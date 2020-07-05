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Большинство ходатайствовавших о получении вида на жительство в Эстонии в 2019 году - граждане Украины, - советник бюро Департамента полиции и погранохраны Валк

Большинство ходатайствовавших о получении вида на жительство в Эстонии в 2019 году - граждане Украины, - советник бюро Департамента полиции и погранохраны Валк

Иностранцы ходатайствуют о виде на жительстве в Эстонии, приезжая на работу или учебу, а также для воссоединения семьи.

Об этом заявила эстонскому изданию ERR советник-эксперт бюро идентитета и статусов Департамента полиции и погранохраны Лийс Валк, передает Цензор.НЕТ.

"Большинство иностранцев приезжает в Эстонию из близлежащих стран, например, из Украины и России. Но все больше на учебу к нам приезжают люди из Индии, Нигерии и Пакистана. Больше всего среди подавших ходатайство о получении срочного вида на жительство в прошлом году было граждан Украины - 2949 (1683 - в 2015 году) и граждан Российской Федерации - 2197 (1357 - в 2015 году). Также в первых строках таблицы Индия - 497 граждан (136 - в 2015 году). В прошлом году в первой десятке подавших ходатайство и виде на жительство было более 200 граждан Пакистана, Бангладеш и Ирана. Число иранских граждан в Эстонии за десять лет увеличилось более чем в 70 раз. Из Турции - более 350 граждан. И почти 400 граждан Республики Беларусь", - сообщила она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Такого резкого падения не было с 2008 года": Эстония объявила о начале экономического кризиса в стране

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трудовая миграция (247) Эстония (1429) миграция (261) эмиграция (141)


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Топ комментарии
+13
Скоро у наших лондонских и кипрских олигархов не станет рабочей силы на заводах и плательщиков за электроэнергию. На что сынки ваши будут жить? Приватизировать и пилить на метал уже нечего.... захотите налогов собрать на ЗП депутататам, а не с кого... Ну уедете на Запад, но быть вам там всего лишь понаехавшим криминальны быдлом, а не вершителями судеб и политиками...
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05.07.2020 07:14
+7
Шпилевой катала Гудок - это страшный патриот Украины. Недаром своих сынов назвал Алмир и Дамир.
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05.07.2020 07:41
+6
Litve poxoze polucili vremeno zytelstvo S Ukrainy okolo 11000 a s Belorus 7500.V Etom godu na 5 raz bolse prosit nacionalnyje vizy Belorus cem s Ukraini.Vsio ravno bolse vsex jest s raski zyvut zdes,vot ix mogli nepuskat
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05.07.2020 07:26
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mNogo uze iz Pakistana,Bangladesa ili Indiji,no vsio oni luce cem grazdani iz rosiji
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05.07.2020 02:17 Ответить
Нещодавно була стаття з твердженням Лукашенки, що громадяни України заздрять білорусам. Хотілося би знати як заздрять білоруси, які приїхали до Естонії.
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05.07.2020 03:05 Ответить
Litve poxoze polucili vremeno zytelstvo S Ukrainy okolo 11000 a s Belorus 7500.V Etom godu na 5 raz bolse prosit nacionalnyje vizy Belorus cem s Ukraini.Vsio ravno bolse vsex jest s raski zyvut zdes,vot ix mogli nepuskat
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05.07.2020 07:26 Ответить
Скоро у наших лондонских и кипрских олигархов не станет рабочей силы на заводах и плательщиков за электроэнергию. На что сынки ваши будут жить? Приватизировать и пилить на метал уже нечего.... захотите налогов собрать на ЗП депутататам, а не с кого... Ну уедете на Запад, но быть вам там всего лишь понаехавшим криминальны быдлом, а не вершителями судеб и политиками...
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05.07.2020 07:14 Ответить
Во во. Сладкими багатыми буратинами. К слову. Гудок все беднее и беднее, только 3 лярда насобиралось
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05.07.2020 07:21 Ответить
Шпилевой катала Гудок - это страшный патриот Украины. Недаром своих сынов назвал Алмир и Дамир.
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05.07.2020 07:41 Ответить
Не стоит переживать за гудка. У него как и у любого украинского олигарха в офшорах наныкано раз в 20 больше, чем светится официально.
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05.07.2020 08:20 Ответить
Эстония- улюбленное место лугандонов
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05.07.2020 07:22 Ответить
Нет, там вату гоняют ссаными тряпками! Покрайней мере что они с Луганды сильно не распрастраняються!
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05.07.2020 07:34 Ответить
Вопрос не в том что не гоняют. Большинство с украинскими паспортами в Эстонии - лугандоны. Не знаю почему, но так сложилось.
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05.07.2020 07:39 Ответить
Mne kazetsia 2015 godu bylo podpisano dogovora mezdu Ukrainoj i Estoniji,sto imeno takyje mozet zit tam.Kak pravilo oni govoriat sto im netu gde zit poskolku razrusili ili otniali ix doma I nekuda im vozracatsia.Kak bezenci ot vojni im dajut prijut.Da ecio te kto imejet korni zdes,jesli zyl kogda to deduska ili sto to poxoze te toze mogut zit
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05.07.2020 08:15 Ответить
Люблю эстонцев,шо они не обижаются на анекдоты про них.Ну по крайней мере первые 2-3 дня..
А вот анекдот:
"Раннее утро,рыбачат 3 зстонца.
Проходит 3часа
-Шо-то не клюетт.-товорит один.
Проходит еще 3 часа.
-Шо-то не клюетт.-говорит второй.
Проходит еще 3 часа.
-Наферно мноно 3.14сдим,вот и не клюетт."
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05.07.2020 08:57 Ответить
И с чего бы это???
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05.07.2020 07:26 Ответить
Уезжают что-бы быт подальше от этих 72%!
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05.07.2020 07:33 Ответить
https://pikabu.ru/story/marazm_krepchaet_7563919 Маразм крепчает

Председатель совета женщин России обвинила мороженное Радуга в пропаганде ЛГБТ. Не буду повторяться это и так во всех новостных лентах. Дожили! Учителям нельзя фоткаться в купальниках и ходить в магазины нижнего белья. Теперь мороженое - пропаганда гомосятины. Дальше что? За рисунок ребенка с радугой отрубать ему руку а родителей на Колыму? Маразм крепчает и стремится в степень бесконечности.
Кстати. Женщины! Кто из вас хоть что-то слышал об этом ВАШЕМ союзе? Я уж не спрашиваю кто в нем состоит и кто избирал председателем ту маразматичку!
Всем хорошего дня и ясного разума.
и еще. Как убрать почетного петушка? Случайно прикрепилБольшинство ходатайствовавших о получении вида на жительство в Эстонии в 2019 году - граждане Украины, - советник бюро Департамента полиции и погранохраны Валк - Цензор.НЕТ 7544
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05.07.2020 07:36 Ответить
Скоро заселемо Естонію
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05.07.2020 08:19 Ответить
У Таллінні велика українська громада ще з часів совка, коли я в 80х роках приїжджав туди то мене здивувало пiсля неньки Україні (парадокс) серед наших українців там ніхто па русски не говорив, лише українською, у мене там дівчина була, вона народилася в Естонії, так вона говорила па русски як естонці ) і до речі естонцi поважали нашу громаду
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05.07.2020 08:22 Ответить
 
 