Большинство ходатайствовавших о получении вида на жительство в Эстонии в 2019 году - граждане Украины, - советник бюро Департамента полиции и погранохраны Валк

Иностранцы ходатайствуют о виде на жительстве в Эстонии, приезжая на работу или учебу, а также для воссоединения семьи.

Об этом заявила эстонскому изданию ERR советник-эксперт бюро идентитета и статусов Департамента полиции и погранохраны Лийс Валк, передает Цензор.НЕТ.

"Большинство иностранцев приезжает в Эстонию из близлежащих стран, например, из Украины и России. Но все больше на учебу к нам приезжают люди из Индии, Нигерии и Пакистана. Больше всего среди подавших ходатайство о получении срочного вида на жительство в прошлом году было граждан Украины - 2949 (1683 - в 2015 году) и граждан Российской Федерации - 2197 (1357 - в 2015 году). Также в первых строках таблицы Индия - 497 граждан (136 - в 2015 году). В прошлом году в первой десятке подавших ходатайство и виде на жительство было более 200 граждан Пакистана, Бангладеш и Ирана. Число иранских граждан в Эстонии за десять лет увеличилось более чем в 70 раз. Из Турции - более 350 граждан. И почти 400 граждан Республики Беларусь", - сообщила она.

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