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Новости Украинские заложники в РФ Репрессии в оккупированном Крыму
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Фигуранты ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир" уведомили руководство СИЗО о своем украинском гражданстве и отказались голосовать по Конституции РФ, - консул Малышевский

Фигуранты ялтинского

Фигуранты ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир" отказались от участия в голосовании за поправки, внесенные в Конституцию Российской Федерации.

Об этом сообщает "Крымская солидарность" со ссылкой на генерального консула Украины в Ростове-на-Дону Тараса Малышевского, передает Цензор.НЕТ.

"Все ребята, в СИЗО-1 Ростова-на-Дону и СИЗО-2 Таганрога, уведомили администрацию и избирательную комиссию, что они являются гражданами Украины и не имеют ничего общего с происходящим в России 1 июля. Столкнувшись с принципиальностью и твердостью такой позиции крымских мусульман, организаторы "волеизъявления" какого-либо давления или уговоров в адрес наших граждан не оказывали", – сказал Малышевский.

Также сообщается, что шестерых заключенных по ялтинскому "делу Хизб ут-Тахрир" готовят к этапированию.

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"Мы не знаем, куда попадет следующая группа "Хизб ут-Тахрир", они (через меня) друг другу передавали пожелания, так как между ними нет контакта. Возможно, они попадут в один этап, а затем их куда-то распределят, а возможно, и нет. На сегодня мы не знаем, сколько продлится этот этап – месяц или пять недель, во время этапирования мы будем иметь очень ограниченную информацию об их судьбе. Они идут на этап с существенно подорванным здоровьем", – рассказал Малышевский.

Как напоминают Крым.Реалии, шестерых обвиняемых по "ялтинскому делу Хизб ут-Тахрир" задержали в феврале-апреле 2016 года в Ялте. Их обвиняют в причастности к запрещенной в России исламской политической организации "Хизб ут-Тахрир".

В 2019 году Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону принял решение, согласно которому Муслим Алиев приговорен к 19 годам заключения, Инвер Бекиров получил 18 лет, Эмир-Усеин Куку – 12 лет, Вадим Сирук – 12 лет, Арсен Джеппаров – 7 лет и Рефат Алимов – 8 лет.

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест российской стороне в связи с таким приговором.

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Военный апелляционный суд города Власиха в Московской области (Россия) 25 июня 2020 года полностью оставил в силе приговор шестерым фигурантам ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир".

Российский правозащитный центр "Мемориал" признал всех фигурантов политическими заключенными.

Автор: 

россия (95660) крымские татары (2718) консул (138) Хизб ут-Тахрир (107)


