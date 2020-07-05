Большинство ходатайствовавших о получении вида на жительство в Эстонии в 2019 году - граждане Украины, - советник бюро Департамента полиции и погранохраны Валк
Иностранцы ходатайствуют о виде на жительстве в Эстонии, приезжая на работу или учебу, а также для воссоединения семьи.
Об этом заявила эстонскому изданию ERR советник-эксперт бюро идентитета и статусов Департамента полиции и погранохраны Лийс Валк, передает Цензор.НЕТ.
"Большинство иностранцев приезжает в Эстонию из близлежащих стран, например, из Украины и России. Но все больше на учебу к нам приезжают люди из Индии, Нигерии и Пакистана. Больше всего среди подавших ходатайство о получении срочного вида на жительство в прошлом году было граждан Украины - 2949 (1683 - в 2015 году) и граждан Российской Федерации - 2197 (1357 - в 2015 году). Также в первых строках таблицы Индия - 497 граждан (136 - в 2015 году). В прошлом году в первой десятке подавших ходатайство и виде на жительство было более 200 граждан Пакистана, Бангладеш и Ирана. Число иранских граждан в Эстонии за десять лет увеличилось более чем в 70 раз. Из Турции - более 350 граждан. И почти 400 граждан Республики Беларусь", - сообщила она.
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А вот анекдот:
"Раннее утро,рыбачат 3 зстонца.
Проходит 3часа
-Шо-то не клюетт.-товорит один.
Проходит еще 3 часа.
-Шо-то не клюетт.-говорит второй.
Проходит еще 3 часа.
-Наферно мноно 3.14сдим,вот и не клюетт."
Председатель совета женщин России обвинила мороженное Радуга в пропаганде ЛГБТ. Не буду повторяться это и так во всех новостных лентах. Дожили! Учителям нельзя фоткаться в купальниках и ходить в магазины нижнего белья. Теперь мороженое - пропаганда гомосятины. Дальше что? За рисунок ребенка с радугой отрубать ему руку а родителей на Колыму? Маразм крепчает и стремится в степень бесконечности.
Кстати. Женщины! Кто из вас хоть что-то слышал об этом ВАШЕМ союзе? Я уж не спрашиваю кто в нем состоит и кто избирал председателем ту маразматичку!
Всем хорошего дня и ясного разума.
и еще. Как убрать почетного петушка? Случайно прикрепил