Фигуранты ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир" уведомили руководство СИЗО о своем украинском гражданстве и отказались голосовать по Конституции РФ, - консул Малышевский
Фигуранты ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир" отказались от участия в голосовании за поправки, внесенные в Конституцию Российской Федерации.
Об этом сообщает "Крымская солидарность" со ссылкой на генерального консула Украины в Ростове-на-Дону Тараса Малышевского, передает Цензор.НЕТ.
"Все ребята, в СИЗО-1 Ростова-на-Дону и СИЗО-2 Таганрога, уведомили администрацию и избирательную комиссию, что они являются гражданами Украины и не имеют ничего общего с происходящим в России 1 июля. Столкнувшись с принципиальностью и твердостью такой позиции крымских мусульман, организаторы "волеизъявления" какого-либо давления или уговоров в адрес наших граждан не оказывали", – сказал Малышевский.
Также сообщается, что шестерых заключенных по ялтинскому "делу Хизб ут-Тахрир" готовят к этапированию.
"Мы не знаем, куда попадет следующая группа "Хизб ут-Тахрир", они (через меня) друг другу передавали пожелания, так как между ними нет контакта. Возможно, они попадут в один этап, а затем их куда-то распределят, а возможно, и нет. На сегодня мы не знаем, сколько продлится этот этап – месяц или пять недель, во время этапирования мы будем иметь очень ограниченную информацию об их судьбе. Они идут на этап с существенно подорванным здоровьем", – рассказал Малышевский.
Как напоминают Крым.Реалии, шестерых обвиняемых по "ялтинскому делу Хизб ут-Тахрир" задержали в феврале-апреле 2016 года в Ялте. Их обвиняют в причастности к запрещенной в России исламской политической организации "Хизб ут-Тахрир".
В 2019 году Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону принял решение, согласно которому Муслим Алиев приговорен к 19 годам заключения, Инвер Бекиров получил 18 лет, Эмир-Усеин Куку – 12 лет, Вадим Сирук – 12 лет, Арсен Джеппаров – 7 лет и Рефат Алимов – 8 лет.
Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест российской стороне в связи с таким приговором.
Военный апелляционный суд города Власиха в Московской области (Россия) 25 июня 2020 года полностью оставил в силе приговор шестерым фигурантам ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир".
Российский правозащитный центр "Мемориал" признал всех фигурантов политическими заключенными.
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ось тут і вилазить вся безхребетність Заходу...
а я тобі кажу не можуть, бо це наразі суперечить міжнародному праву, його практичному застосуванню і непоодиноким прецедентам... от якби кацапів було відлучено від міжнародної системи права шляхом запровадження санкцій... ну хоча б за недотримання конвенції з прав людини... ото була б інша справа! натомість увесь світ слухає цапову маячню і сопе в дві дирочки
а оте голосування на кацапщині до ср*ки - воно стосувалося виключно х*йла і його довічного царювання, бо у світі реакція тіки на те, що "крим незаконно голосував"... всьо... крапка!
все інше - лірика і казкові побажання
Щитай, поряд з бубочкой.
Хто з зелених штурхане в бік це ледащо !
..*Бригада * ПРацює ..!
Не https://ukr-mova.in.ua/library/paronimu/zapitannya-y-pitannya питання, а запитання . За 5 рочків українську ще не вивчив? https://censor.net/user/34570
03.06.2020 в правозащитном центре «Мемориал» сообщили, что уроженец Чечни Гадаев систематически подвергается пыткам в тюрьме. Власти Украины задержали Гадаева по запросу ФСБ в августе 2006 года и быстро выдали его на расправу в Россию. Банда ФСБ считает его «участником боевых действий против российских войск». При нашем патриоте Ющенко его выдали.
Те, що Зеленський - ІДІОТ, розсудливі люди, які мали глузд, розуміли ще до виборів…
До тих, що «жив шлунком» і голосував по принципу «хтозавгодноабинеПорох!...», доходить стало через півроку після виборів…
До «Зедебілів» стало доходить наприкінці першого року «ЗЕ-правління»…
До «ЗЕ-батраків» дійде, коли у «Блазня» кінчаться гроші на оплату їх послуг…
Перші нікуди не ділися - ми на місці, другої і третьої категорій тут вже нема - сидять, "як миш під віником...". Тут ошивається, також, четверта, а також лахтинські батраки... І ті, і інші працюють за гроші...