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Топ комментарии
+16
Фигуранты ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир" уведомили руководство СИЗО о своем украинском гражданстве и отказались голосовать по Конституции РФ, - консул Малышевский - Цензор.НЕТ 1656
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05.07.2020 06:44
+10
При якому президенті звільнили Слов'янськ?
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05.07.2020 08:11
+10
Зате тепер портнов живе в будинку коломойського.
Щитай, поряд з бубочкой.
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05.07.2020 08:19
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Правила форума Совет форумчан
Чому не чутно, що адвокати у цій справі подали у суд ЄСПЛ? Та ще висновок із цієї статті, що росіяни з цієї зміною до Конституції перевершили свій рекорд ідіотизму.
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05.07.2020 03:14 Ответить
Алі, в тому-то, і справа, що ці ідіоти забили зараз прямо в Конституцю, що їх державне законодавство має "примат" перед законодавством міжнародним... Тобто, вони не визнають власних міжнародних зобов"язань, якщо вони суперечать їх внутрішнім законам... Тепер вони будуть "посилать" рішення ЕСПЛ "відкритим текстом"... Правда, тут "палиця з двома кінцями - тепер їх власні звернення до міжнародних інстанцій теж можуть бути "послані"... Та й хто з серйозних іноземців буде ризикувать з укладанням договорів з представниками країни, що цього не визнає? Адже звернуться, у випадку спору, до того ж ЕСПЛ, Стокгольмського арбітражу, Лондонського суду, та інших подібних "регуляторів", вони можуть, але що це їм дасть? Тобто, створені всі умови для "кидка на гроші"...
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05.07.2020 07:42 Ответить
Це відомо небагатьом, що вони зробили пріоритетом власне законодавство. Тому звернення до ЄСПЛ повинно бути і нехай росія його ігнорує та вчить дурних, які їй вірять.
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05.07.2020 08:09 Ответить
Ні, я нічого не кажу про звернення... Воно повинно буть, і дане питання ЄСПЛ повинно буть розглянуте - адже офіційно Росія не заявляє про вихід з міжнародних інституцій. Ці "зміни до Конституції" - їхня "внутрішня домашня заготовка"... Вони в черговий раз вирішили "включить дурня" і застосувать принцип "газетки и селёдки" - "Тут читать, тут - не читать, а тут мы селёдку заворачивали...". А коли прийде час, і Росія почне "чесать репу", це рішення буде вже готове, і ой як їй "вилізе боком"!...
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05.07.2020 08:26 Ответить
хєр там! міжнародне законодавство не передбачає таких винятків... тобто коцапи будуть судитися в міжнародних судах, але невигідні для себе рішення ігноритимуть, як власне і до цього...
ось тут і вилазить вся безхребетність Заходу...
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05.07.2020 08:26 Ответить
"Будем посмотреть...".
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05.07.2020 08:28 Ответить
та що там пасматрєть? хіба не так було? юкоси, бєслани... по грязьпрому жахнули, і то лише з подачі американців, і через загрозу конкретних галузевих санкцій...
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05.07.2020 08:33 Ответить
У тебе є інші пропозиції? Давай, пропонуй... Я послухаю...
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05.07.2020 09:16 Ответить
а до чого тут пропозиції? це лише констатація...
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05.07.2020 09:28 Ответить
Кому від твоєї "констатації" стає легше? Люди хоч якісь шляхи дієві пропонують...
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05.07.2020 09:54 Ответить
які шляхи? ти щось пропонуєш? ти пишеш тепер їх власні звернення до міжнародних інстанцій теж можуть бути "послані"
а я тобі кажу не можуть, бо це наразі суперечить міжнародному праву, його практичному застосуванню і непоодиноким прецедентам... от якби кацапів було відлучено від міжнародної системи права шляхом запровадження санкцій... ну хоча б за недотримання конвенції з прав людини... ото була б інша справа! натомість увесь світ слухає цапову маячню і сопе в дві дирочки
а оте голосування на кацапщині до ср*ки - воно стосувалося виключно х*йла і його довічного царювання, бо у світі реакція тіки на те, що "крим незаконно голосував"... всьо... крапка!
все інше - лірика і казкові побажання


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05.07.2020 10:43 Ответить
Фигуранты ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир" уведомили руководство СИЗО о своем украинском гражданстве и отказались голосовать по Конституции РФ, - консул Малышевский - Цензор.НЕТ 7153
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05.07.2020 05:58 Ответить
Фигуранты ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир" уведомили руководство СИЗО о своем украинском гражданстве и отказались голосовать по Конституции РФ, - консул Малышевский - Цензор.НЕТ 1656
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05.07.2020 06:44 Ответить
Класс
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05.07.2020 06:53 Ответить
Фигуранты ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир" уведомили руководство СИЗО о своем украинском гражданстве и отказались голосовать по Конституции РФ, - консул Малышевский - Цензор.НЕТ 8131
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05.07.2020 08:25 Ответить
Треба збільшити цю світлину та подивитися на написи й обличчя
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05.07.2020 08:32 Ответить
Так чому ж ваш барига за 5 ( п*ять ) рочків не знищив ту прокасабську заразу ?
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05.07.2020 07:13 Ответить
а що робило ти 5 рочків? перепощувало фотожаби на цензорі?
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05.07.2020 08:12 Ответить
До твого вибору-бубочки у тебе питань закономірно не виникає.
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05.07.2020 08:13 Ответить
Зате тепер портнов живе в будинку коломойського.
Щитай, поряд з бубочкой.
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05.07.2020 08:19 Ответить
Барижні *гешефти * з кумом ***** ( і свого ) та загравання з колишніми ригами .!
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05.07.2020 08:30 Ответить
Це ти про слуг народу типу Шкарлета та інших?
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05.07.2020 08:33 Ответить
Але ж тепер то тобі , Абинепетя, покращало ?
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05.07.2020 08:33 Ответить
Фигуранты ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир" уведомили руководство СИЗО о своем украинском гражданстве и отказались голосовать по Конституции РФ, - консул Малышевский - Цензор.НЕТ 9989
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05.07.2020 07:15 Ответить
При якому президенті звільнили Слов'янськ?
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05.07.2020 08:11 Ответить
Зеля знову промовчить ?
Хто з зелених штурхане в бік це ледащо !
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05.07.2020 08:17 Ответить
Фигуранты ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир" уведомили руководство СИЗО о своем украинском гражданстве и отказались голосовать по Конституции РФ, - консул Малышевский - Цензор.НЕТ 5802
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05.07.2020 07:16 Ответить
Гарне зображення але ти уник запитань на горі.
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05.07.2020 08:28 Ответить
На кожне питання барижних підписувачів відповідати ...часу не вистачить
..*Бригада * ПРацює ..!
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05.07.2020 08:32 Ответить
Щодо "бригади" то насамперед це слід закидати саме тобі, бо саме ти тут "працюєш" роками на Цензорі з ранку до вечора
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05.07.2020 08:37 Ответить
Перерахуєш регіоналів серед слуг народу?
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05.07.2020 08:38 Ответить
https://censor.net/user/34570

