У находящихся в СИЗО более 200 дней Кузьменко и Антоненко возникли проблемы со здоровьем
У подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко и Юлии Кузьменко проблемы со здоровьем. Оба находятся в СИЗО уже более 200 дней.
Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське радіо.
Так, у Юлии Кузьменко появились сбои ритма сердца и проблемы с давлением, рассказал гражданский муж Кузьменко Петр Киян.
"В связи с тем, что очень высокая температура в камере - она не проветривается, окна не открываются - начинаются сбои ритма сердца, начинаются проблемы с давлением, с суставами и оно с каждым днем накапливается и ухудшается. 206 дней в темной камере - это очень много", - говорит Петр Киян.
По словам адвоката подозреваемого Андрея Антоненко Станислава Кулика, его подзащитному уже около недели не оказывают медпомощь.
"У него болит нога и там что-то с сосудами и венами. Я не медик, точно не скажу. Мы, конечно, пишем соответствующие ходатайства и заявления, но пока ему медицинскую помощь так и не предоставили", - сообщил Станислав Кулик.
Напомним, Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.
12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.
31 марта сроки досудебного расследования по делу об убийстве Шеремета продлили еще на два месяца в связи с необходимостью завершения около 20 экспертиз и проведения дополнительных следственных действий.
22 мая адвокат Кузьменко Безпалый заявил, что обвиняемым по делу об убийстве Шеремета вручают документы об окончании расследования.
2 июля стало известно, что дело Шеремета готово для передачи в суд. "Начало рассмотрения этого резонансного дела теперь зависит исключительно от того, когда адвокаты подозреваемых закончат ознакамливаться с материалами", - сообщили в Нацполиции.
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Тримайтеся, Юліє та Андрію.
Це жахіття скінчиться одного дня.
Але треба ще трохи почекати.
Ви мусите бути сильними.
пока не доказали из вину в суде - просто преступление делать презентации и подтасовывая факты и общественное мнение подгонять улики под назначенных жертв произвола!!!
ваши бла-бла и походка на рыпах не принимаются
мальчику это даже не интересно
https://ru.krymr.com/a/news-prezident-zelenskij-ne-rasskazal-detalej-berlinskoj-vstrechi-po-/30705953.html
Хозяин Слуг пока не соизволил сообщить...
Как только они ознакомятся, можно сразу идти в суд.
Чем быстрее, тем лучше.
Не отвлекайся.
Почему ты, https://censor.net/user/459497, отвечаешь как кацап на простой вопрос?
Нет?
А, ведь, могу!
Хххххххххххххххххх
Африкан Свиридович, у тебя ус плохо приклеен
После суда - с чистой совестью на свободу.
Но психологический стресс и страх могут кого угодно сделать больным.
Они, ведь, там не отдыхают.
Они ждут приговора - оправдательного или обвинительного.
По грошам - в СІЗО має сидіти Альона Притула.
Помста це або ***** або його холуй Лукашенко.
Звинувачуючи у вбивстві абсолютно лівих людей зебіли просто покривають справжніх винуватців.
Интересно ,сколько часов продлится гололовка?