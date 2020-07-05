У находящихся в СИЗО более 200 дней Кузьменко и Антоненко возникли проблемы со здоровьем

У подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко и Юлии Кузьменко проблемы со здоровьем. Оба находятся в СИЗО уже более 200 дней.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське радіо.

Так, у Юлии Кузьменко появились сбои ритма сердца и проблемы с давлением, рассказал гражданский муж Кузьменко Петр Киян.

"В связи с тем, что очень высокая температура в камере - она ​​не проветривается, окна не открываются - начинаются сбои ритма сердца, начинаются проблемы с давлением, с суставами и оно с каждым днем ​​накапливается и ухудшается. 206 дней в темной камере - это очень много", - говорит Петр Киян.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "200 днів брехні": в Киеве состоялась акция в поддержку обвиняемых в убийстве Шеремета. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)

По словам адвоката подозреваемого Андрея Антоненко Станислава Кулика, его подзащитному уже около недели не оказывают медпомощь.

"У него болит нога и там что-то с сосудами и венами. Я не медик, точно не скажу. Мы, конечно, пишем соответствующие ходатайства и заявления, но пока ему медицинскую помощь так и не предоставили", - сообщил Станислав Кулик.

Напомним, Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

31 марта сроки досудебного расследования по делу об убийстве Шеремета продлили еще на два месяца в связи с необходимостью завершения около 20 экспертиз и проведения дополнительных следственных действий.

Также читайте: Ни президент, ни министр не вмешиваются в расследование убийства Шеремета, - Аваков

22 мая адвокат Кузьменко Безпалый заявил, что обвиняемым по делу об убийстве Шеремета вручают документы об окончании расследования.

2 июля стало известно, что дело Шеремета готово для передачи в суд. "Начало рассмотрения этого резонансного дела теперь зависит исключительно от того, когда адвокаты подозреваемых закончат ознакамливаться с материалами", - сообщили в Нацполиции.