Не https://ukr-mova.in.ua/library/paronimu/zapitannya-y-pitannya питання, а запитання . За 5 рочків українську ще не вивчив? https://censor.net/user/34570
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05.07.2020 08:46 Ответить
Повчай тут купу малоросів ..що пишуть мовою окупанта .
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05.07.2020 08:51 Ответить
Власти Украины и прочая СБУ традиционно выдают РФ на расправу оппозиционеров. На Кавказ Центре написали, что недавно Али Алиева, из перечня террористов Росмониторинга, СБУ выдала выдала по запросу ФСБ. Гитлянская подверждала его арест в марте 2020г.

03.06.2020 в правозащитном центре «Мемориал» сообщили, что уроженец Чечни Гадаев систематически подвергается пыткам в тюрьме. Власти Украины задержали Гадаева по запросу ФСБ в августе 2006 года и быстро выдали его на расправу в Россию. Банда ФСБ считает его «участником боевых действий против российских войск». При нашем патриоте Ющенко его выдали.
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05.07.2020 07:34 Ответить
Ну и где адекватные действия Украины? Почему жоппоблок с шариястами до сих пор не в кандалах?
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05.07.2020 07:41 Ответить
Тому, що деякі обрали слуг народу, які є клоном шаріївщини та регіоналів. За кого ви голосували?
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05.07.2020 08:18 Ответить
люди ошиблись ,не надо их строго так судить , 80% уже покаялись
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05.07.2020 08:27 Ответить
Далеко не 80 відсотків покаялися. Це ми бачимо по рейтингах і коментарях на Цензорі.
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05.07.2020 08:32 Ответить
Змушений нагадать:
Те, що Зеленський - ІДІОТ, розсудливі люди, які мали глузд, розуміли ще до виборів…
До тих, що «жив шлунком» і голосував по принципу «хтозавгодноабинеПорох!...», доходить стало через півроку після виборів…
До «Зедебілів» стало доходить наприкінці першого року «ЗЕ-правління»…
До «ЗЕ-батраків» дійде, коли у «Блазня» кінчаться гроші на оплату їх послуг…
Перші нікуди не ділися - ми на місці, другої і третьої категорій тут вже нема - сидять, "як миш під віником...". Тут ошивається, також, четверта, а також лахтинські батраки... І ті, і інші працюють за гроші...
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05.07.2020 09:14 Ответить
Я за Тимошенко голосуваа... А, що, жопоблок при зеленому організували, чи татар почали пресувати при пораженці? Мародер з ними домовився і вони відкупились та зараз набирають обертів! При пороху жодна ригота не сіла, навіть єфремова та штепу випустили!
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05.07.2020 20:18 Ответить
Крысам кремл что танцорам вечно мешают то Гитлер,то Мусолини,то Император Японии,то король Швеции,то Киевская Русь,ир монголы в дупло заехали...сегодня Эрдоган мочит то было Дронами в срртире...Бедна РАБссия кругом враги краснопузых серпмолотных бедолах
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05.07.2020 08:41 Ответить
Навіть при сраліні менші строки впаювали. Так що русососи, путівафлери і прочіє совкодрочери #іздує в любімую раху, там "парядак и бендєр нєту"
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05.07.2020 08:42 Ответить
Единственный в мире народец уродец где ему мешают жить в собственном БОЛОТЕ КГБиста...СкреПОНОСное стадо Шариковых...
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05.07.2020 08:43 Ответить
Героям слава !
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05.07.2020 09:43 Ответить
Молодцы крымские татары! К сожалению многим очень многим гражданам Украины в том числе и украиноязычным надо поучиться патриотизму у этих парней. Спасибо крымским татарам за их борьбу!
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05.07.2020 13:10 Ответить
 
 