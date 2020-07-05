Фигуранты ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир" уведомили руководство СИЗО о своем украинском гражданстве и отказались голосовать по Конституции РФ, - консул Малышевский

Фигуранты ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир" отказались от участия в голосовании за поправки, внесенные в Конституцию Российской Федерации.

Об этом сообщает "Крымская солидарность" со ссылкой на генерального консула Украины в Ростове-на-Дону Тараса Малышевского, передает Цензор.НЕТ.

"Все ребята, в СИЗО-1 Ростова-на-Дону и СИЗО-2 Таганрога, уведомили администрацию и избирательную комиссию, что они являются гражданами Украины и не имеют ничего общего с происходящим в России 1 июля. Столкнувшись с принципиальностью и твердостью такой позиции крымских мусульман, организаторы "волеизъявления" какого-либо давления или уговоров в адрес наших граждан не оказывали", – сказал Малышевский.

Также сообщается, что шестерых заключенных по ялтинскому "делу Хизб ут-Тахрир" готовят к этапированию.

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"Мы не знаем, куда попадет следующая группа "Хизб ут-Тахрир", они (через меня) друг другу передавали пожелания, так как между ними нет контакта. Возможно, они попадут в один этап, а затем их куда-то распределят, а возможно, и нет. На сегодня мы не знаем, сколько продлится этот этап – месяц или пять недель, во время этапирования мы будем иметь очень ограниченную информацию об их судьбе. Они идут на этап с существенно подорванным здоровьем", – рассказал Малышевский.

Как напоминают Крым.Реалии, шестерых обвиняемых по "ялтинскому делу Хизб ут-Тахрир" задержали в феврале-апреле 2016 года в Ялте. Их обвиняют в причастности к запрещенной в России исламской политической организации "Хизб ут-Тахрир".

В 2019 году Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону принял решение, согласно которому Муслим Алиев приговорен к 19 годам заключения, Инвер Бекиров получил 18 лет, Эмир-Усеин Куку – 12 лет, Вадим Сирук – 12 лет, Арсен Джеппаров – 7 лет и Рефат Алимов – 8 лет.

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест российской стороне в связи с таким приговором.

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Военный апелляционный суд города Власиха в Московской области (Россия) 25 июня 2020 года полностью оставил в силе приговор шестерым фигурантам ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир".

Российский правозащитный центр "Мемориал" признал всех фигурантов политическими заключенными.