильно: зелёный пуйлёныш или пуйлёный зелёныш ???
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05.07.2020 12:17 Ответить
хлебушек с маслом закончился. сдавай заказчика пэтю и иди лечись в изолятор
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05.07.2020 14:15 Ответить
 
 